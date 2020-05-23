أزمة كورونا

دراسة جديدة تكشف تأثير فيروس كورونا على الحوامل

الحرة / ترجمات - واشنطن
24 مايو 2020
قالت دراسة جديدة إن فيروس كورونا يؤثر على كفاءة المشيمة عند الحوامل
قالت دراسة جديدة إن فيروس كورونا يؤثر على كفاءة المشيمة عند الحوامل

أعلنت دراسة إن 16 امرأة حامل أصبن بفيروس كورونا المستجد، بعد العثور على آثار للفيروس في المشيمة خلال فترة الحمل.

وعثرت فحوصات علم الأمراض التي أجريت عقب الولادة مباشرة، على دليل يشير إلى نقص كمية الدم التي تضخها الأم نحو الجنين، بالإضافة إلى جلطات دم في المشيمة، بحسب تقرير شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وقد يؤثر هذا على دور المشيمة في إيصال الأوكسجين والمواد الغذائية من دم الأم إلى الطفل، وإزالة الفضلات من دم الطفل، وفقا للأطباء.

وقالت الطبيبة بمستشفى "نورث ويسترن" الأميركية، إميلي ميلر، ومؤلفة الدراسة التي نشرت الجمعة في مجلة "Clinical Pathology": "لا أريد أن أرسم صورة قاتمة، ولكن هذه النتائج تقلقني".

ورغم أن الدراسة أجريت فقط على 16 امرأة، فإن المؤلفين قالوا إن هذه الدراسة تعتبر الأكبر حتى الآن، من حيث الفحوصات التي أجريت على مشيمات النساء، اللائي أصبن بالفيروس.

وقالت ميلر: "لا أريد استخلاص استنتاجات شاملة من هذه الدراسة الصغيرة، ولكن هذه اللمحة الأولية الخاصة بالتغييرات التي قد يحدثها كوفيد-19 في المشيمة، لها بعض الآثار المهمة على صحة الحمل".

وأضافت ميللر "يجب أن نناقش ما إذا كان ينبغي تغيير طريقة مراقبتنا للحوامل الآن"، مشيرة إلى إمكانية فحص وصول الأوكسجين إلى المشيمة خلال الحمل، وبعد نمو الأطفال من خلال الموجات فوق الصوتية".

 

الأطفال في صحة كاملة

ورغم أن الدراسة كانت معنية بالأمهات المصابات بكوفيد-19، فإن الفيروس حتى الآن لم يتسبب في أي عواقب سلبية على نتائج الحمل، مقارنة بأمراض فيروسية أخرى.

وقد ولد الأطفال الذين خضعوا للدراسة في صحة كاملة، بالرغم من انسداد مجرى الدم إليهم في المشيمة، إلا أنه تبين أن عددا منهم كان أصغر في الحجم.

وتقول ميلر إن المشيمة مصممة بحيث تكون متوفرة بشكل أكبر عن مقدار الحاجة أو الاستخدام، وقد يولد أطفال بصحة جيدة حتى لو كان نصف المشيمة سليما.

وقال الأستاذ المساعد بمشفى "نورث ويسترن"، جيفري غولدشتاين: "لا يبدو أن (المشيمات) قد أدت إلى آثار سلبية عند الرضع المولودين، بناء على بياناتنا المحدودة".

وأضاف غولدشتاين أن 14 رضيعا في الدراسة ولدوا في صحة كاملة وأوزان عادية، فيما ولد أحد الأطفال سابقا لأوانه.

لكن، أجهضت أحد الأمهات طفلها خلال النصف الثاني من فترة الحمل، وأوضح غولدشتاين أنها لم تظهر عليها أعراض فيروس كورونا، مضيفا "لذلك لا نعرف ما إذا كان الفيروس تسبب في الإجهاض أم لا".

وينصح الأطباء الحوامل باتباع نفس إجراءات كورونا الاحترازية التي يتبعها الناس، مثل غسل اليدين، وعدم لمس الوجه، وارتداء القناع عند الخروج من المنزل.

ويفضل طبيب أمراض النساء، دنيس جايمسون، أن يقوم أحد أفراد العائلة بالقيام بالمهام خارج المنزل، كشراء البقالة وإلقاء المهملات وملء وقود السيارة، وذلك تجنبا للعدوى.

وأضاف جايمسون "هناك دليل متزايد على أن النساء الحوامل قد لا يتأثرن بشكل أكبر عن بقية الأميركيين من كوفيد-19، الأمر الذي كان يقلقنا في أول الجائحة".

واختتم جايمسون حديثه قائلا: "لكن، كوفيد-19 لا يزال مرضا شديدا خلال فترة الحمل، ويجب أخذه على محمل الجد ودراسته جيدا". 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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قالت دراسة جديدة إن فيروس كورونا يؤثر على كفاءة المشيمة عند الحوامل
أزمة كورونا

دراسة جديدة تكشف تأثير فيروس كورونا على الحوامل

في النصف الأول من مارس تخطت حصيلة الوفيات اليومية في نيويورك الألف
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"بشرى سارة" من الولاية الأميركية الأكثر تضررا بكورونا

فرانس برس
23 مايو 2020
في النصف الأول من مارس تخطت حصيلة الوفيات اليومية في نيويورك الألف
في النصف الأول من مارس تخطت حصيلة الوفيات اليومية في نيويورك الألف

أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، السبت، أنّ الولاية سجّلت خلال 24 ساعة وفاة 84 شخصاً من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ، في أدنى حصيلة وفيات يومية ناجمة عن الفيروس تسجّلها الولاية منذ 24 مارس.

وقال كومو خلال مؤتمره الصحفي اليومي بشأن تطوّرات الجائحة إنّ "هذه بشرى سارة"، مشيراً إلى أنّ التراجع في أعداد الوفيات انسحب أيضاً على أعداد الإصابات الجديدة وأعداد المصابين الذين تستدعي حالتهم إدخالهم المستشفى أو وضعهم على أجهزة التنفّس الاصطناعي.

وأضاف "كنت دائماً أقول لنفسي إنّه يجب علينا التراجع إلى ما دون المئة وفاة يومياً (...) بالنسبة إليّ، هذا دليل على أنّنا نحرز تقدّماً حقيقياً".

ونيويورك، الولاية الأكثر تضرّراً بكوفيد-19 في الولايات المتحدة، سجّلت خلال ذروة تفشّي الوباء فيها في النصف الأول من مارس حصيلة وفيات يومية تخطّت الألف.

وبدأت أنحاء من الولاية لم يتفشّ فيها الفيروس بقوّة بتخفيف إجراءات الإغلاق، لكنّ هذا الأمر لم يشمل حتى الآن مدينة نيويورك التي لا تزال تخضع لقيود صارمة.

وبموجب هذه القيود ستظل الشواطئ في مدينة نيويورك مغلقة خلال عطلة نهاية الأسبوع التي بدأت الجمعة وتستمرّ حتى الاثنين وهو يوم عطلة بمناسبة ذكرى قدامى المحاربين. وتعتبر هذه العطلة الأسبوعية الطويلة محطّة سنوية في الولايات المتّحدة كونها تمثّل بداية موسم الصيف.

لكنّ إغلاق الشواطئ لن يشمل مناطق أخرى خارج المدينة حيث ستسمح السلطات للروّاد بارتياد هذه الشواطئ شرط أن يحترموا قواعد التباعد الاجتماعي.

وكان كومو سمح مساء الجمعة، بعد مراجعة قضائية، بالتجمّعات في الولاية ولكن شرط أن لا يزيد عدد أفراد كلّ مجموعة على عشرة أشخاص.

فرانس برس