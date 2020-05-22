أزمة كورونا

الولايات المتحدة تسجل أكثر من 1200 وفاة خلال 24 ساعة

فرانس برس
22 مايو 2020
عدد الوفيات جراء كورونا في نيويورك قد يكون أعلى بنحو خمسة آلاف من العدد الرسمي المعلن
عدد الوفيات جراء كورونا في نيويورك قد يكون أعلى بنحو خمسة آلاف من العدد الرسمي المعلن

سجلت الولايات المتحدة 1255 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز مساء الخميس.

وفي المجموع، توفي 94.661 شخصا بسبب الفيروس في الولايات المتحدة، من أصل 1.576.542 إصابة تم تشخيصها بتسجيل 25.582 إصابة إضافية بين الساعة 20,30 الأربعاء ومساء الخميس.

ونظرا إلى صعوبة الوصول إلى اختبارات كوفيد-19 بالنسبة إلى عامة الناس، يُرجح أن يكون عدد الإصابات أعلى بكثير، وفقا لوكالة فرانس برس.

وبإضافة عدد الوفيات في كندا الأقل تأثراً بالفيروس مقارنة بجارتها الجنوبية، تكون أميركا الشمالية قد تجاوزت عتبة المئة ألف وفاة جراء الفيروس. 

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنه أمر بتنكيس الأعلام فوق المباني الفيدرالية في الولايات المتحدة لثلاثة أيام تكريما لذكرى ضحايا فيروس كورونا المستجد. 

وقال ترامب على تويتر "سأنكس الأعلام على المباني الفيدرالية والمعالم الوطنية خلال الأيام الثلاثة المقبلة تخليدا لذكرى الأميركيين الذين فقدناهم بسبب فيروس كورونا".

وخلال زيارة لميشيغان، أقر ترامب الخميس، أنه قد تكون هناك موجة ثانية من وباء كورونا المستجد في وقت لاحق من هذا العام، لكنه قال صراحة إنه لن يسمح بإغلاق آخر للاقتصاد.

وفي إجابته عن سؤال يتعلق بموجة ثانية من جائحة كورونا، قال ترامب أثناء زيارة لولاية ميشيغان "يقول الناس إن هناك احتمالا لموجة ثانية، سنقوم بما يجب لكن لن نغلق البلاد".

وجاءت تعليقات ترامب أثناء قيامه بجولة في مصنع لشركة فورد لصناعة السيارات خارج ديترويت، حولت منشآتها لتصنيع أجهزة تنفس صناعي. 

فرانس برس

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أفريقيا تواجه "تهديدا ثلاثيا"

الحرة / وكالات - واشنطن
22 مايو 2020
تحذيرات من "تهديد ثلاثي" يواجه القارة الأفريقية
تحذيرات من "تهديد ثلاثي" يواجه القارة الأفريقية

يشكل الجراد وكوفيد-19 والفيضانات المميتة "تهديدا ثلاثيا" للملايين في جميع أنحاء شرق أفريقيا، حسبما حذر مسؤولون اليوم الخميس، بينما أعلن البنك الدولي عن برنامج بقيمة 500 مليون دولار للبلدان المتضررة من أسراب الجراد الصحراوي التاريخية.

يتحرك جيل جديد وأكبر من الحشرات الشرهة، التي يبلغ تعدادها بالمليارات، في شرق أفريقيا، حيث لم تشهد بعض البلدان مثل هذا الانتشار للجراد منذ 70 عاما. فيما يعود جزئيا إلى تغير المناخ.

يعرض التهديد الإضافي المتمثل في كوفيد-19 المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، للخطر منطقة كانت بالفعل موطنا لحوالي 20 في المئة من سكان العالم الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك الملايين في جنوب السودان والصومال.

كما أن اليمن في شبه الجزيرة العربية المجاورة مهدد، ويحذر مسؤولو الأمم المتحدة من أنه إذا لم تتم السيطرة على الجراد هناك، فإن الدولة المنكوبة بالصراع ستظل موردا كبيرا لمزيد من الأوبئة في المنطقة.

أدت عمليات الإغلاق المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19 إلى إبطاء الجهود المبذولة لمكافحة الجراد، وخاصة واردات المبيدات اللازمة للرش الجوي التي تعد أداة السيطرة الفعالة الوحيدة.

في السياق، قال كيث كريسمان، كبير مسؤولي التنبؤ بالجراد لدى منظمة الأغذية والزارعة التابعة للأمم المتحدة، "لسنا في حالة وباء، ولكن إذا كانت هناك أمطار جيدة في الصيف وعمليات مكافحة فاشلة، فقد نواجه وباء بحلول نهاية هذا العام".

وأضاف أن هناك الآن خطرا يتمثل في أن يشق الجراد طريقه في الأشهر القادمة إلى منطقة الساحل الجرداء ومترامية الأطراف في غرب أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وقد تتأثر تشاد والنيجر وموريتانيا، وهو عبء آخر على المنطقة التي تتعرض لتهديد متزايد من هجمات المتطرفين.

تستعد منظمة الأغذية والزراعة لزيادة مناشدتها للحصول على مساعدة بقية 310 ملايين دولار لأن سبل عيش الملايين من الناس في جميع أنحاء إثيوبيا وكينيا وأماكن أخرى معرضة للخطر، وبينهم المزارعون والرعاة.

وفي هذا الصدد، قال دومينيك بيرجيون، مدير الطوارئ في المنظمة، إن حوالي 400 ألف هكتار من الأراضي تمت حمايتها بالفعل من الجراد، أو ما يكفي من المحاصيل لإطعام نحو 5 ملايين شخص، لكن هذا "جزء واحد فقط من المعادلة".

وقال المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة تشيوي دونغ يوي، إن عدد الجراد في تزايد مستمر على الرغم من جهود المكافحة، وإذا لم يستمر هذا العمل، فإن التهديد المشترك مع كوفيد-19 والفيضانات "قد يكون لهم أثر كارثي".

قالت منظمة الأغذية والزراعة في آخر تقييم لها إن الوضع في أجزاء من شرق أفريقيا لا يزال "مقلقا للغاية"، لأن الأسراب الجديدة ستتشكل من منتصف يونيو فصاعدا، بالتزامن مع بدء موسم الحصاد للعديد من المزارعين.

وسيفيد برنامج البنك الدولي الجديد الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار الدول المتضررة في أفريقيا والشرق الأوسط، وتستفيد أوغندا وكينيا وجيبوتي وإثيوبيا من مدفوعات مبدئية تبلغ 160 مليون دولار. وسيتم توجيه بعض الأموال مباشرة إلى المزارعين كمدفوعات نقدية. وقال البنك إن خطط مساعدة اليمن والصومال بلغت "مرحلة متقدمة".

وفي تعقيب، قال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، في بيان "إن الطوارئ العاجلة للإمدادات الغذائية إلى جانب الجائحة والإغلاق الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة تعرض بعضا من أفقر الناس وأكثرهم ضعفا في العالم إلى خطر أكبر".

ووفقا للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، تسببت الفيضانات الأخيرة في أجزاء من شرق أفريقيا في مقتل ما يقرب من 300 شخص وتشريد 500 ألف، وتباطؤ أعمال مكافحة الجراد وزيادة خطر تفشي الفيروس.

وقال مدير المجموعة في أفريقيا سيمون ميسيري في بيان "إننا نواجه وضعا إنسانيا معقدا بشكل غير عادي".

الحرة / وكالات - واشنطن