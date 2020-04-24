من زاوية أخرى

هل هناك دور للغذاء الصحي في مواجهة فيروس كورونا؟

د. توفيق حميد
24 أبريل 2020
Palestinian doctor Abdelrahim al-Hadad displays a nutritional supplement prepared with vitamin C and Zinc to help strength the…

مواجهة الفيروسات التي تنتشر بمعدلات عالية ليست بالشيء الهين، فهي من ناحية تحتاج وسائل علاجية ناجعة للمصابين، ومن ناحية أخرى تحتاج لحماية الأصحاء من الإصابة بالمرض نفسه.

ولو نظرنا بنظرة عميقة إلى معدلات وباء فيروس كورونا حول العالم لتبين لنا بوضوح أن معدلات الوفاة بسببه أقل بكثير في معظم بلدان الشرق الأوسط، وأيضا في دول تعدادها يفوق المليار نسمة مثل الهند من معدلات الوفاة في المجتمعات الغربية مثل الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا.

فعلى سبيل المثال، فإن معدلات الوفاة لكل مليون نسمة من الإصابة بفيروس كورونا في مصر هي (2 لكل مليون نسمة)، وفي المملكة العربية السعودية هي ( 3 لكل مليون نسمة)، وفي دولة الإمارات المتحدة هي (4 لكل مليون نسمة)، وفي الهند (0.4 لكل مليون نسمة).

ولنقارن ذلك بمعدل الوفيات من المرض لكل مليون نسمة في إيطاليا (367 لكل مليون نسمة)، وفي إسبانيا (429 لكل مليون نسمة)، وفي إنكلترا (228 لكل مليون نسمة)، وفي ولاية نيويورك الأميركية (873 لكل مليون نسمة)، وفي فرنسا (286 لكل مليون نسمة) لكي ندرك الفارق الكبير بين المجموعتين.

ومن الصعب أن نعزي هذا التباين في معدلات الوفاة من الفيروس إلى عامل واحد، ولكن على الأقل يمكننا أن نشير إلى بعض العوامل مثل عامل التغذية ـ أو بمعنى آخر نوع الغذاء الذي تتناوله هذه المجتمعات والشعوب ـ كأحد هذه العوامل.

تأتي القرفة بدور مختلف ففيها مكونات تحبط قدرة بعض الفيروسات على الالتصاق ومن ثم السيطرة على خلايا الجسم

وهذه الفرضية ليست وليدة الخيال لأن الكثير من الأطعمة التي نتناولها تحتوي على مكونات غذائية قد تساعد فعلا على مقاومة الفيروسات بعدة وسائل كما جاء في العديد من الأبحاث العلمية.

فالبصل والثوم على سبيل المثال، المستخدمان بوفرة في المطبخ الشرق أوسطي يحتويان على مادة الأليسين والكويرسيتين وهي مواد لها فاعلية ضد العديد من الفيروسات كما أظهرت العديد من الأبحاث الطبية.

ويحتوي مشروب الشاي على مواد تسمى "الثيوفلافينويدز" وهي مواد محبطة لبعض الأحماض النووية التي تستخدمها الفيروسات كي تتكاثر.

وتأتي القرفة وهي من المشروبات الشهيرة بدور مختلف ففيها مكونات تحبط قدرة بعض الفيروسات على الالتصاق ومن ثم السيطرة على خلايا الجسم.

ويتألق أيضا في شأن الحماية من فيروس كورونا فيتامين (د) بخصائصه الرائعة في تحسين جهاز المناعة. وهناك بعض الدراسات الحديثة التي تبحث حاليا دور هذا الفيتامين في الحماية من فيروس كورونا. وفيتامين (د) موجود في الكثير من الأغذية وبخاصة الأسماك ومنتجات الألبان والبيض وأيضا يتواجد بوفرة في "زيت كبد الحوت".

ولا ننسى في هذا المضمار مادة الزنك الموجودة بوفرة في اللحوم الحمراء والدواجن وبعض الأغذية البحرية مثل المحار والكابوريا والجمبري وهي مادة هامة لجهاز المناعة البشري وتساعده من خلال وسائل في غاية التعقيد على مقاومة بعض الفيروسات.

الكركم الهندي يحتوي على مواد تحبط مادة الإنترليوكين 6 وهي مادة التهابية تتسبب في الكثير من أعراض ومضاعفات فيروس كورونا

وعنصر الزنك له أهمية خاصة حيث أن الكثير من الناس وبخاصة مرضى السكر وتليف الكبد والفشل الكلوي لديهم نقص في هذا العنصر الهام.

وبالإضافة إلى هؤلاء فإن عنصر الزنك يقل في الجسم أيضا مع الحمل والرضاعة ومع استخدام بعض الأدوية مثل مدرات البول.

أما عن البهارات الهندية المستخدمة في شبه القارة الهندية بوفرة فإن الكثير منها يعمل بعدة وسائل لمقاومة الفيروسات. وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن الكركم الهندي يحتوي على مواد تحبط مادة الإنترليوكين 6 وهي مادة التهابية تتسبب في الكثير من أعراض ومضاعفات فيروس كورونا.

وهذه المعلومة المؤيدة والمدعمة علميا قد تفتح مجالا لفهم لماذا تتمتع الهند بنسبة قليلة جدا من الوفاة عند المصابين بهذا الفيروس.

ومن البهارات الهندية أيضا التي لا يمكن إغفالها في هذا الأمر هو نبات "الزنجبيل" وهو يحتوي على مكونات عضوية تسمى "جينجيرولز" وهي مكونات لها خصائص قوية ضد تكاثر الفيروسات.

واستخدام هذه الأغذية بوفرة في المطبخ الشرق أوسطي والهندي بالمقارنة بالمطبخ الأوروبي التقليدي أو المطبخ الأميركي قد يفتح من ناحية باباً لبداية فهم أحد الأسباب التي قد تفسر الاختلاف الشديد في معدلات الوفاة من فيروس كورونا بعد الإصابة به ومن ناحية أخرى قد يفتح باباً آخر لاستخدام هذه الأغذية كأحد الوسائل والتي قد تقلل من وطأة هذا المرض وحدته.

وللحديث بقية!

توفيق حميد
كتب
د. توفيق حميد
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من زاوية أخرى

كيف يتعامل المغرب مع وباء كورونا؟

إيلان بيرمان
24 أبريل 2020
Youssef, 6, and Myriam 4, pose for a photograph while holding pictures that they drew during the coronavirus disease (COVID-19)…
طفلان مغربيان يعرضان رسومات أنجزاها خلال الحجر الصحي في منزلها

حتى الآن، على الأقل، لم تتضرر أفريقيا تقريبا من وباء فيروس كورونا كما حدث في أوروبا أو آسيا أو أميركا الشمالية. ومع ذلك، فإن جزءا على الأقل من القارة، وهو شمالها، يظهر بالفعل علامات خطيرة لانتشار العدوى، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قربها من أوروبا، حيث انتشر المرض. واعتبارا من 22 أبريل، شكلت الدول الخمس في المنطقة بشكل تراكمي أكثر من 40 بالمئة من حوالي 25 ألف حالة تم تصنيفها حتى الآن في القارة من قبل الاتحاد الأفريقي.

ومن بين هذه الدول، تعرضت المملكة المغربية لضربات شديدة. وهي تحتل حاليا المرتبة الثانية بعد مصر في عدد حالات كوفيد19 النشطة في شمال أفريقيا، وتمثل بحد ذاتها أكثر من 13 بالمئة من جميع حالات الإصابة في القارة. ومع ذلك، تمكنت الحكومة المغربية من تحويل عملها ضد فيروس كورونا إلى مصدر للوحدة الوطنية، وبشكل متزايد، لتعزيز مكانتها الإقليمية أيضا.

يحسب للمملكة أنها بدأت التعبئة ضد فيروس كورونا بشكل مبكر. بحلول منتصف مارس، عندما بدأ الإبلاغ عن الحالات المحلية الأولى للفيروس التاجي، بدأت الحكومة المغربية بالفعل في اتخاذ إجراءات لإغلاق الشركات والمؤسسات في جميع أنحاء البلاد. وبحلول أواخر مارس، توسعت تلك الجهود لتشمل خطة "حكومية شاملة" للتغلب على المرض، مما يستتبع استثمارات كبيرة في قطاع الرعاية الصحية في البلاد، ورصد مكثف للأفراد المصابين بالمرض، والتزام وطني بتخصيص حوالي 2.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لمكافحة الوباء.

يحسب للمملكة أنها بدأت التعبئة ضد فيروس كورونا بشكل مبكر

تشمل الإجراءات التي نفذتها المملكة، إلى حد كبير، ضوابط اجتماعية واسعة النطاق، مثل تعليق التعليم الخاص والعام، وحظر السفر والتجمعات الكبيرة، وإغلاق المقاهي والمطاعم، وتعليق الصلاة في المساجد. في العادة، مثل هذه الخطوات كانت لتكون مثيرة للجدل بشكل كبير، خاصة وأن السلطات المغربية واجهت اعتراضا اجتماعيا متناميا في الأشهر الأخيرة. بدلا من ذلك، كان لها تأثير معاكس، مما عزز مكانة وشرعية الحكومة المغربية المحلية.

ويتضح ذلك كثيرا من استطلاع للرأي العام أجراه المعهد المغربي لتحليل السياسات في مارس، والمعهد هو مركز أبحاث مستقل مقيم في الرباط، وقد وجد أن المستطلعين يؤيدون بشدة الخطوات الاحترازية التي اتخذتها السلطات. وأشارت الدراسة إلى أن ما يقرب من 80 بالمئة من حوالي 2500 مشارك شملهم الاستطلاع "أعربوا عن ارتياحهم للتدابير التي اتخذتها الحكومة".

لكن استجابة المملكة للفيروس التاجي تتجاوز الحدود الوطنية أيضا. وفي حين استجابت العديد من حكومات العالم للوباء من خلال التحول إلى الداخل، قام المغرب بالعكس، واستخدم فيروس كورونا كوسيلة لجمع مزيد من التعاون الإقليمي ولتحسين مكانة المملكة الدولية.

ولهذه الغاية، تواصل الملك محمد السادس مع قادة كوت ديفوار والسنغال فيما يعتبره كثيرون بداية لمبادرة إقليمية مستقلة بشأن الصحة. كما أعلن ملك المغرب نفسه كرائد عالمي في الاستجابة لفيروس كورونا من خلال الانضمام رسميا إلى اتحاد دولي يضم ثلاثة عشر دولة (بما في ذلك المملكة المتحدة وكندا) لتنسيق وتوحيد السياسات الوطنية بانتظام. لقد بدأت هذه المناورات في جذب الانتباه الدولي. وأشارت توتال نيوز الأرجنتينية مؤخرا إلى أن العاهل المغربي "هو أول رئيس دولة من القارة يروج لمبادرة أفريقية للتعامل مع جائحة فيروس كورونا".

التعاون الإقليمي الأكبر في مواجهة المرض يمكن أن يحدث فرقا حقيقيا

مدى شدة الوباء في أفريقيا لا يزال موضع تكهنات كبيرة. وأشار تقرير جديد صادر عن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة إلى أنه في أفضل سيناريو، ستشهد القارة 300 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا هذا العام. في أسوأ الحالات، يمكن أن يشهد أكثر من مليار إصابة و3.3 مليون حالة وفاة في عام 2020 وحده.

ومع ذلك، قد يكون التأثير الحقيقي للمرض أخف ـ كما كان في عام 2014، عندما لم يتطابق تفشي فيروس إيبولا، على الرغم من كونه شديدا، مع عدد الإصابات التي توقعها خبراء الصحة. ومع ذلك، فإن المشاكل المتوطنة في القارة ـ بما في ذلك انتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي الكبير والأنظمة السياسية الهشة وعدم كفاية الموارد الحكومية ـ لديها القدرة على جعل الوباء أسوأ بكثير بمجرد وصوله أخيرا إلى أفريقيا بجدية.

لكن ما هو واضح بالفعل هو أن التعاون الإقليمي الأكبر في مواجهة المرض يمكن أن يحدث فرقا حقيقيا. في هذا الصدد، يبدو أن المغرب يحدد سرعة الاستجابة في القارة.

إيلان بيرمان
كتب
إيلان بيرمان
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).