من زاوية أخرى

التعاطف وبروفة القيامة في زمن كورونا

منى فياض
19 أبريل 2020
A nurse wipes away tears as she stands outside NYU Langone Medical Center on 1st Avenue in Manhattan as New York Police…
ممرضة في نيويورك تبكي بعد تجمع لشرطة المدينة لتأدية التحية للعاملين بالقطاع الصحي

فرضت جائحة كورونا ما سمي "التباعد الاجتماعي" على نصف سكان الكوكب تقريبا. إنه الخوف من الآخر، حامل العدوى المحتمل، وناقل الفيروس القاتل. صرنا نتابع عداد الموت الشغال دون توقف، الذي تحول إلى هاجس على طول الكوكب وعرضه. 

تصفعنا على مدار الساعة مشاهد المصابين في المشافي والطرقات، والموتى في الحفر التي تفغر فاها طالبة المزيد ممن لا تسعهم المدافن أو لا أهل لهم أو ممن يرفض استقبال جثثهم خوفا من العدوى. 

يتعمم الخوف والقلق على المستقبل والاضطراب والشعور باللاأمان. انقلبت أحوال البشر وتعطلت مؤسساتهم وفرغت. الجوع بات يهدد الملايين من ذوي الأعمال اليومية الصغيرة.

ما يفتح باب أسئلة النهايات والأبوكاليبس وكأننا نعيش تمريننا على يوم القيامة: "كل واحد يا رب نفسي".

في هذا الوقت الذي ينزوي فيه الفرد في قوقعته تبرز الحاجة الماسة إلى التعاطف Empathy والتواصل مع الآخرين، أي أن يضع واحدنا نفسه مكان الآخر. لكن الاعتقاد السائد أن العلاقات الإنسانية هشة وأنانية لأننا نعجز تماما عن التعاطف، وأننا لو كنا متعاطفين مع الآخرين لأصبحت الحياة الاجتماعية أهدأ وأقل حدة وأفضل نوعية.

عالجت مجلة Philosophie magazine هذا الموضوع في عددها يناير 2019؛ مؤكدة أن الاستنتاج غير دقيق. وقدمت ملخصا لكتاب آدم سميث "نظرية المشاعر الأخلاقية".

استخدم الفلاسفة في البداية تعبير Sympathie للتدليل على القدرة على وضع أنفسنا مكان الآخر والتعرف على مكامن وجعه. لكن عالم الجماليات روبرت فيشر، عندما وصف علاقتنا بالأعمال الفنية مستخدما كلمة Einfühlung (من مقطعي داخل ومشاعر)، لتسمية ما نشعر به في داخلنا عندما نرى ما هو خارج عنا، بنوع من المحاكاة. فداخلي حرباء تغير درجة نغمتها حسب السياقات والأشخاص الذين أراهم.

العنصريون هم أشخاص متعاطفون جدا، ومندمجون في محيطهم وفخورون بتقاسم هويتهم

سيتوسع النقاش حول هذا المفهوم ويثير اهتمام النفسانيين والفلاسفة. وسيترجم التعبير الألماني إلى empathy  ويتم التخلي عن sympathy في فلسفة الأخلاق. أصبح أن تكون لطيفا و sympa يعني أن تكون cool وحبوب، ودخل التعبير في اللغة الدارجة. وانتقل اهتمام الفلاسفة وعلماء الأعصاب واختصاصيي السلوك الحيواني إلى مفهوم التعاطف. حاليا تُجمع مجمل الأعمال العلمية على أن الكائنات البشرية هم أكثر شفافية وأقل لامبالاة نحو بعضهم البعض مما نظن.

عُرف عن عصر الأنوار أنه سجل انتصار العقل؛ بحيث قضى، في تقدمه غير القابل للمقاومة، على الآراء المتحيزة والمسبقة وعلى الخرافات الدينية. لكن ما يُغفل عنه تماما أنه سلط الضوء أيضا، على ما يبدو متعارضا مع العقل، أي المشاعر.

لم يؤخذ عن سميث المعروف بأبحاثه حول طبيعة وأسباب ثروة الأمم (1776) سوى التعبير الشهير: "اليد الخفية" التي تنظم سوقا يتفاعل فيه فاعلون عقلانيون بحسب مصالحهم الأنانية. متناسين أنه كتب من قبل "نظرية العواطف الأخلاقية"؛ ويصف فيه، ليس الكائنات التي تعقلن وتقوم بالحسابات، بل تلك الموهوبة بشيء يسميه أحيانا sympathie وأحيانا fellow feeling موجود في جذور الشفقة والعطف. وصار يعرف بـ empathy

يشدد سميث أن المفهوم بديهي ولا يحتاج إلى براهين. من المعتاد أن نتعذب لعذابات الآخرين، وأن نحزن بشدة من مصاب أحد دون أن نكون مصابين؛ أو أن نتألم في لحمنا عندما يتعرض أحدهم لضربة. ذلك أن لدينا قابلية النفاذ إلى مشاعر الآخرين، ومزاجهم يؤثر بنا بمعزل عن إرادتنا.

لكن هل يكفي وجود التعاطف كي يترجم سلوكا إنسانيا ومشاركة؟ يجد Paul Bloom  بول بلوم أن بإمكاننا أن  نكون متعاطفين وعنصريين في نفس الوقت. يستند إلى تجارب علم النفس التي تبرهن أننا نتعاطف أكثر مع الذين يشبهوننا أو القريبين منا. ويؤكد أن العنصريين هم أشخاص متعاطفون جدا، ومندمجون في محيطهم وفخورون بتقاسم هويتهم. 

التعاطف يسمح بنسج علاقات ضيقة داخل مجموعة معينة. فنحن ننتمي إلى العديد من المجموعات سريعة الزوال التي تشرّط تعاطفنا. فعندما يطلب منا التبرع لإنقاذ حيوات آخرين لا نعرفهم وبين أن نتبرع لطفل عرفنا اسمه وقصته سيكون التبرع للطفل أعلى بكثير من التبرع لجماعة مجهولة. وسنكون أكثر تعاطفا مع مريض السيدا الذي التقط الفيروس بواسطة نقل الدم عن ذلك الذي يتعاطى الهيرويين. لا شفقة لدينا لمن نعتبرهم مسؤولين عن مشاكلهم أو التي لا نوافق عليها أخلاقيا.

كذلك بالنسبة لسميث، فمع أننا نتقاسم مشاعر الآخرين مهما كانت، مع ذلك نجد أن هذا لا ينطبق على جميع الحالات، فالبعض منها لا يثير التعاطف قبل أن نستعلم عما تسبب بولادتها، وعلى العكس قد تثير القرف. فحركات الرجل الغاضب تثير على الأرجح حفيظتنا ضده أكثر مما ضد خصمه. طالما لم نستعلم عما آثارها.

ينتج التعاطف إذن عن الوضعية التي ولدت فيها المشاعر أكثر مما ينتج عن مجرد مشاهدتها. حتى أننا قد نشعر تجاه شخص بمشاعر يكون هو نفسه عاجز عنها، فنحمر خجلا من فظاظة ووقاحة أحدهم مع أنه لا يشعر بعدم ملاءمة أسلوبه.

عندما تكون مشاعر الشخص المعني متفقة تماما مع انفعالات التعاطف عند المشاهد، يجدها هذا الأخير بالضرورة عادلة وشرعية وملائمة لموضوعها. بينما العكس، عندما يجد أنها لا تتماشى مع مشاعره، تبدو بالضرورة مجحفة وغير شرعية ولا تتلاءم مع الأسباب التي أثارتها.

ومهما يكن سبب التعاطف، لا شيء يضاهي رضانا عندما نجد نفس الانفعالات التي تحركنا عند الآخرين. ولا شيء يصدمنا أكثر من غيابها. فالإنسان يعي ضعفه وحاجته إلى دعم الآخرين، يفرح عندما يجدهم متعاطفين لأن ذلك يطمئنه للحصول على دعمهم. إن أكثر ما نستعجله نقل مشاعرنا المؤلمة لأصدقائنا قبل تلك المُرْضية، ونكون سعداء من تعاطفهم ومؤاساتهم. وكأن ذلك يخلصنا من قسم من معاناتنا. فنتخفف من ثقل ما نشعر به. فالضغينة شعور مزعج يمزقنا ما يستدعي العزاء والتعاطف. بينما الحب شعور لذيذ يثير مشاعر السعادة التي تكفينا فلا نعود بحاجة لأي متعة إضافية.

ولقد برهنت الأبحاث النيرولوجية والأيتولوجية عن وجود "نيرونات ـ مرآة" للألم تفسر لماذا عندما نرى شخصا يضرب إصبعه بشيء ينشط شيء ما في داخلي يجعلني أشعر بالألم. إنها مسألة فيزيولوجية وليست مسألة تفكير وتمثلات فقط. وهي موجودة عند الحيوانات التي تشعر بعذاب الآخرين تواسيهم وتساعدهم كما تستبق ما يدور في خلدهم. هذا الميكانيزم قديم جدا ويسمح بتكيف الأنواع مع المحيط، لأنه يساعد على تعديل الفعل بحسب أفعال الآخرين في دائرة تفاعلات معقدة بين الأفراد.

هل ستستطيع الدول والحكومات توسيع أفق التعاطف ليصبح معولما دون تحيز أو تمييز وكي يطال المجتمعات الأكثر حرمانا؟

وهذا اكتشاف مهم لأنه سمح باكتشاف قواعد ملموسة للبيذاتيات intersubjectivite . ففي عالمنا، هناك صلة جوهرية مع الآخر. والبعد الاطيقي للتعاطف يجمع بين التشابه والغيرية، دون المرور بمفهوم الهوية. البيذاتية الصحية، المكون المركزي للصحة العقلية، تكمن في القدرة على الإمساك بطرفي الغيرية والتشابه.

كورونا وضعنا أمام أنفسنا، في قلب هذا التحدي، كي نستعيد التوازن المفقود على جميع الصعد. فهو لم يفرق بين الأجناس والأعراق والطبقات. ربما علينا أخذ الدروس من الطبيعة وكائناتها. الغابة ليست مكانا للتنافس والاعتداء كما ساد الاعتقاد، ليتلاءم مع الداروينية التي توسعت كي تطال جميع الكائنات الحية، فاعتبرت أنها لا تتصرف إلا انطلاقا من مصلحتها الأنانية. صرنا نعرف الآن بفضل القنوات mycelium تحت الأرض (جذور الفطر غير الظاهرة)، أن الأشجار لا تتنافس مع بعضها لكنها تتشارك في جسم الغابة العملاق.

الالتماس الهوليستي التعاوني وحده يمكّن العالم من مواجهة هذا الخطر الذي يشملنا جميعا. وعلى ما صرّح بيل غايتس، علينا مواجهته مجتمعين ومساعدة الأضعف على تخطي الأزمة.

نحن الآن أمام امتحان: هل ستستطيع الدول والحكومات توسيع أفق التعاطف ليصبح معولما دون تحيز أو تمييز وكي يطال المجتمعات الأكثر حرمانا؟

في حديثه لألبير كامو، يقول ما فحواه: فرادتي وشخصيتي لا تكون سوى في كوني جزء من الإنسانية. وعلينا وضع الذكاء في خدمة الحقيقة لمقاومة العبودية والكراهية.

منى فياض
كتب
منى فياض
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من زاوية أخرى

هل نشهد بعد الذروة انحدارا؟

رياض عصمت
19 أبريل 2020
A woman wearing a facemask and a faceshield for protective measures walks among the stalls of the symp market in Bayrampasa in…
متسوقون في أحد شوارع إسطنبول

يعتقد العلماء والأطباء أن للجائحة ذروةً تبدأ بعدها أعداد الإصابات بالانخفاض، مثلما حدث في كوريا الجنوبية والأردن، وحتى نسبيا في الصين. يبدو أن "نظرية المؤامرة" شارفت على بلوغ ذروتها أيضا قبل نهاية أبريل الجاري. 

خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لم تبق تهمة تخطر على خيال إلا وتم إطلاقها وترويجها عبر وسائل الاتصال الاجتماعي وكأنها أعجوبة العالم الثامنة. بعد مئات الاتهامات الموجهة إلى الولايات المتحدة أو الصين أو فرنسا أو سواها، ظهرت نظرية عجيبة مفادها أن خطأ أميركيا تسبب في إطلاق غاز السارين في أفغانستان، تم بعده إيفاد عسكريين مصابين بالتلوث للمشاركة في دورة الألعاب الرياضية العسكرية التي أقيمت في ووهان، فانتشر الفيروس منها إلى العالم. 

من الواضح أن هذه النظرية محاولة يائسة لتبرئة الصين من إخفاء ظهور فيروس كوفيد-19 مدة ستة أسابيع ريثما يتم توقيع الاتفاق التجاري الأميركي ـ الصيني. رغم هذه الفضيحة، تفتق ذهن مبتدع نظرية مؤامرة جامحة الخيال عن تواطؤ صيني ـ أميركي مشترك لنشر جائحة في العالم بأسره. 

من المعروف أن أول سؤال يطرحه المحقق الذكي في الأدب البوليسي هو: "من المستفيد؟" بالتأكيد، أنا لا أنفي احتمال صحة بعض نظريات المؤامرة في التاريخ الحديث، فهي أمر مثبت ومألوف ضمن أنشطة الاستخبارات العالمية، لكن الأمر مختلف بالنسبة لجائحة كوفيد-19، التي خربت اقتصاد دول العالم كله، وشلت إنتاجها وضعضعت ميزانياتها، بحيث ربما كان السؤال الأكثر منطقية وجدوى هو: "من المستهدف بالضرر؟".

خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لم تبق تهمة تخطر على خيال إلا وتم إطلاقها وترويجها عبر وسائل الاتصال الاجتماعي وكأنها أعجوبة العالم الثامنة

أتوقع أن يتنامى وعي لدى الناس أنه إذا ثبت أن أية جهة من الجهات عمدت عن سابق عمد وتصميم إلى نشر فيروس مميت، حتى ولو أدى إلى إصابة بلدها مع العالم كله بكارثة إنسانية واقتصادية رهيبة، فإن اكتشاف هذا من شأنه أن يؤدي فورا إلى إشعال فتيل حرب عالمية ثالثة. أما إذا تسببت جهة ما في نشر الفيروس نتيجة خطأ مخبري، أو أخفت عمدا معلومات مما أدى إلى تفشي جائحة في معظم دول العالم، فإن هذا السلوك غير الأخلاقي يفترض أن يستدعي مستقبلا محاسبة دولية صارمة.

قام موقع يدعى "مؤشر مسبار" بدحض وتفنيد 35 إشاعة مضللة غزت الإنترنت ووسائل الاتصال الاجتماعي. طالت الإشاعات بعض شخصيات السياسة ونجوم الفن والرياضة، فضلا عن إشاعات اكتشاف علاج أو لقاح من أشخاص عرب. 

هذه الشائعات المضللة مغرضة، سواءً كان دافعها الدعاية لطائفة تنتمي لدين سماوي، أو الدعاية لعقيدة سياسية دنيوية، أو مجرد الإثارة والعبث. نقتطف الأمثلة التالية: إصابة بابا الفاتيكان بالفيروس، إغلاق الحرم المكي، إعدام المصابين بكورونا في كوريا الشمالية، دفن ضحايا كورونا الإيرانيين في العراق، انتشار كوفيد-19 في المدارس المصرية، إشاعة اعتناق ملايين الصينيين أو الإيطاليين الإسلام لحماية أنفسهم من الفيروس.

من ناحية أخرى، تداول الروس مؤخرا مقطعا من فيلم سوفياتي قديم صوِّر في عام 1956 عن الطبيب العربي ابن سينا، الذي ولد في عام 980م وتوفي في همدان (الواقعة في إيران حاليا) عام 1037م. إذا صدقت الترجمة العربية للحوار الروسي الذي يتحدث فيه ابن سينا عن "الموت الأسود"، فإنه يصف أعراضا مطابقة لأعراض فيروس كوفيد-19. لا بد من أن نتساءل أمام هكذا إعجاز: هل يعرض الفيلم اكتشافا موثقا ورائدا لعبقرية ابن سينا، أم يعرض نبوءة "كي. جي. بي." عن فيروس يؤدي ظهوره إلى تخريب العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين؟

بعيدا عن المزاح، فإن البروفيسور الروسي المتخصص في الاقتصاد الدولي فالنتين يوريفيتش كاتاسونوف كتب مقالا خطيرا بعنوان "فيروس كورونا بدلا من الحرب العالمية: تأملات حول الدورة الاقتصادية ـ الفيروسية". تضمن المقال مقارنة بين وضع الكساد الاقتصادي في الولايات المتحدة في عام 1929 والوضع الاقتصادي الراهن الذي بدأت طلائعه في 2008.  

ليس تحليل كاتاسونوف (الذي شغل منصبا رفيعا) هو الأخطر، وإنما تلميحه إلى أن الرأسمالية الغربية فكرت بإشعال حرب عالمية ثالثة، لكنها أحجمت عن ذلك بسبب توقع استخدام أسلحة الدمار الشامل، لذلك قررت إشعال "الحرب الهجينة" أو "الحرب الفيروسية"، التي تستخدم فيها "الوسائط المالية، التجارية، الاقتصادية، النفسية، الإعلامية، الوسائل السيبرانية، وأساليب أجهزة الاستخبارات، من أجل خلق حالة من الرعب تمكن نخبة معينة من أصحاب الأموال الكبيرة من السيطرة على الاقتصاد العالمي".

هذا نموذج جاد لنظرية المؤامرة، يختلف عن النماذج الهزلية. على سبيل المثال، نشرت عدة مواقع عربية وأجنبية أنباءً مفادها أنَّ فيروس كورونا حاصل على براءة اختراع أميركية منذ عام 2015، وأن تصنيع الفيروس أتى في سياق الحرب البيولوجية التي يحاول أقطاب العالم امتلاك أسرارها. 

تتبع "مؤشر مسبار" هذه الأنباء، وتوصل إلى البيان الصادر من معهد بريطاني أكد أنَّ الفيروس الذي حصل على براءة اختراع هو لنوع مختلف تماما من فيروس كورونا، لا يصيب البشر إطلاقا. 

في الواقع، ألقى الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن كلمة طويلة في عام 2005 تحدث فيها عن ضرورة الاستعداد صحيا لاحتمال تفشي فيروس تشبه أعراضه فيروس كورونا. طالما حذَّر رئيس أميركي من ذلك علنا في خطاب متلفز، هل من المنطقي أن يقوم بإفشاء سر التآمر لتجهيز وإطلاق فيروس قاتل؟

هذه الشائعات المضللة مغرضة، سواءً كان دافعها الدعاية لطائفة تنتمي لدين سماوي، أو الدعاية لعقيدة سياسية دنيوية، أو مجرد الإثارة والعبث

كتب الباحث الاقتصادي الدولي ماريو فانيلا محذرا: "الأسوأ لم يأت بعد، ففي شهر أبريل هناك 6.61 مليون حالة بطالة تم تسجيلها في الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول في العالم، وفي غضون ثلاثة أسابيع، أسفر الضرر الذي لحق بالاقتصاد على النتائج نفسها التي حصلت خلال 18 شهرا الأولى من أزمة الكساد الأعظم".

يضيف الباحث: "تتموضع جميع اقتصاديات العالم معا في نظام مالي تعتمد فيه التجارة والائتمان على الدولار الأميركي بشكل أساسي. والمراكز الرئيسية الثلاثة الموجودة حاليا هي الولايات المتحدة، والصين، والاتحاد الأوروبي، وتتسم جميعها بخصائص وعيوب جوهرية". أضاف قائلا: "في أوروبا، يمكن أن يؤدي النزاع السياسي بين الدول الأعضاء، وما ينتج عن ذلك من حالة من الجمود المستمر والمتعب وغير الملهم، إلى اندلاع أزمة ديون سيادية". ويوضح الباحث أن الصين نفسها ليست بمنجاة من التأثيرات الاقتصادية السلبية للجائحة، وأن بنك الشعب الصيني يعمد إلى إجراءات عاجلة لمواجهة تفاقم انعكاسات الأزمة.

المهم أن يطرح كل إنسان على نفسه السؤال التالي: هل يمكن لمنطق أن يقبل أن طرفا ما يعمل ضد مصلحة بلاده الاقتصادية وسلامة شعبه؟ هل يوافق العقل أن تعرض جهة ما وطنها إلى ركود وموت غير مسبوقين خلال قرابة قرن، يوديان بحياة بأعداد هائلة من الضحايا الأبرياء اختناقا أو جوعا بسبب الغلاء والبطالة، فضلا عن تضاعف الجريمة طلبا للقمة العيش؟  

في الواقع، صدق القول إن أكثر متضرر هذه الأيام من كارثة كورونا هو الحرامي، فالشوارع مليئة برجال البوليس لفرض منع التجول، والبيوت مليئة بسكانها بسبب الحجر الصحي. أما إذا أراد أن يتوب، فالجوامع والكنائس ودور العبادة مغلقة!

رياض عصمت
كتب
رياض عصمت
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