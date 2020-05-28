أزمة كورونا

اعتبرت نموذجا عالمية لمكافحة المرض.. ارتفاع مقلق لحالات كورونا في كوريا الجنوبية

فرانس برس
28 مايو 2020
سجلت معظم الإصابات في منطقة سول المكتظة بالسكان.
سجلت معظم الإصابات في منطقة سول المكتظة بالسكان.

كشفت كوريا الجنوبية الخميس عن تسجيل أعلى عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ شهرين تقريبا، فيما يحاول المسؤولون حصر البؤر الجديدة التي أثارت قلقا من احتمال حصول موجة ثانية من العدوى.

وتعد كوريا الجنوبية نموذجا عالميا في طريقة إدارتها لأزمة انتشار الفيروس، وقد بدأت بتخفيف إجراءات العزل، لكنها اليوم تسارع لاحتواء الإصابات الجديدة مع عودة الحياة إلى طبيعتها.

وأعلن مسؤولون عن 79 حالة جديدة الخميس ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 11,344.

وسجلت معظم الإصابات في منطقة سيول المكتظة بالسكان.

وتلك هي أعلى زيادة منذ الإعلان عن 81 حالة جديدة في 8 أبريل.

وأعلنت المراكز الكورية لمنع الأمراض والوقاية منها، أن 69 حالة جديدة سجلت في مستودع للتجارة الإلكترونية تابع لشركة "كوبانغ" في بوشيون بغرب سيول.

وقال نائب وزير الصحة كيم غانغ ليب للصحافيين إن حوالي 4100 عامل وزائر إلى المبنى يخضعون للحجر الصحي، وأجريت فحوصات الكشف عن الفيروس على أكثر من 80 بالمئة منهم.

وأضاف "نتوقع أن يواصل عدد الحالات الجديدة المرتبطة بالمستودع الارتفاع حتى اليوم إلى أن ننهي الفحوصات".

وتم تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي في كوريا الجنوبية، كما أن عدة منشآت مثل بعض المتاحف والكنائس أعادت فتح أبوابها. وبدأت عدة أنشطة رياضية بما يشمل كرة القدم موسما جديدا في وقت سابق هذا الشهر لكن بدون جمهور. كما عاد الطلاب إلى المدارس اعتبارا من الأسبوع الماضي.
 

فرانس برس

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صحة

الحجر الصحي.. هل يؤثر على صحة الشعر؟ خبراء يجيبون

الحرة / ترجمات - واشنطن
28 مايو 2020
التوتر الناجم عن الحجر الصحي قد يرفع نسب تساقط الشعر.
التوتر الناجم عن الحجر الصحي قد يرفع نسب تساقط الشعر.

اشتكى آلاف الأشخاص في أستراليا من تساقط شعرهم خلال فترة البقاء في المنزل التي يعيشها العالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، وتبين أن هناك ارتباطا بشكل معين بين أزمة كورونا وتساقط الشعر، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

وبينما يعتبر تساقط الشعر أمرا طبيعيا، فإن سقوط كميات أكبر وبشكل بارز منه قد يشير إلى مشاكل صحية ونفسية يحتمل أن صاحبها لا يدري بشأنها.

وتتعدد أسباب تساقط الشعر ما بين اضطرابات في الهرمونات أو أخطاء مرتبطة بوتيرة غسل الشعر، والتي قد تتغير أنماطها جميعها لدى البقاء في المنزل لفترات طويلة.

وبحسب ما نقلت الصحيفة عن خبير الشعر، بارني مارتن، فإن التوتر هو المسبب الأكبر لحالات تساقط الشعر المفاجئة.

وأشار مارتن في حديثه إلى أن تساقط الشعر الذي يصل لدرجة "داء الثعلبة" قد يظهر بشكل متأخر يمتد حتى أشهر من بعد تعرض الشخص لمستويات مرتفعة من التوتر أو الصدمة.

"من الممكن أن يستغرق الأمر عدة أشهر لتظهر الثعلبة كبقع صلع أو تساقط شعر، ما يزيد من توتر الفرد"، قال مارتن.

كما نقلت الصحيفة عن عالمة الشعر جين ميهيد أن غسل الشعر بوتيرة أقل خلال فترات الحجر الصحي مرتبط بارتفاع تساقط الشعر بشكل ملحوظ.

"الشعر يتساقط يوميا، لكن بنسب متغيرة"، أضافت ميهيد.

كما يشير الخبراء إلى نقص الفيتامينات، كفيتامين دي، إلى جانب نقص المعادن الأساسية، كمسبب آخر لتساقط الشعر أو ضعفه.

بدورها، قالت الخبيرة في مجال العلاج الطبيعي، ميكائيلا سبارو، إن نقص الحديد والزنك والأيودين قد يكون سببا آخر لسوء حالة الشعر وتساقطه.

"الحديد هو ما ينقل الأوكسجين حول الجسد، وعندما نعاني نقصا في الحديد، تكون بصيلات الشعر آخر مكان يصلها"، كون الأولوية ستكون بتزويد الأعضاء الأكثر أهمية في الجسم بالأوكسجين قبل الشعر.

ولتجنب تساقط الشعر، تنصح سبارو بالحرص على إثراء النظام الغذائي للشخص بالأغذية المتكاملة والمكسرات والحبوب والبروتين الحيواني، بالإضافة إلى الأعشاب البحرية.

كما تنصح الخبيرة بمضغ الطعام بشكل أكثر بطئا للحفاظ على المستويات المطلوبة من إفراز الأمعاء للأحماض، ما يضمن امتصاصا أعلى للزنك والحديد.

كما تلفت إلى ضرورة تناول المرق المستخلص من العظام الحيوانية والأطعمة الغنية بعنصر البريبيوتيك كالثوم والبصل والهليون والشاي الأخضر والأرضي شوكي.

وتشدد الخبيرة على ضرورة اتباع عادات الاسترخاء بانتظام لتقليل مستويات التوتر، والتعرض لأشعة الشمس.
 

الحرة / ترجمات - واشنطن