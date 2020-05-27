أزمة كورونا

سلطنة عمان تتخذ قرارا بشأن إجراءات العزل في مسقط

27 مايو 2020
صورة عامة لمدينة مسقط
صورة عامة لمدينة مسقط

تسعى دول من مختلف أنحاء العالم تحت ضغط التراجع الاقتصادي والخسائر المالية إلى اتخاذ قرارات لإعادة الحياة إلى طبيعتها رغم عدم انحسار خطر فيروس كورونا.

والأربعاء أعلنت سلطنة عمان أنها ستنهي الجمعة إجراءات العزل العام في محافظة مسقط، التي تضم العاصمة، في إطار تخفيف القيود المفروضة منذ العاشر من أبريل نيسان لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت لجنة تابعة للدولة كذلك إنها أمرت الهيئات الحكومية بضمان عودة 50 بالمئة على الأقل من الموظفين للعمل من مكاتبهم اعتبارا من 31 مايو أيار. وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية.

وبالتزامن أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 255 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 166 حالة لعمانيين، و89 حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 8373 حالة، وعدد الوفيات ثماني 38 حالة. فيما تماثلت 2177 حالة للشفاء.


 

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صورة عامة لمدينة مسقط
أزمة كورونا

سلطنة عمان تتخذ قرارا بشأن إجراءات العزل في مسقط

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الدماغ آخر ضحايا كورونا.. والنتيجة أعراض غريبة قد تدوم

الحرة / ترجمات - واشنطن
27 مايو 2020
فيروس كورونا يسبب تجلط الدم والسكتات الدماغية
فيروس كورونا يسبب تجلط الدم والسكتات الدماغية

تشير دلائل متزايدة إلى أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يشق طريقه إلى الدماغ، ويهاجم الخلايا العصبية مباشرة، وفقا لمجلة "نيو ساينتس" البريطانية.

وتؤكد المجلة أن العلماء لا يزالون يبحثون الكيفية التي يضرب بها الفيروس القاتل الدماغ، على الرغم من أنه يفترض أن يصيب الجهاز التنفسي فقط.

تنقل المجلة عن طبيبة الأعصاب في نيويورك جنيفر فرونتيرا، التي تنقلت مؤخرا في العديد من مستشفيات المدينة بعد تفشي الوباء، القول إنها لم تشهد من قبل أي شيء يشبه كوفيد-19.

في وقت مبكر من انتشار فيروس كورونا في نيويورك، بدأت فرونتيرا وزملاؤها في ملاحظة أعراض عصبية لدى المصابين، كان الناس يموتون قبل دخولهم المستشفى، أو وبمجرد دخولهم، وبدأ بعضهم في القيام بحركات غير عادية، كما أصيب آخرون بنوبات وجلطات.

وسجلت مستشفيات أخرى حول العالم تقارير مماثلة، حيث كانت بعض الأعراض العصبية تبدو خفيفة، مثل فقدان حاسة الشم أو التذوق، وبعضها كانت أشد قوة بعد أن أصيب عدد قليل من الناس بالتهاب قاتل في الدماغ.

ووفقا لتقرير المجلة البريطانية قد يحتاج العالم إلى إعادة النظر في بعض العلاجات التي يتم تطويرها لمرضى كوفيد-19، والاستعداد أيضا للحالات العصبية طويلة الأمد والمزمنة لدى بعض الناجين.

الحرة / ترجمات - واشنطن