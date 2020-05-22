أزمة كورونا

80 مليون طفل يواجهون خطر الحصبة وشلل الأطفال بسبب تعطل التطعيمات

رويترز
22 مايو 2020
قالت ان وباء الحصبة لا يقل خطورة من كورونا
قالت ان وباء الحصبة لا يقل خطورة من كورونا

قالت وكالات تابعة للأمم المتحدة والتحالف العالمي للقاحات والتحصين الجمعة إن حوالي 80 مليون طفل في جميع أنحاء العالم قد يتعرضون لخطر الإصابة بأمراض يمكن الوقاية منها بطريق التطعيم مثل الدفتريا (الخناق) والحصبة وشلل الأطفال بسبب تعطل التطعيمات الروتينية خلال جائحة كوفيد-19.

وقالت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والتحالف العالمي للقاحات والتحصين في بيان مشترك إن البيانات تظهر أن "توفير خدمات التطعيم الروتينية تعطلت إلى حد كبير فيما لا يقل عن 68 دولة، ومن المرجح أن يؤثر ذلك على ما يقرب من 80 مليون طفل دون سن عام واحد يعيشون في هذه البلدان".

وصدر البيان قبل القمة العالمية للقاحات والتحصين المقرر عقدها في الرابع من يونيو.

وقال البيان إن القيود على السفر، والتأخير في تقديم اللقاحات، وتردد بعض الآباء في ترك بيوتهم خشية التعرض لفيروس كورونا، والنقص في عدد العاملين الصحيين المتاحين تسبب في تعطل "غير مسبوق" على النطاق العالمي منذ بدء مثل هذه البرامج الموسعة في السبعينات من القرن الماضي.

وقالت المديرة التنفيذية ليونيسف هنريتا فور "لا يمكننا أن نجعل كفاحنا ضد مرض واحد يأتي على حساب التقدم طويل المدى في كفاحنا ضد أمراض أخرى".

وأضافت "في حين يمكن أن تستدعي الظروف منا التوقف مؤقتا عن بعض جهود التطعيم فإنه يتعين استئناف هذه التطعيمات بأسرع ما يمكن وإلا فإننا نخاطر باستبدال وباء قاتل بآخر".
 

رويترز

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أزمة كورونا

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في فترة الحجر.. 434 مليار دولار تضاف لرصيد أغنى أغنياء العالم

الحرة / ترجمات - واشنطن
22 مايو 2020
جيف بيزوس يربح نحو 24 مليار دولار في 4 شهور
جيف بيزوس يربح نحو 24 مليار دولار في 4 شهور

بينما يعاني ملايين الأميركيين من صعوبات مالية بسبب أزمة فيروس كورونا، شهد مليارديرات أميركيون زيادة في ثرواتهم خلال الشهرين الأولين من الوباء.

وقال تقرير لمركز "أميركيون من أجل العدالة الضريبية"، إن المليارديرات الأميركيين شهدوا زيادة صافية في ثرواتهم بمقدار 434 مليار دولار منذ 19 مارس، وذلك عندما تم فرض الحجر الصحي على عدة ولايات أميركية.

وبحسب مجلة "فوربس"، فإن هناك نحو 623 مليارديرا يعيشون في الولايات المتحدة بما في ذلك، جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، وبيل غيتس، مؤسس مايكروسوفت، ومارك زوكربرغ، مؤسس فيسبوك والمستثمر وارن بافيت، ولاري إليسون، مؤسس شركة أوراكل.

وقال التقرير الذي نشر ملخصه موقع "بيزنس إنسايدر"، إن هؤلاء المليارديرات الخمسة شهدوا زيادة في ثرواتهم بمقدار 75.5 مليار دولار، أو زيادة بنسبة 19 بالمئة.

وفي المجموع، شهد تقريبا 600 ملياردير أميركي زيادة في ثرواتهم من 2.948 تريليون دولار إلى 3.382 تريليون دولار، وذلك خلال الشهرين الأخيرين.

وجاء في تقرير المركز الذي يدعو إلى سد الثغرات الضريبية للأثريات، "إن الوباء كشف عن العواقب المميتة لفجوة الثروة الواسعة في أميركا، والمليارديرات هم الرمز الصارخ لهذا التفاوت الاقتصادي".

ويأتي التقرير وسط تزايد عدد الأميركيين الذين قدموا على طلبات إعانة بطالة، حيث وصلت عدد المتقدمين إلى 39 مليون أميركي.

الحرة / ترجمات - واشنطن