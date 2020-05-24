مهرجان البندقية السينمائي سيقام في موعده رغم كورونا

قالت السلطات الإيطالية، الأحد، إن مهرجان البندقية السينمائي سيعقد في موعده المحدد بداية سبتمبر المقبل، خاصة مع التقارير التي تشير إلى تباطؤ انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقال لوكا زايا، حاكم إقليم فينيتو الإيطالي، الذي تقع المدينة ضمنه، إنه يعتقد أن "أفلاما قليلة ستشارك في المهرجان السنوي بسبب ظروف الحظر التي عطلت الإنتاج السينمائي حول العالم".

وتنظم المهرجان، وهو واحد من الأقدم في العالم، شركة بينالي دي فينيسيا، التي أعلنت أن النجمة كيت بلانشيت ستترأس دورته السابعة والسبعين.

واضطر مهرجان كان السينمائي، وهو الأكبر في العالم، إلى إرجاء دورته الأخيرة في مايو الماضي بسبب الفيروس.

وتعتزم إيطاليا رفع جميع القيود المفروضة على السفر اعتبارا من 3 يونيو، وسيتمكن المسافرون من دول الاتحاد الأوروبي من دخول البلاد دون إدخالهم فى الحجر الصحي.

وسجلت إيطاليا 119 حالة وفاة جديدة بسبب وباء "كوفيد-19" اليوم السبت، ما يرفع عدد الوفيات في عموم البلاد بسبب انتشار المرض إلى 32735 شخصا، وهو ثالث أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.