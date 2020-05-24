أزمة كورونا

"صلاة جماعية" تساهم بارتفاع إصابات كورونا في ألمانيا

الحرة - واشنطن
24 مايو 2020
A general view shows the Alexanderplatz square in Berlin with the German capital's landmarks tv tower (C) and Nikolaikirche (L,…
كنيسة ألمانية - صورة تعبيرية

قال مسؤولون ألمان إن 107 أشخاص على الأقل أصيبوا بفيروس كورونا بعد أن حضر بعضهم صلاة جماعية في كنيسة بفرانكفورت قبل أسبوعين، مما أثار مخاوف بشأن زيادة تفشي الفيروس مع اتجاه بعض الدول لتخفيف القيود على التجمعات العامة.

وقال وزير الصحة بولاية هيسن كاي كلوزه، إن مسؤولي الصحة بدأوا في تجميع قوائم الأشخاص الذين حضروا الصلاة وأيضا هؤلاء الذين كانوا على تواصل معهم.

وأضاف كلوزه "يوضح هذا الوضع مدى أهمية أن نظل يقظين ولا نتجاهل، خاصة أثناء تخفيف القيود"، مؤكدا أن "الفيروس لا يزال موجودًا ويريد الانتشار".

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إن هذه الأنباء أتت بالتزامن مع دعوة الرئيس دونالد ترامب لحكام الولايات لإعادة فتح دور العبادة، و"تهديده بتجاوزهم إذا لم يفعلوا ذلك".

وقال ترامب وقتها "الأمة بحاجة إلى مزيد من الصلاة في هذه الظروف".

ونقلت الصحيفة عن فلاديمير بريتزكاو، أحد أعضاء مجمع الكنيسة الإنجيلية المعمدانية في فرانكفورت، الذي تتبع له الكنيسة المصابة، قوله، إن "المجتمعين مارسوا التباعد الاجتماعي وحافظوا على المسافة الموصى بها بين الأفراد وقاموا بعمليات تعقيم".

وألغت الكنيسة الصلوات في مواقعها بعد انتشار المرض وقررت إقامتها عبر الإنترنت.

وأفاد معهد روبرت كوخ للفيروسات في ألمانيا، بـ431 إصابة جديدة مؤكدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للعدوى المؤكدة في ألمانيا إلى أكثر من 178 ألفا.

الحرة - واشنطن

اقرأ أيضا

بعد كابوس الإغلاق الطويل.. نيويورك تسمح لأنديتها الرياضية بالعودة للتدريب
رياضة

الولاية الأكثر تضررا من كورونا.. نيويورك تسمح لأنديتها بالعودة للتدريبات

A general view shows the Alexanderplatz square in Berlin with the German capital's landmarks tv tower (C) and Nikolaikirche (L,…
أزمة كورونا

"صلاة جماعية" تساهم بارتفاع إصابات كورونا في ألمانيا

سجلت روسيا ثاني أعلى حصيلة في العالم
أزمة كورونا

كورونا.. روسيا تسجل رقما قياسيا بالإصابات في يوم واحد

الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين
منوعات

الرئيس النمساوي يعتذر بسبب وجوده في مطعم بعد موعد الإغلاق

مقتل أول مرتزق سوري موال لروسيا خلال القتال إلى جانب قوات حفتر في ليبيا
عربي ودولي

معارك ليبيا.. المرصد: مقتل أول مرتزق سوري موال لروسيا

في مقرة بمدينة عدن، كان عشرات القبور الجديدة دليلاً على ارتفاع عدد الوفيات وسط جائحة كورونا
أزمة كورونا

حفارو القبور في اليمن تحت الضغط وسط ارتفاع كبير في وفيات الفيروس

لقطة من مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا التي أقيمت في 11 مارس 2020
رياضة

تحليل: مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد تسببت بمقل 41 شخصا بكورونا

أزمة كورونا

حفارو القبور في اليمن تحت الضغط وسط ارتفاع كبير في وفيات الفيروس

أسوشيتد برس
24 مايو 2020
في مقرة بمدينة عدن، كان عشرات القبور الجديدة دليلاً على ارتفاع عدد الوفيات وسط جائحة كورونا
في مقرة بمدينة عدن، كان عشرات القبور الجديدة دليلاً على ارتفاع عدد الوفيات وسط جائحة كورونا

في مقبرة بأكبر مدينة في جنوبي اليمن، كانت العشرات من القبور الجديدة دليلا على ارتفاع عدد الوفيات وسط جائحة فيروس كورونا.

عمال المقبرة لا يعرفون ما الذي قتل المتوفين حديثا. ولكن لا يمكن إنكار وجود عدد متزايد من الأشخاص الذين يمرضون في عدن الساحلية، على الأرجح بالفيروس الجديد.

ودفن العديد مع قليل من الاحتياطات وعدد قليل فقط من الحضور، فيما يضع العمال كمامات أو يغطون وجوههم بقطعة قماش.

وقال محمد عبيد، وهو حفار قبور في المدينة، إنه كان هناك خمسة أضعاف حركة الدفن العادية، حيث تم دفن 51 ميتا في الأسبوع الماضي.

وقال لوكالة أسوشيتد برس في وقت متأخر من الأسبوع الماضي "هذا شيء غريب، لم نره من قبل".

عمال مقبرة عدن لا يعرفون سبب وفاة أشخاص دفنوا حديثا، وفق أسوشيتد برس

وأفادت منظمة أطباء بلا حدود بتسجيل ارتفاع في الوفيات والإصابات الناجمة عن فيروس كورونا، بما في ذلك بين العاملين الصحيين في منشأة تديرها في المدينة.

وقال سكان عدن في السابق إن عدة مستشفيات أغلقت أبوابها، حيث يخشى العاملون في مجال الرعاية الصحية من الإصابة بالفيروس في الوقت الذي يفتقرون فيه إلى معدات الحماية.

وقد كشف الارتفاع الكبير أيضا عن مدى انتشار الفيروس في البلد الذي مزقته الحرب.

وقالت كارولين سيغوين، مديرة عمليات أطباء بلا حدود في اليمن، لوكالة أسوشيتد برس، الجمعة، إن معدل الوفيات في منشآت المنظمة التي تعالج مرضى كوفيد-19 "مرتفع جدا جدا"، وإن عددا كبيرا من الأشخاص الذين وصلوا إليها "كانوا يحتضرون أو موتى بالفعل".

منظمة أطباء بلا حدود أفادت بتسجيل ارتفاع في الوفيات والإصابات الناجمة عن فيروس كورونا في عدن

وقالت المنظمة، في بيان لها الأسبوع الماضي، إن العدد الكبير للوفيات في مركز علاج كوفيد-19 في عدن "ينبئ بكارثة أوسع تتكشف في المدينة".

وشهد الميناء الجنوبي الرئيسي مؤخرا فصلا جديدا من الاقتتال السياسي بين القوات الحكومية والانفصاليين الجنوبيين الذين أعلنوا حكمهم الذاتي الشهر الماضي، ما ترك السلطات الصحية في حالة من الفوضى.
 

أسوشيتد برس