أزمة كورونا

ماذا فعل الحجر بالناس؟ ناشطة وبرلمانية تونسية تجيب

الحرة / وكالات - واشنطن
27 مايو 2020
الناشطة الحقوقية والمدافعة عن حقوق المرأة في تونس بشرى بالحاج حميدة تشارك في نشاط سابق
الناشطة الحقوقية والمدافعة عن حقوق المرأة في تونس بشرى بالحاج حميدة تشارك في نشاط سابق

قضت الناشطة الحقوقية والمدافعة عن حقوق المرأة في تونس بشرى بالحاج حميدة فترة الحجر الصحي التي فرضتها السلطات للوقاية من جائحة كورونا، في الاعتناء بحديقتها الخاصة والتفكير في قضايا اجتماعية.

تؤكد النائبة السابقة في مجلس النواب والرئيسة السابقة للجنة المكلفة تقديم مقترحات تتعلق بقوانين الحريات والمساواة في البلاد بعد ثورة 2011، في حوار أجرته معها وكالة فرانس برس باللغة الفرنسية على أن فترة الحجر التي أمضاها الرجل والمرأة سوية داخل منزلهما تمثل مناسبة لإعادة توزيع الأدوار والمهام بينهما.

ماذا تغير خلال فترة الحجر الصحي؟

لاحظت أن العديد من الشباب لم تكن لديهم مشكلة في أن يأخذوا على عاتقهم جزءا من المهام المنزلية، لكن السؤال هو: هل سيتواصل ذلك بطريقة طبيعية، أم كان فقط استجابة ظرفية؟

للأسف كان الحجر أيضا سببا لتنامي العنف ضد المرأة.

وجد العديد من الرجال الرافضين أساسا لتواجد المرأة داخل الفضاءات العامة، أنفسهم مجبرين على المكوث داخل المنزل، المكان المخصص عادة للمرأة، وكثيرون وجدوا صعوبة في تقبله.

لكن التأثير الإيجابي يكمن في أن النساء بدأن يتحدثن عن هذا العنف وينددن به بفضل المنظمات ووسائل التواصل الاجتماعي. أعتقد أنهن سيصبحن أكثر يقظة تجاه العنف.

لكن لا أعتقد أن هذا سيدفع الى إعادة نظر حقيقية في مسألة الأدوار التقليدية وعلاقات القوة داخل العائلة. هذا موضوع لا يجري الكلام فيه، ولا يمكن أن نتوقع تغييرات حقيقية إذا لم نتطرق هذه المسائل في العمق.

كيف يمكن تغيير ذلك؟   

يجب أن تكون هناك إرادة سياسية واضحة. أُصدم حين أرى أن ملف العنف ضد المرأة في تونس ودول أخرى، من اختصاص وزارة المرأة.

لا يوجد التزام من الدولة على المستوى الاجتماعي أو المالي أو الثقافي: كل القطاعات يجب أن تكون معنية وصولا الى رأس الحكومة.

هي الفرصة المناسبة اليوم لح الناس على التفكير في العلاقات العائلية وفي العنف وللتعبير. لا يمكن ان تستمر الأمور على ما هي عليه.

يجب أن يطرح كل صحفي السؤال التالي على كل وزير: ماذا فعلتم في ملف العنف اليوم؟".

كان بالإمكان أن تمثل هذه المناسبة مجالا للتفكير في الطريقة التي ننظر بها الى العلاقات العائلية في العام 2020. وهذه إحدى أبرز نقاط الاختلاف مع الإسلاميين.

لكن ينقصنا تفكير جماعي لإعادة تعريف مفهوم العائلة وإعادة النظر في أولوياتنا.

يجب في المقام الأول وضع قطاع الصحة على السكة والاهتمام بالمسائل البيئية الغائبة تماما عن النقاش العام في تونس. 

يجب النظر أيضا في غياب المساواة الاجتماعية، وأن تؤمن الدولة كل الوسائل للجميع للعيش بكرامة دون الحاجة الى دعم: يجب أن يتحمل المواطن مسؤولية نفسه.

كيف أمضيت وقتك خلال الحجر؟ 

أستيقظ باكرا وأبدأ من الحديقة واكتشفت أنني لا أزال أتقن استعمال المعول، أحد أنشطة فترة الطفولة.

ليس ذلك عملا خاصا بالنساء، وقد فكرت بذلك كثيرا: كان العمل متعة، لم يكن إجباريا.

 اليوم، يقوم الرجال بأعمال الخياطة والطبخ، لا يجب أن تكون لدينا عقد من ذلك. أكون سعيدة حين أقوم بعملي بنفسي.  
 

الحرة / وكالات - واشنطن

اقرأ أيضا

ترامب وبايدن يتنافسان على سنابشات لكسب تأييد الشباب الأميركي في الانتخابات الرئاسية
أميركا

سباق ترامب وبايدن يشعل سنابشات.. من سيخطف أنظار الشباب؟

أفراد من الجيش العراقي
العراق

مقتل جندي عراقي بهجوم مسلح لداعش جنوب بغداد

صورة نشرها وورثي على حسابه في فيسبوك
منوعات

فيديو مؤلم يسجل اللحظات الأخيرة لرجل فقد حياته في عرض البحر

جسر الشغور - أرشيف
سوريا

مقتل ستة متشددين بانفجار غامض بمستودع ذخيرة شمال غرب سوريا 

فيروس كورونا يسبب تجلط الدم والسكتات الدماغية
آخر الأخبار

الدماغ آخر ضحايا كورونا.. والنتيجة أعراض غريبة قد تدوم

الناشطة الحقوقية والمدافعة عن حقوق المرأة في تونس بشرى بالحاج حميدة تشارك في نشاط سابق
أزمة كورونا

ماذا فعل الحجر بالناس؟ ناشطة وبرلمانية تونسية تجيب

بدأت إيطاليا تخفيفا جزئيا لقيود الإغلاق في الرابع من مايو
أزمة كورونا

 "رفع الأذان بإسبانيا وانتحار جماعي بإيطاليا".. أخبار تغزو مواقع التواصل في زمن كورونا

آخر الأخبار

الدماغ آخر ضحايا كورونا.. والنتيجة أعراض غريبة قد تدوم

الحرة / ترجمات - واشنطن
27 مايو 2020
فيروس كورونا يسبب تجلط الدم والسكتات الدماغية
فيروس كورونا يسبب تجلط الدم والسكتات الدماغية

تشير دلائل متزايدة إلى أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يشق طريقه إلى الدماغ، ويهاجم الخلايا العصبية مباشرة، وفقا لمجلة "نيو ساينتس" البريطانية.

وتؤكد المجلة أن العلماء لا يزالون يبحثون الكيفية التي يضرب بها الفيروس القاتل الدماغ، على الرغم من أنه يفترض أن يصيب الجهاز التنفسي فقط.

تنقل المجلة عن طبيبة الأعصاب في نيويورك جنيفر فرونتيرا، التي تنقلت مؤخرا في العديد من مستشفيات المدينة بعد تفشي الوباء، القول إنها لم تشهد من قبل أي شيء يشبه كوفيد-19.

في وقت مبكر من انتشار فيروس كورونا في نيويورك، بدأت فرونتيرا وزملاؤها في ملاحظة أعراض عصبية لدى المصابين، كان الناس يموتون قبل دخولهم المستشفى، أو وبمجرد دخولهم، وبدأ بعضهم في القيام بحركات غير عادية، كما أصيب آخرون بنوبات وجلطات.

وسجلت مستشفيات أخرى حول العالم تقارير مماثلة، حيث كانت بعض الأعراض العصبية تبدو خفيفة، مثل فقدان حاسة الشم أو التذوق، وبعضها كانت أشد قوة بعد أن أصيب عدد قليل من الناس بالتهاب قاتل في الدماغ.

ووفقا لتقرير المجلة البريطانية قد يحتاج العالم إلى إعادة النظر في بعض العلاجات التي يتم تطويرها لمرضى كوفيد-19، والاستعداد أيضا للحالات العصبية طويلة الأمد والمزمنة لدى بعض الناجين.

الحرة / ترجمات - واشنطن