من زاوية أخرى

لبنان المسكين بـ..."أبطاله"

فارس خشّان
17 أبريل 2020
A homeless man walks past closed shops during a countrywide lockdown to combat the spread of the coronavirus disease (COVID-19)…

إذ كانت أعداد الموتى في الإحصاءات المعلن عنها دقيقة، فهذا يعني أن يد جائحة كوفيد-19 لا تزال خفيفة على "بلاد الأرز"، كما على بعض التجمعات "شبه المعزولة" في الشرق الأوسط، ومنها على سبيل المثال مخيمات اللاجئين السوريين وقطاع غزة.

وفي هذه الحال، لولا تأخر لبنان في تجميد حركة الطيران مع إيران "لاعتبارات سياسية"، وفق وصف وزير الصحة حمد حسن (21 فبراير الأخير)، ولاحقا مع إيطاليا (على قاعدة 6 و6 مكرر الشهيرة)، لكانت وضعيته أفضل بكثير ممّا هي عليه.

ولكن، لا يمكن الاستفاضة في التحليل لهذه الناحية، لأن الإحصاءات المعلن عنها تحتاج إلى كثير من التدقيق، في ظل غياب الأرقام التي تتيح الاستنتاجات العلمية، إذ إنّ الأرقام الصالحة للمقارنة بين عدد الموتى في الفترة الوبائية وبين عددهم في مثيلتها من السنة الماضية، غير متوافرة. ووفق القواعد العلمية المتفق عليها، فإن الفوارق في العدد، بين هاتين الفترتين، وحدها تتيح استخلاص الزيادة الفعلية المسجّلة في عدد الموتى، وتاليا قياس الضرر الوبائي الفعلي.

"الأبطال"

إلا أن كل ذلك، لم يمنع البعض من ركوب موجة "كورونا فيروس" لاصطناع بطولات انقاذية، بهدف الاستفادة منها، ترسيخا لنهجه، سياسيا وماليا واقتصاديا وعسكريا ومحوريا، في بلاد غارقة في أسوأ أزمة تشهدها، منذ الحرب العالمية الأولى.

والمفارقة أنه، فيما الدول الطبيعية، تبذل، بتواضع، جهودا جبّارة لاحتواء جائحة "كوفيد-19"، سواء على مستوى التدابير الاحترازية أم المساعي الطبية أم المسارعة إلى ضخ الأموال لتخفيف الأضرار الاجتماعية والاقتصادية والمالية، فإن "الأبطال الانقاذيين" في لبنان، تراهم، فيما هم ينظّمون لأنفسهم قصائد الفخر ويدخلون على صورهم المعدّلة، ببرامج "فوتوشوب"، ملامح الرومانسية، (تراهم) يتخبّطون في مواجهة ما هو أقدم من "كوفيد-19" وأخطر منه على اللبنانيين: الانهيار والفقر والجوع.

القطاع الصناعي في لبنان مؤهل، إذا ما توافر له الدعم اللازم، أن يسد فجوة كبيرة

وهكذا، مثلا، تواصل الليرة اللبنانية خسائرها المتلاحقة أمام "سيّد العملات"، وتخسر الرواتب قيمتها الفعلية والشرائية، وتصادر ودائع المواطنين في المصارف، ولا تتحرّر منها إلا المبالغ التي يذعن أصحابها، بفعل الحاجة والضرورة أو الخوف من الأسوأ، لسحبها بخسارة تفوق الخمسين بالمئة من قيمتها (والحبل على الجرار)، أي أن الودائع بالدولار، إذا أراد أصحابها سحب بعضها، تتم لبننتها على سعر صرف وهمي لا يعترف به السوق الواقعي.

وتكفي مقارنة بسيطة بين أي دولة طبيعية من جهة، وبين دولة لبنان من جهة أخرى، لقياس الفوارق الكبيرة بين الحكومات التي تضخ الأموال، إنقاذا لشعبها وبين الحكومات التي تأخذ مال شعبها، إنقاذا لنفسها.

لبنان ليس فقيرا

بطبيعة الحال، إن أسهل رد على هذه المقاربة هو في لجوء البعض إلى كلام خشبي من نوع أن دولة لبنان فقيرة والدول التي نصنّفها هنا، بالطبيعية، هي، أقلّه بالمقارنة، غنية.

وهذا غير صحيح، لأنّ دولة لبنان ليست فقيرة، بل "مسكينة" بـ..."أبطالها".

وهذه بعض الأدلة:
ـ في مؤتمر "سيدر" الذي انعقد في باريس، كما ضمن "المجموعة الدولية لدعم لبنان" التي تضم كبريات الدول وأهم الصناديق والمصارف المالية، لم يتحدّث أحد عن فقر الدولة بل عن سوء إدارتها، من جهة أولى وعن سرقتها، من جهة ثانية، وعن استغلالها في حروب إيران الإقليمية، من جهة ثالثة.

ـ إن هذا الاعتقاد ليس عبثيا، بل يبني نفسه على العوامل التي تسمح باعتبار لبنان دولة غير فقيرة، بدءا بالثروة الاغترابية، مرورا بالقطاعات المنتجة التي يتم تحويلها، بالممارسة الشاذة، نقمة على لبنان، مثل قطاع الكهرباء الذي تكثر حوله وفيه الفضائح التي يندى لها الجميل. وفي قاموس الاقتصاديين، فإن الإفلاس في مفهومه الحقيقي هو تقصير الأصول عن إيفاء المتوجبات. وهذا ليس واقع لبنان، على الإطلاق.

ـ إن وزير المال الحالي غازي وزني، وفي كلمة له في جلسة عمل بين الهيئات الاقتصادية انعقدت في السراي الحكومي في 15 أبريل الحالي، قال إن الدولة تملك عقارات قيمتها أكثر من ستة وستين مليار دولار أميركي.

ـ إن قطاع تكنولوجيا وخدمات الاتصالات الخلوية، تقدّر قيمته بين ثمانية وعشرة مليار دولار.

ـ إن قطاع تكنولوجيا الاتصالات والخدمات الهاتفية الثابتة والبنية التحتية للإنترنت السريع والكوابل البحرية ومحطات الاتصال بالأقمار الصناعية، تقدّر قيمته بين عشرة وثلاثة عشر مليار دولار.

ـ إن قطاع الموانئ البحرية في بيروت وعلى امتداد الساحل اللبناني، واستثمار خدمات قطاع النقل البحري والترانزيت البحري، تقدر قيمته بين خمسة وسبعة مليار دولار.

ـ  إن الدولة تملك كل ما يعينها على استثمار مطار رفيق الحريري الدولي والمطارات الأخرى في القليعات وحامات، وإدارة المناطق التجارية الحرة المنشأة وتلك التي تم إقرار إنشائها، ومنشآت تكرير النفط ومشتقاته، وإنشاء مراكز دولية وإقليمية لتخزين وترانزيت النفط.

ـ تملك الدولة اللبنانية حصّة وازنة في شركات أو مؤسسات دولية أو إقليمية (مثل "عربسات") أو محلية (مثل "سوديتيل" وغيرها).

ـ تقدّر القيمة التجارية لشركة طيران الشرق الأوسط بأكثر من مليارين ونصف مليار دولار.

ـ يمكن للدولة اللبنانية أن تدخل القطاع الخاص الدولي أو صناديق الاستثمار المتخصصة في بناء وتشغيل واستثمار مرافق خدماتية وتجارية هامة على قاعدة نموذج الـ BOT لقاء حصة في تقاسم العائدات، الأمر الذي يريح الدولة من عبء الإنفاق الاستثماري من جهة ويؤمن لها واردات جديدة إضافية من جهة أخرى، وذلك في المرافق العامة مثل، الكهرباء، المياه، النقل، الطرق السريعة، شبكات السكك الحديدية، شبكات المترو، السياحة، النقل البحري الداخلي، المطارات المدنية الداخلية، كازينو لبنان.

في مؤتمر "سيدر" لم يتحدّث أحد عن فقر الدولة بل عن سوء إدارتها

ـ القطاع الصناعي في لبنان مؤهل، إذا ما توافر له الدعم اللازم، أن يسد فجوة كبيرة، لا تخفف من كلفة الاستيراد فحسب بل ترفع من القدرة التصديرية الجاذبة للعملات الصعبة أيضا، وكذلك الحال، بالنسبة للقطاع الزراعي.

ـ إن القطاع المصرفي في لبنان، كان حتى الأمس القريب، متفوّقا عالميا، ولكن، بدل تعزيزه وتحصينه وحمايته لينهض بالاقتصاد الوطني ويجذب العملات الصعبة ممّا يسعف الوضعية المالية للدولة، جرى استغلاله، بالإغراء، حماية للحكومات المتعاقبة، منعا لسقوطها تحت وطأة عجزها وتقصيرها وفسادها وتهاونها السيادي. الآن، في خضم سقوط الدولة تحت ضخامة أعبائها، تتم مساءلة هذا القطاع، كما لو كان، في أصله، "جمعية خيرية" استفادت من الهبات الممنوحة لها، باسم الخير العام. وهذا نهج إذا ما تواصل، سوف يكلّف لبنان ما هو أثمن من المال وأبقى: الثقة والوظيفة.

غياب الثقة، يمنع تدفقات الأموال إلى المصارف اللبنانية، ممّا ينهي وظيفة لبنان التقليدية كمصرف الشرق الأوسط، وهي أهم الوظائف التي كان يلعبها لبنان، منذ الاستقلال.

وثمة أجيال لبنانية وعربية، تربّت على نظرية مفادها أن إسرائيل تناصب كبير العداء للنظام المصرفي اللبناني، لأنها تريد أن تحتكر لنفسها هذه الوظيفة في الشرق الأوسط.

اللافت للاهتمام أن ما كان يُنسب، زورا أو حقا، إلى إسرائيل يتولّى تنفيذه، في الوقت الراهن، "حزب الله" بالذات، وهو الذي يرفع سلاحه في وجه الجميع وبه يفرض ما يشاء من قرارات على السلطة، باسم المواجهة المستمرة مع إسرائيل حتى اقتلاعها.

"بيت الداء"

وهنا، نصل إلى "بيت الداء" اللبناني.

منذ وصوله إلى رئاسة الحكومة، لا يخلو خطاب مالي-اقتصادي لرئيس الحكومة حسّان دياب الذي يرعاه "حزب الله" ويحميه ويدافع عنه، (لا يخلو) من التشديد على "الحاجة إلى فريق عمل يستطيع أن يطمئن المجتمع الدولي" من أجل تدفّق الأموال الضرورية والملحة، من الخارج.

من هو هذا الخارج؟

إنه صندوق النقد الدولي، والمانحون الدوليون في مؤتمر "سيدر" والمهتمون بدعم لبنان في "مجموعة دعم لبنان الدولية"، والأهم دول مجلس التعاون الخليجي، تتقدمها المملكة العربية السعودية.

ماذا يريد هذا الخارج، حتى يهب لمساعدة لبنان؟

يطالب بدولة تمنح الثقة، أي أنه يريد دولة طبيعية.

كيف تكون هذه الدولة طبيعية؟

دولة تُمسك بقرارها وتُحسِن إدارة مواردها، بكفاءة ونزاهة وشفافية.

ما هي الترجمة العملية لذلك؟

صحيح أن وقف الفساد والإصلاح ضروريان، ولكن في الطريق إليهما، يجب فصل "حزب الله" الذي يصنّفه المجتمع الدولي، وفق معاييره، في خانة الإرهاب، عن الدولة اللبنانية وخزينتها وما تتلقاه من مساعدات وهبات وقروض ميسّرة.

وفي هذا السياق، يكفي أن نستعيد حيثيات خسارة لبنان، قبل سنة واحدة، لقرض ميسّر مقداره مئة وخمسون مليون دولار أميركي موزع كالآتي: مئة وعشرون مليون دولار من بنك النقد الدولي وثلاثون مليون دولار من "البنك الإسلامي لتطوير مراكز الرعاية الصحية".

كان هذا القرض الذي وافقت عليه الحكومة السابقة في أواخر العام 2018، مخصصا لتطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية وتعزيز قدرات المستشفيات الحكومية.
ولكن، لماذا خسر لبنان هذا القرض الميسّر، في وقت كان يشكو ليس من رداءة الخدمات الصحية فحسب بل من ندرة تدفق العملات الصعبة أيضا؟

الجواب المختصر، هو: "حزب الله".

لماذا؟

لنقرأ جواب وزير الصحة السابق جميل جبق الذي يتحمّل مسؤولية هدر هذا القرض. يقول في إطلالات تلفزيونية موثقة الآتي: "البنك الدولي عرقل القرض لخلفيات سياسية، لا سيما أن حزب الله هو من اقترح اسمي لوزارة الصحة".

جميع اللبنانيين مدعوون، طوعا أم اضطرارا، إلى التضحية من أجل إنقاذ لبنان. وحده "حزب الله" لا يريد أن يعدّل لا في برنامجه ولا في أهدافه

ويروي جبق أنه بعد اجتماعات عدة مع ساروج كومار جا، مدير دائرة المشرق في البنك الدولي، فرض عليه هذا الأخير جملة شروط وأهمها، على الإطلاق، أن تكون كل مراكز الرعاية الأولية التابعة لـ"حزب الله" خارج البرنامج، فأجابه جبق: "أنا وزير لكل لبنان، بغض النظر عمّن سمّاني، فإما يكون جميع اللبنانيين وكل رعايا المراكز الأولية مع بعضها البعض أو لا أريد هذا القرض(...) أنتم تفرضون عليّ استبعاد ثلث الشعب اللبناني من المشروع، ولذلك أنا لا أستطيع أن أمشي في مشروع مماثل".

بطبيعة الحال، كان المطلوب استبعاد "حزب الله" من الاستفادة من "المال الدولي والعربي" وليس "ثلث الشعب اللبناني"، أي الطائفة الشيعية.

ولكن أدبيات "حزب الله" تحاول أن تفرض هذا الدمج بين الطائفة الشيعية وبين هذا الحزب.

وتعطي هذه الحكاية الواقعية فكرة عن مشكلة لبنان الخارجية والأسباب التي تنقله من حفرة إلى حفرة، ويتضح، سواء بما يتردد في الكواليس الدولية واللبنانية، وما يقال على المنابر الإعلامية، أن مصيبة لبنان وشعب لبنان في... أبطاله.

جميع اللبنانيين مدعوون، طوعا أم اضطرارا، إلى التضحية من أجل إنقاذ لبنان. وحده "حزب الله" لا يريد أن يعدّل لا في برنامجه ولا في أهدافه. يكتفي بالبروباغندا التي لا تشفي مريضا ولا تشبع جائعا، وبطبيعة الحال لا تُنقذ وطنا ينوء تحت أثقال الأجندة الإيرانية.

فارس خشّان
كتب
فارس خشّان
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

من زاوية أخرى

فيروس كورونا وسقوط الشعبوية والعراق

منقذ داغر
17 أبريل 2020
Iraqi medical personnel gather in a show of support for healthcare workers and patients during the coronavirus (COVID-19)…
تصدر وزير الصحة والمحيطون به من خبراء واختصاصيين وكوادر الصحة والمستشفيات هم المتصدرون في المشهد هذه المرة

في مقال لها في 30 ديسمبر 2019 على موقع كوارتز أحصت آناليزا ميربلي المتخصصة في الجغرافية السياسية 20 دولة في العالم باتت محكومة بحركات شعبوية خلال السنوات القليلة الماضية، في حين هناك 14 دولة أخرى (من بينها العراق) صارت فيها الأحزاب الشعبوية تلعب فيها دورا محوريا في صنع السياسات. 

هذا الانتشار السريع للشعبوية كان أحد إرهاصات نهاية العولمة الاقتصادية، ولأنني مدرك أنه لا بديل عن العولمة فأتوقع حصول تغييرات تصحيحية شاملة شبيهة بما اقترحه العالم الاقتصادي الإنكليزي كينز للرأسمالية كنظام اقتصادي بعد أزمة الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي، حيث اقترح أن تلعب الدولة دورا في إعادة التوازن إلى الاقتصاد الرأسمالي من خلال الأشراف المباشر على "عمليات الإنتاج والتوزيع، وضبط التوازن في السوق بين العرض والطلب".

تكمن المفارقة الآن في أن الشعبوية التي استفادت من قصور العولمة ستعاني كثيرا وستنحسر نتيجة عجز النظم الشعبوية وقادتها في التعامل مع تداعيات أزمة كورونا. 

وفى هذا الصدد، لاحظ عالم السياسة فوكوياما التشابه الكبير في عقلية الحكم واتخاذ القرار والتعامل مع كورونا بين النظم الشمولية كالصين وإيران والنظم الديمقراطية المحكومة بقادة شعبويين مثل الولايات المتحدة الأميركية. فالقادة الشعبويين مثل الشموليين يتميزون بذات العقلية التي تهتم بالصورة التي يرسمها الناس لهم بدلا من الحقائق على الواقع.

كما واجه العراق هذا التحدي العميق أيضا، فعلى الرغم من ضعف هيكل قيادته، إلا أن الشخصيات الشعبوية كان لها تأثير كبير على السياسة العراقية خلال السنوات القليلة الماضية.، حيث وجدت الدراسات الاجتماعية أن أكثر الشعوب التي ناصرت القادة الشعبويين هي التي لديها شعور عال بالخوف من الغريب (الزينوفوبيا) وأقل معدلات الثقة بالآخر. وبحسب آخر الإحصاءات فإن نسبة العراقيين الذين يعانون من الزينوفوبيا (الخوف من الغريب) تصل 80 في المئة، أما نسبة من يثقون بالآخر بين العراقيين فهي 10 في المئة فقط.

مر العالم بأزمات على مدى تاريخه وكان الإنسان قادرا في كل مرة على تجاوزها بالمنطق وبالعلم لا بالخرافة والوهم

وبعد إدراك العراقيين أن الخطاب السياسي الطائفي كان أحد أسباب كارثة المد الداعشي الذي تفشى في العراق، وبعد أن تم دحر تنظيم "داعش" في عام 2017، بدأ نوع جديد من الخطاب الشعبوي يتصاعد مركزا على إثارة مشاعر سلبية جديدة مثل الخطاب المناطقي، أو تقسيم العراقيين إلى محور مقاومة ومحور التابعين لأميركا وغير ذلك من التقسيمات. 

يميل القادة الشعبويين دوما لتجسيد فكرة الفرد المُخلص عوضا عن النظام والمؤسسات، لذا فهم لا يحتاجون للمؤسسات لأنها فاسدة وهم الأطهار الأنقياء. وهنا يكمن التشابه بين القيادات الشعبوية والقادة الشموليين والدكتاتوريين بل والنظم الشمولية التي تؤمن أن كل معارض هو شيطان فاسد رجيم يجب التخلص منه.

وفى ظل وجود الكثير من القادة الشعبويين في السلطة الآن، فإن فشلهم في الاستجابة لمتطلبات أزمة كورونا وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى تراجع الخطاب الشعبوى التحريضي الذي يهدف إلى استثارة الغرائز الأولية مثل الخوف والفزع والكراهية لدى الجماهير ضد الأخر، والذي لطالما ما استغله القادة الشعبويين لبناء قاعدتهم الشعبية. ففي ظل تفشى وباء فيروس كورونا، فإن حشد الناس على أساس الخوف من الآخر لن يكون له أي منطق، خاصة وأن الناس في مواجهتها مع كورونا تختبر الموت الجماعي وتشاهد الكثير من وهو بالتأكيد أشد قسوة من أي خوفٍ آخر.

لعبت وسائل التواصل الاجتماعي أيضا دورا رئيسيا في تقوية مشاعر التضامن بين الشعوب. فخلال فترة التباعد الاجتماعي أتاحت وسائل التواصل الاجتماعي للمستخدمين إمكانية متابعة ما يحدث من مآسي في كل مكان، بخاصة في ظل الوقت المتاح للمشاهد نتيجة العزلة مما أثار مشاعر الناس وجعل الشعور بالتضامن الذي صار أحيانا يطغى حتى على الشعور بالخوف، وهذا المنطق معاكس تماما لمنطق الشعبوية. فبدلا من الخوف من الآخر بات الناس يشفقون عليه ويتعاطفون معه، وقد ضجت مواقع التواصل العراقية شأنها شأن كثير من مواقع التواصل العالمية بمشاعر التضامن مع الآخر.

أدى أيضا تفشى وباء كورونا إلى الاهتمام بالبحث العلمي والحقائق العلمية، وهو ما ساهم بدوره في تراجع الخطاب الشعبوى الذي يسوق للناس الوهم ويصور لهم أن القادة الشعبويين هم المخلصون، في حين أن إمكاناتهم الفعلية أقل بكثير مما يدعون. 

هؤلاء القادة هم في الواقع مثل الساحر أو الدجال الذي يبيع الوهم للجمهور. لكن عندما يواجهون حقائق العلم ينفضح أمرهم وحقيقتهم المخادعة. لقد فضحت حقائق العلم عدد من شعبويي العراق الذين اعتمدوا نظرية المؤامرة أو البعد الديني الغيبي في تفسير جائحة كورونا بل واضطر بعضهم للتراجع عما صرحوا به سابقا.

صارت أهمية مؤسسات الدولة واضحة بشكل متزايد للجمهور العراقي، ففي حين ينظر الشعبويين إلى مؤسسات الدولة باعتبارها نظام معاد للشعب، إلا أنه في وقت الأزمات الكبرى تكون هناك حاجة ماسة لعمل مؤسسي وتعاوني وليس للعمل الفردي أو القائد الاستعراضي. 

هذه الأزمة بلا شك ستسقط ما تبقى من شعبويي العراق خاصة أولئك الذين جاءت بهم انتخابات 2018 التي شهدت تزويرا واسعا

كما تبرز الحاجة للاستعانة بالخبراء وليس للخطاب الشعبوى للخروج من تلك الأزمة. ففي الوقت الذي تصدر فيه السياسيون كل الأزمات التي مر بها العراق سابقا كان وزير الصحة والمحيطين به من خبراء واختصاصيين وكوادر الصحة والمستشفيات هم المتصدرون في المشهد هذه المرة والمنقذ الذي يسمع الجميع لإرشاداته وتوصياته.

لقد مر العالم بأزمات على مدى تاريخه وكان الإنسان قادرا في كل مرة على تجاوزها بالمنطق وبالعلم لا بالخرافة والوهم. كما مر العراق بأزمات كبيرة كان آخرها الأزمة المزدوجة المتمثلة في تهديد تنظيم "داعش" وانخفاض أسعار النفط عام 2014 في حكومة السيد نوري المالكي الذي اعتمد خطابا شعبويا قسّم العراق وأدى إلى ترسيخ النزعة الطائفية. وقد سهّل هذا الخطاب الشعبوي لتنظيم "داعش" احتلاله لأكثر من ثلث أراضي العراق وخسارة أرواح الآلاف من العراقيين وتشريد الملايين، وهو ما أدى إلى الإطاحة بالمالكي رغم (فوزه) النسبي في انتخابات 2014.

وعلى النقيض، كان للخطاب الوطني المتوازن والقرارات غير الشعبوية لحكومة العبادي وتعاونه مع المجتمع والتحالف الدوليين دورا مهما في حشد العراقيين على أساس وطني وتقليل خطاب الكراهية وبالتالي دحر تنظيم " داعش".

وكما عرّت الأزمات الماضية قادة الوهم من الشعبويين الذين اعتمدوا في سياستهم على تخويف العراقيين من بعضهم البعض وأسقطتهم للأبد، فإن هذه الأزمة بلا شك ستسقط ما تبقى من شعبويي العراق خاصة أولئك الذين جاءت بهم انتخابات 2018 التي شهدت تزويرا واسعا كما أشارت لها كثير من التقارير، ممن تصدروا المشهد السياسي وتعيد بالتالي الهيبة للدولة ومؤسساتها.

المصدر: منتدى فكرة

منقذ داغر
كتب
منقذ داغر
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).