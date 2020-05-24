أزمة كورونا

العراق يدعو المتعافين من كورونا إلى التبرع بـ"بلازما الشفاء"

الحرة - واشنطن
24 مايو 2020
أنباء عن وفاة شاب في العراق بسلالة أوروبية من فيروس كورونا المستجد
أنباء عن وفاة شاب في العراق بسلالة أوروبية من فيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأحد، تماثل طبيب عراقي للشفاء من فيروس كورونا، بعد أن "وصلت إصابته إلى درجة حرجة استلزمت وضعه على جهاز الإنعاش الرئوي"، وسط دعوات للمتعافين من الوباء للتبرع ببلازما الدم.

وأضافت الوزارة أن الطبيب تلقى علاجا ببلازما "الشفاء" بعد ساعات من نقله إلى الإنعاش.

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Posted by ‎وزارة الصحة العراقية‎ on Sunday, May 24, 2020

ودعا المركز الوطني العراقي لنقل الدم، الأحد، المرضى المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى التبرع بـ"بلازما الدم" التي قال إنها كانت وراء "تماثل العديد من الحالات الحرجة إلى الشفاء".

ونشر المركز رقم هاتف، للاتصال عليه من قبل المتبرعين.

وأمر رئيس الوزراءالعراقي مصطفى الكاظمي الأجهزة الأمنية، الأحد، بتشديد إجراءات الحظر الشامل، في محاولة لاحتواء العدوى.

وسجلت أعداد الإصابات اليومية في العراق رقما قياسيا، السبت، بعد تسجيل 308 إصابة في يوم واحد، لترتفع أعداد المصابين الإجمالية إلى 4272 إصابة، بينما توفي 152 شخصا نتيجة المرض حتى الآن.

الحرة - واشنطن

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الحرة / ترجمات - واشنطن
24 مايو 2020
لقطة من مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا التي أقيمت في 11 مارس 2020
لقطة من مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا التي أقيمت في 11 مارس 2020

كشفت دراسة أجرتها هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أن مباراة ناديي ليفربول الإنكليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا في مارس الماضي أسفرت عن مقتل 41 شخصا بفيروس كورونا المستجد. 

واستضاف ليفربول، بطل أوروبا، المباراة على معلب "أنفيلد" في 11 مارس وحضرها 54 ألف مشجع، من بينهم ثلاثة آلاف مشجع لنادي العاصمة الإسبانية، رغم قرار توصلت إليه رابطة الدوري الإسباني حينها باستكمال مباريات الليغا خلف أبواب موصدة.

بعد ثلاثة أيام فقط، أعلنت إسبانيا الإغلاق التام في جميع أنحاء البلاد ومنعت التجمعات، بما فيها الأحداث الرياضية. 

وبعد المباراة، ازدادت الحالات بسبب اختلاط المشجعين الإسبان مع السكان المحليين طوال يوم المباراة وبعدها، بحسب تحليل الدراسة التي نشرت عنها صحف بريطانية. 

وظهرت الإصابات في الأيام الـ25 إلى 35 التي تلت المباراة. 

وأصبحت بريطانيا وإسبانيا بعد ذلك من أكثر البلاد تضررا بوباء كورونا، حيث أودى الفيروس بحياة نحو 30 ألفا في إسبانيا و36 ألفا في بريطانيا. 

وفاز أتلتيكو حينها بنتيجة 3-2 بعد التمديد، ليطيح بحامل اللقب ويبلغ الدور ربع النهائي بنتيجة 4-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، قبل أن تتوقف المنافسات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

الحرة / ترجمات - واشنطن