بعد شهرين من الإغلاق.. كنيسة القيامة تعيد فتح أبوابها

بعد إغلاق استمر شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، أعيد فتح كنيسة القيامة في القدس أمام الزائرين اليوم الأحد.



وأغلقت السلطات المسيحية، التي تدير الموقع، الكنيسة أمام الزوار في مارس الماضي لمنع انتشار الفيروس، لكن رجال الدين استمروا في إقامة الصلوات داخل الكنيسة طوال فترة الإغلاق، من دون مصلين.

وسمحت السلطات اليوم الأحد بدخول 50 شخصًا إلى الكنيسة في المرة الواحدة، وطلبت منهم الحفاظ على مسافات بينهم، وتجنب لمس أحجار الكنيسة أو أيقوناتها أو غيرها من العناصر الدينية.

بينما دخل كهنة من مختلف الطوائف المسيحية الكنيسة، انتظرت حفنة من المؤمنين في الخارج لفتح الباب للجمهور.

وأعادت السلطات الإسرائيلية فتح المدارس ودور العبادة والأسواق تدريجيا مع تباطؤ انتشار الفيروس.

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية أكثر من 16700 إصابة بالمرض، و279 حالة وفاة. كما تعافى أكثر من 14 ألف شخص.

من جهتها، اعلنت دائرة الاوقاف الاسلامية في القدس الثلاثاء أن باحات المسجد الاقصى ستفتح مجددا أمام المصلين بعد عيد الفطر الذي يبدأ الاحد.