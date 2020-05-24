أزمة كورونا

عيد الفطر مختلف هذا العام.. "الزائر الثقيل" يغير طقوس احتفال المسلمين

فرانس برس
24 مايو 2020
يتعيّن على المحتفلين هذه السنة التأقلم مع جائحة كوفيد-19
يتعيّن على المحتفلين هذه السنة التأقلم مع جائحة كوفيد-19

تحتفل غالبية المسلمين حول العالم بحلول أول أيام عيد الفطر الأحد، في مناسبة سعيدة نغّصها عليهم هذه السنة فيروس كورونا المستجدّ الذي حلّ ضيفاً ثقيلاً حرم معظمهم من أداء صلاة العيد جماعة وأجبرهم على الاحتفال بالعيد وسط تدابير عزل مشدّدة لمكافحة الجائحة.

وعيد الفطر الذي يعتبر من أهم الأعياد الإسلامية يتم الاحتفال به سنوياً بأداء الصلاة جماعة وبتبادل الزيارات العائلية وشراء الهدايا والملابس والحلويات.

لكن هذه السنة، يتعيّن على المحتفلين التأقلم مع جائحة كوفيد-19 ولا سيّما أنّ دولاً عدّة شدّدت خلال عطلة العيد التدابير السارية لمكافحة تفشّي الفيروس الفتّاك بعدما أدّى التراخي في الالتزام بالقيود خلال شهر رمضان إلى ارتفاع في معدلات الإصابة بالوباء.

وفي حين تحتفل غالبية المسلمين بالعيد يوم الأحد، أعلن المرجع الشيعي العراقي آية الله علي السيستاني أنّ أول أيام عيد الفطر هو الإثنين، في حين أعلن مكتب الوكيل الشرعي للإمام علي خامنئي في لبنان، أنّ الأحد هو أول أيام عيد الفطر.

ومن مصر إلى العراق مروراً بتركيا وسوريا، حظرت دول عدة أداء الصلاة جماعة، وفرضت المملكة العربية السعودية، موطن الحرمين الشريفين، حظر تجول لمدة خمسة أيام كاملة اعتباراً من يوم السبت.

والسعودية، أكبر الدول الخليجية من حيث أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ، سجّلت منذ بداية شهر رمضان ارتفاعاً كبيراً في أعداد المصابين زاد عن أربعة أضعاف، ليبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في المملكة حوالي 68 ألف شخص.

والسبت أعلنت "رئاسة شؤون الحرمين" في تغريدة على تويتر "إقامة صلاة عيد الفطر في الحرمين الشريفين، مع إيقاف حضور المصلين".

 

بدوره أعلن مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس أنّ المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، المغلق منذ نحو شهرين بسبب تفشّي فيروس كورونا المستجدّ، لن يُعاد فتحه أمام المصلّين إلا بعد عيد الفطر.

أما في لبنان، فأعلنت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية إعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة فقط، مع إخضاع المصلّين لإجراءات وضوابط وشروط صحية صارمة لمنع تفشّي الوباء، من أبرزها "الوضوء في المنزل واعتماد فحص الحرارة قبل دخول المسجد بعد التعقيم ووضع الكمّامات والقفّازات وإحضار سجادة صلاة خاصة بكل فرد".

 

عدم مبالاة 

 

في بعض دول آسيا، تقاطر المسلمون على الأسواق التجارية لابتياع حاجيات العيد، غير مبالين بتدابير التباعد الاجتماعي التي فرضتها السلطات ومتحدّين، بالقوة أحياناً، محاولات بذلتها الشرطة للمباعدة بين الحشود.

وقالت عِشرَت جاهان، وهي أم لأربعة أطفال، في تصريح لوكالة فرانس برس أثناء تبضّعها في سوق مزدحمة في مدينة روالبندي الباكستانية: "على مدى أكثر من شهرين أطفالي محتجزون في المنزل"، وأضافت "هذا عيدٌ للأطفال، وإذا لم يتمكنّوا من الاحتفال به بملابس جديدة فلا فائدة من العمل بكدّ طوال العام".

وباكستان التي رضخت لضغوط رجال الدين للسماح بالصلاة في المساجد خلال شهر رمضان، لم تعلن بعد ما إذا كانت ستسمح بالتجمّعات أثناء عيد الفطر أم لا.

وفي أندونيسيا، أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان، لجأ الآلاف إلى المهرّبين ومزوّري الوثائق للالتفاف على القيود المفروضة على السفر بهدف الوصول إلى بلداتهم والاحتفال بعيد الفطر مع أفراد عائلاتهم، ما يهدّد بارتفاع غير مسبوق في أعداد المصابين بالفيروس.

 

 مخاوف

 

وإذا كان عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في الشرق الأوسط وآسيا لا يزال أقلّ بكثير ممّا هي الحال عليه في أوروبا أو الولايات المتحدة، إلا أنّ التزايد المطّرد في أعداد المصابين في هذه الدول يثير مخاوف من أن يؤدّي أي تفشٍّ محتمل للوباء إلى انهيار الأنظمة الصحيّة فيها، ولا سيّما أنّ عدداً كبيراً من هذه الدول يعاني نقصا في تجهيز نظمه الصحّية وتمويلها.

وفي إيران التي سجّلت فيها أكبر حصيلة من الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس في الشرق الأوسط، ناشدت السلطات المواطنين تجنّب السفر خلال عيد الفطر، وقال وزير الصحة سعيد نمكي إنّ "مصدر القلق الأكبر بالنسبة إلينا هو بلوغ المرض ذروات جديدة في البلاد جرّاء عدم احترام الإرشادات الصحية".

بدورها شدّدت الإمارات العربية المتّحدة التدابير المتّخذة لمكافحة تفشّي الجائحة، مع فرضها حظر تجول ليلياً بدءاً من الساعة 8 مساءً بدلاً من 10 مساءً خلال شهر رمضان. لكنّ هذا التدبير لم يمنع كثيرين من التخطيط لرحلات إلى فنادق فاخرة على شواطئ دبي أو عجمان أو رأس الخيمة.


وإذا كانت تدابير احتواء كوفيد-19 تتفاوت بين دولة وأخرى في المنطقة، إلا أنّ تداعيات الجائحة تكاد تكون واحدة على النشاط الاقتصادي في سائر هذه الدول، ولا سيّما على قطاعات بعينها مثل المراكز التجارية والفنادق ومتاجر الألبسة والحلويات، وهي قطاعات تعوّل في العادة على هذا العيد وسواه من الأعياد والعطل لزيادة أعمالها وأرباحها.

 

عيد كوميدي نايت

 

وفي ما بدا كأنه محاولة لإنارة شمعة سرور في عتمة الجائحة، يعتزم 40 كوميدياً مسلماً من حول العالم إحياء حفل عبر الإنترنت بعنوان "ذي سوشالي ديستانت عيد كوميدي نايت" (سهرة العيد الكوميدية عن بُعد)".

وقال مدّثر أحمد، المسؤول عن منتدى "كونكورديا" الذي ينظّم هذا الحدث إنّ "شهر رمضان هذا العام كان صعباً بشكل خاص على المجتمعات الإسلامية حول العالم"، وأضاف: "نحن فخورون بجمع بعض من أفضل المواهب الكوميدية المسلمة للترفيه عن أولئك الذين يحتفلون بالعيد في منازلهم".

فرانس برس

اقرأ أيضا

Lebanese artist Lea Bou Habib works on a mural , on behalf of the NGO Art of Change, depicting the Lebanese parliament in a…
من زاوية أخرى

الثورة والسلطة في لبنان خطان متوازيان برعاية المرشد
يتعيّن على المحتفلين هذه السنة التأقلم مع جائحة كوفيد-19
أزمة كورونا

عيد الفطر مختلف هذا العام.. "الزائر الثقيل" يغير طقوس احتفال المسلمين

الصين تسن قوانين جديدة لمحاولة إلغاء الحكم الذاتي الذي تتمتع به هونغ كونغ
عربي ودولي

صحيفة: الصين تستغل كورونا للانقلاب على جيرانها

فرضت واشنطن عقوبات على صادرات النفط الفنزويلية والإيرانية
عربي ودولي

بمرافقة سفن عسكرية.. وصول ناقلة نفط إيرانية إلى المياه الفنزويلية

سيجلس على مقعد الاتهام في معركة قضائية جديدة سيسعى خلالها للبقاء خارج السجن
إسرائيل

صفحة جديدة في التاريخ الإسرائيلي.. محاكمة نتانياهو بتهم الفساد تبدأ الأحد

Syrian Army police photographer defector known as "Caesar"(C-blue jacket) waits to brief the House Foreign Affairs Committee on…
من زاوية أخرى

هل يعتبر أدب السجون واقعيا؟
أحد ملصقات يوم القدس التي مزقها العراقيون
العراق

صور الخميني وخامنئي وسليماني.. متظاهرون عراقيون يمزقون ملصقات "يوم القدس"

عربي ودولي

بعد فتح الأبواب أمام المصلين.. إصابة 40 شخصاً شاركوا في قداس في فرانكفورت

فرانس برس
24 مايو 2020
إصابة 40 شخصاً شاركوا في قداس في فرانكفورت
إصابة 40 شخصاً شاركوا في قداس في فرانكفورت

أفادت وسائل إعلام ألمانية السبت أنّ حوالي 40 شخصاً أصيبوا بفيروس كورونا المستجدّ بعدما شاركوا في قدّاس في مدينة فرانكفورت مطلع مايو الجاري.

ونقلت وكالة "دي بي إيه" الألمانية للأنباء عن السلطات الصحية في المدينة قولها إنّ ستة من هؤلاء المصابين أدخلوا المستشفى.

ووفقاً لصحيفة "فرانكفورتر روندرشاو" المحليّة فإنّ القدّاس أقيم في كنيسة بروتستانتية معمدانية في العاشر من مايو بعد أيام من قرار السلطات السماح لأماكن العبادة بإعادة فتح أبوابها مجدّداً أمام المصلّين.

وفي كانتون ماين-كينزيغ-كريس الواقع على تخوم المدينة أعلنت السلطات المحلية الجمعة عن إصابة 16 شخصاً بالفيروس بعد مشاركتهم في "حدث في فرانكفورت".

وكانت ألمانيا التي سجّلت تراجعاً كبيراً في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس، خفّفت في مطلع الشهر الجاري قيود التباعد الاجتماعي المفروضة لمكافحة تفشّي الوباء. 

لكنّ السلطات لا تزال تتخوّف من موجة تفشٍّ ثانية في بلد نجح حتّى اليوم، العديد من جيرانه، في احتواء الجائحة.

يذكر أن السلطات في مقاطعة ساكسونيا السفلى أعلنت أنّ سبعة أشخاص أصيبوا بالفيروس في مطعم بمدنية لير وأنّ ما يصل إلى 50 شخصاً وضعوا إثر ذلك في العزل.

وفقاً لمعهد روبرت كوخ الذي يرصد الأوبئة في البلاد، سجّلت ألمانيا حتى أمس السبت، إصابة أكثر من 177 ألف إصابة، كما سجلت نحو 8216 حالة وفاة.

فرانس برس