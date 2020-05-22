مستشار للرئيس ترامب: منظمة الصحة العالمية خذلت العالم خلال جائحة كورونا

قال مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي روبرت أوبراين إن منظمة الصحة العالمية خذلت العالم خلال جائحة كورونا، معربا عن شكوكه في قدرتها على إصلاح شأنها.

وشدد أوبراين على أن المنظمة يجب أن تصبح مختلفة تماما عما كانت عليه خلال العقد الماضي لاستعادة دعم وثقة الولايات المتحدة.

أوبراين اتهم المنظمة أيضا بالفساد الإداري والانحياز السياسي للصين بشكل جعلها خطرة وغير مفيدة خلال أزمة كورونا العالمية.

وفي ما يتعلق بالتمويل الأميركي للمنظمة الذي جمده الرئيس دونالد ترامب، قال أوبراين إن أموال دافعي الضرائب الأميركيين ستوجه إلى دعم مشاريع الصحة العامة بشكل مباشر عبر العالم، كبناء مستشفيات ودعم المنظمات غير الحكومية كالصليب الأحمر وأطباء بلاحدود.

وبعد أن اتهم منظمة الصحة العالمية بأنها "دمية في يد الصين" التي انطلق منها الوباء في نهاية 2019، أمهلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مدة شهر للحصول على نتائج جوهرية، مع التهديد بالانسحاب من هذه الهيئة التي تعتبر فيها الولايات المتحدة تقليديا أكبر مساهم.

وقال ترامب في تغريدة "إذا لم تلتزم منظمة الصحة العالمية إدخال تحسينات جوهرية كبيرة في غضون الثلاثين يوماً المقبلة سأحوّل تجميدي المؤقّت لتمويل الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية إلى تجميد دائم وسأعيد النظر في عضويتنا في المنظمة".

ورغم هذه التوترات تمكنت الدول الأعضاء في المنظمة من الاتفاق الثلاثاء على إجراء "تقييم مستقل" لاستجابة منظمة الصحة العالمية للوباء.