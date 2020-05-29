أزمة كورونا

روسيا تسجل أكبر عدد من وفيات كورونا في يوم واحد

رويترز
29 مايو 2020
ينتقل تركيز انتشار الفيروس من موسكو إلى الأقاليم الروسية
ينتقل تركيز انتشار الفيروس من موسكو إلى الأقاليم الروسية

سجلت روسيا الجمعة 232 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في زيادة قياسية خلال يوم واحد مما يرفع إجمالي الوفيات على مستوى البلاد إلى 4374.

وقال مسؤولون إنه تم تسجيل 8572 إصابة جديدة بالفيروس مما يرفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 387 ألفا و623 لتحتل روسيا المركز الثالث في قائمة حالات الإصابة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وأعلنت السلطات يوم الخميس ارتفاع مجمل الإصابات بواقع 8371 حالة إلى 379051 وهي ثالث أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل. وارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 4142 بعد تسجيل 174 وفاة ليل الاربعاء.

وينتقل تركيز انتشار الفيروس من موسكو إلى الأقاليم الروسية. وكانت موسكو المدينة الأكثر تضررا بالوباء لكن عدد الحالات الجديدة لديها تراجع إلى 2054 يوم الخميس من ذروة سجلتها في السابع من مايو أيار وبلغت 6703 حالات.

رويترز

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عدوى الأوعية الدموية قد تكون هي الطريقة التي ينتقل بها الفيروس عبر الجسم
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"ليس مرضا تنفسيا".. كورونا يصيب الأوعية الدموية وهذا يفسر كل شيء

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أزمة كورونا

"ليس مرضا تنفسيا".. كورونا يصيب الأوعية الدموية وهذا يفسر كل شيء

الحرة / ترجمات - واشنطن
29 مايو 2020
عدوى الأوعية الدموية قد تكون هي الطريقة التي ينتقل بها الفيروس عبر الجسم
عدوى الأوعية الدموية قد تكون هي الطريقة التي ينتقل بها الفيروس عبر الجسم

بعد أشهر من جائحة كورنا، ظهرت الآن مجموعة متزايدة من الأدلة  أن فيروس كورونا المستجد عدوى تستهدف الأوعية الدموية أكثر منه مرض تنفسي ما يفسر الأعراض الغريبة التي يرصدها الأطباء في جميع أنحاء العالم، وفق تقرير لموقع "ميديوم".

وقال التقرير إن كورونا يصيب الأوعية الدموية، وهو ما يمكن أن يفسر ليس فقط ارتفاع معدل انتشار جلطات الدم والسكتات الدماغية والنوبات القلبية لدى المصابين به، بل أيضا توفير  إجابة لأسباب مجموعة متنوعة من الأعراض من أعلى الرأس إلى أخمص القدم التي ظهرت على المصابين.

ويقول منديب ميهرا، المدير الطبي لمركز القلب والأوعية الدموية في مستشفى بريغهام والنساء، "يبدو من البيانات أن هذا ليس مرضا تنفسيا بل في الواقع يصيب الأوعية الدموية".

ويشير التقرير إلى أن فيروسا تنفسيا يصيب خلايا الدم ويدور عبر الجسم لم يسمع به تقريبا من قبل. ومن غير المعروف أن فيروسات الإنفلونزا مثل فيروس H1N1 تفعل ذلك.

 ويصيب الفيروس البطانة الغشائية للأوعية الدموية، وهو ما يفسر أعراضه الغريبة مثل ارتفاع معدلات جلطات الدم.

كما يمكن أن يفسر تلف الأوعية الدموية أيضًا سبب تعرض الأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية موجودة مسبقًا مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسكري وأمراض القلب لخطر أكبر للإصابة بمضاعفات شديدة لفيروس من المفترض أن يصيب الرئتين فقط.

وأضاف التقرير أن عدوى الأوعية الدموية قد تكون هي الطريقة التي ينتقل بها الفيروس عبر الجسم ويصيب الأعضاء الأخرى، وهو أمر غير نمطي لالتهابات الجهاز التنفسي.

وبما أن الفيروس يضر بالأوعية الدموية، يعتقد الخبراء الآن أن أفضل علاج له ليس فقط مضاد للفيروسات بل أيضا الأدوية التي تمنع التهاب بطانة الغشائية للأوعية الدموية.

أودى فيروس كورونا المستجد بما لا يقل عن 357,311 شخصا في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر.

الحرة / ترجمات - واشنطن