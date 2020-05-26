أزمة كورونا

روسيا تسجل عددا قياسيا لوفيات فيروس كورونا في 24 ساعة

الحرة / وكالات - واشنطن
26 مايو 2020
أطباء يصلون مستشفى يعالج المصابين بكورونا في مدينة خيمكي شمال غربي العاصمة الروسية موسكو
أطباء يصلون مستشفى يعالج المصابين بكورونا في مدينة خيمكي شمال غربي العاصمة الروسية موسكو

أعلنت روسيا الثلاثاء تسجيل 174 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وهو رقم قياسي رغم تراجع عدد الإصابات الجديدة، في حين سجلت أيضا عدد حالات شفاء غير مسبوق. 

وتوفي بالإجمال في روسيا 3807 أشخاص من بين 362342 ألف مصاب بفيروس كورونا المستجد، ما يجعل البلاد الثالثة في العالم من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل. 

واستقر عدد الإصابات الجديدة، وسجل انخفاضا طفيفا، في وقت تخفف فيه السلطات تدابير العزل في بعض المناطق في البلاد. 

ووفق الأرقام الرسمية، سجلت 8915 إصابة جديدة خلال 24 ساعة. وبلغ عدد المتعافين 12331 خلال الفترة نفسها، وهو معدل قياسي يومي. 

وظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء في الكرملين الذي هجره في فترة ذروة تفشي وباء كوفيد-19. 

وأعلن المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف من جهته خروجه من المستشفى حيث كان منذ منتصف مايو إثر إصابته بالفيروس، مؤكدا أنه سيستأنف العمل من منزله.

الحرة / وكالات - واشنطن

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26 مايو 2020
دولة تستثني العشاق من إجراءات الحظر بسبب كورونا
دولة تستثني العشاق من إجراءات الحظر بسبب كورونا

فرقت إجراءات الحظر والحجر بين كثير من الناس خاصة في الدول الأوروبية التي كانت حدودها مفتوحة بحيث يتواصل الناس فيما بينهم بسهولة.

ومن المتضررين بإجراءات الإغلاق العشاق الذين يعيش كل واحد منهم في دولة ما منع إمكانية تواصلهم الوجاهي بسبب إجراءات الحدود المشددة.

ولحل هذه المشكلة،  خففت الدنمرك القيود المفروضة على عبور الحدود مع دول شمال أوروبا وألمانيا ابتداء من الاثنين فسمحت للعشاق من الدول الأخرى الذين فرق بينهم فيروس كورونا بالالتقاء بمحبيهم إذا استطاعوا إثبات وجود علاقة تربطهم لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

وقالت الشرطة الدنمركية إن العشاق سيحتاجون لإبراز رسائل متبادلة على الهواتف أو صور خاصة أو معلومات شخصية عن الطرف الآخر في العلاقة الغرامية.

وقال آلان دالاجر كلوسن نائب رئيس الشرطة للتلفزيون الدنمركي "بوسعهم إحضار صورة أو رسالة غرامية".

وأضاف "أدرك أنها أمور شديدة الحميمية لكن قرار السماح للطرف الآخر بالدخول يتوقف في النهاية على تقدير ضابط الشرطة وحده".

وكانت الدنمرك أغلقت حدودها أمام غير المواطنين في 14 مارس للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومنذ ذلك الحين شوهد عشاق مسنون على الحدود الدنمركية الألمانية يرتشفون القهوة على جانبي الحدود يمسك كل منهما بيد الآخر عبر الخط الفاصل بين البلدين.

ولجأ بعض أعضاء البرلمان إلى وسائل التواصل الاجتماعي لإبداء استيائهم من التوجيهات الجديدة وقالوا إنها تمثل انتهاكا للحق في الخصوصية.