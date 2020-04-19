من زاوية أخرى

ليبيا: بين "جنرال في متاهته" و"شرعية مفخخة"

عريب الرنتاوي
19 أبريل 2020
Fighters loyal to the UN-recognised Government of National Accord (GNA) gesture in celebration in the coastal city of Sabratha…

لم يمض وقت على توقيع أنقرة وطرابلس الغرب اتفاقا عسكريا، وموافقة البرلمان التركي على السماح للجيش بتنفيذ "مهمة عسكرية" في ليبيا (أربعة أشهر تقريبا)، حتى طرأ "انقلاب" في المشهد الميداني لصالح حكومة الوفاق "المعترف بها دوليا"، إذ نجحت قواتها وحلفاؤها، في استعادة سيطرتها على معظم مناطق الساحل الغربي وجميع مدنه وبلداته الرئيسة، في أسوأ خسارة يتكبدها الجنرال خليفة حفتر منذ أن أطلق معركته الكبرى لاستعادة العاصمة الليبية، وبسط سيادته على كامل البلاد.

طوال الأعوام القليلة الفائتة، وتحديدا في السنة الأخيرة، بدا أن قوات الجنرال المعروفة باسم "الجيش الوطني"، قدرا لا رادّ له، لم تدخل معركة إلا وكسبتها، نجحت في استرداد معظم الأراضي الليبية، وحصر "الوفاق" في الزاوية الغربية للبلاد، حيث العاصمة وجوارها... امتلأ الجنرال زهوا، وهو الذي لم يُبق وساما أو "نيشانا" أو رتبة عسكرية، إلا وعلّقها على كتفيه أو صدره، حتى بات مدججا بها.

"غطرسة القوة" و"نشوة الانتصارات المتلاحقة"، جعلت الجنرال الغارق في متاهته (بالاعتذار من غابريال غارسيا ماركيز) أقل اهتماما بالسياسة وحلولها التفاوضية... ذهب إلى مؤتمر موسكو، الملتئم تحت رعاية حليفة فلاديمير بوتين، وانسحب منه تحت جنح الظلام، من دون أن ينطق بالكلمة السحرية: وقف شامل لإطلاق النار، والشروع في البحث عن حل سياسي للأزمة التي طالت واستطالت... 

غاب عن ذهن الرجل، أن الفضل في انتصاراته المتعاقبة والمتلاحقة، إنما يعود لسخاء داعميه الإقليميين في تزويده بالمال والعتاد والسلاح والمرتزقة والخبراء

بدا قليل الاكتراث بمؤتمر برلين، الذي رعته واحتضنته السيدة أنجيلا ميركل المسكونة بهاجسي الإرهاب واللجوء... كل ما كان يعنيه، المزيد من الاجتماعات بالقيادات الدولية والتقاط الصور التذكارية معها، وتلقي الاتصالات الهاتفية وإجرائها... 

الرجل مطعون في شرعيته، وخصمه على الخندق الآخر، فايز السراج، لا يكاد يُذكر اسمه، حتى يُستتبع بتعريف: رئيس الحكومة المعترف بها دوليا... هذا أمرٌ ليس بالقليل الأهمية، حتى وإن وقفت الشرعية الدولية عاجزة عن مد العون لمن تعترف بهم كممثلين شرعيين لليبيا والليبيين.

غاب عن ذهب الجنرال الذي مَنَحَ نفسه لقب "مشير" في احتفالية باذخة، أن الفضل في انتصاراته المتعاقبة لا يعود لخبراته العسكرية أو لشخصه وشخصيته (غير كارزمي على أية حال)، فقد سبق له أن خسر حربا، أقرب للمسرحية الكوميدية بين بلاده والتشاد (1987)، ووقع فيها أسيرا، ولم يكترث القذافي لأمره، ما دفعه للانشقاق عن النظام واللجوء إلى الولايات المتحدة... 

نقول، غاب عن ذهن الرجل، أن الفضل في انتصاراته المتعاقبة والمتلاحقة، إنما يعود لسخاء داعميه الإقليميين في تزويده بالمال والعتاد والسلاح والمرتزقة والخبراء... طوفان المساعدات المتدفق من مصر والسعودية والإمارات، لم يكن يوازيه طوفان آخر على الضفة الأخرى، حتى حسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمره، وقرر فتح مستودعات السلاح التركي وخزائن المال القطري، ومعسكرات المرتزقة من فلول ما كان يُعرف بالجيش الحر وجماعات أصولية إخوانية وسلفية، للقتال في صفوف "الشرعية".

وفقا لمصادر متعددة، نجحت تركيا خلال الأشهر الأربعة الفائتة، في إقامة جسور بحرية وجوية مع طرابلس الغرب، ضمّنتها شحنات من مختلف أنواع الأسلحة المتطورة، بما فيها أنظمة مضادة للطائرات، وطائرات مسيّرة وغيرها... سمح ذلك لقوات طرابلس الغرب، باستعادة التوازن، وصولا إلى استعادة زمام المبادرة، ووضعت الحلف الداعم للجنرال العجوز، في خانة حرجة، لا سيما في ظل تواتر المعلومات، التي لم تتأكد من أي مصدر موثوق بعد، عن وقوع أعداد من الخبراء وكبار الضباط من الدول الداعمة في قبضة قوات "الشرعية".

تضع انتكاسة حفتر وحلفائه المشهد الليبي على مفترق حاسم بين طريقين: الأول؛ أن تلعب "الصفعة" دورها في "تبريد رأس الجنرال الحامية"، وترغمه على إبداء قدر من التواضع للجلوس إلى مائدة التفاوض بحثا عن حل سياسي للأزمة، وبدءا بالاستجابة لنداء الأمين العام للأمم المتحدة الداعي لـ"وقف عالمي لإطلاق النار"، وعملا بمقررات برلين وموسكو، وما سبقها من مؤتمرات واتفاقات ظلت حبرا على ورق... 

والثاني؛ "أن يركب الجنرال رأسه"، مدعوما من حلفائه الإقليميين، فيقرر شن هجمات مضادة واسعة النطاق، وتصعيد وتائر الحرب والقتال، لاستعادة ما فقده من مواقع استراتيجية من جهة، ولترميم ثقة داعميه به من جهة ثانية... يصعب من الآن، التكهن بوجهة تطور الأحداث في ليبيا، وأي طريق من الطريقين السابقتين، سوف تسلك.

لقد راهن العالم على أن جائحة كورونا، قد تدفع بالأطراف المشتبكة بأزمات المنطقة المفتوحة وحروبها المشتعلة، على تغليب "الإنساني" على "السياسي"... لكن هذا لم يحدث، بل أن ما شهدناه هو نقيض ذلك تماما... فاليمن سيواجه إحدى أكبر وأوسع المواجهات الميدانية، في الجوف وعلى أطراف مأرب وفي العمق السعودي، قبل أن تعاود الغارات السعودية والصواريخ الحوثية تساقطها على أهداف من هنا وهناك... 

وشمال غرب سوريا، سيشهد تصعيدا تدريجيا بين قوات النظام السوري وداعميها من جهة و"جبهة النصرة" وحلفائها ووحدات الجيش التركي من جهة ثانية، وسط معلومات مؤكدة عن قيام أنقرة بإدخال آلاف الآليات والجنود إلى محافظة إدلب وجوارها، وقيام الجيش السوري وحلفائه في المقابل، بحشد المزيد من القوات، استعدادا لساعة الصفر... 

أما ليبيا، فيكفي أن يقال إن أشرس المعارك وأوسعها نطاقا، قد اندلعت في الغرب الليبي في ذروة تفاقم الجائحة.

لا يمكن لليبيا والليبيين أن يحظوا بمستقبل أفضل لا في ظل قيادة حفتر وجنرالاته، ولا تحت زعامة فايز سراج وحلفائه من جماعات "الإسلامي السياسي"

وعلى الرغم من ضخامة الأعباء المالية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة، والتي ظن كثيرُ من المراقبين، بأنها ستكون سببا في دفع الأطراف المتصارعة للابتعاد خطوة عن "حافة الهاوية"، إلا أن سير الأزمات وحروب الوكالة في المنطقة، لا يدعم هذه الظنون والرهانات، فالدول الإقليمية التي تخوض حروب الوكالة، يبدو أنها مستعدة للدفع من "لحمها الحي" نظير تفادي الهزيمة في أي من مواجهاتها مع الأطراف الأخرى، وبما يشبه الغياب الكامل للعقل والعقلانية، دع عنك حكاية القيم والضمير والأخلاق.

والمؤسف حقا، أنه بالقدر الذي لا يملك فيه المرء سوى إبداء أعمق مشاعر القلق والتضامن الإنساني مع شعوب هذه البلدان المنكوبة بحروبها الداخلية وحروب الآخرين عليها، فإنه وبالقدر ذاته، لا يحتفظ بأي مشاعر "تضامن سياسي"، مع أي من أفرقاء الصراع المتناحرين... 

فلا يمكن لليبيا والليبيين أن يحظوا بمستقبل أفضل لا في ظل قيادة حفتر وجنرالاته، ولا تحت زعامة فايز سراج وحلفائه من جماعات "الإسلامي السياسي" وميليشياته المتدثرة بلبوس "شرعية مفخخة"... 

ولا يمكن التنبؤ بمستقبل أفضل لليمين، لا تحت قيادة الحوثيين، ولا في ظل "شرعية" عبد ربه منصور هادي المطعون بـ"شرعيتها"... 

والحال ذاته، ينطبق بالقدر ذاته، على الصراع في سوريا، لا سيما بعد أن تحول الفاعلون المحليون في هذه الأزمات المتراكبة والمتراكمة، من "لاعبين" إلى "لُعبٍ" في أيدي المراكز الإقليمية والدولية المتصارعة.

عريب الرنتاوي
كتب
عريب الرنتاوي
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من زاوية أخرى

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكار
19 أبريل 2020
A picture taken on Mach 30, 2020 shows a mural depicting a mask-clad boy in front of the Zouk Thermal Power Plant, north of the…
غرافيتي حول فيروس كورونا في لبنان

ربما كان هذا السر الأكبر في 2020: هل كل ما حصل جراء فيروس كورونا مجرد صدفة لتطور طبيعي ضمن خلايا أحد الحيوانات في الصين؟ أو أن شريرا ما اتخذ قرارا بتصنيع هذا الفيروس أو على الأقل باحتضانه ونشره حول العالم؟

هذا المقال لا يستهدف حصر الإجابات على هذا السؤال، وإن كانت النتيجة النهائية بأن جميع النظريات المطروحة اليوم لا دليل مؤكد عليها وهي آراء مرتبطة في غالب الأحيان بأجندة سياسية أو أيديولوجية.

في عام 2003 تحدث عالم الفيزياء الفلكية البريطاني الشهير مارتن ريس عن التطور السريع في الأسلحة البيولوجية، وراهن بأنه مع حلول 2020 سيحدث خطأ بيولوجي يؤدي إلى وفاة مليون إنسان، وإذا كان حصول كورونا قد جعل الناس تدهش من هذا التوقع الدقيق، إلا أنه ليس هناك حتى الآن ما يؤكد أنه بالفعل نتيجة خطأ بشري له علاقة بتطور الأسلحة البيولوجية.

لكن الفكرة الأعمق هنا والمرعبة فعلا أن إطلاع ريس وغيره على تصاعد السباق بين الدول في تطوير الأسلحة البيولوجية، يعني أن "كورونا" بكل ما أحدثته للعالم من إرباك وهلع هي مجرد مذاق لما يمكن أن يحدث للعالم في حال استخدام التقنية البيولوجية في شن حرب أو عملية إرهابية.

قبل أكثر من 45 سنة وقعت دول العالم اتفاقا لحظر الأسلحة البيولوجية، إلا أن هناك أدلة وتقارير كثيرة لا يمكن حصرها عن استمرار السباق على تطوير هذا النوع من الأسلحة بين 25 دولة على الأقل، وذلك في سرية شديدة مراعاة للاتفاقية الدولية، وفي سباق خفي للتوازن الاستراتيجي بين الدول الكبرى، مستفيدين في ذلك من أنه لا توجد جهة تنفيذية دولية تراقب التزام الدول بالاتفاقية، أو تجبرهم على الشفافية الكاملة بشأن دراساتهم ومشاريعهم في هذا المجال.

هناك أيضا مؤشرات قوية على أن الصين تملك برنامجا متقدما في مجال الأسلحة البيولوجية، ولكن في سرية شديدة

كان أشهر الأسلحة البيولوجية قبل توقيع الاتفاقية هو "الأنثراكس" والذي كان لدى أميركا مخزون ضخم منه ودمرته عند توقيع الاتفاقية، إلا أن الاتحاد السوفييتي حينها استمر في تطويره سرا إلا أن حصل في 1979 تسريب بيولوجي في المصنع الخاص به قتل حوالي 80 شخصا، والذي اعترف به بوريس يلتسين رسميا في 1992. 

كان الغريب أن الحادث قتل الرجال فقط، وهذا جعل الأميركيين يشكون حينها أن السوفيات قد طوروا الأنثراكس بحيث يستهدف جنسا معينا فقط. طبعا ما زال الأنثراكس يستخدم في بعض العمليات الإرهابية، التي تظهر بين الحين والآخر، وما زال ضباط الجيشين الأميركي والبريطاني يتلقون اللقاحات ضده.

أميركا لديها أيضا برنامج معلن لتطوير التقنيات الدفاعية الخاصة بالأسلحة البيولوجية، ولكن اتساع المساحة الرمادية بين الأسلحة الدفاعية والهجومية يجعلها دائما محل هجوم الدول الأخرى. 

في العام الماضي، لما أعلنت وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة (وهي هيئة حكومية أميركية) عن تجارب في مجال تطوير الجينات بحيث تكون محصنة ضد الهجمات البيولوجية، ثار قلق عالمي بأن هذه الأبحاث قد لا تكون وقائية بالكامل بل هي أيضا تمنح الأميركيين معرفة متقدمة في مجال التعامل مع الأسلحة البيولوجية، وقد تستخدم لشن هجمات عسكرية.

هناك أيضا مؤشرات قوية على أن الصين تملك برنامجا متقدما في مجال الأسلحة البيولوجية، ولكن في سرية شديدة، وظهر الحديث عن هذا البرنامج إلى السطح عدة مرات آخرها مع الحديث عن أكاديمية علم الفيروسات في ووهان، والتي تم اتهامها من ضابط الاستخبارات الإسرائيلي داني شوهام بتسريب فيروس كورونا عمدا، لكن شوهام لم يقدم أي أدلة تؤكد ذلك.

بالمقابل يشير الخبراء العسكريون لمشكلة أساسية في الأسلحة البيولوجية وهي صعوبة تنفيذ هجمات عسكرية بحيث يصاب العدو فقط. هذا مثلا ما يقتل معظم نظريات المؤامرة التي لها علاقة بكورونا، وهي كونها آذت جميع الدول بلا استثناء، ولذلك تركزت معظم الدراسات الحديثة على "الإرهاب البيولوجي" لأن الجماعات الإرهابية هي الوحيدة التي يمكنها تنفيذ مثل هذه الهجمات بدون مبالاة بالعواقب.

هذا طبعا إلا إذا كان السلاح ذكيا بما يكفي لإصابة العدو فقط. هذا يشرح الضجة التي أحدثها تقرير جريدة صنداي تايمز في 1998 عن "قنبلة عرقية" تطورها إسرائيل من خلال مركز أبحاث في مستعمرة "نتسيونا"، بحيث تقتل العرب ولا تقتل اليهود رغم تقارب جيناتهم نظرا إلى أصولهم السامية المشتركة. البعض صدق التقرير حينها حيث خرجت شخصيات سياسية إسرائيلية لتستنكره، وجاء آخرون ليعتبرونه رد فعل منطقي على ما كان يشاع حينها عن برامج العراق لتطوير أسلحة بيولوجية وكيماوية، بينما خرج فريق ثالث ليقول بأن التقرير كان تسريب إسرائيلي مزيف لبث الخوف في قلوب الأعداء العرب.

من المستبعد لعاقل أن يتخذ قرارا باستخدام الأسلحة البيولوجية لأنه من الصعب توقع آثارها والتي قد تدمر الجميع

لكن بعيدا عن هذا كله، تبقى إسرائيل الدولة المتقدمة الوحيدة التي رفضت التوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، ولديها بلا شك برنامج متقدم لتطوير الأسلحة البيولوجية، أشار له تقرير صادر عن الكونغرس الأميركي في 1993. بدأ البرنامج الإسرائيلي على يد ديفيد بن غوريون في 1948 بواسطة علماء إسرائيليين من أصول ترجع لأوروبا الشرقية، وهو البرنامج الذي تبلور لاحقا في تأسيس الأكاديمية الإسرائيلية للأبحاث البيولوجية في نيتسيونا، حسب ما تقوله دراسة لمركز جيمس مارتن لدراسات منع الانتشار في كاليفورنيا.

هناك أيضا إشارات رسمية كثيرة لمحاولات هنا وهناك لإنتاج أسلحة بيولوجية جينية أخرى، والطريف أنه في عام 2012 نشرت مجلة أتلانتيك عن احتمال تطوير فيروس يصيب الناس بزكام خفيف، ولكنه في نفس الوقت إذا صادف أشخاص بجينات معينة يقضي عليهم، وهذه البرامج هي التي جعلت كثيرا من الدول تضع أنظمة تمنع خروج عدد كبير من عينات الـDNA خارج الدولة وتعتبرها أسرارا أمنية، وذلك حتى لا يسهل استهداف الدولة بأسلحة جينية.

في كل الأحوال، من المستبعد لعاقل أن يتخذ قرارا باستخدام الأسلحة البيولوجية لأنه من الصعب توقع آثارها والتي قد تدمر الجميع، إلا طبعا إذا كان شخصا أو جماعة إرهابية يريدون الفوضى الشاملة في العالم التي تصيب آثارها الجميع بدون تمييز.

هذا يذكرني بالسؤال الذي بدأت به مقالي: هل يا ترى هناك من يستمتع اليوم بالفوضى الحاصلة بسبب كورونا وينتظرها أن تحقق أهدافه الأنانية جدا؟ أتمنى من الأعماق أن يكون الجواب بـ "لا".

عمار بكار
كتب
عمار بكار
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