أزمة كورونا

مهرجان البندقية السينمائي سيقام في موعده رغم كورونا

رويترز
24 مايو 2020
British actress Julie Andrews kisses her award on September 2, 2019 after she received a Golden Lion for lifetime achievement…
فازت النجمة البريطاني جولي أندراوس بجائزة تقديرية عن كامل أعمالها العام الماضي

قالت السلطات الإيطالية، الأحد، إن مهرجان البندقية السينمائي سيعقد في موعده المحدد بداية سبتمبر المقبل، خاصة مع التقارير التي تشير إلى تباطؤ انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقال لوكا زايا، حاكم إقليم فينيتو الإيطالي، الذي تقع المدينة ضمنه، إنه يعتقد أن "أفلاما قليلة ستشارك في المهرجان السنوي بسبب ظروف الحظر التي عطلت الإنتاج السينمائي حول العالم".

وتنظم المهرجان، وهو واحد من الأقدم في العالم، شركة بينالي دي فينيسيا، التي أعلنت أن النجمة كيت بلانشيت ستترأس دورته السابعة والسبعين.

واضطر مهرجان كان السينمائي، وهو الأكبر في العالم، إلى إرجاء دورته الأخيرة في مايو الماضي بسبب الفيروس.

وتعتزم إيطاليا رفع جميع القيود المفروضة على السفر اعتبارا من 3 يونيو، وسيتمكن المسافرون من دول الاتحاد الأوروبي من دخول البلاد دون إدخالهم فى الحجر الصحي.

وسجلت إيطاليا 119 حالة وفاة جديدة بسبب وباء "كوفيد-19" اليوم السبت، ما يرفع عدد الوفيات في عموم البلاد بسبب انتشار المرض إلى 32735 شخصا، وهو ثالث أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

رويترز

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واشنطن تعلق الرحلات الجوية من البرازيل.. وبولسونارو يتحدى كورونا

فرانس برس
25 مايو 2020
Brazil's President Jair Bolsonaro greets supporters upon arrival at Planalto Palace in Brasilia, on May 24, 2020, amid the…
وصل الرئيس إلى التجمع مرتديا قناعا جراحيا، لكنه خلعه لاحقا

أعلن البيت الأبيض، مساء الأحد، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمر بتعليق الرحلات الجوية القادمة من البرازيل، التي تحولت إلى مركز لتفشي فيروس كورونا، بينما ظهر الرئيس البرازيلي في تجمع حاشد لمؤيديه من دون كمامة. 

وفي ما يبدو "تحديا واضحا" للفيروس، أقدم الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو على كسر تدابير التباعد الاجتماعي وخلع كمامته الواقية، الأحد، خلال تجمع حاشد مع مؤيديه، في الوقت الذي أصبحت فيه البرازيل ثاني أعلى دولة في العالم تسجيلا للإصابات بفيروس كورونا.

بولسونارو، الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف، وصل إلى التجمع الانتخابي خارج القصر الرئاسي في العاصمة برازيليا مرتديا قناعا جراحيا أبيض، لكنه سرعان ما خلعه لتحية الحشد ومصافحة المؤيدين واحتضانهم، حتى أنه رفع صبيًا صغيرًا على كتفيه.

وسجلت البرازيل نحو 350,000 حالة إصابة مؤكدة، و22 ألف حالة وفاة، فيما يقول الخبراء إن نقص الفحوص يعني أن الأرقام الحقيقية للمصابين قد تكون أعلى بكثير.

وقارن  بولسونارو، في وقت سابق، الفيروس بـ"الإنفلونزا البسيطة" ويقول إن تدابير البقاء في المنزل تضر بالاقتصاد من دون داع.

وعلى الرغم من أن بولسونارو يتمتع  بدعم نحو 30 في المئة من الناخبين، إلا أنه يواجه انتقادات متزايدة بسبب تعامله مع أزمة الفيروس التاجي، فضلاً عن تحقيق بشأن ما إذا كان قد عرقل العدالة لحماية عائلته من تحقيقات الشرطة.

وقد اتخذ التحقيق تحولا دراماتيكيا، الجمعة، عندما نشر قاضي المحكمة العليا شريط فيديو لاجتماع لمجلس الوزراء عقد يوم 22 أبريل يقوم المحققون بتحليله بحثا عن أدلة.

ويظهر في الفيديو بولسونارو ووزراؤه، يوجهون الشتائم "المقذعة" إلى حكام الولايات، ويتحدثون عن سجن قضاة المحكمة العليا، وبالكاد يذكرون وباء كورونا في وقت كانت الأزمة تشتد في البرازيل.

ويقارن بعض المراقبين بين بولسونارو، وبين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد أن عبر رئيس البرازيل أكثر من مرة عن إعجابه بشخصية ترامب، فيما يسميه بعضهم "ترامب الاستوائي".

ومثل ترامب، دفع بولسونارو لاستعمال عقاري كلوروكين وهيدروكسي كلوروكين للمرضى الذين تظهر عليهم أعراض إصابة خفيفة بالمرض.

وقال بولسونارو ساخرا، إن "اليمينيين يستعملون كلوروكين، واليساريين يستعملون لا توباينا"، والأخيرة هي مشروب غازي زهيد الثمن.

وأقال الرئيس البرازيلي منتصف أبريل الماضي، وزير الصحة في حكومته بسبب خلافات بينهما حول إدارة أزمة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

 

فرانس برس