موجة كورونا الثانية.. فاوتشي يتراجع

حذرت تقارير عديدة في أوروبا وأميركا خلال الأيام الأخيرة من موجة ثانية لفيروس كورونا قد تكون أكثر فتكا.

ودخل مستشار البيت الأبيض، الدكتور أنتوني فاوتشي على الخط فيما يتعلق بالموجة الثانية المحتملة من فيروس كورونا المستجد.

وقال فاوتشي، الأربعاء، إن الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة "قد تحدث" لكنها "ليست حتمية".

وأوضح مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، في تصريحات لشبكة CNN أن الولايات المتحدة تستطيع منع موجة ثانية للفيروس الذي حصد أرواح حوالي 100 ألف شخص فيها، إذا عملت الولايات على إعادة فتح نشاطاتها "بشكل صحيح".

وأضاف "لا تبدأوا تجاوز التوصيات المتعلقة ببعض الإرشادات لأن في ذلك مجازفة وقد تجلب مشاكل".

وسبق للمسؤول البارز في الفريق الذي شكله الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمواجهة بأزمة كورونا، أن قال إن على الأميركيين الاستعداد لموجة جديدة محتملة لتفشي كورونا خلال فصل الخريف ستتزامن مع الإنفلونزا الموسمية.

وفي تصريحات في أبريل الماضي، قال فاوتشي وفق شبكة CNBC "سيكون لدينا فيروس كورونا في الخريف. أنا متأكد من ذلك". وصرح لصحيفة واشنطن بوست هذا الشهر بأن "ليس هناك شك" في أن موجات جديدة من الحالات سيتم تسجيلها.

وتعد تصريحات فاوتشي الجديدة تراجعا ملحوظا عن تأكيداته السابقة للموجة الثانية من كورونا.

وتأتي تصريحات الخبير الجديدة، بعد أيام على قوله لـCNBC إن أوامر البقاء في المنازل التي تهدف إلى الحد من انتشار كوفيد-19، قد تؤدي إلى "أضرار لا يمكن إصلاحها" إذا فرضت لفترة طويلة جدا.

وأردف "لا أريد أن يظن الناس أن أيا منا يشعر بأن البقاء في الحجر لفترة مطولة سيكون الطريق المناسب إلى الأمام".

وتابع أن الولايات المتحدة اضطرت إلى اتباع إجراءات صارمة لأن حالات الإصابة بكوفيد-19 كان تشهد انفجارا حينها، لكن "حان الوقت الآن، اعتمادا على المكان الذي توجد فيه وظروفك، لبدء النظر بشكل جاد في إعادة فتح الاقتصاد، إعادة فتح البلاد في محاولة للعودة إلى درجة ما من الوضع الطبيعي".

وقال في تعليقاته الأربعاء، إن المناطق التي تشهد ارتفاعا في حالات كورونا ينبغي مراقبتها بعناية، مضيفا "شيء واحد أعتقد أن على الأشخاص الذين يشاركون في تجمعات إدراكه: عندما تقومون بذلك ولا تلاحظون أي آثار سلبية بعد أسبوع، رجاء لا تشعروا بالثقة المفرطة لأن أثر انتشار الفيروس قد لا يظهر لأسبوعين أو ثلاثة وحتى أكثر".

وبالنسبة للقاح ضد كورونا، أعرب فاوتشي عن اعتقاده بأن "هناك فرصة جيدة إذا تمت الأمور بالشكل الصحيح، لاحتمال أن يكون لدينا لقاح يمكن نشره بحلول نهاية العام، بحلول نوفمبر وديسمبر".

وأوضح أن هناك الكثير من المتغيرات عندما يتم التعامل مع اللقاحات، لكن تطويره مستمر في التقدم.

وتخضع في الوقت الراهن 10 لقاحات لتجارب سريرية حول العالم، بحسب منظمة الصحة العالمية.