انتقال الفيروس عبر الأسطح.. المركز الأميركي لمكافحة الأمراض يتراجع عن تعديل سبب إرباكا

أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها توضيحا بشأن التعديلات الأخيرة التي نشرتها على موقعها وتسببت في حصول بعض الإرباك بعد أن أشارت إلى أن عدوى فيروس كورونا المستجد لا تنتشر بسهولة نتيجة لمس الأسطح والأشياء الملوثة به.

وأصدرت الوكالة بيانا الجمعة قالت فيه إنها قامت بتحديث الصفحة مرة أخرى، مشيرة إلى أنها لم تغير المعلومات الواردة في التعديلات الجديدة ولكنها أعادت تنظيمها.

وكانت الوكالة الحكومية قالت الأربعاء إن الفيروس ينتشر بشكل رئيسي من شخص إلى آخر بسهولة كبيرة.

وأضافت أن الطرق الأخرى التي لا ينتشر بها الفيروس بسهولة هي من الحيوانات إلى الناس أو من الناس إلى الحيوانات، أو من خلال لمس الأسطح أو الأشياء.

والجمعة قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن التغييرات أعلاه كانت تهدف لتسهيل القراءة، ولم تكن نتيجة أية أبحاث جديدة".

وأضافت أن "هذا الأمر تسبب بإرباك وحديث عن أن الوكالة غيرت رأيها فيما يتعلق بطرق انتشار الفيروس، لذلك قمنا بإجراء تعديلات مرة أخرى".

تقول الوكالة الآن إن فيروس كورونا المستجد ينتقل من شخص لآخر بسهولة كبيرة، كما أنه يمكن أن ينتشر بطرق أخرى، مثل لمس الأسطح أو الأشياء الملوثة بالفيروس ثم لمس الفم أو الأنف أو ربما العينين.

وتضيف "لا يعتقد أن هذه هي الطريقة الرئيسية لانتشار الفيروس، لكننا ما زلنا نتعلم المزيد عن كيفية انتشاره".

وتواصل الوكالة التأكيد على أن أفضل الطرق لمنع التعرض للفيروس تتمثل في الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي لمترين على الأقل، وغسل اليدين بالماء والصابون، واستخدام المعقمات بشكل روتيني.

