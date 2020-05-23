الكشف عن العدد الحقيقي لوفيات كورونا في دول أوروبا

كشف تحليل للوفيات، البلدان التي عانت من معدل وفيات كبير بما فيها وفيات فيروس كورونا المستجد في أوروبا، وذلك مع استمرار انخفاض عدد الحالات والوفيات الخاصة بكورونا، وفق تقرير لصحيفة "تلغراف" البريطانية.

ومع انحسار الفيروس في جميع أنحاء القارة، أصبح عدد الوفيات في المملكة المتحدة من أعلى المعدلات في أوروبا.

وبلغت الوفيات ذروتها في جميع أنحاء أوروبا، و تجاوزت معظم البلدان الآن ذروة مستوياتها وهي في مسار تنازلي بعد أن شهدت أعدادا قياسية من الوفيات مقارنة بالسنوات الأخيرة.

ومنذ أن تفشى الفيروس في أوائل مارس، شهدت فرنسا ما يقرب من 130 ألف إجمالي حالة وفاة - أي أعلى بنسبة 27 في المئة من المتوسط وهذه الزيادة في النسبة تشير إلى حد كبير للعدد الحقيقي للوفيات بسبب كورونا.

وفي إسبانيا، توفي أكثر من 100 ألف شخص، أي بزيادة قدرها 40 في المئة عن المتوسط.

وخلال الفترة نفسها، فقد أكثر من 160 ألف شخص حياتهم في المملكة المتحدة - أي بزيادة قدرها 50 في المئة عن المتوسط في مثل هذا الوقت من السنة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تجاوز عدد الأشخاص في المملكة المتحدة الذين فقدوا حياتهم بسبب الفيروس الآن 44,000 شخص، وفقا لبيانات جديدة من مكتب الإحصاءات الوطنية.

ولكن بعض البلدان التي تمكنت من إبقاء الفيروس تحت السيطرة تشهد الآن وفيات أقل من المتوسط في نفس الوقت من العام، ولأول مرة هذا الأسبوع، شهدت المملكة المتحدة انخفاض الوفيات غير المرتبطة بكورونا إلى أقل من المتوسط للمرة الأولى.