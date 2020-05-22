أزمة كورونا

مستشار للرئيس ترامب: منظمة الصحة العالمية خذلت العالم خلال جائحة كورونا

الحرة - واشنطن
22 مايو 2020
البيت الأبيض: التوقعات الواردة الوثيقة المنشورة لا تعكس أي نموذج للبيانات التي قام الفريق بتحليلها
البيت الأبيض: التوقعات الواردة الوثيقة المنشورة لا تعكس أي نموذج للبيانات التي قام الفريق بتحليلها

قال مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي روبرت أوبراين إن منظمة الصحة العالمية خذلت العالم خلال جائحة كورونا، معربا عن شكوكه في قدرتها على إصلاح شأنها.

وشدد أوبراين على أن المنظمة يجب أن تصبح مختلفة تماما عما كانت عليه خلال العقد الماضي لاستعادة دعم وثقة الولايات المتحدة.

أوبراين اتهم المنظمة أيضا بالفساد الإداري والانحياز السياسي للصين بشكل جعلها خطرة وغير مفيدة خلال أزمة كورونا العالمية.

وفي ما يتعلق بالتمويل الأميركي للمنظمة الذي جمده الرئيس دونالد ترامب، قال أوبراين إن أموال دافعي الضرائب الأميركيين ستوجه إلى دعم مشاريع الصحة العامة بشكل مباشر عبر العالم، كبناء مستشفيات ودعم المنظمات غير الحكومية كالصليب الأحمر وأطباء بلاحدود.

وبعد أن اتهم منظمة الصحة العالمية بأنها "دمية في يد الصين" التي انطلق منها الوباء في نهاية 2019، أمهلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مدة شهر للحصول على نتائج جوهرية، مع التهديد بالانسحاب من هذه الهيئة التي تعتبر فيها الولايات المتحدة تقليديا أكبر مساهم.

وقال ترامب في تغريدة "إذا لم تلتزم منظمة الصحة العالمية إدخال تحسينات جوهرية كبيرة في غضون الثلاثين يوماً المقبلة سأحوّل تجميدي المؤقّت لتمويل الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية إلى تجميد دائم وسأعيد النظر في عضويتنا في المنظمة".

ورغم هذه التوترات تمكنت الدول الأعضاء في المنظمة من الاتفاق الثلاثاء على إجراء "تقييم مستقل" لاستجابة منظمة الصحة العالمية للوباء.

الحرة - واشنطن

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أزمة كورونا

الولايات المتحدة تسجل أكثر من 1200 وفاة خلال 24 ساعة

فرانس برس
22 مايو 2020
عدد الوفيات جراء كورونا في نيويورك قد يكون أعلى بنحو خمسة آلاف من العدد الرسمي المعلن
عدد الوفيات جراء كورونا في نيويورك قد يكون أعلى بنحو خمسة آلاف من العدد الرسمي المعلن

سجلت الولايات المتحدة 1255 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز مساء الخميس.

وفي المجموع، توفي 94.661 شخصا بسبب الفيروس في الولايات المتحدة، من أصل 1.576.542 إصابة تم تشخيصها بتسجيل 25.582 إصابة إضافية بين الساعة 20,30 الأربعاء ومساء الخميس.

ونظرا إلى صعوبة الوصول إلى اختبارات كوفيد-19 بالنسبة إلى عامة الناس، يُرجح أن يكون عدد الإصابات أعلى بكثير، وفقا لوكالة فرانس برس.

وبإضافة عدد الوفيات في كندا الأقل تأثراً بالفيروس مقارنة بجارتها الجنوبية، تكون أميركا الشمالية قد تجاوزت عتبة المئة ألف وفاة جراء الفيروس. 

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنه أمر بتنكيس الأعلام فوق المباني الفيدرالية في الولايات المتحدة لثلاثة أيام تكريما لذكرى ضحايا فيروس كورونا المستجد. 

وقال ترامب على تويتر "سأنكس الأعلام على المباني الفيدرالية والمعالم الوطنية خلال الأيام الثلاثة المقبلة تخليدا لذكرى الأميركيين الذين فقدناهم بسبب فيروس كورونا".

وخلال زيارة لميشيغان، أقر ترامب الخميس، أنه قد تكون هناك موجة ثانية من وباء كورونا المستجد في وقت لاحق من هذا العام، لكنه قال صراحة إنه لن يسمح بإغلاق آخر للاقتصاد.

وفي إجابته عن سؤال يتعلق بموجة ثانية من جائحة كورونا، قال ترامب أثناء زيارة لولاية ميشيغان "يقول الناس إن هناك احتمالا لموجة ثانية، سنقوم بما يجب لكن لن نغلق البلاد".

وجاءت تعليقات ترامب أثناء قيامه بجولة في مصنع لشركة فورد لصناعة السيارات خارج ديترويت، حولت منشآتها لتصنيع أجهزة تنفس صناعي. 

فرانس برس