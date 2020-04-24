من زاوية أخرى

هل أينع رأس الأسد؟

فارس خشّان
24 أبريل 2020
A handout picture released by the official Syrian Arab News Agency (SANA) on April 20, 2020, shows President Bashar Al-Assad (R…

طوت السلطة القضائية الألمانية "فترة السماح" التي كانت جائحة "كوفيد-19" قد فرضتها. هذا خبر غير سار لكثير من المطاردين الذين يحتمون بويلات الشعوب، يتقدّمهم النظام السوري الذي اقتيد الخميس في 23 أبريل، عبر ضابطين أمنيين سابقين، إلى أولى محاكماته في العالم لمساءلته عمّا اقترفه من جرائم ضد الإنسانية.

المحاكمة التي انطلقت في مدينة كوبلنتس، غرب ألمانيا، في أبعادها الحقيقية ليست محاكمة حصرية للضابطين الأمنيين السوريين أنور رسلان وإياد الغريب، المتهمين بارتكاب جرائم قتل معارضي بشّار الأسد وتعذيبهم واغتصابهم في فرع الخطيب في دمشق، التابع لأمن الدولة، بل هي محاكمة للنظام السوري ونهجه الوحشي في التصدّي للثوار المسالمين في المرحلة الأولى من اندلاع الثورة، أي في الفترة الممتدة من مارس 2011 حتى سبتمبر 2012. حينها لم يكن قد وُلد بعد تنظيم "داعش" وأشقائه، لأن الأسد لم يكن قد أفرج عن أهم المساهمين في إنشاء هذه التنظيمات وتوجيه أعمالها.

وأهمية هذه المحاكمة لا تكمن فقط في بعدها الإنساني، بل هي أكثر من ذلك بكثير، فهي تُحيي ذاكرة المجتمع الدولي على أن الإرهاب الذي شكا ويشكو منه، إنما يجد رحمه وبيئته الحاضنة ومدرسته، في أنظمة يتقدّمها النظام السوري الذي لا يتوانى عن ارتكاب أعتى الجرائم ضد الإنسانية، من أجل البقاء والاستمرار.

أمثال بشّار الأسد من مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، كتلك التي تنظر في عيّنة بسيطة منها المحكمة الألمانية، لا ينتصرون بل... بيعا يُباعون

وتسد المحاكم الوطنية في الدول التي تعتمد مبدأ "الولاية القضائية العالمية"، مثل ألمانيا وفرنسا (باريس شاركت برلين في التحقيقات في ملف رسلان/ الغريب)، الفجوة التي يحدثها الفيتو الروسي في مجلس الأمن الدولي، ممّا يحول دون إحالة ملف الجرائم السورية على المحكمة الجنائية الدولية.

ولكن، ثمة سؤال يفرض نفسه: ماذا يضير النظام السوري محاكمة ضابطين هربا من سوريا ولجآ إلى الدولة التي سجنتهم واتهمتهم وهي الآن تحاكمهم؟ ألا تقوّي هذه المساءلة القضائية النظام وتوحّد صفوفه، طالما أن لا ملجأ آمنا لأركانه، صغارا كانوا أم كبارا، إلا في استمرارهم في التسيّد على سوريا وشعبها ومواردها وخيراتها وتاليا تسليم أمرها إلى إيران وروسيا؟

هذه إشكالية منطقية، لكنّها ناقصة لتجاهلها معادلتي الثابت والمتغيّر في العلاقات الدولية.

كيف ذلك؟

الثابت في السياسة الدولية هو كل معطى يرسم حدود تعاطي دولة مع دولة أخرى، بحيث يحرم السلطة القائمة في دولة ديمقراطية من قدرة التساهل هنا والمناورة هناك لمصلحة دولة أخرى. وتدخل الأحكام القضائية في صلب هذه المعادلة.

أما المتغيّر في العلاقات الدولية، فيقوم على الواقعية السياسية التي تشجع على اعتماد الانتهازية والبراغماتية.

وبهذا المعنى، فإن أي حكومة ألمانية مقبلة قد تدفعها الواقعية السياسية إلى التعامل مع نظام بشار الأسد، سوف تجد قرارات وأحكام قضائية وطنية تمنعها عن ذلك، ليس حبّا بالمبدأ، إنما حرصا على نفسها من إعطاء المعارضة سلاحا فتّاكا تشهره في وجهها.

وفي السياسة الدولية، ما يصدر عن ألمانيا من قرارات وأحكام لا تنحصر مفاعيلها فيها، بل تمتد إلى الاتحاد الأوروبي ككل.

ويصبح إمكان التعامل مستقبلا مع الأسد أكثر تعقيدا، إذا أضيفت إلى هذه الأحكام، قرارات دولية كبيرة وخطرة مثل توجيه منظمة حظر الأسلحة الكيمائية، قبل أسبوعين، إلى النظام السوري تهمة قصف معارضيه في اللطامنة في محافظة حماه بغاز السيرين والكلور في 24 و25 و30 مارس 2017.

وأهمية القرارات والأحكام التي تصدر في إطار مكافحة الجرائم ضد الإنسانية، وهذه حال المحاكمة التي انطلقت في ألمانيا، تكمن في أن المسؤولية ليست فردية، كما هي الحال في الجرائم الإرهابية مثل قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري، بل هي مسؤولية تصاعدية، فحتى لو نفّذ هذا النوع من الجرائم المستوى الوسطي، فإن المسؤولية تصل إلى رأس الهرم، بمجرد أنه لم يتحرّك لمعاقبة الفاعلين.

كل هذا يفيد بأنّ المحكمة الألمانية التي بدأت جلساتها في ملف رسلان/ الغريب، وهي ليست سوى الحلقة الأولى في مسلسل مفتوح من المحاكمات في أكثر من دولة في العالم، في ظل ملفات تحقيق مفتوحة في فرنسا على سبيل المثال لا الحصر، وفي ظل قانون "قيصر" الصادر في الولايات المتحدة الأميركية، (هذه المحكمة) ستؤدي بالنهاية إلى إسقاط نظام الأسد.

كيف يحدث ذلك؟

لنضع إيران جانبا، على اعتبار أن تفاعلاتها الإيجابية مع المجتمع الدولي "غير مقروءة بعد"، ولنركّز على روسيا، حامية النظام السوري في مجلس الأمن الدولي، وصانعة "انتصاراته" العسكرية الميدانية.

إنّ روسيا لا تريد التسيّد على دولة مدمّرة وعلى شعب فقير وعلى نظام مهترئ لا يفتش إلا عن البقاء والاستمرارية، بل هي تريد إعمار سوريا وتقليص حدّة الفقر المولّد للاضطرابات المستقبلية التي ستنعكس سلبا على استقرار خططها ومشاريعها، في هذه البقعة الشرق أوسطية.

لا شيء يحول دون أن تقبل موسكو الإطاحة برأس النظام السوري الضار، لمصلحة "آخر نافع"

ولا تملك روسيا الأموال اللازمة لهذه المهمة الشاقة والمكلفة، بل هي تركن في ذلك إلى الاتحاد الأوروبي كما إلى مجلس التعاون الخليجي، وتاليا فهي تدرك أهمية الولايات المتحدة الأميركية في ذلك.

ومع الأزمات المعقدة التي أوجدتها طريقة مكافحة جائحة "كوفيد-19" أصبح توفير الأموال الضخمة التي تتطلبها إعادة إعمار سوريا التي دمرها النظام بالتعاون مع إيران وروسيا، أكثر ندرة وتاليا أكثر أهمية.

وهنا تأخذ القوانين والقرارات والأحكام الصادرة ضد نظام بشّار الأسد أهميتها القصوى، إذ إن الدول المطلوب منها المساهمة في إعمار سوريا، ستجبر روسيا على الجلوس إلى الطاولة للتفاوض على رأس النظام السوري وبنيته.

ولا شيء يحول دون أن تقبل موسكو الإطاحة برأس النظام السوري الضار، لمصلحة "آخر نافع"، وثمة من وجد في الحملة الصحافية الروسية الأخيرة، عبر وسائل إعلام مقربة من الكرملين، على بشار الأسد ونظامه الفاسد وشعبيته المنهارة، إشارة إلى فتح...البازار.

أمثال بشّار الأسد من مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، كتلك التي تنظر في عيّنة بسيطة منها المحكمة الألمانية، لا ينتصرون بل... بيعا يُباعون.

فارس خشّان
كتب
فارس خشّان
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من زاوية أخرى

بقعة ضوء في نهاية نفق كورونا

عمران سلمان
24 أبريل 2020
A nurse wearing personal protective equipment (PPE) in a tent on the grounds of the Sophiahemmet private hospital, perform…

ثمة شعور عام في أجزاء مختلفة من العالم بأننا قد تجاوزنا بالفعل ذروة وباء كورونا، وأن المنحنى آخذ في النزول. تدعم هذا الشعور إحصاءات وأرقام عدد الوفيات وأعداد الذين يدخلون إلى المستشفيات وكذلك الحالات الجديدة المكتشفة.

ذروة الجائحة

لا يعني ذلك بأن الأوضاع سوف تعود سريعا إلى طبيعتها في أي مكان من العالم، كما كانت قبل الوباء، فلا يزال هناك وقت للتأكد من أن هذه الأرقام سوف تحافظ بالفعل على طبيعتها النزولية، وأن الناس يواصلون الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية، وأن الأطباء والمختصين يقولون كلمتهم في هذا الجانب. لكن يمكن القول بأن الأسابيع والأشهر القليلة القادمة سوف تحمل معها انفراجا في الأزمة.

لم يحقق الوباء نبوءة الكثيرين، فهو لم يطح بالأنظمة ولم ينشر الفوضى ولم يدمر الاقتصاد العالمي

طبعا في بعض البلدان وفي بعض الولايات هنا في أميركا، قد يستمر الارتفاع في عدد الوفيات وكذلك الإصابات، ولكن المهم، حتى في مثل هذه الحالات، هو حجم معدل الارتفاع والذي يصاحب عادة انتشار الأوبئة. فكلما كان معدل الزيادة بسيطا أو طبيعيا وفي قدرة المنظومات الطبية على التعامل معه واستيعابه، كلما كان يعني أننا خرجنا من دائرة الوباء أو الجائحة، وأصبحنا نتحدث عن معدل طبيعي للإصابة، شأنه شأن الأمراض الأخرى التي تقتل هي أيضا أعدادا كبيرة من السكان كل يوم.

بين الصحة والاقتصاد

أقول إنه رغم ذلك فليس هناك من يتوقع عودة سريعة للأوضاع العامة، كما كانت قبل الوباء. وفي الوقت الحالي تكافح عدة بلدان، ومن بينها الولايات المتحدة، لوضع السكان على طريق العودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية والخدمية وإن على نطاق محدود. فالمخاوف لا تزال ماثلة من أن التسرع في فتح الاقتصاد أو إرسال رسالة خاطئة للناس بأنه يمكنهم العودة لمزاولة أنشطتهم المعتادة، قد ينجم عنه موجات إصابة جديدة بكورونا، وبما يمثل انتكاسة لإجراءات السيطرة على الوباء التي طبقت بنجاح في العديد من دول العالم.

لكن من الجهة الأخرى، بوسع المرء أن يتفهم أيضا المخاوف والتحذيرات من جانب الحكومات وقطاع الأعمال بصورة خاصة، من أن الاستسلام التام لوباء كورونا والتقاعس عن اتخاذ إجراءات تعكس التكيف الاقتصادي والتجاري في كل منطقة على حدة، وبما يشجع على عودة الحياة الطبيعية تدريجيا، سوف تكون لها انعكاسات اقتصادية واجتماعية مدمرة.

فشل نبوءات

والواقع أن هذه الانعكاسات والنتائج المدمرة، ليست ضرورية وليست حتمية. وقد أثبتت الإجراءات الاقتصادية والصحية التي اتخذتها العديد من الدول خلال الأسابيع والأشهر الماضية، لمواجهة الآثار الجانبية للوباء، بما في ذلك إجراءات الحجر الصحي، أنه بالإمكان استيعاب الصدمة واحتواء نتائجها مع الوقت. ثمة خسائر بالطبع لحقت باقتصاديات مختلف الدول، بما في ذلك الانخفاض الهائل لأسعار النفط وتدمير صناعة السفر والسياحة والعديد من قطاعات الخدمات، وتأثر القطاعات الأخرى، لكنها لن تقضي على تلك الاقتصاديات.

أما الدرس الآخر، فهو أن الخيرين وإرادة الخير في العالم كبيرة، رغم انتشار المظالم وارتفاع حدة أصوات مؤججي الحروب ودعاة الانعزال والشعبوية

لقد غير وباء كورونا أشياء كثيرة في العالم، لعل من بينها الأنماط الجديدة لممارسة الأعمال، عن بعد، وهو ما يبدو أنه سوف يسود في المستقبل، وكذلك خلق ثقافة التباعد الاجتماعي بين الناس، وأظهر هشاشة بعض الاعتقادات والثقافات القديمة.

لكنه لم يحقق مع ذلك نبوءة الكثيرين، فهو لم يطح بالأنظمة ولم ينشر الفوضى ولم يدمر الاقتصاد العالمي. والأهم هو حجم الدروس التي سوف يستخلصها الجميع من هذه التجربة بعد نهايتها.

عالم واحد

لعل أهم هذه الدروس هو أن مصير العالم يبدو مترابطا بصورة يتعذر معها أي محاولة للفصل بين مصير منطقة وأخرى. ففي الأزمات الكبرى، بما في ذلك الركود الاقتصادي والأوبئة والكوارث الطبيعية من الصعب حصر التأثيرات في منطقة بعينها، أو الاعتقاد بأن دولة واحدة قادرة على التصدي له، ولذلك فإن الرد على هذا النوع من الأزمات، يتطلب دائما جهدا عالميا، وتفاهما أكبر بين الدول.

أما الدرس الآخر، فهو أن الخيرين وإرادة الخير في العالم كبيرة، رغم انتشار المظالم وارتفاع حدة أصوات مؤججي الحروب ودعاة الانعزال والشعبوية.

لعل أحد أبرز الأمثلة على ذلك هو الاستجابة الكبيرة والرمزية لعشرات الفنانين، من مغنين وموسيقيين، من مختلف الدول الذين أحيوا يوم الأحد الماضي حفلا موسيقيا من منازلهم لدعم العاملين الصحيين حول العالم في مكافحة كورونا.

والحفل، الذي شارك فيه مشاهير البرامج الكوميدية الأميركية والسيّدتان لورا بوش وميشيل أوباما، لم يكن من تنظيم دولة أو حكومة، وإنما دعت له منظمة "المواطن العالمي" ومنظمة الصحة العالمية تحت عنوان ‏‏"عالم واحد، معا في المنزل"، وقد بث مباشرة على التلفزيون والإنترنت.

عمران سلمان
كتب
عمران سلمان
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