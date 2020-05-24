كورونا.. روسيا تسجل رقما قياسيا بالإصابات في يوم واحد

سجلت روسيا، الأحد، 8,599 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 153 حالة وفاة على مدار الـ24 ساعة الماضية، وهو ما يمثل أعلى حصيلة للوفيات في البلاد في يوم واحد، حسب تقرير لنيوزويك.

وحذرت نائبة رئيس الوزراء، تاتيانا جوليكوفا، المواطنين هذا الأسبوع من أن "المرض والظروف المزمنة [لفيروس كورونا] ليس لها نهاية إيجابية دائما".

وتزامن حديث المسؤولة الروسية مع تصريحات مسؤولي صحة حذروا فيها المواطنين من ارتفاع متوقع في معدل الوفيات لشهر مايو.

وإجمالي الوفيات الجديدة المسجلة يوم الأحد هو أعلى مستوى تصل له روسيا على الإطلاق في يوم واحد، على الرغم من الانخفاض المطرد في الحالات الجديدة خلال الأيام التسعة الماضية.

وقالت السلطات إن الوضع يستقر وتم السماح لنصف مليون عامل صناعي وعمال بناء بالعودة إلى العمل في موسكو.

ومع ذلك، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوسائل الإعلام التي تديرها الدولة، إن على المواطنين الاستعداد لموجة ثانية محتملة من فيروس كورونا هذا الخريف.

ومنذظهور المرض في أراضيها، سجلت روسيا نحو 344،481 حالة إصابة بفيروس كورونا و3338 حالة وفاة. وأصبحت بين أكبر ثلاث دول موبوءة بالمرض في العالم.

ويوم الجمعة، أعلن الكرملين إجراء أول اختبار للقاح كورونا على البشر، من دون رصد أي آثار جانبية، حسبما أفادت وكالة إنترفاكس الروسية.

