من زاوية أخرى

الكرملين والأسد... "جرة أذن"

مصطفى فحص
25 أبريل 2020
A handout picture released by the official Facebook page for the Syrian Presidency on February 16, 2020, shows Syrian President…

هي ليست المرة الأولى وعلى الأرجح لن تكون الأخيرة التي يتعرض فيها رأس النظام السوري إلى الإهانات المباشرة من موسكو، لكن هذه المرة جاءت فجّة وواضحة، تحمل رسائل سياسية داخلية وخارجية بعدة اتجاهات وأثارت حفيظة طهران وحملت وزير خارجيتها إلى دمشق على وجه السرعة.

زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى العاصمة السورية في هذه الظروف يمكن وضعها في إطار محاولات طهران تطمين الأسد بأنها تقف إلى جانبه بعد "جرّة الأذن" الروسية الأخيرة التي تعرض لها.

موجة الانتقادات الروسية الأخيرة كشفت عن تباين روسي إيراني حول مستقبل الحل في سوريا ومصير الأسد. بالنسبة لموسكو، تعتبر نفسها أنجزت المهمة وباتت أكثر رغبة في إنهاء الحرب والانتقال إلى مرحلة جديدة تقوم على الاستعداد لتقديم تنازلات مدروسة تحفظ مصالحها، وذلك بعد تبلور قناعة عند بعض صُناع القرار الروسي بأن استمرار الأزمة واستنزاف ما تبقى من سوريا يتسبب بأضرار داخلية على المدى البعيد.

مما لا شك فيه أن انتخابات حرة وبإشراف أممي ستأتي بشكل جديد لسوريا لن يكون في مصلحة طهران

أما طهران التي دفعت الكلفة الأعلى في الحرب على ثورة الشعب السوري، فإن نهاية الحرب وفقا للنتائج التي يراها الكرملين مناسبة لطموحاته بمثابة إجحاف بحقها، والتي ستنعكس سلبا على الداخل الإيراني مع تراكم الأزمات والصعوبات المعيشية التي يتعرض لها نتيجة الحصار الدولي بسبب مشاريع النظام الخارجية، فيما النظام يعلم أن شرعيته مرتبطة في استمرار نفوذه الخارجي لذلك يستثمر في حربه السورية.

من المبكر جدا الرهان على خلاف إيراني روسي حول سوريا والأسد، خاصة أن المصالح المشتركة بين الطرفين استراتيجية وطويلة الأمد، إلا أنها لا تخلو من المنافسة، الأمر الذي سمح للأسد بالإقامة في المساحة الفاصلة ما بين رغبات موسكو ومطالب طهران، وهو ما يؤمن له توازنا هشا يساعده بالاستعانة بواحد منهما ضد الآخر، يلجأ إليه طالبا حمايته من رغبات أو مطالب الطرف الآخر.

لكن الجديد والملفت في ما صدر من موسكو وفي هذا التوقيت هو الاعتراف غير المباشر بأن الأسد لا يحظى إلا بشعبية 23 بالمئة من السوريين. لكن السؤال هل هذا الإحصاء جرى فقط داخل المناطق التي يسيطر عليها النظام؟ فكيف لو تم احتساب 12 مليون سوري ما بين نازح ولاجئ، ما قد يستدعي العودة إلى واحد من أبرز الأزمات في المفاوضات الروسية الغربية حول المرحلة الانتقالية التي تناولت معضلتين، حق الأسد بالترشح لدورة جديدة وحق الفارين من جحيمه بالتصويت.

تراكم الأحداث واهتراء النظام أدى إلى تبدل هندسي في شكل الهرم، وبات وافقا على رأسه، وإذا سقط الرأس تهاوى الهرم وهذا ما يقلق طهران

الجدير ذكره أنها ليست المرة الأولى التي تتناول فيها موسكو النظام بقسوة، وتتحدث علانية عن مستقبله، ففي شهر فبراير المنصرم دعا كبير الباحثين في معهد الاقتصاد العالمي والسياسة الدولية المؤرخ ستانسلاف إيفانوف إلى عدم التمسك بشرعية سلطة الأسد، وغمز من قناة شرعيته بسب بطرد "سوريا الأسد" من جامعة الدول العربية، ويحتسب عدد السوريين الذين يعترفون بسلطة النظام، وعدد أولئك الذين انتخبوه منهم.

مما لا شك فيه أن انتخابات حرة وبإشراف أممي ستأتي بشكل جديد لسوريا لن يكون في مصلحة طهران، وذلك بسبب ربط مصالحها بشخص الأسد وتركيبة نظامه، وهي ستدفع ثمن دعمها لحرب مذهبية خاضها ضد الأغلبية السورية.

في المقابل ترسم موسكو علاقة استراتيجية جديدة مع الدول العربية التي تنتمي مذهبيا إلى نفس الأغلبية السورية، إضافة إلى تركيا، ما سيؤمن لها حماية مصالحها الاستراتيجية في سوريا وضمانا لحصتها في إعادة الإعمار إن حصلت، كما أن الدعوة إلى إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية مستقبلا سيضعف من دور طهران التي ارتبط نفوذها الأساسي عبر هذه المؤسسات.

أزمة طهران أنها تعاملت مع الأسد بوصفه رأس الهرم في نظام يلبي مصالحها، لكن الحرب السورية وتلاشي مؤسسات الدولة وحضورها، اختزل سوريا الدولة بالنظام واختزل النظام برمزية الأسد، فتبنت طهران هذه الرمزية واستخدمتها مبررا لضمان نفوذها واستمراره، إلا أن المعضلة التي تواجهها الآن أن تراكم الأحداث واهتراء النظام وفشلها أدى إلى تبدل هندسي في شكل الهرم، وبات وافقا على رأسه، وإذا سقط الرأس تهاوى الهرم وهذا ما يقلق طهران.

مصطفى فحص
كتب
مصطفى فحص
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

من زاوية أخرى

كرتنا البديعة

كوليت بهنا
25 أبريل 2020
A red fox walks in an empty park in the southern Israeli city of Ashkelon, where predatory animals now roam amid the…

احتفت الأرض بنفسها في يوبيلها الذهبي قبل يومين، احتفاءً مختلفا واستثنائيا عن أي وقت مضى.

غاب الإنسان عن هذه الاحتفالية، وهو، أسمى كائناتها. في الوقت ذاته، أثقل من عليها في عبثه وانتهاكاته التي لا تحتمل، وهو من منحها منذ البدء القيمة والمعنى لهذا التقدير. فبدت احتفاليتها المنفردة بدونه محزنة في أحد جوانبها، وبخاصة حين فُرض غيابه القسري لمرضه، الذي منحها هذه الإجازة التنفسية الطارئة، وكأن الأمر متلازمة سوريالية، نشاطه يمرضها، ومرضه يعافيها.

خلال أقل من ثلاثة أشهر، وهو زمن يعتبر لامتناه في قصره من عمر كرتنا البديعة، لمس الجميع من حوله، تغيرات التعافي الإيجابية والمشرقة التي تجلت في البيئة وقدرتها المدهشة على التجدد. تغيرات لحظَتها البشرية بكافة حواسها، حيث انقشعت الرؤية، وأحالنا السكون إلى نقاء الإنصات، وأدى تراجع تلوث الهواء ليس إلى تنقية رئاتنا فقط، بل إلى تغير ملمس بشرة الأرض، وطعم المياه والغذاء شبه الخاليين من السمّية التي دست في حيواتنا ورافقتنا لسنوات.

أجمل ما تحقق في هذه الاستراحة الكونية، ترجم في رد الفعل العفوي والسريع لجميع الكائنات الحية الأليفة والمتوحشة معا، التي عادت للتكاثر بطمأنينة، والاسترخاء مع صغارها تحت الشمس وفوق الرمل، أو التمدد في اتساع المروج الخضراء دون اكتراث، أو اللهو على الشطآن دون ذعر.

لا تتعظ البشرية من دروسها القاسية التي تصيبها جراءها كل حين.

وأبرز ردود فعل هذه الكائنات التي ستعلق في الذاكرة لأمد طويل، هو اقتحامها للمدنية بجرأة، والتسكع في شوارع المدن وحدائقها وأحيائها الآهلة بالسكان، بكل حرية وأمان، وكأنها تريد أن تذكر الانسان، في تبادل الأدوار القاسي هذا، أن هذا الكوكب كان مشاعا لها في البدء قبله، وحضوره فوقها في وقت لاحق، والذي سخرت ورضخت له طائعة بأمر من السماء، كان ظالماً ومتغولا في وحشيته وقسوته، أكثر بكثير من دوره الأنيس والرفيق، المفترض أن يكون عليه ككائن عاقل.

في السادس من شهر أبريل الجاري، أصيبت النمرة /ناديا في حديقة الحيوان في نيويورك بفيروس كورونا نقله لها حارس الحديقة من دون قصد، لكن القصدية في الأذية، تحققت قبلها بشهر، أي مع بدء الانتشار العالمي لفيروس كورونا مطلع شهر مارس الفائت، حين تمكن صيادون مجرمون من قتل الزرافة البيضاء الوحيدة والنادرة في العالم مع صغيرها. 

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A handout photo released on March 2, 2020 by Nasa and Earth Observatory shows maps displaying nitrogen dioxide (NO2) values…
صورة وزعتها ناسا تظهر انخفاض الانبعاثات الملوثة في الصين قبل وبعد الحجر الصحي

وخلال الأشهر الثلاث الماضية من تفشي جائحة كورونا، أزهقت أرواح العديد من القطط والكلاب الأليفة، أو رميت في الشوارع بلا طعام في عدد من الدول، وتم تبادل مقاطع فيديو لعمليات تسميمها، وبشكل خاص في لبنان، تحت ذريعة الخوف من نقلها لعدوى الفيروس، رغم أن كل التقارير أثبتت أن الانسان هو من ينقل لها المرض وليس العكس.

قبل عام تحديدا، قررت الحكومة الأسترالية قتل مليوني قط من القطط البرية بسبب اصطيادها للزواحف والطيور. لم تمض أشهر قليلة حتى شهدت أستراليا حرائقها الكارثية التي قضت على الأخضر واليابس ومختلف الكائنات الحية التي لن تستعاد قبل خمسين عاما حسب التقديرات، وما زالت صور حيوانات الكنغارو الناجية ترفع أياديها تحت المطر وكأنها تستنجد بإغاثة السماء، واحدة من أقسى الصور وأكثرها إيلاما في الذاكرة القريبة.

سنة 1958، أباد الرئيس الصيني ماو تسي تونغ الملايين من عصافير "الدوري"، وهو عصفور، يعتبر في بعض المعتقدات الشعبية الأميركية، بأنه الطير الذي ينقل أرواح الموتى لحظة موتهم إلى السماء. أبادهم ماو في مجزرة مهولة بحجة سرقاتهم المستمرة للحبوب، الأمر الذي أدى إلى خلل إيكولوجي، وازدياد عدد الحشرات والقوارض التي كانت تصطادها هذه الطيور، ومن ثم نشوء أضرار بالغة في الزراعة، انتهت جميعها بالمجاعة الصينية الكبرى التي قتلت خلال ثلاث سنوات لاحقة ما يقارب الأربعين مليون نسمة.

تتسع هذه الأرض لنا معا، تتسع للغاية حين نقرر، أن نبقى، أو نفنى معا

قبل الصين بسبعة قرون، أبادت أوروبا بمرسوم باباوي ملايين من القطط، وذلك بحرقها هي وأصحابها إبان حملات التفتيش في العصور الوسطى، تحت ذريعة ارتباط القطط، السوداء منها بشكل عنصري خاص، بأصحاب السحر والشعوذة، وهو ما تسبب بدوره إلى ازدياد عدد القوارض، وانتشار جائحة الطاعون الأسود التي تسببت بوفاة نحو ثلث سكان أوروبا.

الشواهد على هذه الجرائم البيئية كثيرة ويصعب حصرها، تاريخية كانت أم حديثة، لا تتوقف عن تماديها، ولا تتعظ البشرية من دروسها القاسية التي تصيبها جراءها كل حين. 

وفي ظل جائحة كورونا وأسبابها التي نسبت إلى العبث بالحياة البرية، ليس المطلوب منعها أو الحد من المتاجرة بها فقط، بل تطالب البشرية اليوم باستراتيجية موحدة، تشبه ميثاق شرف دولي، تحدد آليات التعامل المنطقي مع البيئة وتجريم انتهاكاتها، وتحمل مسؤولية هذه الأرض ومن عليها، بعقلية حازمة ومغايرة، تحد من العبث بالطبيعة بكافة أشكاله. وإن لم تفرض هذه الاستراتيجية الدولية الصارمة، لن يكون مستغربا أن نظل حبيسي أقفاص البيوت إلى أمد غير قريب، تعبر من أمام نوافذنا الكائنات الحية، وتسخر من هشاشتنا التي تباد بأتفه الصغائر.

تتسع هذه الأرض لنا معا، تتسع للغاية حين نقرر، أن نبقى، أو نفنى معا.

كوليت بهنا
كتب
كوليت بهنا
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).