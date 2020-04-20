من زاوية أخرى

ملامح بعثية في "التاريخ السوري البديل"

رستم محمود
20 أبريل 2020
A displaced Syrian girl from Ras al-Ain, a border town controlled by Turkey and its Syrian proxies, carries a babe at the…
A displaced Syrian girl from Ras al-Ain, a border town controlled by Turkey and its Syrian proxies, carries a babe at the Washukanni camp in Syria's northeastern Hasakeh province on April 16, 2020. (Photo by Delil SOULEIMAN / AFP)

في أواسط شهر أبريل من كل عام، ومع مرور ذكرى جلاء قوات الانتداب الفرنسية عن سوريا، تعود أصوات سورية غير قليلة، خصوصا تلك القريبة من مزاج المعارضة السورية، لطرح مسألة "تاريخ سوريا"، معتبرة أن حزب البعث ونظام الحكم الأسدي المديد، قد استوليا على هذا التاريخ، بسلطاتهم ومؤسساتهم التربوية والإعلامية والدعائية، عبر احتكار التاريخ بذاكرة البعث وأفعال النظام الأسدي.

مقابل ذلك، تطرح هذه الأوساط المعارضة مساحات أخرى من الخطابات وطيفا من الأحداث والمناسبات والذاكرة السياسية، معتبرة أنها تشكل التاريخ السياسي السوري "الحقيقي"، الذي "أخفته" وكبتته الحقبة البعثية. وأن المطروح من قبلها كتاريخ، إنما هو "حقيقة" ما كانت عليه سوريا ماضيا، وهو الديناميكية التي سيتشكل حسبها الحاضر والمستقبل السوري، فهذا التاريخ البديل ليس مجرد تاريخ، بل هوية.

تشكل الفترة الممتدة من النصف الثاني من الأربعينيات وحتى أواخر الخمسينيات، الحقبة الذهبية التي يركن إليها عقل التأريخ البديل هذا، إذ يعتبر تلك الحقبة المضاد النوعي والخلاق للعهد البعثي. يعتبره عصر الحريات العامة والديمقراطية السياسية والرخاء الاقتصادي والحيوية المجتمعية والسياسية.

لكن هذا التأريخ البديل، وحينما يذهب لفعل ذلك، فإنه يقع في جملة من المطبات و"المغالطات" والخطابات وأشكال الاستيلاء والتهميش، التي يتحول معها هذا التاريخ إلى مناظر شكلي لما فعلته الحقبة البعثية الأسدية بالتاريخ السوري، لكن مطابق لها حقيقة وجوهرا.

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فبالضبط، كما حوّل البعث القومية العربية، وعبر أشد أشكالها السياسي راديكالية، إلى ديانة أرضية، فوقية وكثيرة العنف، مفروضة على الذات الجمعية للسوريين، ماضيا وحاضرا، فإن التاريخ السوري البديل يريد للوطنية السورية أن تفعل ذلك. فـ"الوطنية" بالنسبة لهذا النزعة هي بداهة مطلقة، وأداة لقياس ضمائر وسلوكيات وخيارات الأشخاص والقوى السياسية والمجتمعية.

هذه الوطنية المتخيلة، والتي تملك جماعة أهلية سورية واحدة، تعتبر نفسها الأغلبية السكانية، وبالتالي الجهة المخولة لتحديد ملامح ورموز وديناميكيات هذه الوطنية الفجة، إنما تمارس نفس أفعال الإقصاء الرمزي والعنف المادي الذي كانت تفعله القومنة البعثية، التي كانت بدورها من فروض جماعة سياسية سورية واحدة بعينها فحسب، تعتبرها بداهة مطلقة وأداة لقياس الانتماء والضمائر.

البعث إذ ظل طوال حقبته يخفي ذلك، فإنه كان يتقصد من وراء تغييب المسألة الطائفية إخفاء الطبيعة الطائفية للنواة الصلبة للنظام الأسدي

في الحالتين، ثمة تغييب تام لفكرة الحداثة الرئيسية، التي تعتبر أن علاقة المواطنين ببلدانهم تعاقدية، قائمة على رزمة من الحقوق والواجبات الدستورية والقانونية المتبادلة، وفقط كذلك، وأن آراء ومواقف وسلوكيات وخيارات أمة المواطنين من مختلف قضايا البلاد، أياً كانت، لا يمكن أن تطيح بذلك التعاقد، أو أن تقلل منه ولو قليلا، أن تقرب مواطنا ما مركز الفعل العام في دولته أو تهمشه. فالأيديولوجيات والمعتقدات والمخيلات السياسية هي جزء من علاقة المواطنين فيما بينهم في المجتمع، وليس من علاقتهم مع الدولة، أو علاقتها معهم.

لذا، فإن كل ملامح وفروض القومية العربية التي فرضها البعث طوال تاريخه، والآلية التي صبغت عهده بالنزعات الفاشية، يمكن لها أن تكون كذلك بفعل ما كان وما قد يُعتبر "وطنية سورية".

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مثل التقية الخطابية البعثية/الأسدية أيضا، فإن التاريخ السوري البديل يجهد لإخفاء أهم مسألتين من عالم الاجتماع السياسي السوري، المسألتان الطائفية والأثنية، التي تشكل القضيتان العلوية/السُنية والعربية/الكردية أهم ملمحين لهما.

فالبعث إذ ظل طوال حقبته يخفي ذلك، فإنه كان يتقصد من وراء تغييب المسألة الطائفية إخفاء الطبيعة الطائفية للنواة الصلبة للنظام الأسدي. فأي نقاش في ذلك السياق، كان سيقود للسؤال عن تلك النواة. لذا كان الكبح المطلق لأي نقاش حول المسألة الطائفية، أداة لطمر طبيعة وسلوكيات النظام الطائفية. 

كذلك فإن المسألة الأثنية كانت ستقود إلى التفكير بالأكراد السوريين، كأكبر جماعة إثنية غير عربية في البلاد، إلى جانب التركمان والسريان والأرمن، غير المرئيين وغير المُعترف بهم أبدا، ذلك التفكير الذي كان سيقود ربما لتنامي وشرعنة مطالب هذه الجماعات الإثنية.

التاريخ السوري البديل بدوره لا يطرح شيئا عن ذلك، عن أحوال العلويين والدروز والإسماعيليين وباقي التكوينات الطائفية من غير السُنة السوريين، في تلك الحقبة التي كانوا يعتبرونها "ذهبية"، عن حقوقهم في الفعل والمتن العام للبلاد طوال عمر الكيان السوري، في هوية ووثائق ومؤسسات الدولة السورية، التي كانت وما تزال عربية سنية بالمطلق. وطبعا لا تطرح شيئا بالمطلق عن الأوضاع العامة للأكراد السوريين وغيرهم من أبناء الإثنيات الأخرى قط، ولا تسعى حتى لسماع بعض من سردياتهم الخاصة، التي ربما تكون مختلفة عن تلك الحقبة "الذهبية".

لا يفعل التاريخ السوري البديل ذلك، بالضبط للسبب الذي كانت وما تزال تفعله البعثية الأسدية، لأنها تدرك تماما بأن مثل تلك الطروحات ضمن التاريخ السوري، إنما ستجر مجموعة من الأسئلة والمتطلبات في الحاضر، عن حقوق كانت مهضومة وجماعات كانت غير مرئية على الدوام، في ذلك العصر "الذهبي"، وفي الحاضر. وهو أمر لو تم تداوله، فأنه سيعني بأن مجموعة من الالتزامات المستقبلية يجب أن تفرض، لتجاوز تلك المظلوميات.

يسلي هذا التاريخ البديل نفسه ببعض الحكايات والأقاصيص عن العلاقة الإسلامية المسيحية التي كانت مثالية وقتئذ، متناسية عن عمد كمية هائلة من المرويات والحقائق التي تقول عكس ذلك تماما، على المستوى السياسي والاجتماعي في الآن عينه، وأن بعض ما كرسته هذه الذاكرة البديلة من مرويات، ممثلة بصورة فارس الخوري، إنما كانت شكلا نادرا واستثنائيا وقصير الأمد للعلاقة المسيحية الإسلامية التوافقية، وهي كانت تعبيرا عن تلاقي أمزجة ومصالح أبناء البرجوازية المدينية، في دمشق وحلب وبعض المدن الأخرى، وفقط كذلك. وأن مسيحيي باقي المناطق السورية، خارج هذه البقع المدينية، كانوا وما يزالون على خصام شديد مع جيرانهم المسلمين.

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على أن أبرز ما يدل على هوية وديناميكية هذه التاريخ السوري البديل، هو كتلة الأساطير والمتخيلات التي يطرحها عن شكل العلاقة التي كانت بين المجتمعات السورية والانتداب الفرنسي الذي طال لربع قرن.

فبالضبط كما تفرض وتتخيل المروية البعثية الأسدية البعثية نفسها، ومعها كل الشعب السوري رغما عنه، كقوة ممانعة ومواجهة مطلقة لإسرائيل والولايات المتحدة وغيرها من القوى الدولية، فإن التاريخ السوري البديل يفترض أن السوريين كانوا صفا واحدا ضد ذلك الانتداب الفرنسي طوال تلك الحقبة، وأنهم كانوا متوافقين مطلقا فيما بينهم على اعتبار فرنسا وانتدابها هو "الآخر"، المضاد لهويتهم وتطلعاتهم.

لا يكترث هذا التأريخ البديل لحقائق أدوار الحقبة الانتدابية في خلق ملامح الحداثة السياسية والمجتمعية والتعليمية والإدارية في سوريا

يفعل التاريخ السوري البديل ذلك، ليغض النظر عن الأدوار الجوهرية لذلك الانتداب الفرنسي في خلق الكيان السوري الراهن، عبر فرض سوريا الحالية على الكثير من النزعات السياسية والمناطقية، التي كانت ترفض الاندماج في الذات والكيان السوري، ولا ترغب في التحول إلى جزء منه. 

يفعل التاريخ السوري البديل ذلك ليغض النظر عن شقاق وصراع داخلي في مناطق جبال العلويين وجبل العرب والجزيرة السورية طوال عقود كثيرة، شقاق بين قوى مجتمعية وسياسية تريد أن تكون جزء من سوريا، وأخرى ترفض ذلك تماما، عن جماعات وجهويات التي كانت تملك قطاعات واسعة من سكانها نزعات الانفصال عن سوريا الحالية، سوريا الكبرى، مثلما كان الموارنة اللبنانيون يفعلون ويعلنون طوال عقد العشرينيات القلق.

في الطريق لحياكة أسطورة المعادة المطلقة للانتداب الفرنسي، فإن هذا التاريخ السوري يسعى لإخفاء حقيقة واضحة، تقول بأن قطاعات واسعة من المجتمعات السورية كانت تملك تناقضا ورفضا لشكل الكيان الراهن، والذي فرضته فرنسا نفسها، أكثر بكثير من تناقضها مع الانتداب الفرنسي. شيء مطابق لما فعله التأريخ في الحقبة الأسدية البعثية، حيث عملت أساطير ممانعة ومقاومة الشعب السوري، على تغطية التناقض الأساسي لهذا الشعب، المتمثل برفضه لنظامه السياسي الحكام، الشمولي والفاسد والعنيف.

طبعا لا يكترث هذا التأريخ البديل لحقائق أدوار الحقبة الانتدابية في خلق ملامح الحداثة السياسية والمجتمعية والتعليمية والإدارية في سوريا، والتي منها انبثقت كل أشكال بهاء "العصر الذهبي" فيما بعد.

يمكن العثور على أشكال التطابق في كل تفاصيل مختلف التواريخ عن كيان مثل سوريا، لأنها بمجموعها تواريخ سلطوية وناتجة عن نزعات أيديولوجية وذوات أهلية، وليست مستندة إلى أعراف ومناقب مؤسسات الدولة، التي تنتج الماضي بكثير من البرود الوجداني والعقل النقدي، تنتج ذلك الماضي بالضبط كما تنتج الحاضر. وما أبعد سوريا اليوم لأن تكون دولة!

رستم محمود
كتب
رستم محمود
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من زاوية أخرى

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكار
19 أبريل 2020
A picture taken on Mach 30, 2020 shows a mural depicting a mask-clad boy in front of the Zouk Thermal Power Plant, north of the…
غرافيتي حول فيروس كورونا في لبنان

ربما كان هذا السر الأكبر في 2020: هل كل ما حصل جراء فيروس كورونا مجرد صدفة لتطور طبيعي ضمن خلايا أحد الحيوانات في الصين؟ أو أن شريرا ما اتخذ قرارا بتصنيع هذا الفيروس أو على الأقل باحتضانه ونشره حول العالم؟

هذا المقال لا يستهدف حصر الإجابات على هذا السؤال، وإن كانت النتيجة النهائية بأن جميع النظريات المطروحة اليوم لا دليل مؤكد عليها وهي آراء مرتبطة في غالب الأحيان بأجندة سياسية أو أيديولوجية.

في عام 2003 تحدث عالم الفيزياء الفلكية البريطاني الشهير مارتن ريس عن التطور السريع في الأسلحة البيولوجية، وراهن بأنه مع حلول 2020 سيحدث خطأ بيولوجي يؤدي إلى وفاة مليون إنسان، وإذا كان حصول كورونا قد جعل الناس تدهش من هذا التوقع الدقيق، إلا أنه ليس هناك حتى الآن ما يؤكد أنه بالفعل نتيجة خطأ بشري له علاقة بتطور الأسلحة البيولوجية.

لكن الفكرة الأعمق هنا والمرعبة فعلا أن إطلاع ريس وغيره على تصاعد السباق بين الدول في تطوير الأسلحة البيولوجية، يعني أن "كورونا" بكل ما أحدثته للعالم من إرباك وهلع هي مجرد مذاق لما يمكن أن يحدث للعالم في حال استخدام التقنية البيولوجية في شن حرب أو عملية إرهابية.

قبل أكثر من 45 سنة وقعت دول العالم اتفاقا لحظر الأسلحة البيولوجية، إلا أن هناك أدلة وتقارير كثيرة لا يمكن حصرها عن استمرار السباق على تطوير هذا النوع من الأسلحة بين 25 دولة على الأقل، وذلك في سرية شديدة مراعاة للاتفاقية الدولية، وفي سباق خفي للتوازن الاستراتيجي بين الدول الكبرى، مستفيدين في ذلك من أنه لا توجد جهة تنفيذية دولية تراقب التزام الدول بالاتفاقية، أو تجبرهم على الشفافية الكاملة بشأن دراساتهم ومشاريعهم في هذا المجال.

هناك أيضا مؤشرات قوية على أن الصين تملك برنامجا متقدما في مجال الأسلحة البيولوجية، ولكن في سرية شديدة

كان أشهر الأسلحة البيولوجية قبل توقيع الاتفاقية هو "الأنثراكس" والذي كان لدى أميركا مخزون ضخم منه ودمرته عند توقيع الاتفاقية، إلا أن الاتحاد السوفييتي حينها استمر في تطويره سرا إلا أن حصل في 1979 تسريب بيولوجي في المصنع الخاص به قتل حوالي 80 شخصا، والذي اعترف به بوريس يلتسين رسميا في 1992. 

كان الغريب أن الحادث قتل الرجال فقط، وهذا جعل الأميركيين يشكون حينها أن السوفيات قد طوروا الأنثراكس بحيث يستهدف جنسا معينا فقط. طبعا ما زال الأنثراكس يستخدم في بعض العمليات الإرهابية، التي تظهر بين الحين والآخر، وما زال ضباط الجيشين الأميركي والبريطاني يتلقون اللقاحات ضده.

أميركا لديها أيضا برنامج معلن لتطوير التقنيات الدفاعية الخاصة بالأسلحة البيولوجية، ولكن اتساع المساحة الرمادية بين الأسلحة الدفاعية والهجومية يجعلها دائما محل هجوم الدول الأخرى. 

في العام الماضي، لما أعلنت وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة (وهي هيئة حكومية أميركية) عن تجارب في مجال تطوير الجينات بحيث تكون محصنة ضد الهجمات البيولوجية، ثار قلق عالمي بأن هذه الأبحاث قد لا تكون وقائية بالكامل بل هي أيضا تمنح الأميركيين معرفة متقدمة في مجال التعامل مع الأسلحة البيولوجية، وقد تستخدم لشن هجمات عسكرية.

هناك أيضا مؤشرات قوية على أن الصين تملك برنامجا متقدما في مجال الأسلحة البيولوجية، ولكن في سرية شديدة، وظهر الحديث عن هذا البرنامج إلى السطح عدة مرات آخرها مع الحديث عن أكاديمية علم الفيروسات في ووهان، والتي تم اتهامها من ضابط الاستخبارات الإسرائيلي داني شوهام بتسريب فيروس كورونا عمدا، لكن شوهام لم يقدم أي أدلة تؤكد ذلك.

بالمقابل يشير الخبراء العسكريون لمشكلة أساسية في الأسلحة البيولوجية وهي صعوبة تنفيذ هجمات عسكرية بحيث يصاب العدو فقط. هذا مثلا ما يقتل معظم نظريات المؤامرة التي لها علاقة بكورونا، وهي كونها آذت جميع الدول بلا استثناء، ولذلك تركزت معظم الدراسات الحديثة على "الإرهاب البيولوجي" لأن الجماعات الإرهابية هي الوحيدة التي يمكنها تنفيذ مثل هذه الهجمات بدون مبالاة بالعواقب.

هذا طبعا إلا إذا كان السلاح ذكيا بما يكفي لإصابة العدو فقط. هذا يشرح الضجة التي أحدثها تقرير جريدة صنداي تايمز في 1998 عن "قنبلة عرقية" تطورها إسرائيل من خلال مركز أبحاث في مستعمرة "نتسيونا"، بحيث تقتل العرب ولا تقتل اليهود رغم تقارب جيناتهم نظرا إلى أصولهم السامية المشتركة. البعض صدق التقرير حينها حيث خرجت شخصيات سياسية إسرائيلية لتستنكره، وجاء آخرون ليعتبرونه رد فعل منطقي على ما كان يشاع حينها عن برامج العراق لتطوير أسلحة بيولوجية وكيماوية، بينما خرج فريق ثالث ليقول بأن التقرير كان تسريب إسرائيلي مزيف لبث الخوف في قلوب الأعداء العرب.

من المستبعد لعاقل أن يتخذ قرارا باستخدام الأسلحة البيولوجية لأنه من الصعب توقع آثارها والتي قد تدمر الجميع

لكن بعيدا عن هذا كله، تبقى إسرائيل الدولة المتقدمة الوحيدة التي رفضت التوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، ولديها بلا شك برنامج متقدم لتطوير الأسلحة البيولوجية، أشار له تقرير صادر عن الكونغرس الأميركي في 1993. بدأ البرنامج الإسرائيلي على يد ديفيد بن غوريون في 1948 بواسطة علماء إسرائيليين من أصول ترجع لأوروبا الشرقية، وهو البرنامج الذي تبلور لاحقا في تأسيس الأكاديمية الإسرائيلية للأبحاث البيولوجية في نيتسيونا، حسب ما تقوله دراسة لمركز جيمس مارتن لدراسات منع الانتشار في كاليفورنيا.

هناك أيضا إشارات رسمية كثيرة لمحاولات هنا وهناك لإنتاج أسلحة بيولوجية جينية أخرى، والطريف أنه في عام 2012 نشرت مجلة أتلانتيك عن احتمال تطوير فيروس يصيب الناس بزكام خفيف، ولكنه في نفس الوقت إذا صادف أشخاص بجينات معينة يقضي عليهم، وهذه البرامج هي التي جعلت كثيرا من الدول تضع أنظمة تمنع خروج عدد كبير من عينات الـDNA خارج الدولة وتعتبرها أسرارا أمنية، وذلك حتى لا يسهل استهداف الدولة بأسلحة جينية.

في كل الأحوال، من المستبعد لعاقل أن يتخذ قرارا باستخدام الأسلحة البيولوجية لأنه من الصعب توقع آثارها والتي قد تدمر الجميع، إلا طبعا إذا كان شخصا أو جماعة إرهابية يريدون الفوضى الشاملة في العالم التي تصيب آثارها الجميع بدون تمييز.

هذا يذكرني بالسؤال الذي بدأت به مقالي: هل يا ترى هناك من يستمتع اليوم بالفوضى الحاصلة بسبب كورونا وينتظرها أن تحقق أهدافه الأنانية جدا؟ أتمنى من الأعماق أن يكون الجواب بـ "لا".

عمار بكار
كتب
عمار بكار
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