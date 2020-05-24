أزمة كورونا

كورونا.. روسيا تسجل رقما قياسيا بالإصابات في يوم واحد

الحرة / ترجمات - واشنطن
24 مايو 2020
سجلت روسيا ثاني أعلى حصيلة في العالم
سجلت روسيا ثاني أعلى حصيلة في العالم

سجلت روسيا، الأحد، 8,599 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 153 حالة وفاة على مدار الـ24 ساعة الماضية، وهو ما يمثل أعلى حصيلة للوفيات في البلاد في يوم واحد، حسب تقرير لنيوزويك.

وحذرت نائبة رئيس الوزراء، تاتيانا جوليكوفا، المواطنين هذا الأسبوع من أن "المرض والظروف المزمنة [لفيروس كورونا] ليس لها نهاية إيجابية دائما".

وتزامن حديث المسؤولة الروسية مع تصريحات مسؤولي صحة حذروا فيها المواطنين من ارتفاع متوقع في معدل الوفيات لشهر مايو.

وإجمالي الوفيات الجديدة المسجلة يوم الأحد هو أعلى مستوى تصل له روسيا على الإطلاق في يوم واحد، على الرغم من الانخفاض المطرد في الحالات الجديدة خلال الأيام التسعة الماضية.

وقالت السلطات إن الوضع يستقر وتم السماح لنصف مليون عامل صناعي وعمال بناء بالعودة إلى العمل في موسكو.

ومع ذلك، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوسائل الإعلام التي تديرها الدولة، إن على المواطنين الاستعداد لموجة ثانية محتملة من فيروس كورونا هذا الخريف.

ومنذظهور المرض في أراضيها، سجلت روسيا نحو 344،481 حالة إصابة بفيروس كورونا و3338 حالة وفاة. وأصبحت بين أكبر ثلاث دول موبوءة بالمرض في العالم.

ويوم الجمعة، أعلن الكرملين إجراء أول اختبار للقاح كورونا على البشر، من دون رصد أي آثار جانبية، حسبما أفادت وكالة إنترفاكس الروسية.
 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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في مقرة بمدينة عدن، كان عشرات القبور الجديدة دليلاً على ارتفاع عدد الوفيات وسط جائحة كورونا
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حفارو القبور في اليمن تحت الضغط وسط ارتفاع كبير في وفيات الفيروس

أسوشيتد برس
24 مايو 2020
في مقرة بمدينة عدن، كان عشرات القبور الجديدة دليلاً على ارتفاع عدد الوفيات وسط جائحة كورونا
في مقرة بمدينة عدن، كان عشرات القبور الجديدة دليلاً على ارتفاع عدد الوفيات وسط جائحة كورونا

في مقبرة بأكبر مدينة في جنوبي اليمن، كانت العشرات من القبور الجديدة دليلا على ارتفاع عدد الوفيات وسط جائحة فيروس كورونا.

عمال المقبرة لا يعرفون ما الذي قتل المتوفين حديثا. ولكن لا يمكن إنكار وجود عدد متزايد من الأشخاص الذين يمرضون في عدن الساحلية، على الأرجح بالفيروس الجديد.

ودفن العديد مع قليل من الاحتياطات وعدد قليل فقط من الحضور، فيما يضع العمال كمامات أو يغطون وجوههم بقطعة قماش.

وقال محمد عبيد، وهو حفار قبور في المدينة، إنه كان هناك خمسة أضعاف حركة الدفن العادية، حيث تم دفن 51 ميتا في الأسبوع الماضي.

وقال لوكالة أسوشيتد برس في وقت متأخر من الأسبوع الماضي "هذا شيء غريب، لم نره من قبل".

عمال مقبرة عدن لا يعرفون سبب وفاة أشخاص دفنوا حديثا، وفق أسوشيتد برس

وأفادت منظمة أطباء بلا حدود بتسجيل ارتفاع في الوفيات والإصابات الناجمة عن فيروس كورونا، بما في ذلك بين العاملين الصحيين في منشأة تديرها في المدينة.

وقال سكان عدن في السابق إن عدة مستشفيات أغلقت أبوابها، حيث يخشى العاملون في مجال الرعاية الصحية من الإصابة بالفيروس في الوقت الذي يفتقرون فيه إلى معدات الحماية.

وقد كشف الارتفاع الكبير أيضا عن مدى انتشار الفيروس في البلد الذي مزقته الحرب.

وقالت كارولين سيغوين، مديرة عمليات أطباء بلا حدود في اليمن، لوكالة أسوشيتد برس، الجمعة، إن معدل الوفيات في منشآت المنظمة التي تعالج مرضى كوفيد-19 "مرتفع جدا جدا"، وإن عددا كبيرا من الأشخاص الذين وصلوا إليها "كانوا يحتضرون أو موتى بالفعل".

منظمة أطباء بلا حدود أفادت بتسجيل ارتفاع في الوفيات والإصابات الناجمة عن فيروس كورونا في عدن

وقالت المنظمة، في بيان لها الأسبوع الماضي، إن العدد الكبير للوفيات في مركز علاج كوفيد-19 في عدن "ينبئ بكارثة أوسع تتكشف في المدينة".

وشهد الميناء الجنوبي الرئيسي مؤخرا فصلا جديدا من الاقتتال السياسي بين القوات الحكومية والانفصاليين الجنوبيين الذين أعلنوا حكمهم الذاتي الشهر الماضي، ما ترك السلطات الصحية في حالة من الفوضى.
 

أسوشيتد برس