أزمة كورونا

بعد شهرين من الإغلاق.. كنيسة القيامة تعيد فتح أبوابها

فرانس برس
24 مايو 2020
اعادة فتح كنيسة القيامة بالقدس
اعادة فتح كنيسة القيامة بالقدس

بعد إغلاق استمر شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، أعيد فتح كنيسة القيامة في القدس أمام الزائرين اليوم الأحد.
  
وأغلقت السلطات المسيحية، التي تدير الموقع، الكنيسة أمام الزوار في مارس الماضي لمنع انتشار الفيروس، لكن رجال الدين استمروا في إقامة الصلوات داخل الكنيسة طوال فترة الإغلاق، من دون مصلين.

وسمحت السلطات اليوم الأحد بدخول 50 شخصًا إلى الكنيسة في المرة الواحدة، وطلبت منهم الحفاظ على مسافات بينهم، وتجنب لمس أحجار الكنيسة أو أيقوناتها أو غيرها من العناصر الدينية.

بينما دخل كهنة من مختلف الطوائف المسيحية الكنيسة، انتظرت حفنة من المؤمنين في الخارج لفتح الباب للجمهور. 

وأعادت السلطات الإسرائيلية فتح المدارس ودور العبادة والأسواق تدريجيا مع تباطؤ انتشار الفيروس.

 سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية أكثر من 16700 إصابة بالمرض، و279 حالة وفاة. كما تعافى أكثر من 14 ألف شخص.

من جهتها، اعلنت دائرة الاوقاف الاسلامية في القدس الثلاثاء أن باحات المسجد الاقصى ستفتح مجددا أمام المصلين بعد عيد الفطر الذي يبدأ الاحد.

فرانس برس

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اعادة فتح كنيسة القيامة بالقدس
أزمة كورونا

بعد شهرين من الإغلاق.. كنيسة القيامة تعيد فتح أبوابها

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إيران

رغم فيروس كورونا وإغلاق الحرمين.. إقبال إيراني على التسجيل في حملات الحج

الحرة / ترجمات - دبي
24 مايو 2020
الإيرانييون يقبلون على التسجيل في الحج رغم تفشي فيروس كورونا
الإيرانييون يقبلون على التسجيل في الحج رغم تفشي فيروس كورونا

على الرغم من أن المملكة العربية السعودية دعت المسلمين حول العالم إلى الامتناع عن التخطيط للحج هذا العام حتى يتم السيطرة على فيروس كورونا المستجد، أعلنت منظمة الحج والعمرة في إيران، أن حصة البلاد من الحج لهذا العام امتلأت بحوالي 88%، وفقاً لموقع راديو فردا.

وذكر رئيس المنظمة علي رضا رشيديان، أنه على الرغم من أن المسؤولين السعوديين لم يعلنوا رسميًا بعد عن موقفهم من الحج العام الحالي، فقد تم إجراء عملية تسجيل واختيار قوافل الحج في إيران.

وبحسب رشيديان، تم الانتهاء من شغل 88٪ من حصة إيران من الحج حتى الآن، ويتم عقد دروس التعليم على الأركان عبر  الإنترنت بسبب الوباء.

وكان وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بن طاهر بنتن دعا جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم في الأول من أبريل الماضي إلى الامتناع عن التخطيط للحج بسبب تفشي الوباء.

وحتى 22 مايو، تجاوز عدد حالات الإصابة في المملكة العربية السعودية أكثر من 67 ألف حالة إصابة، مما دفع المملكة إلى وقف العمرة والصلاة في الحرمين المكي والنبوي، والسماح لأعداد محدود بأداء الصلوات جماعة في المسجدين.

ووفقاً للأرقام الرسمية، سجلت إيران سجلت أكثر من 130 ألف حالة إصابة، وأكثر من 7300 حالة وفاة. 

ومع ذلك، أعرب رشيديان عن أمله في أن يقام الحج "بموجب البروتوكولات الصحية"، مشيدا بقدرة السعودية على نجاح الموسم.

ومن المعروف أنه يسافر سنويا أكثر من 2.5 مليون مسلم إلى مكة لأداء فريضة الحج، من بينهم نحو 87 ألف إيراني، معظمهم من كبار السن وعرضة للإصابة بفيروس كورونا بسهولة.

الحرة / ترجمات - دبي