أزمة كورونا

أول صلاة منذ 3 أشهر.. البابا يتنبأ بحياة ما بعد كورونا

فرانس برس
31 مايو 2020
البابا فرانسيس يترأس صلاة في حدائق الفاتيكان بحضور نحو مئة مؤمن لأول مرة منذ نحو ثلاثة أشهر
البابا فرانسيس يترأس صلاة في حدائق الفاتيكان بحضور نحو مئة مؤمن لأول مرة منذ نحو ثلاثة أشهر

نبه البابا فرنسيس  إلى أن "كل شيء سيكون مختلفا" بعد الوباء العالمي لفيروس كورونا المستجد الذي ستتجاوزه البشرية بشكل "أفضل أو أسوأ" داعيا إلى "مجتمع أكثر عدالة وإنصافا".

وقال الحبر الأعظم في رسالة وجهها مساء السبت بالفيديو باللغة الإسبانية بمناسبة عيد العنصرة "عندما نتجاوز هذا الوباء، لن نتمكن من الاستمرار فيما كنا نفعله، وبالشكل الذي كنا نفعله. لا، كل شيء سيكون مختلفا".

وأوضح "من التجارب الكبرى للإنسانية، ومن بينها هذا الوباء، سنخرج بشكل أفضل أو أسوأ. إن الأمر ليس سيان. إني أسألكم: كيف تريدون تجاوزه؟ بشكل أفضل أم أسوأ؟".

وأكد البابا "نحن بحاجة إلى الروح القدس لإعطائنا أعينا جديدة، وفتح عقولنا وقلوبنا لمواجهة اللحظة الحالية والمستقبل بالدروس المستفادة: نحن إنسانية واحدة. لا أحد ينقذ نفسه بنفسه. لا أحد". 

وأضاف "إننا نعرف ذلك، ولكن هذا الوباء الذي نعيشه جعلنا نعيشه بطريقة أكثر مأساوية. إننا أمام واجب بناء واقع جديد"، بينما "العالم يعاني اليوم، العالم مجروح (...) خاصة لدى الأكثر فقرا المنبوذين".

وقال "كل هذه المعاناة لن تفيد بشيء إذا لم نقم ببناء مجتمع أكثر عدلا وإنصافا ومسيحية، وليس بالقول بل بالفعل"، داعيا من جديد إلى "وضع حد لوباء الفقر العالمي".

وأودى الوباء بحياة نحو 367 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في ديسمبر في الصين، وفقا لأحدث تعداد- على الأرجح أقل من الواقع- أعدته وكالة فرانس برس السبت من مصادر رسمية.

وتم تسجيل أكثر من ستة ملايين إصابة في 196 دولة وإقليم، في حين أجبر الوباء أكثر من نصف البشرية على عزل نفسها أو العيش في الحجر المنزلي، كما تأثر الاقتصاد العالمي بشكل كبير.

وترأس البابا بعد ظهر السبت صلاة في حدائق الفاتيكان بحضور نحو مئة مؤمن لأول مرة منذ نحو ثلاثة أشهر، ونقلت وقائعها في جميع أنحاء العالم.

وطبق الفاتيكان، منذ بداية الإغلاق في إيطاليا في 10 مارس، قواعد التباعد الاجتماعي المفروضة على البلاد، ولم يستقبل البابا منذ ذلك الحين سوى وفود صغيرة.
 

فرانس برس

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الحرة - واشنطن
31 مايو 2020
وزير الموارد المائية والرى المصري محمد عبد العاطي خلال اجتماع بالفيديو من العزل المنزلي
وزير الموارد المائية والرى المصري محمد عبد العاطي خلال اجتماع بالفيديو من العزل المنزلي

لأول مرة بعد إعلان عزل نفسه ذاتيا، نشر وزير الموارد المائية والرى المصري محمد عبد العاطي صور اجتماع عقده الأحد يمسؤولي الوزارة من منزله. 

وكان الوزير قد أعلن عزل نفسه منزليا بعد اجتماعه مع محافظ الدقهلية ، قبل عيد الفطر بأيام، والذى أظهرت التحاليل إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وفي الاجتماع الذي عقده الوزير، كشف الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم للوزارة أن إجمالي عدد المحالين للنيابة العسكرية من المتعدين على الأراضي بلغ حتى الآن 1560 شخصا.

Posted by ‎وزارة الموارد المائية والري‎ on Sunday, May 31, 2020

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، فإن وزارة الصحة والسكان أخذت مسحة للوزير و10 من كبار مسؤولي الوزارة باعتبارهم خالطوا المحافظ خلال زيارته للوزارة، وثبت عدم إصابتهم بالفيروس.

وأعلن الوزير في تصريحات صحفية الأحد أنه سيعود للعمل من مكتبه الثلاثاء. 

وأعلن محافظ الدقهلية الأحد أنه يتعافى من المرض وسيعود للعمل من مكتبه خلال الأيام القلية المقبلة. 

ومنحنى تعداد الإصابات والوفيات في مصر بسبب وباء كورونا المستجد في تزايد، ولم تمنع الإجراءات الحكومية خلال عطلة عيد الفطر من إبطائه، حيث وصل عدد الإصابات إلى أكثر من 23 ألف حالة، وتوفى 913 شخصا بحسب الإحصاءات الحكومية.  

الحرة - واشنطن