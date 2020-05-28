أزمة كورونا

بعد الشكوك.. موسكو ترفع حصيلة وفيات كورونا

أسوشيتد برس
28 مايو 2020
يقول خبراء إن السلطات في موسكو وغيرها من المناطق الروسية ربما تكون قد قللت في الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب فيروسات كورونا لأسباب سياسية
يقول خبراء إن السلطات في موسكو وغيرها من المناطق الروسية ربما تكون قد قللت في الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب فيروسات كورونا لأسباب سياسية

حدث مسؤولو الصحة في موسكو أرقام وفيات فيروس كورونا يوم الخميس، في مسعى لتبديد الشكوك حيال حصيلة الوفيات المخفضة جراء مرض كوفيد-19 في روسيا.
 
وقالت وزارة الصحة في العاصمة الروسية إن معدل وفيات الفيروس في موسكو لشهر أبريل كان يتراوح بين 1.4% و2.8% حسب طريقة الحساب، وهو نطاق أقل بكثير من لندن ونيويورك وبعض المدن الكبرى الأخرى.
 
بالإضافة إلى 636 حالة وفاة في أبريل سببها كوفيد-19، الذي تم الإبلاغ عنه سابقا، أضافت إدارة الصحة في موسكو وفاة 756 شخصا ثبتت إصابتهم بالفيروس ولكنهم توفوا لأسباب أخرى.
 
وأشارت إلى أنه في 360 حالة من تلك الحالات، عمل فيروس كورونا بمثابة "محفز"، مما أدى إلى تفاقم حالات المرضى والمساهمة في وفياتهم.
 
كما أخذت وزارة الصحة في الاعتبار 169 حالة وفاة لأشخاص تم اختبارهم سلبيا ولكن تشريح الجثث أظهر أنه من المحتمل أن يكونوا توفوا بالفيروس.
 
كانت الوزارة في السابق تحسب فقط الوفيات الناجمة عن الفيروس، تاركة زيادة في الوفيات مقارنة بشهر أبريل 2019 على أنها "زيادة" غير مبررة.

وأثار ذلك شكوكا لدى خبراء الصحة الروسيين والغربيين، الذين زعموا أن السلطات في موسكو وغيرها من المناطق الروسية ربما تكون قد قللت في الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب فيروسات كورونا لأسباب سياسية.
 
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برفع الإغلاق الاقتصادي على مستوى البلاد الذي تم في أواخر مارس وشجع المحافظين الإقليميين على رفع القيود تدريجيا.
 
وأعلن هذا الأسبوع أن موكب يوم النصر المؤجل في الساحة الحمراء، من يوم 9 مايو للاحتفال بالذكرى 75 لاستسلام ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، سيتم في 24 يونيو.

أسوشيتد برس

اقرأ أيضا

من المرجح أن يكون قد سقط في سوتشي أو جورجيا
تركيا

فيديو.. كرة ملتهبة في سماء تركيا تحول الليل إلى نهار

من وقت إلى آخر تشتبك القوات السودانية مع ميليشيات إثيوبية في منطقة الفشقة الحدودية
السودان

مقتل ضابط سوداني في اشتباكات مع ميليشيا إثيوبية

محمد موسى رمضان مطلوب من الولايات المتحدة
عربي ودولي

ولد في دولة عربية.. واشنطن تعرض مكافأة لاعتقال الوجه الدعائي لداعش

قرية ساترا برون السويدية للبيع مقابل مبلغ ٧ مليون دولار
منوعات

قرية سويدية كاملة للبيع بمبلغ زهيد

ماكينة تبيع الكمامات بالاضافة الى الوجبات السريعة والمشروبات في مطار زوريخ بسويسرا يوم الخميس
منوعات

في زمن كورونا.. ماذا تبيع هذه الماكينات في سويسرا؟

تمثل الإحتجاجات الجديدة اختبارا حقيقيا لرئيس الوزراء إلياس الفخفاخ
تونس

احتجاجات في مدن تونس بسبب الأوضاع المعيشية

يقول خبراء إن السلطات في موسكو وغيرها من المناطق الروسية ربما تكون قد قللت في الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب فيروسات كورونا لأسباب سياسية
أزمة كورونا

بعد الشكوك.. موسكو ترفع حصيلة وفيات كورونا

منوعات

قرية سويدية كاملة للبيع بمبلغ زهيد

الحرة / ترجمات - واشنطن
28 مايو 2020
قرية ساترا برون السويدية للبيع مقابل مبلغ ٧ مليون دولار
قرية ساترا برون السويدية للبيع مقابل مبلغ ٧ مليون دولار

بينما يئن سوق العقارات عالميا بفعل جائحة كورونا، فإن الوضع يبدو مختلفا في السويد، حيث لم تفرض السلطات سياسة الإغلاق الكامل.

وعرضت قرية سويدية صغيرة تعرف بـ "ساترا برون" أو قرية العافية، للبيع بحوالي 70 مليون كرونة سويدية، أي 7.3 ملايين دولار أميركي، بحسب تقرير شبكة "CNBC" الأميركية.

وتقع القرية في ضواحي العاصمة السويدية ستوكهولم، حيث يعود تاريخها إلى عام 1700، عندما اكتشف الطبيب صامويل سكارج مصدر مياه في القرية، ليشتريها بعدها ويبني فيها مشفى، وكنيسة، ومنطقة سكنية.

وتزامن شراء سكارج للقرية مع وقت اشتهرت فيه عيون المياه الطبيعية، حيث اعتقد الناس آنذاك بأن الشرب منها يحسن الصحة بشكل عام، فضلا عن التأثير العلاجي لها.

وجذبت "القدرة العلاجية" لمياه العيون النخب المحلية من أجل السكن في قرية "ساترا برون"، حيث بنا هؤلاء منازل صيفية على أراضيها، والتي تم التبرع بها لأصحاب الأرض.

وكان الضيوف يدعون إلى المدينة للشرب من مياه القرية يوميا، حيث توجد هناك أيضا حمامات باردة ودافئة، والتي آمن الناس بقدرتها على علاج الاختلالات العاطفية.

ولاحقا في فترة 1740، اشترى أسقف من مدينة فاستيراس، البيوت والأراضي والتي تم تركها لاحقا لصالحة جامعة "أوبسالا" السويدية.

وفي عام 2002، بيعت القرية لنحو 16 رجل أعمال، ومنذ تلك اللحظة، تم تشغيل القرية كمنتجع سياحي، وموقع لاستضافة الفعاليات.

الحرة / ترجمات - واشنطن