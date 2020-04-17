من زاوية أخرى

كيف نحل مشكلة فشل أجهزة التنفس الاصطناعي مع كورونا؟

د. توفيق حميد
17 أبريل 2020
FILE PHOTO: A patient suffering from coronavirus disease (COVID-19) wears a full-face Easybreath snorkelling mask given by…

بعد فترة من الحماس نحو استخدام أجهزة التنفس الاصطناعي لمعالجة الإصابات الرئوية المصاحبة لمرض كورونا بدأ الأمل في نجاح هذه الأجهزة يتبخر ويصبح سرابا عند البعض إن لم يكن كثيرين.

ففي أكثر من مصدر عالمي مثل أميركا اليوم (يو إس إيه توداي) والراديو الوطني القومي في أميركا (ناشونال بابليك راديو) تم نشر حقيقة مرعبة عن فيروس كورونا، ألا وهي أن معظم المرضى الذين يتم وضعهم على أجهزة التنفس الاصطناعي يموتون، وأن معدل وفاتهم قد يكون أعلى من هؤلاء الذين لم يتم استخدام هذه الأجهزة في علاجهم.

وكما ذكرت قناة الحرة تحت خبر بعنوان وفاة غالبية مرضى كورونا بعد وضعهم على جهاز التنفس الاصطناعي، فقد بدأ الأطباء في مستشفيات نيويورك التقليل من استخدام أجهزة التنفس الاصطناعي بعد تسجيل ارتفاع في معدل الوفيات في أوساط المرضى الذين يستخدمونها في عدد من المناطق، وفق تقرير لأسوشييتد بريس.

وتكلم التقرير نفسه عن ارتفاع معدلات الوفيات بشكل غير عادي بين مرضى كورونا الذين كانوا على أجهزة التنفس الاصطناعي في أماكن أخرى في الولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة، حسبما ذكرت الوكالة (أسوشييتد بريس).

المبالغة في الحماس لأجهزة التنفس الاصطناعي كحل سحري لمرضى كورونا هو ضرب من ضروب الخيال الذي لا يستند إلى أسس علمية رصينة

ونقلت الوكالة عن مسؤولي نيويورك أن 80 في المئة من مرضى فيروس كورونا الذين وضعوا على أجهزة التنفس الاصطناعي توفوا في النهاية.

والصدمة في فاعلية أجهزة التنفس الاصطناعي في علاج الالتهاب الرئوي المصاحب لكورونا كبيرة ولكنها متوقعة لمن يدرك بعمق كيف تعمل هذه الأجهزة وكيف يحدث مرض كورونا في الرئة.

فعملية التنفس في جسدنا تمر خلال ثلاثة مراحل وهي:
1 ـ وصول الهواء إلى الحويصلات الهوائية أو أكياس الهواء الصغيرة في الرئة
2 ـ ثم مرور الأوكسيجين عبر جدار هذه الحويصلات ليصل إلى الدم
3 ـ ثم تأتي المرحلة الثالثة والأخيرة بأن تمسك كرات الدم الحمراء بهذا الأوكسيجين من خلال مادة الهمغلوبين الموجودة بداخلها.

وأجهزة التنفس الصناعي تعمل أساسا على توصيل الأوكسيجين (أو الهواء) إلى داخل الحويصلات الهوائية بالرئة، ولكن ليس لها قدرة مباشرة على جعل هذا الأوكسيجين يخترق جدار الحويصلات ليصل إلى الدم.

ولذا فإن هذه الأجهزة تعمل بكفاءة شديدة إذا كانت الحويصلات الهوائية سليمة مثل ما يحدث في حالات الربو الشعبي، حيث تكمن المشكلة في الشعب الهوائية وليس في الحويصلات.

وعلى العكس تماما فإن هذه الأجهزة لا تعمل بكفاءة إذا كان جدار الحويصلات هو مركز الإصابة مثل بعض حالات التليف المنتشر في الرئتين.

معظم المرضى الذين يتم وضعهم على أجهزة التنفس الاصطناعي يموتون

وتأتي مشكلة كورونا كوفيد-19 بأنه يصيب أساسا جدار الحويصلات الهوائية، وبذلك يمنع مرور الأوكسيجين من خلالها كي نصل إلى الدم حتى لو وصل هذا الأوكسيجين إلى داخل الحويصلات الرئوية.

ثم تأتي بعد ذلك مشكلة ليست بأقل من الأولى فقد اتضح أن فيروس كورونا يمسك في مادة الهمغلوبين ويعوق قدرتها على نقل الأوكسيجين من الرئة إلى أنسجة الجسم.

ومن ذلك يتضح لنا أنه حتى لو تمكنت أجهزة التنفس الاصطناعي من إيصال الهواء إلى داخل الرئة، فإن فيروس كورونا سيتسبب في فشل إيصال هذا الأوكسيجين إلى دم الإنسان كي يحمله إلى كافة أعضاء جسده.

ولذا فإن المبالغة في الحماس لأجهزة التنفس الاصطناعي كحل سحري لمرضى كورونا هو ضرب من ضروب الخيال الذي لا يستند إلى أسس علمية رصينة.

ويأتي هنا دور علاج الالتهاب الرئوي المصاحب لمرض كورونا في مرحلة متقدمة باستخدام عقارات مناسبة مثل العقار الواعد هيدروكسي-كلوروكين مع المضاد الحيوي أزيثروميسين، وعلاج المرض في مرحلة مبكرة ليس فقط يقلل من انتشار الفيروس داخل المجتمع ولكن يقلل أيضا من تدهور الحالة إلى الدرجة التي يستخدم فيها أجهزة التنفس الاصطناعي والتي أثبتت حتى الآن فشلها.

ومن عجائب الأمور هنا، أن المنطق الذي تسبب في عزل الأصحاء في بيوتهم لمواجهة فيروس كورونا كان هو تسطيح منحنى الإصابات من خلال حظر التجوال حتى يتسنى وضع المصابين على أجهزة التنفس الاصطناعي. والآن وبعد أن ثبت فشل هذه الأجهزة، بل وتسببها في زيادة معدلات الوفيات، فقد أصبحت نظريات حظر التجول كوسيلة لمواجهة المرض وهم تائه في مهب الرياح!

وللحديث بقية!

توفيق حميد
كتب
د. توفيق حميد
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من زاوية أخرى

ترامب يوحد خصومه الديمقراطيين

جويس كرم
17 أبريل 2020
(FILES) In this file photo taken on January 12, 2017, US Vice President Joe Biden and President Barack Obama walk past each…

مئتا يوم تفصل أميركا عن انتخاباتها الرئاسية في 3 نوفمبر والتي سيتواجه فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائب الرئيس السابق جوزيف بايدن الذي شهدت حملته أفضل أسبوع لها حتى الآن بتوحيد الصف الديمقراطي واستقطاب دعم نجومه خلف مرشحه.

بايدن، رغم تقدم سنه وقلة الكاريزما لديه، نجح تكتيكيا بلم شمل الحزب في مرحلة مبكرة من السباق، وحيث فشل أسلافه باراك أوباما وهيلاري كلينتون. ففي 2008 و2016 خاض الديمقراطيون معارك انتخابات تمهيدية ضارية لتسمية مرشح استمرت حتى الصيف بين أوباما وكلينتون، وثم بين كلينتون وبيرني ساندرز. الاقتتال الطويل يومها داخل الحزب قوض حظوظ كلينتون أمام ترامب، وأدى إلى تصويت نسبة 10 في المئة من أنصار كلينتون للجمهوري جون ماكين يومها.

قلبت 2020 هذه المعادلة بداية هذا الأسبوع ويوم الاثنين تحديدا حين خرج المرشح اليساري بيرني ساندرز عن صمته وأعلن في فيديو مشترك دعمه لبايدن. الثلاثاء لحقه أوباما بفيديو شاهده حتى الآن أكثر من 10 ملايين مشاهد، والأربعاء كانت إليزابيث وارن آخر منافسي بايدن لتعلن دعمها لنائب الرئيس السابق.

امتحان بايدن الأساسي بعد توحيد صفوف حزبه هو في اختيار اسم لنائب الرئيس

صورة الحزب الديمقراطي وهو يتأهب للتصويت خلال ستة أشهر معاكسة تماما لـ 2016 والسبب الأبرز في ذلك يعود لشخص واحد: دونالد ترامب. نجح ترامب بسياساته ونهجه اليميني الشعبوي حيث فشلت المؤسسة الديمقراطية الحزبية لسنوات بتوحيد جناحي الوسط واليسار خلف بايدن. فهزيمة ترامب باتت الهدف الأول للديمقراطيين بغض النظر عن اسم أو لون أو تاريخ أو عمر مرشحهم ومما سيجعل هذا السباق مختلفا عن أي سباق شهدته الولايات المتحدة في القرن الواحد والعشرين.

يقف باراك أوباما في الكواليس خلف جهود رص صفوف الحزب لمواجهة ترامب، وقد لعب دور أوباما المايسترو ورعى المصالحة بين بايدن وبيرني بعيدا عن الأضواء. نيويورك تايمز نقلت أن الرئيس السابق اتصل بساندرز أربع مرات لترتيب انسحابه من السباق ودعم بايدن، كما اتصل بمنافسين سابقين للمرشح الشهر الفائت حين بات واضحا أن نائبه السابق أخذ الصدارة.

إلى أين يذهب السباق من هنا؟

انتخابات 2020 أميركيا ستكون أكثر حدة من سابقاتها نظرا لعمق الانقسام بين الحزبين والتصاق مستقبل المحكمة العليا ووجهة أميركا الداخلية والخارجية بنتائجها. فالرئيس المقبل سيعيّن على الأقل قاضيين في المحكمة العليا، وسيعود له رسم مستقبل الطاقة النووية واتفاقات التبادل التجاري والتغيير المناخي مع دول آسيا، الاتحاد الأوروبي ودول أميركا اللاتينية. أما داخليا، فنظام الرعاية الصحية، وملفات الهجرة والتقاعد وهيكلية الاقتصاد الأميركي بعد ركود وباء كورونا كلها على المحك.

أرقام البطالة والانتكاسة الاقتصادية التي ستدخلها الولايات المتحدة بسبب كورونا تؤذي إلى حد كبير حظوظ ترامب وهي لم تكن في حسابات الرئيس الأميركي حين كان يفاوض اتفاقا للتبادل التجاري مع الصين في يناير. 

في نفس الوقت فإن مستوى الانقسام الأميركي وعمقه بين اليمين واليسار يرجح أن يتم حسم الانتخابات في أقل من أربع ولايات هي بنسلفانيا وميشيغان وكارولينا الشمالية وويسكونسن. ترامب يستفيد من وجوده في موقع الرئاسة لتمرير سياسات تفيد حظوظه أو الهيمنة على الفضاء الإعلامي كما يفعل اليوم.

نجح ترامب بسياساته ونهجه اليميني الشعبوي حيث فشلت المؤسسة الديمقراطية الحزبية لسنوات بتوحيد جناحي الوسط واليسار خلف

في نفس الوقت تعطي الاستطلاعات الحالية فرصة ذهبية للديمقراطيين للبناء على هبوط شعبية ترامب (معدل 43 في المئة) والركود القادم ومحاولة كسب البيت الأبيض ومعه أكثرية مجلس الشيوخ. فالجمهوريون يتراجعون اليوم في عقر دارهم في أريزونا، كما تواجه وجوه مخضرمة في الحزب مثل سوزان كولينز وليندسي غراهام معارك صعبة لإعادة انتخابهما. المعركة على مجلس الشيوخ ستتمحور حول خمسة مقاعد وفوز أي من ترامب أو بايدن سيتحكم به إلى حد بعيد شكل هذا المجلس.

أما بايدن فامتحانه الأساسي بعد توحيد صفوف حزبه هو في اختيار اسم لنائب الرئيس والتي أكد المرشح أنها ستكون امرأة. أي من منافسي بايدن سابقا السيناتورات كاميلا هاريس، وآيمي كلوبتشار واليزابيث وارن قد يتم اختيارهن. إنما ضعف بايدن في أوساط الشباب وكونه مدين اليوم للأقلية الافريقية الأميركية التي أهدته فوزا في كارولينا الجنوبية وقلبت السباق، هي عوامل ترجح اسم هاريس.

المعركة الانتخابية بين بايدن وترامب بدأت فعليا هذا الأسبوع وهي لا تشبه بانطلاقتها على الإطلاق انتخابات 2016. أما نهايتها فستأتي بعد سيل من الفضائح والخوض في وحول كورونا وركود اقتصادي يضرب بعرض الحائط وعود ترامب وقد يكلفه ـ مع غياب المفاجآت ـ الولاية الثانية.

جويس كرم
كتب
جويس كرم
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).