من زاوية أخرى

التعليم في العالم الافتراضي

د. نادية عويدات
25 أبريل 2020
Elizabeth (Libby) Cline Birmingham, who teaches science in Stanton Elementary School in Glendora, California, conducts an…

هل يستطيع الإنسان أن يغير الجزء الأكبر من أفكاره عن طريق العالم الافتراضي؟ هل يستطيع أن يطور مهارته بشكل ملحوظ، بل ويحصل على درجة عالية من التعليم سواء الرسمي أو غير الرسمي باستخدام الإنترنت وحده؟ 

قبل الربيع العربي، استهتر كثيرون بقدرة العالم الرقمي على إحداث تغيير جذري في الأفراد والمجتمعات. الإنترنت عالم مليئ بتصريحات لزعماء وصفوا من استخدموا المساحة الافتراضية بـ"شباب الإنترنت" وكأنها إهانة شنيعة. 

قدرة هذا العالم الرقمي على تغيير الواقع أخذت تحظى بجدية أكبر بعد أن استطاع "شباب الإنترنت" أولئك الإطاحة بعدة زعماء عرب لم تستطع جماعات مسلحة ذات تمويل وإعداد كبيرين هز عروشهم. لكن هذه المساحة الافتراضية وفي بعدها التعليمي تحديدا لم تدرك مجدها بحق إلى أن انتشر فيروس كورونا. 

الآن، انتقل التعليم، كما عالم الأعمال، كليا إلى المساحة الافتراضية مثبتا أن العالم الافتراضي ليس فقط قادرا على إيصال المعلومات بل أصبح الآن الطريقة الوحيدة التي يتم فيها التعليم في معظم مؤسسات العالم التعليمية والأكاديمية. التعليم عن بعد لا يكسر النسقية الكلاسيكية للتعليم بل يخلق فرصا أخرى تدفع بنا دون رجعة نحو منهج تعليمي جديد يسارع في تغير نسق التفكير والأنماط الاجتماعية الأخرى.

أدعو قراء هذا المقال إلى الاهتمام بنشر مواقعهم التعليمية المفضلة في التعليقات لمساعدة أكبر عدد ممكن للتعرف على الموارد المتوفرة مجانا

لكن هذا العالم الافتراضي انتعش في الأصل لوجود من آمنوا به منذ البداية واستثمروا فيه إدراكا منهم للإمكانيات التعليمية الهائلة التي يحظى بها. وفي العالم العربي وقبل الربيع العربي وقبل كوفيد19، كان الدكتور أحمد هندواي الحاصل على شهادة الدكتوراه في الفيزياء من جامعة بنسلفانيا وزوجته الدكتورة نجوى عبد المطلب الحاصلة على شهادة الدكتواره في الرياضيات من السباقين في المساهمة في هذا المجال. 

وما قام به أحمد ونجوى كان مُذهلا حيث أسسا مؤسسة هنداوي لتقوم بشراء حقوق النشر لأهم الكتب العربية وكذلك الكثير من الكتب بالإنكليزية من دور نشر مرموقة مثل دار جامعة أوكسفورد للنشر Oxford University Press وقاموا بترجمتها إلى العربية ثم بناء أكبر مكتبة افتراضية مجانية للناطقين بالعربية ذات جودة تضاهي أمازون كيندل Amzon Kindle. 

المكتبة المتوفرة على موقع "هنداوي" تضم ما يقارب ألفا وخمسمئة كتاب فيما يزداد عدد الكتب باستمرار حيث تقوم مؤسسة هنداوي بترجمة خمسين كتاب كل سنة. في نفس الوقت يعمل هنداوي وفريقه على تحديث مسارات تعلمية أخرى ذات علاقة بالتعليم باللغة العربية ولغات أخرى عبر شركة "نجوى" والتي توفر دروس في مجالات علمية للطلاب في أكثر من لغة حول العالم. 

ما الذي ألهم أحمد ونجوى لعمل كل هذا؟ جاءت شعلة الإلهام من حبهما العظيم للكتب والمكتبات، ولكن أيضا تأثرهما بتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية عام 2003. التقرير تكلم بالتفصيل عن العجز المستشري في القطاع المعرفي في العالم العربي والذي يشكل نقص الترجمة إلى اللغة العربية أحد أسبابه. حينها قررا إشعال شمعة في الظلام والمساهمة شخصيا في سد هذه الثغرة. ومما يدعو إلى التفاؤل في مشروع هنداوي أن أعداد مستخدمي المكتبة الافتراضية في ازدياد مستمر.

على الطرف الآخر من العالم، ومنذ انتشار الوباء العالمي، هبت شركات أجنبية ضخمة لمساعدة الطلاب في العالم العربي لسد ثغرة إغلاق المدارس. من هذه الشركات شركة غوغل حيث قام فريق من الشباب من دول مثل مصر، والعاملين في شركة غوغل بالتعاون وبتشجيع من مدراء في الشركة، قاموا بخلق قنوات لمساعدة طواقم المعلمين والطلاب على السواء. 

جهود هؤلاء وغيرهم تعزز الإيمان بالإنسانية وكرمها وبقدرتها على مواجهة أصعب التحديات

فموقع غوغل: "التدريس من المنزل" يركز على المعلمين بشكل رئيسي فيما تركز قناة يوتيوب "دروسي" على توفير محتوى لمختلف المواد والصفوف المدرسية من شركات من حول العالم العربي. 

أنا بدوري علمت عن هذا الجهد من صديقي أندي برنت نائب رئيس غوغل ومدير مختبر الإبداع في الشركة هو أحد المتحمسين لدعم أي مشروع إنساني. لكن من الواضح أن هنالك جهودا أخرى لا تعد ولا تحصى تسعى لمزيد من المساعدة.

جهود هؤلاء وغيرهم تعزز الإيمان بالإنسانية وكرمها وبقدرتها على مواجهة أصعب التحديات. في نفس الوقت، تظهر السرعة المذهلة التي تحولت فيها كثير من الجامعات وكذلك الكثير من المدارس إلى التعليم عبر الإنترنت وتوائمها مع أزمة كوفيد19 أن البنية التحتية البشرية الخاصة باستخدام الإنترنت للنهوض بالتعليم موجودة وجاهزة وهي جيل الشباب... 

فكيف يمكن الاحتفاء في هكذا جهود وتعزيزها ونشرها لمساعدة أكبر عدد ممكن من معلمينا وطلابنا؟ أدعو قراء هذا المقال إلى الاهتمام بنشر مواقعهم التعليمية المفضلة في التعليقات لمساعدة أكبر عدد ممكن للتعرف على الموارد المتوفرة مجانا. ما هو موقعك التعليمي المفضل؟ ماذا يوفر هذا الموقع؟ لنساهم جميعنا في تسليط الضوء على الموارد المتاحة للراغبين فيها وإشعال مزيد من الشموع.

نادية عويدات
كتب
د. نادية عويدات
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

من زاوية أخرى

الكرملين والأسد... "جرة أذن"

مصطفى فحص
25 أبريل 2020
A handout picture released by the official Facebook page for the Syrian Presidency on February 16, 2020, shows Syrian President…

هي ليست المرة الأولى وعلى الأرجح لن تكون الأخيرة التي يتعرض فيها رأس النظام السوري إلى الإهانات المباشرة من موسكو، لكن هذه المرة جاءت فجّة وواضحة، تحمل رسائل سياسية داخلية وخارجية بعدة اتجاهات وأثارت حفيظة طهران وحملت وزير خارجيتها إلى دمشق على وجه السرعة.

زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى العاصمة السورية في هذه الظروف يمكن وضعها في إطار محاولات طهران تطمين الأسد بأنها تقف إلى جانبه بعد "جرّة الأذن" الروسية الأخيرة التي تعرض لها.

موجة الانتقادات الروسية الأخيرة كشفت عن تباين روسي إيراني حول مستقبل الحل في سوريا ومصير الأسد. بالنسبة لموسكو، تعتبر نفسها أنجزت المهمة وباتت أكثر رغبة في إنهاء الحرب والانتقال إلى مرحلة جديدة تقوم على الاستعداد لتقديم تنازلات مدروسة تحفظ مصالحها، وذلك بعد تبلور قناعة عند بعض صُناع القرار الروسي بأن استمرار الأزمة واستنزاف ما تبقى من سوريا يتسبب بأضرار داخلية على المدى البعيد.

مما لا شك فيه أن انتخابات حرة وبإشراف أممي ستأتي بشكل جديد لسوريا لن يكون في مصلحة طهران

أما طهران التي دفعت الكلفة الأعلى في الحرب على ثورة الشعب السوري، فإن نهاية الحرب وفقا للنتائج التي يراها الكرملين مناسبة لطموحاته بمثابة إجحاف بحقها، والتي ستنعكس سلبا على الداخل الإيراني مع تراكم الأزمات والصعوبات المعيشية التي يتعرض لها نتيجة الحصار الدولي بسبب مشاريع النظام الخارجية، فيما النظام يعلم أن شرعيته مرتبطة في استمرار نفوذه الخارجي لذلك يستثمر في حربه السورية.

من المبكر جدا الرهان على خلاف إيراني روسي حول سوريا والأسد، خاصة أن المصالح المشتركة بين الطرفين استراتيجية وطويلة الأمد، إلا أنها لا تخلو من المنافسة، الأمر الذي سمح للأسد بالإقامة في المساحة الفاصلة ما بين رغبات موسكو ومطالب طهران، وهو ما يؤمن له توازنا هشا يساعده بالاستعانة بواحد منهما ضد الآخر، يلجأ إليه طالبا حمايته من رغبات أو مطالب الطرف الآخر.

لكن الجديد والملفت في ما صدر من موسكو وفي هذا التوقيت هو الاعتراف غير المباشر بأن الأسد لا يحظى إلا بشعبية 23 بالمئة من السوريين. لكن السؤال هل هذا الإحصاء جرى فقط داخل المناطق التي يسيطر عليها النظام؟ فكيف لو تم احتساب 12 مليون سوري ما بين نازح ولاجئ، ما قد يستدعي العودة إلى واحد من أبرز الأزمات في المفاوضات الروسية الغربية حول المرحلة الانتقالية التي تناولت معضلتين، حق الأسد بالترشح لدورة جديدة وحق الفارين من جحيمه بالتصويت.

تراكم الأحداث واهتراء النظام أدى إلى تبدل هندسي في شكل الهرم، وبات وافقا على رأسه، وإذا سقط الرأس تهاوى الهرم وهذا ما يقلق طهران

الجدير ذكره أنها ليست المرة الأولى التي تتناول فيها موسكو النظام بقسوة، وتتحدث علانية عن مستقبله، ففي شهر فبراير المنصرم دعا كبير الباحثين في معهد الاقتصاد العالمي والسياسة الدولية المؤرخ ستانسلاف إيفانوف إلى عدم التمسك بشرعية سلطة الأسد، وغمز من قناة شرعيته بسب بطرد "سوريا الأسد" من جامعة الدول العربية، ويحتسب عدد السوريين الذين يعترفون بسلطة النظام، وعدد أولئك الذين انتخبوه منهم.

مما لا شك فيه أن انتخابات حرة وبإشراف أممي ستأتي بشكل جديد لسوريا لن يكون في مصلحة طهران، وذلك بسبب ربط مصالحها بشخص الأسد وتركيبة نظامه، وهي ستدفع ثمن دعمها لحرب مذهبية خاضها ضد الأغلبية السورية.

في المقابل ترسم موسكو علاقة استراتيجية جديدة مع الدول العربية التي تنتمي مذهبيا إلى نفس الأغلبية السورية، إضافة إلى تركيا، ما سيؤمن لها حماية مصالحها الاستراتيجية في سوريا وضمانا لحصتها في إعادة الإعمار إن حصلت، كما أن الدعوة إلى إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية مستقبلا سيضعف من دور طهران التي ارتبط نفوذها الأساسي عبر هذه المؤسسات.

أزمة طهران أنها تعاملت مع الأسد بوصفه رأس الهرم في نظام يلبي مصالحها، لكن الحرب السورية وتلاشي مؤسسات الدولة وحضورها، اختزل سوريا الدولة بالنظام واختزل النظام برمزية الأسد، فتبنت طهران هذه الرمزية واستخدمتها مبررا لضمان نفوذها واستمراره، إلا أن المعضلة التي تواجهها الآن أن تراكم الأحداث واهتراء النظام وفشلها أدى إلى تبدل هندسي في شكل الهرم، وبات وافقا على رأسه، وإذا سقط الرأس تهاوى الهرم وهذا ما يقلق طهران.

مصطفى فحص
كتب
مصطفى فحص
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).