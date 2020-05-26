أزمة كورونا

شركة خطوط جوية عربية تستأنف رحلاتها في الصيف

26 مايو 2020
مسافرون يخضعون لفحوص فيروس كورونا في مطار دبي
مسافرون يخضعون لفحوص فيروس كورونا في مطار دبي

ينتظر الناس حول العالم تطورات أحوال الطيران الدولي بعد أن توقفت رحلات الخطوط الجوية لمعظم الشرطات بسبب فيروس كورونا.

والثلاثاء، أعلنت الخطوط الجوية القطرية تسيير رحلات في إلى أكثر من 80 وجهة حول العالم خلال الصيف.

وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق أن الرحلات ستستهدف وجهات أوروبا وآسيا والولايات المتحدة، ودول أميركا اللاتينية.

ويأتي إعلان الشركة القطرية رغم أن معظم دول العالم لا تزال تفرض إجراءات مشددة على الطيران الدولي وتمنع الرحلات الجوية خشية انتشار فيروس كورونا.

وتعاني شركات الطيران من صعوبات في العودة للعمل، وتكبدت خسائر مالية كبيرة بسبب توقف طائراتها عن العمل وتسيير الرحلات بين المطارات الدولية.

لرئيس التنفيذي لشركة ليبو كاراواسي ومدير مجموعة ليبو للاستثمارات، جون ريادي، قال وفق ما نقله ساوث تشاينا مورنينغ بوست المملوك لمجموعة علي بابا، "مع تطلع الدول على مستوى العالم إلى إعادة تشغيل اقتصاداتها، سيكون السفر في مقدمة الأولويات".

وأضاف "لكن ينبغي أن يكون السفر آمنا، وأعتقد أن اختبار كوفيد-19 سيكون عنصرا مهما ليشعر المسافرون وطواقم الطيران بالأمان للقيام بذلك".

وفي الوقت الراهن، لا يوجد سوى عدد محدود من طرق السفر الجوية الدولية المفتوحة، فيما يجبر من يسافرون على قضاء فترات في الحجر في ختام معظم الرحلات. 

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الحرة / ترجمات - واشنطن
26 مايو 2020
دراسة: كبار السن من الرجال أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا وتدهور صحتهم
دراسة: كبار السن من الرجال أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا وتدهور صحتهم

ضمن جهود العلماء للكشف عن الغموض الذي يلف فيروس كورونا بعد اجتياحه العالم، نفذ خبراء دراسة على أكثر من 20 ألف مريض في المملكة المتحدة في 208 مستشفيات، لمعرفة أبرز الأعراض الشائعة المشتركة بين المصابين والمخاطر الرئيسية عند الإصابة. 

ويشير البحث المنشور في المجلة الطبية البريطانية، والذي طبق خلال شهرين ونصف الشهر،  إلى أن هناك أربعة عوامل رئيسية خطيرة تميل إلى التنبؤ عما إذا كان ضحية فيروس كورونا عرضة للإصابة بأعراض حادة. 

وأشارت الدراسة إلى أن العوامل الأربعة التي تعرض المصابين إلى خطر أكبر هي العمر والجنس والوزن، وما إذا كان المريض مصابا بأية أمراض أخرى. 

وبحسب الدراسة فإن الرجال ممن هم فوق الـ70 عاما معرضون بشكل كبير للإصابة بالفيروس وتدهور صحتهم خلال المرض. 

ووجدت الدراسة أن متوسط عمر المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى يعانون من أعراض فيروسات التاجية كان 73 عاما، كما أن 60 في المئة من مرضى كوفيد-19 كانوا من الرجال.

كلما زاد العمر كلما زادت أعراض الإصابة بكورونا
كلما زاد العمر كلما زادت أعراض الإصابة بكورونا

ويوضح الرسم البياني في الدراسة أنه كلما زاد العمر والأمراض المصاحبة لدى المصابين بفيروس كورونا كلما زاد خطر واحتمال الوفاة. 

وأكدت الدراسة أن المرضى الذين يعانون من السمنة والأمراض المزمنة مثل السكري هم عرضة أيضا للعدوى، وتدهور صحتهم إذا أصيبوا. 

وكانت الغالبية العظمى من المرضى الذين ظهرت عليهم أعراض حادة عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذين شملتهم الدراسة لديهم مشاكل صحية أخرى وكان الأكثر شيوعا بينها أمراض القلب والسكري والكلى المزمنة. 

ووجد الباحثون أنه بينما لا تظهر لدى البعض أية أعراض تماما عند إصابتهم بالفيروس، يجد آخرون أن كل عضو رئيسي في أجسامهم يتعرض للهجوم بسرعة، عند العدوى. 

لكن الدراسة أوضحت أن الأعراض التي كانت مشتركة بين معظم المصابين كانت السعال والحمى وضيق التنفس والشعور بالإرهاق والتعب والارتباك. 

كلما زادت الأمراض المصاحبة لكوفيد-19 كلما زادت احتمالية الوفاة
كلما زادت الأمراض المصاحبة لكوفيد-19 كلما زادت احتمالية الوفاة

وفي دراسة منفصلة صدرت عن الكلية المكية في لندن وجدت أن احتمال وجود أعراض حادة لدى المدخنين تنتهي بهم إلى دخول المستشفى هي أكثر من غير المدخنين بنسبة 14 في المئة، بسبب ضعف الجهاز التنفسي ما يسهل للفيروس القدرة على اختراقه. 

الحرة / ترجمات - واشنطن