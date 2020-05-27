سلطنة عمان تتخذ قرارا بشأن إجراءات العزل في مسقط

تسعى دول من مختلف أنحاء العالم تحت ضغط التراجع الاقتصادي والخسائر المالية إلى اتخاذ قرارات لإعادة الحياة إلى طبيعتها رغم عدم انحسار خطر فيروس كورونا.
والأربعاء أعلنت سلطنة عمان أنها ستنهي الجمعة إجراءات العزل العام في محافظة مسقط، التي تضم العاصمة، في إطار تخفيف القيود المفروضة منذ العاشر من أبريل نيسان لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقالت لجنة تابعة للدولة كذلك إنها أمرت الهيئات الحكومية بضمان عودة 50 بالمئة على الأقل من الموظفين للعمل من مكاتبهم اعتبارا من 31 مايو أيار. وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية.
وبالتزامن أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 255 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 166 حالة لعمانيين، و89 حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 8373 حالة، وعدد الوفيات ثماني 38 حالة. فيما تماثلت 2177 حالة للشفاء.