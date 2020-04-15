من زاوية أخرى

رفعة الجادرجي: الحضارة مستمرة

حسن منيمنة
15 أبريل 2020
(FILES) In this file photo taken on April 24, 2009, Iraqi architect Rifat Chadirji takes a night walk by the sea near his house…

عندما يتحقق الإنجاز، حين يتضح الإبداع، يمتنع الإنكار، ويحصل الإقرار. رفعة الجادرجي أنجز وأبدع، لعراقه ولعالمه.

في الإعلام، وعلى مختلف وسائط التواصل الاجتماعي، والتي عادة ما تنضح بالإسقاط والتجريح، الغالب في التعليقات حول وفاته هو التقدير والاحترام. يبدو أن هذا الراحل، بميراثه الباقي، قد صحّح بعض ما اعتل.

وإذا كان ثمة من لا يروقه بعض ما رآه هذا المعماري الكبير والمفكّر الفذ والناشط الكريم فإن اعتراضه يبقى همسا وحسب، لا يعكّر صفو الحِداد.

رحيل رفعة الجادرجي هو لحظة تأمل واعتبار، استحقها الرجل، ويستوجبها القرن، أو ما يقارب، والذي عاشه وعايشه. قرن الأمل، وخيبة الأمل. قرن التعويل على التقدم والتطور والعلم، وقرن الإمعان بالغيبية والأهوائية والعقائدية. من هذا القرن الملتبس، اختار رفعة الجادرجي الأمل والعلم. بإصرار، بل بقطعية.

اسمه

An image grab from a handout video released by the Iraqi Prime Minster's Office shows Prime Minister-designate Mustafa Kadhemi…
من الزرفي إلى الكاظمي: التبعات على السياسات الأميركية
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 هو "رفعة"، وليس "رفعت". كان قوله: لفظها كما العادة مع إظهار التاء، ولكن كتابتها بالعربية، لا التركية!

العراق هو أصل الحضارة. لا بمقياس الجوار والمنطقة، بل على مستوى العالم ككل. ليس أن الحضارة لم ترَ النور من بعده خارجه. فالصين أنتجتها دون عودة إلى العراق. وكذلك بزغت حضارة المايا في أميركا الوسطى، وإن اندثرت لاحقا بفعل الغزو والتدمير. أما ما عدا هذه وتلك، فالحضارة في العالم أجمع تعود بأشكالها وأطرها ورموزها وأحرفها إلى هذا العراق بين النهرين.

ليس أن العراق بقي القلب النابض للحضارة العالمية التي أشرقت منه. بل كان قلب الحضارة جوالا، يغرّب طورا لحقبات تطول ويجنح شرقا لوهلات تكاد اليوم ذكراها أن تغيب، في ترحال يبدو أنه تعب في القرون الماضية فكاد أن يستقر في الغرب. على أن الغرب غرب، لأنه غرب العراق.

وهذا العراق، وإن طال سباته، يستفيق بين الحين والآخر ليذكّر العالم بأصوله. وَمَضَ في أواسط القرن الماضي، ليطلق العنان لزخم فني ثم معماري، خارج عن سياق تغليب الكلمة على حساب الصورة، والمعنى على حساب الرمز، والوعي على حساب الروح.

رفعة الجادرجي هو نتاج هذه الومضة. وكذلك محمد مكية. وكذلك زها حديد. إضافات معمارية من أرض الرافدين للأرض جمعاء.

(FILES) In this file photo taken on April 24, 2009, Iraqi architect Rifat Chadirji is pictured at his home office in the…
الجادرجي والعراق اليباب
بالنسبة للمعماري العراقي الراحل رفعت الجاردجي، الذي وافته المنية قبل أيام قليلة في العاصمة البريطانية لندن، كانت العمارة رؤية ووعيا فلسفيا، لنمط علاقة البشر ببعضهم وفهمهم لأحوالهم وقراءتهم لكامل الوجود، أكثر من كونها مهنة أو حرفة، أو حتى صنعة جمالية

رفعة الجادرجي، إذ أبصر النور في عراق ناهض يعتنق الحضارة التي كان أول من أعلاها، أبصر الأنوار في الغرب الذي اعتلى بها، فجاءت مساهمته لتعارض بين هذا وذاك، ولتوافق بين هذا وذاك. هو هنا ابن عراق متصالح مع الغرب. ولكنه أولا ابن والده، كامل الجادرجي.

أهمية كامل الجادرجي في تاريخ العراق الحديث هي في دعوته إلى وطنية سابقة لأي طرح يتجاوزها. في زمن كانت الدولة الوطنية فيه، في نظر العديدين، وليدة استعمار يسعى إلى تفتيت كلٍ غير متضح السمات والملامح (قومي؟ ديني؟ مكاني؟ ولائي؟)، كانت، بالنسبة لكامل الجادرجي، هي الإطار الواقعي البنّاء للسير قدما، دون أن ينتفي التواصل مع ما عداها، ودون أن ينقطع التعاقب مع ما سبقها.

ما التزم به كامل في الفكر والسياسة، مارسه ابنه رفعة في التصميم والمعمار. إبداعه يمد الأيدي ليبقى ممسكا بالتراث زمانيا ومتآلفا مع الآخر في الخارج مكانيا، ولكنه لا يخسر مادته وما تقتضيه، ولا صوته وصورته، بل يأتي تعبيرا ناضجا حديثا عن أصالة متجددة.

حتى في المعمار، ثمة من يختلف، بين من يرى بأن التأصيل قاصر، ومن يعتبر أنه في استدعاء الخارج تقصيرا.

على أن الميراث الأول من كامل لابنه هو أنه قد أتاح له التفكير والاعتبار خارج الأطر القائمة.

العراق هو أصل الحضارة. لا بمقياس الجوار والمنطقة، بل على مستوى العالم ككل

عند المقارنة بين ثبات الإسلام في المجتمعات التي يغلب انتشاره فيها، وتراخي المسيحية في الغرب مثلا، يطيب للعديد من المفكرين المسلمين الإشارة إلى الزخم الإيماني السائد في أوساط المسلمين، والناتج عن القناعة بصواب هذا الدين، كسبب رئيس لنجاح الإسلام حيث فشل غيره. لا حاجة لنقد هذه المقولة أو نقضها. على أنه ثمة ما يصلح بديلا عنها، أو على الأقل يتممها، وهو مدى الاستثمار الذي تقتضيه الأشكال السائدة من الدين الإسلامي، من كل مسلم، في الوقت والجهد والسلوك، ما يضمن الالتزام والثبات، بغضّ النظر عن المحتوى، إذ في الشك والتراجع إقرار بهدر هائل يصعب على معظم الناس القبول به.

القرن الماضي لم يأتِ بالجديد في شأن اقتصار الالتزام الديني الأقصى على القلة. فهذا هو حال الناس على مدى العصور. جديد القرن الماضي، بمساهمة من أنوار الغرب والتي جاءت إلى "الشرق" لتؤكد المستتب وتمنحه لغة التعبير، هو أن التصريح بغياب الإيمان لم يعد إعلانا بالخروج عن الجماعة. وجديده أيضا بأنه ثمة جيل قد نشأ دون الإيغال بالاستثمار الذي يقتضي الذب دون اعتبار. فالجماعة بالأمس، إذ كان زعم تعريفها يصرّ، اختزالا وتعسفا، على أنها جماعة قائمة على الدين والإيمان، لم تخلُ قط من اعتبارات العصب والنسب والجوار والمصلحة، مهما كانت الصيغة التي يجري ضمنها تضويب هذه الاعتبارات. أما الجماعة مع قيام الدولة الوطنية، فلم تعد قائمة على زعم الوحدة الإيمانية، بل واقع الوحدة المكانية.

رفعة الجادرجي، إذ أعلن رفضه للإيمان بالغيبيات والأديان، دون تحفظ والتفاف، وإذ مارس الخير والإحسان بسلوكه وتفاصيل حياته، يعكس النتاج غير القابل للإعادة لهذا القرن.

ليس هذا النتاج "نشر الإلحاد" (على الالتباس بمعنى كلمة الإلحاد والتي تقتصر في الاستعمال الاصطلاحي الإسلامي على نفي النبوة، لا للإله، والتي تقوم اليوم مقام مصطلحات أكثر دقة وأقل انتشاراً، الدهرية، اللاإلهية، اللاأدرية، اللافقهية، وغيرها). هذا النتاج هو وحسب الإقرار بأن وجود المسجد أو الكنيسة أو المعبد في بلدة أو تجمع سكني لا يعني الإجماع في أوساط السكان على الإيمان. بل الحقيقة الدائمة، أمس واليوم وغدا، هي أن البعض مؤمن وسوف يستمر على إيمانه مهما تكاثر التشكيك بقناعاته، والبعض رافض للإيمان ولن يرغم عليه مهما ارتفع التهديد بسوء العاقبة.

لا شك أن رفعة الجادرجي كان قطعيا في رفضه للإيمان. على أن القطعية سمة شخصية له وحسب. أستعيد هنا حادثة رواها لي الراحل حول اعتراضه إذ كان شابا على شعيرة دينية لإحدى قريباته، في حضور والده، فما كان من كامل الجادرجي إلا أن نبّه ابنه إلى وجوب التواضع والاحترام، وإلى أن القناعات عرضة للنقد لا للتسفيه.

كامل الجادرجي كان هو أيضا من أصحاب الفكر الحر. جالس معروف الرصافي وعمل على تدوين كتاب "الشخصية المحمدية"، وهو محاولة استشفاف لنشأة الإسلام، محكومة بالتوجهات الفكرية التي كانت شائعة في منتصف القرن العشرين.

ولكن رفعة الجادرجي، إذ التزم توجيهات والده على مدى حياته، لم يفهم التواضع على أنه الرضوخ. واقعة أخرى من حديثه تكشف عن أسلوبه في التعامل مع الآخر، إذ يمنح الاحترام ويطالب به في آن واحد.

كان رفعة الجادرجي قد دعي لإلقاء محاضرة في إحدى الجامعات الأردنية، ومحاضراته مشهورة بطول مدتها وعمق مضمونها، وما تقتضيه من حاجة للتركيز من جانب المحاضر والحضور في آن واحد. وصادف أن المحاضرة كانت في شهر رمضان. وصل رفعة الجادرجي إلى المنبر، وكاد أن يهمّ بإلقاء المحاضرة، إذ لاحظ غياب كوب الماء. طلب من المعدّين أن يحضروه له. رفضوا، مشيرين إلى أن الوقت هو وقت صيام، ولا بد من مراعاة الصائمين. هل هي مراعاة طوعية، أم هل هي حكم مفروض؟ أما أن يحضر كوب الماء، وألقي المحاضرة، أو أن يغيب كوب الماء ولا محاضرة. حضر كوب الماء، وفي وسط المحاضرة الطويلة، شرب منه رفعة الجادرجي.

أستاذ رفعة، لمَ الإصرار؟ جوابه أن المسألة ليست تحديا، بل هي دوما اختيار وموازنة للاعتبارات. هو لم يطالب أحد بألا يصوم ولا أرغم أحد أن يأتي للاستماع إليه. أما أن يطالب هو بأن يعطش، ليوهم من يريد هذا الوهم أنه صائم، فهو أمر لا يقبله.

حياة رفعة الجادرجي، وإنجازه، وفكره، ومواقفه، هي الدليل على أن الحضارة مستمرة

رفعة الجادرجي كان صارما في تنظيمه لحياته، كصرامته في ترتيبه لأفكاره، مدركا لموقعه عند تقاطع الأزمنة والأمكنة والتوجهات، ومصرا على انتظام التفصيل قبل الإجمال. حتى اسمه. هو "رفعة"، وليس "رفعت". كان قوله: لفظها كما العادة مع إظهار التاء، ولكن كتابتها بالعربية، لا التركية!

عام 2004، يوم أريد للعراق علم جديد لإخراجه من سلالة الإعلام البعثية، والتي أقحم فيها طاغية الأمس عبارة دينية، بلغته الدعوة باقتراح تصميم. علم رفعة الجادرجي كان خروجا كاملا عن المألوف، باختيار الألوان والرموز، وتجاوزا للقواعد المتبعة في صياغة الأعلام. زال توالي الأبيض والأسود والأحمر والأخضر، والذي اشترطته التوجهات القومية العربية بأمسها، وزال التوازن في توزيع الشرائط، كما هو حال معظم أعلام العالم، لتحل محلها رواية بالرموز لوطن وحضارة وموقع في العالم وفي التاريخ.

البعض، لهوسه بإسرائيل، ضاع في أوهامه حول مؤامرة جديدة يسعى إليها الرجل على ما يبدو، وأضاع قراءة ما كتبه الرجل في اعتباره للتراث الثري لوطنه.

علم العراق اليوم هو علم البعث، وإن شُتتت النجوم. بل هو علم صدام، فما خطته يده بعد أم معاركه ما زال في صدر العلم. العزاء، على ما يبدو، هو أن المؤامرة قد فشلت.

لا بأس. حياة رفعة الجادرجي، وإنجازه، وفكره، ومواقفه، هي الدليل على أن الحضارة مستمرة. طابت ذكراك، أستاذ رفعة.

حسن منيمنة
كتب
حسن منيمنة
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من زاوية أخرى

نرقص أو لا نرقص؟

ابتهال الخطيب
14 أبريل 2020
Kuwaiti volunteers wear protective masks as they fill charity boxes with essential household supplies to distribute to the…
متطوعات كويتيات يحضرن سلال من المساعدات لتوزع على من هم بحاجة

إحدى أهم وسائل الحد من انتشار الإصابة بفيروس كورونا، إن لم تكن الوسيلة الأهم على الإطلاق، هي سياسة التباعد الاجتماعي. هذه الوسيلة كشفت جوانب مهمة في مجتمعاتنا، لكنها كذلك صرحت عن الطريقة الفكاهية والخطرة التي يُمنطق بها البشر عموما، بوعي أو بلا وعي، تصرفاتهم وتحركاتهم ليحققوا أهدافهم ويسعدوا ذواتهم.

في مقاربة قد تبدو بعيدة بين طريقة انصياع الإنسان لتعاليمه الدينية وطريقة انصياعه الحالية للتعاليم الصحية، يظهر لنا كيف أن الإنسان يكيّف تفكيره فيعمل جانبا من العقل ويطفئ جانب، أو كيف يفعّل الأداة الانتقائية في عقله، لربما حتى دون وعي منه، تحقيقا لأهدافه وإسعادا لنفسه. 

المثال الديني هو الأقوى والأوضح بين الأمثلة الإنسانية على انتقائية العقل البشري، حيث دوما ما يعمد البشر للالتفاف حول ما يعتقدونه خطيئة، ويكيّفونه بصورة أو بأخرى ليصبح مقبولا، وأحيانا مستحبا، تحت ظروف وشروط معينة، والفتاوى التي تخدم هذا التوجه لا تعد ولا تحصى. 

على سبيل المثال، في ظاهرة مستجدة نسبيا في المجتمعات المحافظة بين العائلات المتدينة، انتشرت فكرة استخدام "الدي جي الإسلامي" في الأفراح والحفلات والتي من خلالها تقوم سيدة بالغناء المصاحب بالموسيقى والإيقاع أحيانا، أو بلا أي مصاحبة (حسب درجة الالتزام)، مستخدمة أغنيات شهيرة وألحان معروفة، حيث تقوم باستبدال كلمات هذه الأغنيات بكلمات دينية أو دُعائية. المناسبات القليلة المشابهة التي حضرتها قد أبهرتني تماما. فمن جهة، ألم تتساءل المدعوات من أين لهذه المؤدية المتدينة المعرفة بالأغنيات والألحان؟ ومن جهة أخرى، هل هو من التدين الإسلامي في شيء التصفيق والتمايل والتغنج والرقص بكامل الزينة الثيابية والتجميلية على وقع كلمات دينية يذكر من خلالها اسم الخالق والأنبياء والصحابة وغيرهم؟ لا زلت أتذكر كلمات هذه الأنشودة التي قامت تتمايل وترقص عليها الفتيات مكتملات التأنق والزينة والتي تقول "ضريحك يا بو حسين عجبني عجب؟ الشباك من فضة والقبة ذهب". التفت إلى الصديقة الجالسة بجانبي وسألتها "قالت ضريحك؟" أجابت "نعم، نقوم نرقص؟".

آخرون يشيرون إلى أن زيارة الأهل هو واجب اجتماعي وديني لا يمكن التخلي عنه، غير واعين إلى أن المحافظة على حيوات هؤلاء هو واجب أكبر

أعتقد أنا أن ذات هذا العقل البشري، الذي أحوزه أنا أيضا بالطبع وأصارعه كل يوم، الذي كيّف المعادلة الدينية بفتاوى شرعية هو اليوم يكيّف المعادلة الصحية بفتاوى اجتماعية طبية. بخلاف عاداتنا الشرقية المجتمعية التي تصعب عملية التباعد الاجتماعي والتي يساهم في تصعيبها أحيانا أكثر الناس قربا. فالطريقة التي يبرر بها الناس تخالطهم تبدو أنها قادمة من ذات المنطقة الكوميدية اللامنطقية لتبرير "الدي جي الإسلامي" مع علم المبررين بوعورة المنطقة التي يتجولون فيها، فتبرير الخطيئة كما تبرير الخطورة، لهما تبعات هائلة لمن يعتقد حقيقة بهما، إلا أن هذه التبعات دوما ما تكون مؤجلة في العقول. 

يشير البعض إلى أن تخالطهم يقتصر على الوالدين وأنه لا يمكن أن ينتقل الفيروس من الوالدين أو إليهما وكأن أواصر الدم والمحبة هي وقاية كافية. آخرون يشيرون إلى أن زيارة الأهل هو واجب اجتماعي وديني لا يمكن التخلي عنه، غير واعين إلى أن المحافظة على حيوات هؤلاء هو واجب أكبر. البعض الآخر يقول بقصر مدة الزيارة، وكأن الأذى الممكن في نصف ساعة يختلف عن الأذى الممكن في ساعتين، لربما نصف فيروس ينتقل في نصف ساعة، ونصف فيروس أهون من كله.

كذلك، هناك غياب فكرة تتبع قطار المتخالطين أو ضبابيتها، ومن لا تفوتهم الفكرة لا يرغبون أصلا باللحاق بها. إحدى القريبات قالت لي تعقيبا على مناشدتي لها بأخذ الحيطة والحذر وذلك تتبعا لقطار مخالطيها: "لا يمكن التفكير بهذه الصورة، هذا تعذيب وسيسبب لي تشويشا لا يمكن تحمله". في حين علق آخر عبر تويتر "أنتحر أحسن". 

وعلى قدر ما نقرأ من مناشدات وتوضيحات من الكوادر الطبية بالأهمية العظيمة الفاصلة بين الحياة والموت للتباعد الاجتماعي، مع توضيحهم أن مفهومه هو القطع التام للزيارات، والتخالط فقط مع من يعيش معك بالبيت، والخروج فقط للضرورة "البقائية" القصوى، ومع تبيانهم أن الهدف من هذا التباعد هو ليس الحد من العدوى بقدر ما هو الإبطاء من انتشارها، فإن العموم لا يود أو لا يستطيع استيعاب المفهوم بكامل حقيقته، مخلصين المحاولة في إقناع أنفسهم أن "هذه الخروجة" لن تحدث فرقا، دون استيعاب حقيقي إلى أن كل تخالط هو طلقة "راشن روليت"، يا تصيب يا تخيب.

بكل تأكيد هناك عوامل تطمينية نفسية عدة أخرى لهذا التهاون الحادث في المجتمعات الإنسانية الأقل تضررا على الرغم من شهود هذه المجتمعات للدمار الواقع في المناطق الأخرى. ربما أهم هذه العوامل هو هلامية ولا مرئية الخطر. فالفيروس يمكن أن يكون ساكنا في الأجساد دون أن يظهر نفسه. 

في الكويت مثلا، وإلى تاريخ كتابة هذا المقال، انخفاض أعداد المصابين بين الكويتيين تشعرهم بالأمان على الرغم من ارتفاع أعداد المصابين الأجانب مما يدفع بسيطرة هذا الشعور الوهمي بالأمان وكأن الفيروس محكوم بعرق أو انتماء. 

هناك كذلك غموض فكرة قطار المخالطين كما ذكرت أعلاه، والذي هو قطار موجود في حياة حتى أكثرنا انعزالا. على سبيل المثال، لم أخرج أنا من بيتي لقرابة شهر إلا مرة واحد فقط لشراء الطعام من السوق المركزي، إلا أن لدي قطار طويل خطير من المخالطين؛ فابنتي لا تزال تزاول عملها، كل من تختلط بهم وكل من يختلط بمخالطيها هم، بدرجة أو بأخرى يختلطون بي. كل من يختلط بزوجي حين يخرج سريعا لشراء حاجيات البيت وكل من يختلط بمخالطيه، هم مخالطين لي بدرجة أو بأخرى. إذا قمت بزيارة والداي، فأنا آتي بهذا القطار الطويل الضخم إلى عقر دارهم. 

يشير البعض إلى أن تخالطهم يقتصر على الوالدين وأنه لا يمكن أن ينتقل الفيروس من الوالدين أو إليهما وكأن أواصر الدم والمحبة هي وقاية كافية

هذه الفكرة البعيدة التتبعية صعبة المواكبة، فالقطار يبدو هلامي ولا نهائي، وهو حقيقة كذلك، إلا أن ما يوقف سكته الخطرة، هو تقليل تخالطنا إلى الحد الأدنى الممكن.

ربما مقاربتي بين المخالطين وأصحاب "الدي جي الإسلامي" هي بعيدة، وضعيفة وتبدو متعمدة، وهي كذلك بالفعل. الفعلان، بالنسبة لي، لا رابط حقيقي بينهما سوى أنهما ساذجين غريبين الأسباب، كلاهما يبدو مثالا حيا على التوجه التبريري الكوميدي لما هو غير منطقي (في الحالة الصحية) أو غير مقبول (في الحالة الدينية) من رغبات الإنسان. 

حين نرغب في شيء، فإننا نعتمد أغرب وأغبى (أعتذر عن التعبير) وأبعد وأكثر التبريرات كوميدية للتخفيف عن أنفسنا وتحقيق رغباتنا. إلا أن التخالط يثير فوق كل ذلك الغضب والسخط، فالتخالط ليس أمرا شخصيا ولا اختيارا فرديا، كل من يختلط ويكسر حواجز العزل يعرضنا جميعا بلا استثناء لخطر محيق ويضعنا جميعا على قضبان قطاره الطويل المتسارع.

ربما المقال بحد ذاته غير منطقي، أعلم ذلك، ولكن ما المنطقي هذه الأيام في حياتنا؟ إذا الصين ودول شرق آسيا تنتصر باشتراكياتها المتعسفة، وأوروبا وأميركا تسقط بديمقراطيتها المتحررة، إيطاليا تفقد ما يقرب من العشرين ألف روح ومصر "مصرة" أنها خالية نسبيا من الوباء، ماذا بقي من المنطق؟

ابتهال الخطيب
كتب
ابتهال الخطيب
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