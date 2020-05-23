أزمة كورونا

نتائج مفصلة لاختبار علاج كورونا الذي بعث الأمل في العالم

فرانس برس
23 مايو 2020
وافقت إدارة الأغذية والدواء الأميركية (FDA) الجمعة على عقار ريمديسيفير لعلاج مرضى كوفيد-19
وافقت إدارة الأغذية والدواء الأميركية (FDA) الجمعة على عقار ريمديسيفير لعلاج مرضى كوفيد-19

بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على إعلان مسؤول علمي أميركي رفيع المستوى بأن دواء "ريمديسيفير" التجريبي يسرع شفاء مرضى كوفيد-19، نشرت النتائج التفصيلية للدراسة في مجلة طبية هامة.

وكان مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي الذي أشرف على التجربة السريرية على ألف مريض في عشرة بلدان، أعلن في 29 أبريل في البيت الأبيض أن بيانات أولية تظهر أن "ريمديسيفير له أثر واضح وهام وإيجابي في تسريع التعافي".

ونشرت مجلة "نيو إنغلند جورنال أوف ميديسين" مقالا يفصل النتائج التي تؤكد الإعلان الصادر في البيت الأبيض والذي بعث الأمل في العالم في ظل غياب أي علاج فعال ضد فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت الدراسة أن دواء "ريمديسيفير" ساهم عبر حقنه يوميا في الأوردة على مدى 10 أيام في تسريع شفاء مرضى كوفيد-19 الذين يتلقون العلاج في المستشفى، بالمقارنة مع دواء وهمي.

وقد بلغ معدل الأيام المطلوبة للشفاء 11 يوما للمرضى الذين حُقنوا بالـ"ريمديسيفير" في مقابل 15 للآخرين. واعتبر المريض متعافيا في حال بات في الإمكان إعادته للمنزل.

وكان الأثر أكبر لدى المرضى الذين أدخلوا المستشفى من دون الحاجة لجهاز تنفس اصطناعي. وخلص معدو الدراسة إلى أنه من المستحسن البدء بالعلاج بعقار "ريمديسيفير" قبل تقدم المرض في الجسم لدرجة يصبح لزاما استخدام جهاز تنفس اصطناعي.

وكانت لهذا المضاد للفيروسات الذي طور سابقا لمكافحة فيروس إيبولا من دون نتائج إيجابية، أثار جانبية أقل من الدواء الوهمي.

كذلك بينت الدراسة أن "ريمديسيفير" قلص نسبة الوفيات إذ إن 7.1 في المئة من المرضى الذين تلقوا هذا الدواء توفوا خلال 14 يوما، في مقابل 11.9 في المئة في المجموعة التي أعطي أفرادها دواء وهميا. 

غير أن هذه النتيجة تبقى دون الحد الأدنى المطلوب للموثوقية الإحصائية وبالتالي يمكن نسب هذا الفارق إلى عامل الصدفة.

وفي مطلق الأحوال، لا يعطي "ريمديسيفير" أي ضمان للبقاء على قيد الحياة بحسب معدي الدراسة الذين قالوا إن "من الواضح أن علاجا مضادا للفيروسات لن يكون حتما كافيا لوحده".

ولا شك في أن أساس تطوير علاج ضد كوفيد-19 يقوم بلا شك على الجمع بين علاجات مختلفة، أي استخدام "ريمديسيفير" مع مضادات فيروسية أو أنواع علاجية أخرى.

وأشارت مختبرات "غيلياد" المطورة للـ"ريمديسيفير" الجمعة إلى أن نتائج تجاربها السريرية الخاصة ستُنشر قريبا. وتظهر إحداها أن علاجا لخمسة أيام بدلا من عشرة سيكون أيضا فعالا بحسب المدير العام لـ"غيلياد ساينسز" مرداد بارسي.

وفي الولايات المتحدة، سمحت وكالة الأدوية الأميركية (أف دي إيه) في الأول من الشهر الجاري باستخدام "ريمديسيفير" خلال الطوارئ الاستشفائية. وحذت اليابان حذوها في هذا الإطار، فيما لا تزال أوروبا تدرس اتخاذ مثل هذا القرار.

فرانس برس

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الكشف عن العدد الحقيقي لوفيات كورونا في دول أوروبا

الحرة / ترجمات - واشنطن
23 مايو 2020
بلغت الوفيات ذروتها في جميع أنحاء أوروبا
بلغت الوفيات ذروتها في جميع أنحاء أوروبا

كشف تحليل للوفيات، البلدان التي عانت من معدل وفيات كبير بما فيها وفيات فيروس كورونا المستجد في أوروبا، وذلك مع استمرار انخفاض عدد الحالات والوفيات الخاصة بكورونا، وفق تقرير لصحيفة "تلغراف" البريطانية.

ومع انحسار الفيروس في جميع أنحاء القارة، أصبح عدد الوفيات في المملكة المتحدة من أعلى المعدلات في أوروبا.

وبلغت الوفيات ذروتها في جميع أنحاء أوروبا، و تجاوزت معظم البلدان الآن ذروة مستوياتها وهي في مسار تنازلي بعد أن شهدت أعدادا قياسية من الوفيات مقارنة بالسنوات الأخيرة.

ومنذ أن تفشى الفيروس في أوائل مارس، شهدت فرنسا ما يقرب من 130 ألف إجمالي حالة وفاة - أي أعلى بنسبة 27 في المئة من المتوسط وهذه الزيادة في النسبة تشير إلى حد كبير للعدد الحقيقي للوفيات بسبب كورونا.

وفي إسبانيا، توفي أكثر من 100 ألف شخص، أي بزيادة قدرها 40 في المئة عن المتوسط.

وخلال الفترة نفسها، فقد أكثر من 160 ألف شخص حياتهم في المملكة المتحدة - أي بزيادة قدرها 50 في المئة عن المتوسط في مثل هذا الوقت من السنة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تجاوز عدد الأشخاص في المملكة المتحدة الذين فقدوا حياتهم بسبب الفيروس الآن 44,000 شخص، وفقا لبيانات جديدة من مكتب الإحصاءات الوطنية.

ولكن بعض البلدان التي تمكنت من إبقاء الفيروس تحت السيطرة تشهد الآن وفيات أقل من المتوسط في نفس الوقت من العام، ولأول مرة هذا الأسبوع، شهدت المملكة المتحدة انخفاض الوفيات غير المرتبطة بكورونا إلى أقل من المتوسط للمرة الأولى.

الحرة / ترجمات - واشنطن