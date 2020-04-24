من زاوية أخرى

بقعة ضوء في نهاية نفق كورونا

عمران سلمان
24 أبريل 2020
A nurse wearing personal protective equipment (PPE) in a tent on the grounds of the Sophiahemmet private hospital, perform…

ثمة شعور عام في أجزاء مختلفة من العالم بأننا قد تجاوزنا بالفعل ذروة وباء كورونا، وأن المنحنى آخذ في النزول. تدعم هذا الشعور إحصاءات وأرقام عدد الوفيات وأعداد الذين يدخلون إلى المستشفيات وكذلك الحالات الجديدة المكتشفة.

ذروة الجائحة

لا يعني ذلك بأن الأوضاع سوف تعود سريعا إلى طبيعتها في أي مكان من العالم، كما كانت قبل الوباء، فلا يزال هناك وقت للتأكد من أن هذه الأرقام سوف تحافظ بالفعل على طبيعتها النزولية، وأن الناس يواصلون الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية، وأن الأطباء والمختصين يقولون كلمتهم في هذا الجانب. لكن يمكن القول بأن الأسابيع والأشهر القليلة القادمة سوف تحمل معها انفراجا في الأزمة.

لم يحقق الوباء نبوءة الكثيرين، فهو لم يطح بالأنظمة ولم ينشر الفوضى ولم يدمر الاقتصاد العالمي

طبعا في بعض البلدان وفي بعض الولايات هنا في أميركا، قد يستمر الارتفاع في عدد الوفيات وكذلك الإصابات، ولكن المهم، حتى في مثل هذه الحالات، هو حجم معدل الارتفاع والذي يصاحب عادة انتشار الأوبئة. فكلما كان معدل الزيادة بسيطا أو طبيعيا وفي قدرة المنظومات الطبية على التعامل معه واستيعابه، كلما كان يعني أننا خرجنا من دائرة الوباء أو الجائحة، وأصبحنا نتحدث عن معدل طبيعي للإصابة، شأنه شأن الأمراض الأخرى التي تقتل هي أيضا أعدادا كبيرة من السكان كل يوم.

بين الصحة والاقتصاد

أقول إنه رغم ذلك فليس هناك من يتوقع عودة سريعة للأوضاع العامة، كما كانت قبل الوباء. وفي الوقت الحالي تكافح عدة بلدان، ومن بينها الولايات المتحدة، لوضع السكان على طريق العودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية والخدمية وإن على نطاق محدود. فالمخاوف لا تزال ماثلة من أن التسرع في فتح الاقتصاد أو إرسال رسالة خاطئة للناس بأنه يمكنهم العودة لمزاولة أنشطتهم المعتادة، قد ينجم عنه موجات إصابة جديدة بكورونا، وبما يمثل انتكاسة لإجراءات السيطرة على الوباء التي طبقت بنجاح في العديد من دول العالم.

لكن من الجهة الأخرى، بوسع المرء أن يتفهم أيضا المخاوف والتحذيرات من جانب الحكومات وقطاع الأعمال بصورة خاصة، من أن الاستسلام التام لوباء كورونا والتقاعس عن اتخاذ إجراءات تعكس التكيف الاقتصادي والتجاري في كل منطقة على حدة، وبما يشجع على عودة الحياة الطبيعية تدريجيا، سوف تكون لها انعكاسات اقتصادية واجتماعية مدمرة.

فشل نبوءات

والواقع أن هذه الانعكاسات والنتائج المدمرة، ليست ضرورية وليست حتمية. وقد أثبتت الإجراءات الاقتصادية والصحية التي اتخذتها العديد من الدول خلال الأسابيع والأشهر الماضية، لمواجهة الآثار الجانبية للوباء، بما في ذلك إجراءات الحجر الصحي، أنه بالإمكان استيعاب الصدمة واحتواء نتائجها مع الوقت. ثمة خسائر بالطبع لحقت باقتصاديات مختلف الدول، بما في ذلك الانخفاض الهائل لأسعار النفط وتدمير صناعة السفر والسياحة والعديد من قطاعات الخدمات، وتأثر القطاعات الأخرى، لكنها لن تقضي على تلك الاقتصاديات.

أما الدرس الآخر، فهو أن الخيرين وإرادة الخير في العالم كبيرة، رغم انتشار المظالم وارتفاع حدة أصوات مؤججي الحروب ودعاة الانعزال والشعبوية

لقد غير وباء كورونا أشياء كثيرة في العالم، لعل من بينها الأنماط الجديدة لممارسة الأعمال، عن بعد، وهو ما يبدو أنه سوف يسود في المستقبل، وكذلك خلق ثقافة التباعد الاجتماعي بين الناس، وأظهر هشاشة بعض الاعتقادات والثقافات القديمة.

لكنه لم يحقق مع ذلك نبوءة الكثيرين، فهو لم يطح بالأنظمة ولم ينشر الفوضى ولم يدمر الاقتصاد العالمي. والأهم هو حجم الدروس التي سوف يستخلصها الجميع من هذه التجربة بعد نهايتها.

عالم واحد

لعل أهم هذه الدروس هو أن مصير العالم يبدو مترابطا بصورة يتعذر معها أي محاولة للفصل بين مصير منطقة وأخرى. ففي الأزمات الكبرى، بما في ذلك الركود الاقتصادي والأوبئة والكوارث الطبيعية من الصعب حصر التأثيرات في منطقة بعينها، أو الاعتقاد بأن دولة واحدة قادرة على التصدي له، ولذلك فإن الرد على هذا النوع من الأزمات، يتطلب دائما جهدا عالميا، وتفاهما أكبر بين الدول.

أما الدرس الآخر، فهو أن الخيرين وإرادة الخير في العالم كبيرة، رغم انتشار المظالم وارتفاع حدة أصوات مؤججي الحروب ودعاة الانعزال والشعبوية.

لعل أحد أبرز الأمثلة على ذلك هو الاستجابة الكبيرة والرمزية لعشرات الفنانين، من مغنين وموسيقيين، من مختلف الدول الذين أحيوا يوم الأحد الماضي حفلا موسيقيا من منازلهم لدعم العاملين الصحيين حول العالم في مكافحة كورونا.

والحفل، الذي شارك فيه مشاهير البرامج الكوميدية الأميركية والسيّدتان لورا بوش وميشيل أوباما، لم يكن من تنظيم دولة أو حكومة، وإنما دعت له منظمة "المواطن العالمي" ومنظمة الصحة العالمية تحت عنوان ‏‏"عالم واحد، معا في المنزل"، وقد بث مباشرة على التلفزيون والإنترنت.

عمران سلمان
كتب
عمران سلمان
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من زاوية أخرى

"الحاكم في متاهته"

حازم الأمين
23 أبريل 2020
An anti-government protester holds the national flag during a convoy protest in the Lebanese capital Beirut on April 22, 2020,…

في الوقت الذي من المفترض فيه أن تتهاوى حكومات غربية فشلت في التصدي لفيروس كورونا، تحول الوباء في بلادنا إلى فرصة نجاة لحكومات الفشل والفساد. لبنان نموذج سافر لهذه المعادلة البائسة. 

الحكومة التي استعان بها النظام لإدارة عملية النهب الكبرى، والتي تشكلت في أعقاب ثورة 17 تشرين (أكتوبر)، باشرت عملية تشريع لواقعة السطو على مدخرات الناس وعلى الأموال العامة، ستعيد عبرها تدوير الخسائر التي بلغت نحو 83 مليار دولار، بحيث يتحمل الناس عبئها الرئيسي، فيما أركان الفساد مقيمون في قصورهم من دون أن يمس ما تولوا نهبه طوال السنوات الفائتة.

يبدي الرؤساء تبرما من قرارات حاكم مصرف لبنان، من دون أن يقدموا على خطوة واحدة لضبط جموحه. هم شركاؤه في المهمة، وعليه أن يتحمل تبرهم طالما أنه يقتصر على مجرد تصريحات عابرة، وتسريبات يمكنهم نفيها. رئيس الحكومة يقول إنه غير راضٍ عن قرارات المصرف، ورئيس البرلمان يقول إنه أطاح بالـ"هيركات". عدم الرضا لا يعني العرقلة، والـ"هيركات" بدأت مفاعيله واقعيا، والرؤساء صادقون وإن كذبوا.

تعاميم متعاقبة لمصرف لبنان تفضي كلها إلى حقيقة واحدة مفادها أن الناس وحدهم من سيدفع فاتورة الإفلاس

كان المفترض أن يتولى الشارع ضبط جموح السلطة، أو على الأقل الحد من وقاحته، إلى أن جاء الفيروس فحرر النظام من هذا العبء. تعاميم متعاقبة لمصرف لبنان تفضي كلها إلى حقيقة واحدة مفادها أن الناس وحدهم من سيدفع فاتورة الإفلاس.

السلطة ابتعدت خطوة عن هذه الإجراءات، وهي إذ أفسحت في المجال أمام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ليتولى المهمة، راحت تتحفظ على إجراءاته وكأنه حاكم مصرف في دولة جارة. صار هو السلطة، وأقام أركان النظام في الظل. لا بأس فالرجل خارج حسابات الشارع، وهو لا يطمح بأكثر من حصة في عائدات السطو، وأن يكون واجهة حفلة النهب الكبرى، فذلك لن ينعكس على طموحاته التي لا يبدو أنها تتجاوز أرصدته.

اليوم يجري سبق بين الفيروس والسلطة. احتمال استيعابه قبل أن ينجز النظام مهمته سيرتد على الخطى المتسارعة نحو تشريع الهاوية. سيلتقط الشارع أنفاسه، وسيعاود الانقضاض على أهل النظام. المهمة إذا تتطلب تسريع الخطى. الهدف الأول تمرير الـ"هيركات"، والأخير يجب أن يُمرر بصيغ التفافية، ذاك أن الرؤساء لا يتحملون "هيركات" واضحا وصريحا. الحاكم وعدهم بصيغة مُراوغة تعينهم على تمريره. لكن يجب الإسراع في إنجاز المهمة قبل أن يمضي زمن كورونا. الدولار اليوم على أعتاب الـ3500 ليرة، وهذه فرصة لدولة القراصنة، ولديهم قرصان متطوع للمهمة. الـ"هيركات" هو الفارق بين السعر الواقعي للدولار والسعر النظري الذي يحدده مصرف لبنان، وتتراوح قيمة هذا الفارق بين 30 و50 في المئة من قيمة العملة.

في مقابل هذه الحقيقة لا يبدو أن الشارع سيستكين لهذه السلطة

المصارف تمارس وقاحة موازية. لا تلتزم بتعاميم المصرف المركزي التي تلحظ بعض الحقوق للمودعين بحجة الإقفال الناجم عن الوباء، في حين تفتح أبوابها الخلفية لشركائها. حين تتوجه إلى المصرف لكي تسحب من حسابك، ستجد أبوابه مقفلة، لكنك ستتلقى رسالة عبر هاتفك تخبرك بأن المصرف سحب من نفس الحساب وفي نفس اليوم الذي قصدته فيه ووجدته مقفلا، قيمة فاتورة الهاتف أو قسط السيارة أو الـ"كريدت كارت". وقاحة لا توازيها وقاحة، وكذب لا يحترم ذكاءك.

لكن هذه الوقاحة باشرت اختبار مجالات جديدة كخنق الحريات العامة بحجة الفيروس أيضا، وهي تفعل ذلك متسلحة بغطاء سياسي وصحي وإعلامي. حالة التعبئة العامة التي أعلنت بفعل تفشي الوباء تتحول شيئا فشيئا إلى قانون طوارئ عامة. رئيس الحكومة يحذر من انعكاس معارضته على الأمن الصحي والغذائي! إنه وعي "الحط من عزيمة الأمة"، تلك التهمة البعثية التي ما زالت ترقد على صدور المجتمعات. وعلى وقع هذا المزاج تضاعف القوى الأمنية مهامها في تعقب الناشطين وفي توقيف المعترضين، وفي تحويل قرار التعبئة العامة إلى قانون طوارئ.

إنها مؤشرات الهاوية وقد قطع لبنان أشواطا كبيرة نحوها. وفي مقابل هذه الحقيقة لا يبدو أن الشارع سيستكين لهذه السلطة، والجوع لن يكون وحده دافعا نحو تجدد المواجهة، ذاك أن السرقة المعلنة جرت تحت أنظار كل الناس، وودائع مرتكبيها في المصارف الخارجية بدأت تصلنا أرقامها على نحو مذهل، ومؤسسات الاستقصاء الدولية باشرت تصويبها نحو "الحقائق اللبنانية" في الداخل وفي الخارج، وسيكون في متناول الناس في وقت قريب جدا مزيدا منها. يجري ذلك في وقت يقترب فيه الجوع من البيوت، ولن تكون القصور في منأى عن غضب الجائعين.

حازم الأمين
كتب
حازم الأمين
كاتب لبناني
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