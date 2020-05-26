أزمة كورونا

تطبيق ذكي في مدينة صينية.. سلوك البشر مراقب للوقاية من كورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن
26 مايو 2020
سكان في مدينة هانغتشو الصينية يتفحصون هواتفهم الجوالة خلال وباء كورونا- الصورة بتاريخ 24 مارس 2020
سكان في مدينة هانغتشو الصينية يتفحصون هواتفهم الجوالة خلال وباء كورونا- الصورة بتاريخ 24 مارس 2020

اقترحت مدينة صينية أن يكون تتبع صحة المواطنين بشكل دائم من خلال تطبيق إلكتروني يمنح كل فرد منهم تقييما بناء على عدة عوامل مثل كمية المواد الكحولية التي يتناولها وحتى فترة النوم التي حصل عليها يوميا، والتمارين الرياضية التي يمارسها. 

وخلال ذروة وباء فيروس كورونا المستجد في الصين، أصبح استخدام الباركود الرقمي أو الرمز الشريطي الرقمي أمرا شائعا لتتبع صحة المواطنين، ولا يزال يستخدم ولكن بشكل أقل حاليا، لكن اقتراح مدينة هانغشتو الصينية يشير إلى أن يكون الأمر دائما ومنح نقاط أو تقييم للسكان، بحسب شبكة سي أن بي سي الأميركية.

ومدينة هانغتشو في جنوب غرب الصين وعاصمة مقاطعة جيجيانغ وموطن عملاق التكنولوجيا الصينية علي بابا، ومنحت شرف استضافة دورة الألعاب الآسيوية في عام 2022. 

ويعمل نظام التتبع على الهاتف الجوال عبر قراءة رمز شريطي (باركود رقمي) على هاتف كل شخص، مستخدما نظام إشارات المرور، حيث يشير اللون الأخضر إلى أن هذا الشخص سليم، أما اللون الأحمر فيعني أنه يمثل خطرا على الصحة العامة ما يمنع هذا الشخص من دخول بعض البنايات ووسائل النقل العام، والمتاجر والمطاعم. 

وستعتمد نتيجة الإشارة على عوامل مختلفة بما في ذلك السجلات الطبية الإلكترونية ونتائج الفحوصات الجسدية وخيارات نمط الحياة مثل مقدار ما يشربه الشخص من مواد كحولية، والأماكن التي يزورها. 

فعلى سبيل المثال إذا زار الشخص أماكن عالية الخطورة داخل الصين، فقد يتغير اللون الخضر إلى الأحمر. 

وقامت العديد من الحكومات في كثير من الدول بجمع الكثير من البيانات خلال تفشي وباء كورونا من خلال التطبيقات الإلكترونية بحجة محاربة أو وقف انتشار الفيروس، لكن كان أكثر ما يخشاه المتمسكون بالحريات أن تبقى هذه الإجراءات معتمدة حتى بعد التغلب على وباء كوفيد-19. 

وفي مشروع تطبيق مدينة هانغتشو الصينية المقترح سيكون من المسموح مراقبة ممارسات الشخص حيث تنخفض درجات تصنيفة سلبيا إذا شرب السجائر أو الكحول، بينما يرتفع تصنيفه إيجابيا إذا مارس الرياضة أو حصل على قسطه الكافي من النوم. 
 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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سكان في مدينة هانغتشو الصينية يتفحصون هواتفهم الجوالة خلال وباء كورونا- الصورة بتاريخ 24 مارس 2020
أزمة كورونا

تطبيق ذكي في مدينة صينية.. سلوك البشر مراقب للوقاية من كورونا

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جهود علمية لفهم مخاطر السفر بالطائرة بشكل أفضل أثناء الوباء
أزمة كورونا

مخاطر السفر الجوي.. جهود لدراسة سلوك فيروس كورونا في الطائرات

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أزمة كورونا

مخاطر السفر الجوي.. جهود لدراسة سلوك فيروس كورونا في الطائرات

الحرة / ترجمات - واشنطن
26 مايو 2020
جهود علمية لفهم مخاطر السفر بالطائرة بشكل أفضل أثناء الوباء
جهود علمية لفهم مخاطر السفر بالطائرة بشكل أفضل أثناء الوباء

تبحث شركتا بوينغ وإيرباص، سلوك فيروس كورونا المستجد داخل الطائرات النفاثة، ضمن حملة صناعية تهدف إلى الحد من المخاطر التي أدت إلى توقف الحركة الجوية.

وستستعين الشركتان بأكاديميين ومهندسين وخبراء طبيين، سيفحصون تدابير جديدة لمنع انتقال المراض على متن الطائرات، وفق ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن شركات وأشخاص مشاركين في المناقشات.

وتأتي هذه الجهود المبذولة لفهم مخاطر السفر بالطائرة بشكل أفضل أثناء الوباء، في وقت تحاول شركات الطيران طمأنة الركاب بأن ارتداء الكمامات وتنقية هواء مقصورة الطائرة، يوفران حماية موثوقة من العدوى أثناء الطيران.

وقد تهاوت حركة النقل الجوي العالمية مع إغلاق الحكومات للحدود، وأوامر البقاء في المنازل.

وقالت بوينغ إنها تطور نماذج حاسوبية تحاكي بيئة المقصورة، ويمكنها في نهاية المطاف إبلاغ قرارات شركات الطيران ومسؤولي الصحة والمنظمين حول كيفية منع انتشار الفيروس. 

بينما قالت إيرباص إنها تتبادل المعلومات مع جامعات في الولايات المتحدة ودول أخرى، وأن مهندسي الشركة يستكشفون أيضًا طرقًا أخرى للحد من انتشار الفيروس، بما في ذلك مواد التنظيف، والمطهرات التي يمكن أن تستمر لمدة خمسة أيام، إضافة إلى أجهزة لا تعمل باللمس في المراحيض.

وقال أشخاص مطلعون على هذه المناقشات إن إدارة الطيران الفيدرالية كانت على اتصال مع بوينغ وإيرباص وخبراء في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، لتقييم مخاطر انتشار الفيروسات التاجية وكيفية تخفيفها.

وترعى إدارة الطيران الفيدرالية منذ سنوات أبحاثًا حول كيفية قياس وتقليل نفاد أبخرة الوقود والزيوت إلى الكبائن، لكن هذه الجهود لم يتم توسيعها رسميًا لفهم أفضل لكيفية تصرف فيروس كورونا المستجد داخل الطائرات.

وفي حين أن الكثير معروف عن أنظمة تهوية الطائرات وكيف يمكن أن تنتشر بعض مسببات الأمراض أثناء الطيران، قال الباحثون إنهم ما زالوا يتعلمون كيف يتصرف الفيروس الجديد في أماكن مختلفة.

لكن بوينغ أكدت إنها تبحث في تقنيات جديدة لتعزيز السلامة، بما في ذلك استخدام الأشعة فوق البنفسجية كمطهر ومضاد للميكروبات للأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر.

وقال كارل ليندن، أستاذ الهندسة البيئية في جامعة كولورادو بولدر، إن شركة بوينغ أبدت اهتمامها بمشروع محتمل للجامعة، يمكن أن يحدد جرعة الأشعة فوق البنفسجية اللازمة لتطهير الطائرات بين الرحلات الجوية. وأضاف "إنهم يريدون التحرك بسرعة كبيرة".

في حين يتفق الباحثون، بشكل عام، على أن هواء المقصورة الذي يتم استبداله بشكل متكرر، والفلاتر القوية، فعالة في إزالة مسببات الأمراض، إلا أنها قد لا تساعد شخصًا يجلس بالقرب من راكب يحمل الفيروس ويسعل أو يعطس.

وقال تشينغيان تشين، أستاذ الهندسة بجامعة بوردو، الذي ناقش هذا الموضوع مع بوينغ مؤخرًا، إن "التباعد الاجتماعي مستحيل في الطائرة".

وتشير دراسات الأوبئة السابقة، التي تناولت سارس وإنفلونزا الطيور، إلى أن ركاب الطائرة الذين يجلسون بالقرب من حاملي الفيروس هم الأكثر عرضة للخطر. ويقول الخبراء إن مطالبة الركاب بارتداء الأقنعة يجب أن تقلل بشكل كبير من خطر انتشار الفيروس عن طريق العطس أو السعال أو التحدث.

وتؤكد لينسي مار، أستاذة الهندسة في جامعة فيرجينيا تك، التي اتصلت بها إيرباص مؤخرًا للحصول على معلومات حول هذا الموضوع، إنه "إذا كان الجميع يرتدون قناعًا، فلن يكون هناك سوى القليل جدًا (من الفيروس) الذي يخرج في الهواء".

وعززت شركات الطيران جهود التنظيف، مثل تعقيم الحمامات، وطاولات الصواني، والمقاعد بين الرحلات الجوية. كما يقوم البعض بتوزيع مناديل صحية على الركاب.

وتقول المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن انتقال العدوى من خلال لمس الأسطح الملوثة هو أحد أنواع العدوى المحتملة، وإن لم يكن الأولية.

وقد جمعت منظمة النقل الجوي الدولية، وهي مجموعة تجارية، تقارير عن أفراد الطواقم الذين أصيبوا بالعدوى في العمل، لكنها قالت إن من بين 18 شركة طيران رئيسية قامت بمسحها مؤخرًا، لم يبلغ عن أي حالات يشتبه في انتقالها بين الركاب.

 

الحرة / ترجمات - واشنطن