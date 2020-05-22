أزمة كورونا

منظمة الصحة العالمية تكشف عن البؤرة الجديدة لفيروس كورونا

فرانس برس
22 مايو 2020
أصبحت البرازيل البلد الثالث الأكثر تضررا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا
أصبحت البرازيل البلد الثالث الأكثر تضررا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا

أعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة أن أميركا الجنوبية باتت تشكل "بؤرة جديدة" لوباء كوفيد-19 مع وضع يثير القلق خصوصا في البرازيل.

وقال مسؤول الحالات الطارئة في المنظمة مايكل راين في مؤتمر عبر الإنترنت من جنيف إن "أميركا الجنوبية باتت بؤرة جديدة للمرض. نرى عدد الإصابات يزداد في العديد من الدول الأميركية الجنوبية. القلق يشمل العديد من هذه الدول، ولكن من الواضح أن البرازيل هي الأكثر تضررا حتى الآن".

وفي حين تستعيد أوروبا حيث أودى الوباء بأكثر من 170 ألف شخص، إيقاع حياة طبيعية في شكل تدريجي، فان أميركا الجنوبية تشهد تفشيا واسع النطاق للوباء مع تداعيات كارثية على الاقتصاد والوظائف.

وأوضحت المنظمة أن البرازيل سجلت أكثر من 300 الف إصابة و19 ألف وفاة علما بأن عدد سكانها يناهز 210 ملايين نسمة، ما يجعلها البلد الثالث الأكثر تضررا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا. وأظهر تعداد لفرانس برس أن هذا البلد تجاوز عتبة عشرين ألف وفاة.

وأوضح راين أن "غالبية الحالات احصيت في منطقة ساو باولو (...) لكن مقدار الإصابة وفق عدد السكان هو الأكبر (في ولاية) الأمازون حيث أصيب نحو 490 شخصا من كل مئة ألف شخص، وهي نسبة عالية".

وقالت مجموعة من العلماء البرازيليين إن الأرقام الرسمية لا تعكس إلى حد بعيد واقع تفشي الوباء في البلاد، موضحة أنها أدنى بخمس عشرة مرة على الأقل من الحقيقة ما يعني أن عدد المصابين يتجاوز 3.6 ملايين شخص.
 

فرانس برس

اقرأ أيضا

ذكر مكتب التحقيقات أن الهجوم "مرتبط بالإرهاب"
أميركا

مكتب التحقيقات الفيدرالي يكشف جنسية منفذ الهجوم على قاعدة أميركية 

اعتبر ترامب الكنائس والمعابد والمساجد، أماكن اساسية تقدم خدمات لا غنى عنها
أميركا

ترامب يطالب حكام الولايات بفتح أماكن العبادة

أول لقاح أكمل مرحلة التجارب البشرية
أزمة كورونا

"أول لقاح في العالم" ينهي مرحلة التجارب البشرية

أصبحت البرازيل البلد الثالث الأكثر تضررا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا
أزمة كورونا

منظمة الصحة العالمية تكشف عن البؤرة الجديدة لفيروس كورونا

العديد من الدمى التي استخدمها نادي أف سي سيول كانت تحمل شعار شركة متخصصة في بيع الدمى الجنسية
منوعات

عقوبة مالية ضخمة ضد ناد كوري لاستخدامه دمى جنسية

قالت ان وباء الحصبة لا يقل خطورة من كورونا
أزمة كورونا

80 مليون طفل يواجهون خطر الحصبة وشلل الأطفال بسبب تعطل التطعيمات

أحد الفحوص الذي يجريها الجهاز الذي يطوره علماء من جامعة أوكسفورد لاحتبار فحص كورونا المستجد
أزمة كورونا

اختبار لقاح أوكسفورد على البشر بجرعات لآلاف الأشخاص

أزمة كورونا

اختبار لقاح أوكسفورد على البشر بجرعات لآلاف الأشخاص

الحرة / ترجمات - واشنطن
22 مايو 2020
أحد الفحوص الذي يجريها الجهاز الذي يطوره علماء من جامعة أوكسفورد لاحتبار فحص كورونا المستجد
أحد الفحوص الذي يجريها الجهاز الذي يطوره علماء من جامعة أوكسفورد لاحتبار فحص كورونا المستجد | Source: Oxford university

ينوي علماء بريطانيون اختبار لقاح تجريبي ضد فيروس كورونا المستجد، من خلال تطعيمه لأكثر من 10 آلاف شخص لتحديد مدى فاعليته.

وبدأ علماء من جامعة أوكسفورد خلال الشهر الماضي، تطعيم أكثر من ألف متطوع ضمن دراسة تمهيدية مخصصة لاختبار أمان اللقاح، بحسب مجلة "تايم" الأميركية.

ورغم عدم صدور نتائج الدراسة بعد، أعلن العلماء الجمعة أنهم ينوون توسيع التجربة لتشمل 10 آلاف و260 شخصا في جميع أنحاء بريطانيا، من بينهم مسنون وأطفال.

وإذا سارت الأمور كما خطط لها، فإنه يتوقع أن يستخدام اللقاح على نطاق أوسع في وقت مبكر من الخريف أو في نهاية العام، بحسب أندرو بولارد، رئيس مجموعة أوكسفورد للقاحات.

لكن، بولادر أقر بوجود تحديات عدة على طريق الوصول للقاح، من بينها مقدار الوقت الذي يحتاجه العلماء لإثبات فاعلية اللقاح، خاصة بعد انخفاض معدلات الإصابة بشكل كبير في بريطانيا، بالإضافة إلى عقبات ممكنة تخص عملية التصنيع.

ويعتبر لقاح أوكسفورد واحدا من ضمن عشرات اللقاحات التجريبية التي ما زالت في طور التجريب الأولي في عدد من الدول، مثل الصين، والولايات المتحدة، وأوروبا.

ولم يبدأ العلماء في صنع لقاح من الصفر من قبل، بعكس ما يحدث الآن مع لقاح كورونا، ولم يثبت أي من اللقاحات المرشحة فاعلية وأمان حتى الآن.

ولا تثبت التجارب الواسعة التي تريد جامعة أوكسفورد إجراءها، أن اللقاح الحالي قد يصل إلى مرحلة التصنيع، إذ لم يثبت هذا اللقاح فاعليته الكافية عندما اختبر على القرود.

وكان فريق جامعة أوكسفورد قد طعم عددا من القرود باللقاح التجريبي، حيث وجد أنه لم يقض على الكورونا في الأنف، رغم أنه حمى القرود من الالتهاب الرئوي.

وعلق بولارد على التجربة، أن السؤال ما زال مفتوحا بخصوص ما إذا كان التطعيم سيؤثر بشكل كبير على كيفية انتشار المرض.

كما أشار بولارد إلى أن من تخطت أعمارهم السبعين عاما، لا يحصلون في كثير من الأحيان على الحماية المطلوبة من اللقاحات، بعكس الشباب

الحرة / ترجمات - واشنطن