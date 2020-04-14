من زاوية أخرى

الجهاديون وأوهام النصر الإلهي (2)

منصور الحاج
14 أبريل 2020
A French woman named Um Muhammad, 30 , walks at the section reserved for foreigners, inside the Kurdish-run al-Hol camp for the…

في الجزء الأول من هذا المقال، طرحت تساؤلا عن خصائص "النصر الإلهي" الذي يدعي الجهاديون أنهم موعودون به في ظل الهزائم المتتالية التي تتلقاها الجماعات الجهادية في كل مكان واستعرضت التفسيرات الواهية التي يسوقها دعاة الجهاد لتبرير تأخر "النصر المبين".

كما طالبت دعاة الجهاد بمراجعة منهجهم وعدم إسقاط الوعود القرآنية على الجماعات التي ينتمون إليها والتوقف عن الزج بالشباب المسلم في أتون حروب عبثية لا يملكون فيها أدنى مقومات الانتصار.

وكعادة دعاة الجهاد وأنصارهم في التعامل مع الأطروحات التي تفضح تناقضاتهم وتكشف أساليبهم القذرة في تضليل الشباب والمتاجرة بأرواحهم فإنهم يلجؤون إلى التشكيك في دوافع الكتاب ونواياهم بدلا عن تفنيد حججهم ومقارعتها بالدليل والمنطق.

وتنحصر تعليقاتهم في اتهام من يعجزون عن مواجهتم بكراهية الإسلام والحقد على المسلمين والعمالة للغرب ظنا منهم بأنهم حين يشككون في نوايا الكتاب فإنهم يقللون من الأثر الذي قد تتركه كتاباتهم في نفوس القراء.

لم يكن مركز تحفيظ القرآن هو المكان الوحيد الذي يغذي تطرفي بل لعبت المقررات الدينية في المدرسة دورا كبيرا في ذلك

وبما أنني قد قدمت في الجزء الأول تحليلا اعتمدت فيه على خبرتي في مجال دراسة ومتابعة التنظيمات الجهادية، فقد قررت في هذا الجزء عرض تجربتي الشخصية مع دعاة الجهاد الذين كنت أحد ضحاياهم وكشف أساليبهم القذرة في تضليل الشباب المسلم باسم الجهاد وأوهام "النصر الإلهي" عبر منظومة تهدف لضمان استمرارية مد التيار الجهادي بمؤدلجين مغسولي الأدمغة تم خداعهم باسم الدين وإيهامهم بأنهم جند الله الموعودون بنصره.

تجربتي الأولى مع دعاة الجهاد كانت في فترة المراهقة التي عشتها في مدينة جدة حين شاركت في مخيم صيفي نظمه مركز تحفيظ القرآن الذي كنت أحد طلابه. في تلك الرحلة التي استمرت أسبوعا، تعلمت العديد من الأدبيات الجهادية كالإعداد البدني والنفسي بتعلم فنون القتال والتناوب على الحراسة ليلا واستمعت إلى الكثير من المحاضرات والدروس الدينية في فضل الجهاد في سبيل الله وعلو منزلة الشهداء عند الله.

Lebanese anti-government protester flashes the victory sign in front of a burning roadblock during a demonstration in Beirut on…
الشرق الأوسط بعد كورونا... "مزيد من الشيء ذاته"
لا يبدو أن تغيرا عميقا سيطرأ على وجهة تطور الأحداث في المنطقة العربية بعد أن مرور "عاصفة كورونا"، وأغلب الظن، أن جملة الأزمات المركبة التي مرت بها المنطقة، لا سيما في السنوات العشر الأخيرة، ستواصل تفاقهما، وبشروط قد لا تكون مواتية تماما لمعظم إن لم نقل جميع اللاعبين من الداخل والخارج

في تلك الرحلة أيضا، حرص دعاة الجهاد على التحريض ضد الغرب والترويج بأنه العدو الأول للإسلام والمسلمين وأنه يشن "غزوا فكريا" ضد المسلمين بنشر ثقافته حول العالم والترويج للرذيلة والانحلال عبر الأفلام والأغاني والمسلسلات وأن السبيل الوحيد لمواجهته يكمن في التمسك بما كان عليه السلف والحرص على إعداد العدة لقتاله والانتصار عليه أو الموت في سبيل ذلك.

تغيرت تماما بعد تلك الرحلة وأصبحت متشددا أنظر إلى الحياة من منظور ضيق فتوقفت عن الاستماع إلى الموسيقى واستبدلت أشرطة الأغاني بأناشيد إسلامية بمحاضرات دينية وأجبرت شقيقاتي على ارتداء النقاب وبدأت أقرأ الرسائل والكتب المتوفرة في مكتبة المسجد في ذلك الوقت والتي كانت غالبيتها عن تجارب المجاهدين العرب في أفغانستان و"المعجزات" و"الكرامات" التي يدعون أنهم رأوها أثناء قتالهم ضد قوات الاتحاد السوفياتي.

تأثرت كثيرا بقصص "المجاهدين" العرب وصدقت رواياتهم عن قتال الملائكة معهم وتسخير الله للظواهر الطبيعية كالأمطار والعواصف الترابية لحماية المجاهدين ومنع الأعداء من استهدافهم أو الوصول إليهم.

في تلك الرحلة أيضا، حرص دعاة الجهاد على التحريض ضد الغرب والترويج بأنه العدو الأول للإسلام والمسلمين

لم يكن مركز تحفيظ القرآن هو المكان الوحيد الذي يغذي تطرفي ويدفعني نحو التشدد أكثر فأكثر بل لعبت المقررات الدينية في المدرسة دورا كبيرا في ذلك. مقرر التوحيد، على سبيل المثال، وهو من تأليف مؤسس الوهابية محمد بن عبد الوهاب يعج بتكفير الطوائف والجماعات الإسلامية كالشيعة والصوفية والأحمديين والبهائيين وغيرهم، ومقرر الفقه يؤكد كفر تارك الصلاة ومقرر التفسير يحرم الاستماع إلى الأغاني.

أما مقرر صور من حياة الصحابة والتابعين الذي استخدم مؤلفه الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا أسلوب التشويق في الترويج للصحابة والتابعين فقدمهم كأبطال يملكون قوى خارقة وأفرط في تعظيم قصص إسلامهم وجهادهم واستشهادهم حتى تمنيت لو أنني عشت في عصرهم وعاهدت نفسي على الاقتداء بهم.

ومن القصص التي كان لها أثر كبير في نفسي قصة البراء بن مالك الذي يصفه الجهاديون في أدبياتهم بأنه "أول انغماسي في الإسلام" نسبة لما ورد في كتب التراث عن الدور الذي قام به في معركة اليمامة حين احتمى جيش مسيلمة بحصن عجز جيش خالد بن الوليد عن اقتحامه.

جاء في الكتاب: "عند ذلك تقدم مغوار المسلمين الباسل البراء بن مالك وقال: يا قوم، ضعوني على ترس وارفعوا الترس على الرماح ثم اقذفوني إلى الحديقة قريبا من بابها فإما أن استشهد وإما أن أفتح لكم الباب. وفي لمح البصر جلس البراء بن مالك على ترس، فقد كان ضئيل الجسم نحيله ورفعته عشرات الرماح فألقته في حديقة الموت بين الآلاف المؤلفة من جند مسيلمة فنزل عليهم نزول الصاعقة وما زال يجالدهم أمام باب الحديقة ويعمل في رقابهم السيف حتى قتل عشرة منهم وفتح الباب وبه بضع وثمانون جراحة من بين رمية بسهم أو ضربة سيف فتدفق المسلمون على حديقة الموت من حيطانها وأبوابها وأعملوا السيوف في رقاب المرتدين اللائذين بجدرانها حتى قتلوا منهم قريبا من عشرين ألفا ووصلوا إلى مسيلمة فأردوه صريعا".

التصدي لدعاة الجهاد وكشف فساد معتقدهم واجب أخلاقي على عاتق أنصار السلام

وبالإضافة إلى دور المسجد والمقررات الدراسية في تعزيز التطرف لدي، ساهمت الأناشيد الإسلامية بجزء كبير في ذلك من خلال الأبيات الشعرية التي تُعلي من شأن الجهاد والمجاهدين وتروج للجهاد والاستشهاد في سبيل "إعادة أمجاد" الأمة الإسلامية.

وهكذا استطاع دعاة الجهاد الإيقاع بي وبالآلاف من أبناء جيلي الذين قضى بعضهم في حروب عبثية ويقضي البعض الآخر أحكاما بالسجن بتهم متعلقة بالإرهاب أما من حالفهم الحظ من أمثالي بالتخلص من تلك الأفكار الهدامة عبر القراءة والاطلاع والتفكير النقدي وإعمال العقل فإنهم أكثر من يخشاهم دعاة الجهاد لقدرتهم على كشف تناقضاتهم وأكاذيبهم وأساليبهم القذرة في التغرير بالشباب المسلم باسم الجهاد.

إن التصدي لدعاة الجهاد وكشف فساد معتقدهم واجب أخلاقي على عاتق أنصار السلام في كل مكان عموما وعلى الناجين من براثن التطرف على وجه الخصوص ومن الضروري أن تتضافر الجهود لمحاربة من يخدعون الشباب المسلم باسم الدين ويبيعونهم أوهام "نصر مبين" لا وجود له إلى في مخيلاتهم.

منصور الحاج
كتب
منصور الحاج
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من زاوية أخرى

نرقص أو لا نرقص؟

ابتهال الخطيب
14 أبريل 2020
Kuwaiti volunteers wear protective masks as they fill charity boxes with essential household supplies to distribute to the…
متطوعات كويتيات يحضرن سلال من المساعدات لتوزع على من هم بحاجة

إحدى أهم وسائل الحد من انتشار الإصابة بفيروس كورونا، إن لم تكن الوسيلة الأهم على الإطلاق، هي سياسة التباعد الاجتماعي. هذه الوسيلة كشفت جوانب مهمة في مجتمعاتنا، لكنها كذلك صرحت عن الطريقة الفكاهية والخطرة التي يُمنطق بها البشر عموما، بوعي أو بلا وعي، تصرفاتهم وتحركاتهم ليحققوا أهدافهم ويسعدوا ذواتهم.

في مقاربة قد تبدو بعيدة بين طريقة انصياع الإنسان لتعاليمه الدينية وطريقة انصياعه الحالية للتعاليم الصحية، يظهر لنا كيف أن الإنسان يكيّف تفكيره فيعمل جانبا من العقل ويطفئ جانب، أو كيف يفعّل الأداة الانتقائية في عقله، لربما حتى دون وعي منه، تحقيقا لأهدافه وإسعادا لنفسه. 

المثال الديني هو الأقوى والأوضح بين الأمثلة الإنسانية على انتقائية العقل البشري، حيث دوما ما يعمد البشر للالتفاف حول ما يعتقدونه خطيئة، ويكيّفونه بصورة أو بأخرى ليصبح مقبولا، وأحيانا مستحبا، تحت ظروف وشروط معينة، والفتاوى التي تخدم هذا التوجه لا تعد ولا تحصى. 

على سبيل المثال، في ظاهرة مستجدة نسبيا في المجتمعات المحافظة بين العائلات المتدينة، انتشرت فكرة استخدام "الدي جي الإسلامي" في الأفراح والحفلات والتي من خلالها تقوم سيدة بالغناء المصاحب بالموسيقى والإيقاع أحيانا، أو بلا أي مصاحبة (حسب درجة الالتزام)، مستخدمة أغنيات شهيرة وألحان معروفة، حيث تقوم باستبدال كلمات هذه الأغنيات بكلمات دينية أو دُعائية. المناسبات القليلة المشابهة التي حضرتها قد أبهرتني تماما. فمن جهة، ألم تتساءل المدعوات من أين لهذه المؤدية المتدينة المعرفة بالأغنيات والألحان؟ ومن جهة أخرى، هل هو من التدين الإسلامي في شيء التصفيق والتمايل والتغنج والرقص بكامل الزينة الثيابية والتجميلية على وقع كلمات دينية يذكر من خلالها اسم الخالق والأنبياء والصحابة وغيرهم؟ لا زلت أتذكر كلمات هذه الأنشودة التي قامت تتمايل وترقص عليها الفتيات مكتملات التأنق والزينة والتي تقول "ضريحك يا بو حسين عجبني عجب؟ الشباك من فضة والقبة ذهب". التفت إلى الصديقة الجالسة بجانبي وسألتها "قالت ضريحك؟" أجابت "نعم، نقوم نرقص؟".

آخرون يشيرون إلى أن زيارة الأهل هو واجب اجتماعي وديني لا يمكن التخلي عنه، غير واعين إلى أن المحافظة على حيوات هؤلاء هو واجب أكبر

أعتقد أنا أن ذات هذا العقل البشري، الذي أحوزه أنا أيضا بالطبع وأصارعه كل يوم، الذي كيّف المعادلة الدينية بفتاوى شرعية هو اليوم يكيّف المعادلة الصحية بفتاوى اجتماعية طبية. بخلاف عاداتنا الشرقية المجتمعية التي تصعب عملية التباعد الاجتماعي والتي يساهم في تصعيبها أحيانا أكثر الناس قربا. فالطريقة التي يبرر بها الناس تخالطهم تبدو أنها قادمة من ذات المنطقة الكوميدية اللامنطقية لتبرير "الدي جي الإسلامي" مع علم المبررين بوعورة المنطقة التي يتجولون فيها، فتبرير الخطيئة كما تبرير الخطورة، لهما تبعات هائلة لمن يعتقد حقيقة بهما، إلا أن هذه التبعات دوما ما تكون مؤجلة في العقول. 

يشير البعض إلى أن تخالطهم يقتصر على الوالدين وأنه لا يمكن أن ينتقل الفيروس من الوالدين أو إليهما وكأن أواصر الدم والمحبة هي وقاية كافية. آخرون يشيرون إلى أن زيارة الأهل هو واجب اجتماعي وديني لا يمكن التخلي عنه، غير واعين إلى أن المحافظة على حيوات هؤلاء هو واجب أكبر. البعض الآخر يقول بقصر مدة الزيارة، وكأن الأذى الممكن في نصف ساعة يختلف عن الأذى الممكن في ساعتين، لربما نصف فيروس ينتقل في نصف ساعة، ونصف فيروس أهون من كله.

كذلك، هناك غياب فكرة تتبع قطار المتخالطين أو ضبابيتها، ومن لا تفوتهم الفكرة لا يرغبون أصلا باللحاق بها. إحدى القريبات قالت لي تعقيبا على مناشدتي لها بأخذ الحيطة والحذر وذلك تتبعا لقطار مخالطيها: "لا يمكن التفكير بهذه الصورة، هذا تعذيب وسيسبب لي تشويشا لا يمكن تحمله". في حين علق آخر عبر تويتر "أنتحر أحسن". 

وعلى قدر ما نقرأ من مناشدات وتوضيحات من الكوادر الطبية بالأهمية العظيمة الفاصلة بين الحياة والموت للتباعد الاجتماعي، مع توضيحهم أن مفهومه هو القطع التام للزيارات، والتخالط فقط مع من يعيش معك بالبيت، والخروج فقط للضرورة "البقائية" القصوى، ومع تبيانهم أن الهدف من هذا التباعد هو ليس الحد من العدوى بقدر ما هو الإبطاء من انتشارها، فإن العموم لا يود أو لا يستطيع استيعاب المفهوم بكامل حقيقته، مخلصين المحاولة في إقناع أنفسهم أن "هذه الخروجة" لن تحدث فرقا، دون استيعاب حقيقي إلى أن كل تخالط هو طلقة "راشن روليت"، يا تصيب يا تخيب.

بكل تأكيد هناك عوامل تطمينية نفسية عدة أخرى لهذا التهاون الحادث في المجتمعات الإنسانية الأقل تضررا على الرغم من شهود هذه المجتمعات للدمار الواقع في المناطق الأخرى. ربما أهم هذه العوامل هو هلامية ولا مرئية الخطر. فالفيروس يمكن أن يكون ساكنا في الأجساد دون أن يظهر نفسه. 

في الكويت مثلا، وإلى تاريخ كتابة هذا المقال، انخفاض أعداد المصابين بين الكويتيين تشعرهم بالأمان على الرغم من ارتفاع أعداد المصابين الأجانب مما يدفع بسيطرة هذا الشعور الوهمي بالأمان وكأن الفيروس محكوم بعرق أو انتماء. 

هناك كذلك غموض فكرة قطار المخالطين كما ذكرت أعلاه، والذي هو قطار موجود في حياة حتى أكثرنا انعزالا. على سبيل المثال، لم أخرج أنا من بيتي لقرابة شهر إلا مرة واحد فقط لشراء الطعام من السوق المركزي، إلا أن لدي قطار طويل خطير من المخالطين؛ فابنتي لا تزال تزاول عملها، كل من تختلط بهم وكل من يختلط بمخالطيها هم، بدرجة أو بأخرى يختلطون بي. كل من يختلط بزوجي حين يخرج سريعا لشراء حاجيات البيت وكل من يختلط بمخالطيه، هم مخالطين لي بدرجة أو بأخرى. إذا قمت بزيارة والداي، فأنا آتي بهذا القطار الطويل الضخم إلى عقر دارهم. 

يشير البعض إلى أن تخالطهم يقتصر على الوالدين وأنه لا يمكن أن ينتقل الفيروس من الوالدين أو إليهما وكأن أواصر الدم والمحبة هي وقاية كافية

هذه الفكرة البعيدة التتبعية صعبة المواكبة، فالقطار يبدو هلامي ولا نهائي، وهو حقيقة كذلك، إلا أن ما يوقف سكته الخطرة، هو تقليل تخالطنا إلى الحد الأدنى الممكن.

ربما مقاربتي بين المخالطين وأصحاب "الدي جي الإسلامي" هي بعيدة، وضعيفة وتبدو متعمدة، وهي كذلك بالفعل. الفعلان، بالنسبة لي، لا رابط حقيقي بينهما سوى أنهما ساذجين غريبين الأسباب، كلاهما يبدو مثالا حيا على التوجه التبريري الكوميدي لما هو غير منطقي (في الحالة الصحية) أو غير مقبول (في الحالة الدينية) من رغبات الإنسان. 

حين نرغب في شيء، فإننا نعتمد أغرب وأغبى (أعتذر عن التعبير) وأبعد وأكثر التبريرات كوميدية للتخفيف عن أنفسنا وتحقيق رغباتنا. إلا أن التخالط يثير فوق كل ذلك الغضب والسخط، فالتخالط ليس أمرا شخصيا ولا اختيارا فرديا، كل من يختلط ويكسر حواجز العزل يعرضنا جميعا بلا استثناء لخطر محيق ويضعنا جميعا على قضبان قطاره الطويل المتسارع.

ربما المقال بحد ذاته غير منطقي، أعلم ذلك، ولكن ما المنطقي هذه الأيام في حياتنا؟ إذا الصين ودول شرق آسيا تنتصر باشتراكياتها المتعسفة، وأوروبا وأميركا تسقط بديمقراطيتها المتحررة، إيطاليا تفقد ما يقرب من العشرين ألف روح ومصر "مصرة" أنها خالية نسبيا من الوباء، ماذا بقي من المنطق؟

ابتهال الخطيب
كتب
ابتهال الخطيب
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