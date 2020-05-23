أزمة كورونا

انتقال الفيروس عبر الأسطح.. المركز الأميركي لمكافحة الأمراض يتراجع عن تعديل سبب إرباكا

الحرة / ترجمات - واشنطن
23 مايو 2020
تقول الوكالة إن فيروس كورونا المستجد ينتقل من شخص لآخر بسهولة كبيرة، كما أنه يمكن أن ينتشر بطرق أخرى، مثل لمس الأسطح أو الأشياء الملوثة
تقول الوكالة إن فيروس كورونا المستجد ينتقل من شخص لآخر بسهولة كبيرة، كما أنه يمكن أن ينتشر بطرق أخرى، مثل لمس الأسطح أو الأشياء الملوثة

أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها توضيحا بشأن التعديلات الأخيرة التي نشرتها على موقعها وتسببت في حصول بعض الإرباك بعد أن أشارت إلى أن عدوى فيروس كورونا المستجد لا تنتشر بسهولة نتيجة لمس الأسطح والأشياء الملوثة به.

وأصدرت الوكالة بيانا الجمعة قالت فيه إنها قامت بتحديث الصفحة مرة أخرى، مشيرة إلى أنها لم تغير المعلومات الواردة في التعديلات الجديدة ولكنها أعادت تنظيمها.

وكانت الوكالة الحكومية قالت الأربعاء إن الفيروس ينتشر بشكل رئيسي من شخص إلى آخر بسهولة كبيرة.

وأضافت أن الطرق الأخرى التي لا ينتشر بها الفيروس بسهولة هي من الحيوانات إلى الناس أو من الناس إلى الحيوانات، أو من خلال لمس الأسطح أو الأشياء.

والجمعة قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن التغييرات أعلاه كانت تهدف لتسهيل القراءة، ولم تكن نتيجة أية أبحاث جديدة".

وأضافت أن "هذا الأمر تسبب بإرباك وحديث عن أن الوكالة غيرت رأيها فيما يتعلق بطرق انتشار الفيروس، لذلك قمنا بإجراء تعديلات مرة أخرى".

تقول الوكالة الآن إن فيروس كورونا المستجد ينتقل من شخص لآخر بسهولة كبيرة، كما أنه يمكن أن ينتشر بطرق أخرى، مثل لمس الأسطح أو الأشياء الملوثة بالفيروس ثم لمس الفم أو الأنف أو ربما العينين.

وتضيف "لا يعتقد أن هذه هي الطريقة الرئيسية لانتشار الفيروس، لكننا ما زلنا نتعلم المزيد عن كيفية انتشاره".

وتواصل الوكالة التأكيد على أن أفضل الطرق لمنع التعرض للفيروس تتمثل في الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي لمترين على الأقل، وغسل اليدين بالماء والصابون، واستخدام المعقمات بشكل روتيني.
 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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صالون حلاقة في ولاية جورجيا الأميركية
أزمة كورونا

حلاق مصاب بكورونا يعرض عشرات الزبائن للإصابة

أزمة كورونا

حلاق مصاب بكورونا يعرض عشرات الزبائن للإصابة

الحرة / ترجمات - واشنطن
23 مايو 2020
صالون حلاقة في ولاية جورجيا الأميركية
صالون حلاقة في ولاية جورجيا الأميركية

عرض مصفف شعر في ولاية ميزوري الأميركية، 91 شخصا من زبائنه وزملائه لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال كلاي غودارد، مسؤول حكومي بمقاطعة سبيرنغفيلد-غرين، إن 84 زبونا قد تعرضوا لخطر الإصابة بكورونا بعدما ذهبوا إلى متجر حلاقة يدعى "غريب كليبس"، حيث كان حلاق أصيب بكورونا، وقد بدت عليه الأعراض.

وليس واضحا حتى الآن، متى أصيب الحلاق بكورونا، لكن يعتقد أنه أصيب به أثناء سفره في وقت سابق، وفقا لتقرير شبكة "سي إن إن" الأميركية .

وقد بدأ العامل في العودة لمزاولة مهنته منذ 12 مايو الماضي حيث استمر في العمل مريضا لمدة ثمانية أيام، وذلك بعدما تم السماح للحلاقين وصالونات الشعر بفتح متاجرهم مجددا، تحت إجراءات احترازية.

وقال بيان لوزارة الصحة الأميركية إن الزبائن والشخص المصاب، كانوا يرتدون أقنعة وجه أثناء الحلاقة، وسيتم إخضاعهم لاختبارات كورونا للكشف عما إذا كان قد أصيب أحدهم.

ولم تكشف الوزارة عن حالة العامل المصاب حتى الآن، إلا أنها وضعت جدول زمني للأماكن التي زارها، بما في ذلك متاجر البقالة، والألبان، والصيدليات.

وحث المسؤولين الأشخاص الذين ارتادوا إلى نفس الأماكن، على الانتباه لأعراض فيروس كورونا إذا ظهرت على أحدهم.

يذكر أنه توفي نحو 96 ألف شخص داخل الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا المستجد، فيما أصيب نحو 1.6 مليون شخص حتى السبت، بحسب جامعة هوبكنز الأميركية.

الحرة / ترجمات - واشنطن