أزمة كورونا

مسؤول بشركة أميركية عملاقة يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن
29 مايو 2020
العالم سيحتاج أكثر من 15 مليار جرعة لوقف الوباء
العالم سيحتاج أكثر من 15 مليار جرعة لوقف الوباء

قال مسؤول في شركة Pfizer العملاقة للأدوية إن لقاح فيروس كورونا المستجد يمكن أن يصل في شهر أكتوبر، مشيرا  إلى تحديات شاقة تتمثل في الحاجة إلى 15 مليار جرعة من اللقاح للقضاء على كورونا كليا، وفق ما نقل"تايمز أوف إسرائيل".

وقال الموقع إن عددا من شركات الأدوية أعلنت الخميس أن لقاحا أو عدة لقاحات لفيروس كورونا المستجد قد  تطرح قبل 2021.

وأشار الموقع إلى أن أكثر من 100 مختبر في جميع أنحاء العالم في سباق من أجل التوصل إلى لقاح ضد الفيروس المستجد بما في ذلك 10 لقاحات وصلت إلى مرحلة التجربة السريرية.

ونقل عن ألبرت بورلا رئيس شركة فايزر أن شركته تعتقد أن اللقاح يمكن أن يكون جاهزا قبل نهاية العام.

وتجري شركة فايزر تجارب سريرية مع شركة "بيونتيك" الألمانية على لقاحات محتملة عدة في أوروبا والولايات المتحدة.

وأضاف بورلا "إذا سارت الأمور على ما يرام، سيكون لدينا ما يكفي من الأدلة على السلامة والفعالية حتى نتمكن من الحصول على لقاح في نهاية أكتوبر المقبل".

بدوره، قال باسكال سوريوت رئيس استرازينيكا في مؤتمر صحفى افتراضي " أن أمل الكثير من الناس هو أن يكون لدينا لقاح، نأمل أن يكون  لدينا عدد كاف منه، بنهاية هذا العام".

وتشارك شركته جامعة أكسفورد جهود تطوير وتوزيع لقاح تجري عليه اختبارات في بريطانيا.

ويشير تقرير الموقع إلى أنه قد يستغرق الأمر سنوات حتى يتم ترخيص للقاح جديد للاستخدام العام، ولكن في مواجهة جائحة كورونا، من المرجح أن تحظى اللقاحات التجريبية التي يتبين أنها آمنة وفعالة ضد الفيروس بالموافقة على الاستخدام في حالات الطوارئ.

ويتمثل أحد التحديات أمام التجارب السريرية للقاحات في أن معدلات انتقال العدوى آخذة في الإنخفاض بسرعة في أوروبا حيث تجري بعض هذه التجارب.

وقال سوريوت إنه سرعان ما ستكون منخفضة للغاية بحيث لا يمكن إجراء تجارب اللقاح السريري بشكل صحيح في بيئة طبيعية، مضيفة أن ما يسمى بدراسات "التحدي البشري" التي يتعرض فيها الناس عمدا للفيروس لاختبار فعاليته، ليس مقبولة أخلاقيا مع كورونا.

وأوقفت العديد من شركات الأدوية في جيمع أنحاء العالم تجاربها السريرية للأمراض الأخرى من أجل تركيز الجهود على إيجاد لقاح لفيروس كورونا.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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أزمة كورونا

مسؤول بشركة أميركية عملاقة يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

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أزمة كورونا

روسيا تسجل أكبر عدد من وفيات كورونا في يوم واحد

رويترز
29 مايو 2020
ينتقل تركيز انتشار الفيروس من موسكو إلى الأقاليم الروسية
ينتقل تركيز انتشار الفيروس من موسكو إلى الأقاليم الروسية

سجلت روسيا الجمعة 232 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في زيادة قياسية خلال يوم واحد مما يرفع إجمالي الوفيات على مستوى البلاد إلى 4374.

وقال مسؤولون إنه تم تسجيل 8572 إصابة جديدة بالفيروس مما يرفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 387 ألفا و623 لتحتل روسيا المركز الثالث في قائمة حالات الإصابة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وأعلنت السلطات يوم الخميس ارتفاع مجمل الإصابات بواقع 8371 حالة إلى 379051 وهي ثالث أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل. وارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 4142 بعد تسجيل 174 وفاة ليل الاربعاء.

وينتقل تركيز انتشار الفيروس من موسكو إلى الأقاليم الروسية. وكانت موسكو المدينة الأكثر تضررا بالوباء لكن عدد الحالات الجديدة لديها تراجع إلى 2054 يوم الخميس من ذروة سجلتها في السابع من مايو أيار وبلغت 6703 حالات.

رويترز