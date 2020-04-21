من زاوية أخرى

هل نفنى باحترام؟

21 أبريل 2020
A women wearing a facemask peeks from a iron fence as they wait to receive free wheat from the government emergency committee…
نساء أفغانيات في انتظار الحصول على المساعدات الحكومية

يتساءل آلان دونو في كتابه "نظام التفاهة"، "ما هو جوهر كفاءة الشخص التافه؟ إنه القدرة على التعرف على شخص تافه آخر. يدعم التافهون بعضهم بعضا، فيرفع كل منهم الآخر، لتقع السلطة بيد جماعة تكبر باستمرار، لأن الطيور على أشكالها تقع. ما يهم هنا لا يتعلق بتجنب الغباء، وإنما بالحرص على إحاطته بصور السلطة. كن مرتاحا في إخفاء أوجه قصورك في سلوكك المعتاد، ادع دائما أنك شخص براغماتي، وكن مستعدا للتطوير من نفسك فالتفاهة لا تعاني من نقص لا بالقدرة ولا بالكفاءة" (70). 

يذهب الكاتب للتأكيد على أن "التفاهة (بالفرنسية mediocrite) هو الاسم الذي يشير إلى ما هو متوسط" (70) أي ليس الشيء رفيع المستوى ولا المتدني، وإنما الوسط، لربما الوسط الفارغ المدعي طوال الوقت، حسب ما فهمت من الكتاب، القادر على استخدام كلمات رنانة وعلى "تشغيل تطبيقات الحاسب الآلي" (70) دون عمق حقيقي، دون إعمال العقل فهما وتأثيرا. هي حالة مستمرة من التظاهر بالإدراك، تظاهرا مغلفا بكلمات رنانة لا تعمل سوى على تعميق نخر التفاهة في عقل صاحبها وعلى تفعيل آثارها بقوة وسرعة في مجتمعه.

تقول د. مشاعل الهاجري في مقدمتها الرصينة المطولة للكتاب أن نظام التفاهة يقصد "إلى إسباغ التفاهة على كل شيء. وتكمن الخطورة الحقيقية للأمر في كون هذه المهمة سهلة وممكنة التحقق بسلاسة" (59). ترى المترجمة أن هناك طريقتين ثبتتا نظام التفاهة في واقعنا وهما البهرجة والابتذال، والمبالغة في التفاصيل. 

فالتفاهة تتطلب عملا كثيرا حسب تعبير المترجمة، تستغرق وقتا ومجهودا إلا أنهما لا ينتجان سوى بهرجة فارغة لا تحقق شيئا يذكر. ولربما تكون مواقع التواصل مطابخ جيدة لصنع التفاهة "فقد نجحت هذه المواقع" تقول المترجمة "في ’ترميز التافهين‘ كما يقال، أي تحويلهم إلى رموز" (52). 

هناك بهرجة مرتفعة لكل إجراء تتخذه الحكومات، مع ارتفاع للمشاعر الوطنية المبالغ بالتعبير عنها حد تحولها إلى ما يشبه العنصريات

ما يثير القلق في هذه الفترة الوجودية العصيبة من التاريخ البشري المتزامنة مع انتشار التفاهة حسب رأي آلان دونو هو التفكير في إجابة حول هذا السؤال المقلق: من يقود الدفة للخروج من هذه الكارثة البشرية؟ من الذي يصنع الرأي العام؟ من الذي يشكل السياسات والإجراءات المفعلة الآن لحماية البشر؟ من الذي يقرر ويدير الأمر برمته؟

أحيانا يبدو أن الأمر يدار خلف الأبواب المغلقة ويدبر بليل، ليس لحماية البشر ولكن لحماية الاقتصاد حتى ولو كلفت حماية الاقتصاد معظم أرواح البشر، لا أدري من سيبقى لهذا الاقتصاد إن فني صانعوه. وأحيانا يبدو أن الأمر برمته يدار عشوائيا وإعلاميا على طريقة تجربة ونتيجة، نجرب هذه الطريقة، إذا مات الكثيرون لربما هي طريقة غير ناجحة. 

بريطانيا تبنت سياسة مناعة القطيع، أميركا تبنت سياسة الاقتصاد قبل القطيع، الصين تبنت سياسة آخر الهم هو القطيع، لتنثر هذه السياسات العشوائية رذاذها حول العالم أجمع لتتشكل سياسات مختلفة مبللة بهذه "السياسات الكبرى" في دول ومجتمعات العالم الأخرى لتتشكل بدورها سياساتها كل حسب طبيعته، أولوياته وعنصرياته.

ولأننا، كبشرية، متصلون باستمرار الآن عبر وسائل التواصل والإنترنت، تسود التفاهة بشكل ربما غير حقيقي في عكسها لواقع الحال، على الأقل نتمنى ذلك. هناك بهرجة مرتفعة لكل إجراء تتخذه الحكومات المختلفة، مع ارتفاع غير واضح استحقاقه للمشاعر الوطنية المبالغ بالتعبير عنها حد تحولها إلى ما يشبه العنصريات المطلة برأسها البشع من خلف تعبيرات محبة الأوطان والفخر بها. 

هناك كذلك مبالغات في إظهار الآثار النفسية خصوصا في المجتمعات الأكثر راحة واستقرارا، حيث يمتلأ تويتر، الذي يكتب فيه مغرديه من خلال أجهزتهم الفاعلة وبواسطة إنترنت لا يزال يعمل بكفاءة، بشكاوى الشعور بالاكتئاب بسبب الخمسة أو الستة أسابيع من العزل التي يمر بها العالم وذلك حسابا للفترة الزمنية لما بعد انتشار الفيروس من الصين لبقية الكرة الأرضية. 

وعلى حين أن الاكتئاب مرض حقيقي خطر وأن هناك كثيرون ممن يعانون آثاره الحقيقية تباعا للأزمة الحالية، فإن ابتذال الشكوى المستمرة بوجود سقف فوق رؤوسنا ولقمة على طاولاتنا تبدو صورة من صور التفاهة البرجوازية لأشخاص يستخدمون كارثة عميقة للتعبير عن حالاتهم النفسية المؤقتة المتأثرة بإغلاق سوق أو بإيقاف خدمة مطعم. 

نظرة إلى الشوارع الهندية على سبيل المثال وما يحدث هناك من تهجير للعمال من المدن ثم من منعهم من العودة إلى قراهم ثم من إبقائهم في الشوارع عرضة للإصابة والجوع والأذى يفيدنا كم أن المعاناة أحيانا لا تترك مجالا للشعور بالاكتئاب، هؤلاء غير مكتئبين، لا وقت لديهم لذلك.

تقتبس د. مشاعل الهاجري في مقدمتها من حديث نيتشه عن الشعراء المدعين الذين كانوا "يكدرون مياههم، كي تبدو عميقة" (62). من الاطلاع المستمر على وسائل التواصل، يبدو أن كثيرون ينحون هذا المنحى، يكدرون مياههم لتبدو أعمق، في حين تذهب الحكومات للاتجاه المعاكس تماما، لا يتحركون مطلقا حتى تصفى مياههم تماما فتبدو أكثر شفافية. 

هناك كذلك مبالغات في إظهار الآثار النفسية خصوصا في المجتمعات الأكثر راحة واستقرارا

شيء ما في هذه الصورة يبدو عميق التفاهة في الإطار الأكبر للكارثة الإنسانية التي نمر بها. محاولات الحكومات إظهار سيطرتها على الأوضاع كما محاولات الأفراد إظهار فقدانهم للسيطرة على نفسياتهم وأمزجتهم، كلها تبدو ضروب من التفاهة في التعامل بالمعنى الذي يقدمه كتاب "نظام التفاهة"، أي ضروب من التعاملات غير المؤثرة، المبهرجة شكلا وغير الفاعلة موضوعا. 

ماذا نستفيد من مسؤول يخبرنا بحكمة وحسن إجراءاته؟ ربما مقدار استفادتنا من مرفه يخبرنا بمدى تأثره بالأزمة الحالية وهو يسكن بيته ويمسك تلفونه بيد والساندويش بيد أخرى. 

هل هي سيطرة التفاهة، بمعنى سيطرة المستوى الوسط المائع الخال من المعنى والقيمة على كل شيء في حياتنا، علينا كبشرية بأكملها، القائد والمقاد؟ أم هي الأزمة تدفعني، ربما بحكم تفاهة شخصية، أن أسبغ أحكامي بهذه الصورة؟ لدي خوف حقيقي من أن يكون التافهون، متوسطو المستوى في كل شيء، على دفة القيادة الآن، فلا نحن سننجو ولا نحن سنفنى باحترام.

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

من زاوية أخرى

الشرف الرفيع وسلامة جوانبه بالدم

مالك العثامنة
21 أبريل 2020
A man flies a kite with the phrase "Stay at home" as part of an initiative launched by Jordan Kuwait Bank to support unemployed…
عمان كما تبدو من إحدى تلالها

في سياق وطأة "الحصار" العالمي تحت ثقل فيروس عديم الوزن نسبيا، وبينما تنغلق الدول وتصبح إدارة "الهلع" هواية جانبية للسلطات في كل مكان، لا يزال عالمنا العربي قادرا على اجتراح المعجزات "العبثية" التي لا فائدة منها، مثل استحضار "الشرف" الرفيع والدفاع عنه والانشغال حد حرب وشيكة بما لا يهم إطلاقا.

قصص كثيرة هنا وهناك في عالم "الخبز والحشيش والقمر" تكشف عن عمق "الخيبة الجنسية" وتحويلها إلى افتراس معنوي باسم الشرف، هذا الرفيع الذي لا يمكن أن يسلم من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم.

لماذا الشرف رفيع؟ كيف تم تحديد قياساته أساسا؟ ولماذا هو معرض للأذى، ومن هو المؤذي والمتأذي تباعا؟ وكيف تم تحديد أبعاد الشرف ليتضح أن له جوانب مثلا يراق عليها الدم؟ ولماذا الدم هو الحل دوما؟

أكتب كل تلك التساؤلات، وأنا أتعرض لحملة سباب وتقريع شديد، بل ورجم بالألفاظ والنعوت على خلفية إدراج "فيسبوكي" كتبته معلقا على قضية شغلت الأردن والأردنيين وهم تحت الإغلاق والحجر.

كل ما حدث، أن سيدة اوكرانية يقال إنها تعمل في الجنس كما أعلنت هي عن نفسها، نشرت صورا لها على سطح منزلها في العاصمة الأردنية وكانت شبه عارية.

استفزني كل هذا النفاق الكامن في عبارة "مواقع تحض على الفجور" وكأننا أمام مجتمعات خالية من الخطايا

صارت السيدة حديث الساعة في الأردن، وانبرى "حراس الفضيلة"، وهم تجارها فعليا، لخلق قضية رأي عام عاصفة، وطبعا هذا سيستدعي تدخل الدولة الرسمي فورا، نفس الدولة التي سمحت قوانينها للسيدة "أولغا" أن تدخل البلاد، والدولة التي نظمت إقامتها وآليات عملها عبر كفيل ما، وهي الدولة الملزمة بحمايتها حسب القوانين كمقيمة مكتملة الأوراق القانونية مدفوعة الرسوم والطوابع، هي ذاتها تلك الدولة التي تنطحت برد الفعل الفوري على محاكم التفتيش الأخلاقية لتصدر خبرا في نصه عن تلك السيدة أنها "تدير صفحات على مواقع التواصل تحض على الفجور".

وكنت كتبت في الإدراج أن تلك الجملة كانت الأكثر إضحاكا وغرقا في العبث مما ورد في كل الأخبار عن تلك السيدة المتشمسة على سطح بيتها المؤجر لها بعقد قانوني بلا شك.

لم أكن بصدد ولا بنية الدفاع عن السيدة، وبالتأكيد لست من يملك حق الحكم عليها أو إدانتها، وللتوضيح، فأنا وفي بلجيكا حيث أقيم، إنسان محافظ اجتماعيا، لدي منظومة قيم محافظة لكنها ليست معتقدا أواجه به الآخرين ممن يختلفون عني، ولا أحمل حجرا في يدي بالمطلق.

كل ما استفزني في قصة تلك السيدة هو تداعيات الموضوع، وتعظيمه حد الوصول به إلى قضية رأي عام، ثم رد فعل الدولة الرسمي المغذي لكل هذا الغضب والعبث، ومن تلك الثغرات يتسلل حراس الفضيلة في مجتمعات النفاق الاجتماعي ليغرسوا الحلول البديلة "والوحيدة برأيهم"، فيبدأ التطرف الديني عبر تسريب "النص المقدس" وهو نص عادي لشيخ نصف أمي أو نصف جاهل عاش قبل قرون من اليوم، ويتم محاولات تأطير المجتمع بمنظومة قيم وأخلاق ذلك النصف جاهل الذي عاش قبل قرون.

صور السيدة التي أثارت الضجة في الأردن، أكثرها عريا لا يصل إلى مستوى مصفوفات الصور ومقاطع الفيديو التي يتداولها الرجال عموما في زمن الواتساب على أجهزتهم الخلوية، وتحت مسميات "نكت وطرائف +18". وليس عندي تردد بالجزم أن معظم من تنطح بالشرف ليهاجم السيدة ويدعو إلى مجتمع كامل الأخلاق حد الملائكية في عفته، يملكون في ذاكرة هواتفهم من الصور ومقاطع الفيديو ما يهدم مجتمع ملائكة حقيقي في السماء.

استفزني كل هذا النفاق الكامن في عبارة "مواقع تحض على الفجور" وكأننا أمام مجتمعات خالية من الخطايا، ومغرقة بالمثالية المتطهرة حد التعفف المطلق، ولا ينقصها إلا من "يحضها" على الفجور، فيتهدم صرح "الشرف".

مع أنه وفي الواقع اليومي المعاش، فإن تداعيات الشرف الرفيع الذي سال على جوانبه الدم، كله فجور يومي صار عادة.. وليست سرية.

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الأمر ليس مقصورا على الأردن، ففي مصر أيضا، وقبل أيام، قامت الدنيا ولم تقعد على فتاة مصرية صارت خبرا وقضية رأي عام، مع أن كل المحتوى الذي تقدمه على وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بها ليس له قيمة لا فنية ولا ترفيهية حتى، لكن حراس الفضيلة ممن يتوهمون أنهم يملكون الحق بضبط المجتمعات وتقويم سلوك الأفراد فيها، لم يرق لهم أن تقوم فتاة بتقديم محتوى "بالنسبة لي تافه جدا" على صفحاتها الشخصية. 

نحن أمام جمهور هو الذي يصنع الرذيلة أو الفضيلة، جمهور بعدده وكميته هو الذي يحدد المحتوى ويغري بصناعته

المشكلة كانت بأن رئيس جامعة القاهرة نفسه، ترك مشاغله الأكاديمية ومسيرة البحوث العلمية المفترض جريانها في الجامعة (إن وجدت طبعا)، وانشغل بالتصريح عن الفتاة وانه قرر تحويلها للجنة تحقيق، لأن سلوكياتها حسب وصفه: "تتنافى مع الآداب العامة (!) والقيم والتقاليد الجامعية". ولم يترك الأكاديمي قضية الفتاة للقانون وأجهزته المعنية (إن كان لها حق بالتدخل)، لكنه آثر أن يكون من حراس الفضيلة خصوصا بعد موقفه المحرج قبل فترة وجيزة، أمام شيخ الأزهر الذي قرعه وقوض وجهة نظره الأكاديمية بمنطق أزهري عمره ألف عام.

يتحدث الخبر أيضا عن تلك الفتاة، بأن هناك اتهامات تطالها تتعلق بنشرها فيديوهات تدعو فيها الفتيات لتسجيل فيديوهات "غير لائقة" مقابل مبالغ مالية.
مدهشة تلك الاتهامات المغلفة بالفضيلة الكاذبة، في زمن يمكن لأي كان أن يتلقى مبالغ مالية عن أي محتوى يجد له جمهورا كافيا بالحد المطلوب لتكون صفحته منصة إعلانات.

نحن أمام جمهور هو الذي يصنع الرذيلة أو الفضيلة، جمهور بعدده وكميته هو الذي يحدد المحتوى ويغري بصناعته، وهو الذي في المحصلة يصنع تلك التفاهات من المحتوى، وهو أيضا من صنع تلك المهنة الجديدة في عصر تكنولوجيا المعلومات: مهنة "المؤثر". وبصراحة أثبتوا أنهم مؤثرون على كل كمية التفاهة التي يقدمونها.

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في كل مرة أسمع فيها قصة من تلك القصص، أتذكر الرواية المعروفة عن المسيح، حين سألوه عن الخاطئة وحكمه فيها، وبدون أن ينفعل وبهدوء يضج بالحكمة قال: من كان منكم بلا خطيئة، فليرجمها بحجر.

تداعى حراس الفضيلة وسقطت الأحجار من أيديهم، ورحلوا جميعا من المكان (ساحة المحكمة والعقاب)، وبقي المسيح مع المرأة فقال لها مستكملا ضجيج الحكمة الخالدة: وأنا أيضا لا أحكم عليك، اذهبي ولا تخطئي بعد الآن.

لم يعرف أحد يوما اسم المرأة (هي ليست مريم المجدلية)، لقد تلاشى اسمها مثلما تلاشت أفعالها، وبقيت الحكمة حتى اليوم وحدها هي التي تحاكم ضميرنا الإنساني: من كان منكم بلا خطيئة.. فليرجمها بحجر.

مالك العثامنة
كتب
مالك العثامنة
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).