من زاوية أخرى

هل بمقدور الصين قيادة العالم؟

عريب الرنتاوي
26 أبريل 2020
Chinese President Xi Jinping and outgoing Macau Chief Executive Fernando Chui arrive for a cultural performance in Macau, China…

"القوة" و"الثروة" تمنحان من يمتلكهما القدرة على "السيطرة"، وهما تتغذيان إحداهما بالأخرى، فالثروة تعظم القوة، الأخيرة تفتح أفقا لمراكمة الأولى... لكن لا القوة ولا الثروة، بمقدورهما منفردتين أو حتى مجتمعتين، تأهيل من يمتلكهما للعب دور "القيادة"... القيادة يلزمها بعد ثالث: "الشرعية"، وهذه بالضرورة مستمدة من منظومة قيمية وأخلاقية.

من بين عناصر القيادة الثلاثة، يبدو مفهوم "الشرعية" الأكثر التباسا: الإمبراطوريات الغابرة لم تكن بحاجة لاكتساب "شرعية ما"، لفرض سيطرتها على العالم، ولكن بعد أن استجدت الضرورة لإدامة السيطرة، بأقل الكلف ومن دون مقاومة من قبل الشعوب والمجتمعات "المُسيطر عليها"، بدأت المراكز الدولية الناشئة بالبحث عنها أو حتى "تخليقها"، تارة من كتب السماء ورسالاتها، فكانت الفتوحات الإسلامية والحروب الصليبية وأخرى من مفاهيم "الإعمار" و"التحديث" كما في تجربة الاستعمار القديم والجديد، وثالثة من مفهوم "تعميم العدالة الاجتماعية" وإلغاء الفوارق بين الطبقات، كما رأينا في تجربة الاتحاد السوفياتي والمعسكر الاشتراكي.

أن تنجح الصين في فرض قيادتها للعالم ولنظام عالمي جديد، فهذا أمرٌ يبدو مستبعدا، بغياب العنصر الثالث للقيادة: الشرعية

عرفت البشرية في تاريخها، أشكالا مختلفة من "السيطرة" الإمبراطورية والاستعمارية، بيد أنها ستنتظر حتى انبلاج القرن الماضي، لتشهد انقلاب "السيطرة" إلى "قيادة"، بامتلاك الولايات المتحدة لعناصر القيادة الثلاثة: القوة والثروة والشرعية المبنية على مبادئ ويلسون الأربعة عشرة، والدعوة لنشر قيم الحرية والديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان... وفي كل مرة، كانت الولايات المتحدة تنحرف فيها عن هذه المنظومة القيمية كانت قيادتها للعالم تتحول إلى شكل من أشكال السيطرة والاستبداد.

نهاية الحرب الباردة، وسقوط المعسكر الاشتراكي، فتحت الباب رحبا لـ"تعميم" القيادة الأميركية للعالم، لكن الصين، بوصفها أحد قطبي هذا المعسكر إلى جانب الاتحاد السوفياتي، ستهتدي إلى ابتداع نظام "هجين"، سيمكنها من تفادي السقوط أو تأجيله، وهو نظام مزج بين أنماط الحكم السياسية الشمولية، تحت مظلة "الحزب الواحد والقائد"، ونظام اقتصادي يعتمد اقتصاد السوق والتجارة الحرة.

الصين وقيادة العالم

طوال العقود الثلاثة الماضية، نجحت الصين في صنع "معجزة اقتصادية"، وتحولت من مجتمع زراعي فلاحي متخلف، إلى "مصنع العالم"، وموردٍ للكثير من "سلاسل الإنتاج" في الاقتصادات العالمية الكبرى وشركاتها العملاقة العابرة للقارات، وتربعت في خانة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، متحفزةً للمنافسة على الموقع الأول، وتأمل في انتزاعه من الولايات المتحدة في غضون عقدين أو ثلاثة عقود قادمة.

ثروة الصين المتعاظمة، مكّنتها من بناء عناصر القوة الأخرى، ومن بينها العسكرية، فالجيش الشعبي الصيني الذي نشأ على مفاهيم حرب العصابات و"المسيرة الكبرى"، تحول اليوم إلى جيش حديث، ينافس في البر والبحر والجو والفضاء، أقوى جيوش العالم وأحدثها، مع ميزة إضافية مستمدة من الفائض السكاني لبلد يزيد سكانه عن خُمس سكان العالم.

بخلاف إمبراطوريات ومراكز دولية تبادلت السيطرة على العالم، اعتمدت الصين القوة الاقتصادية الناعمة لبسط نفوذها وتوسيعه، لم تلجأ إلى قوتها العسكرية الخشنة إلا في أضيق النطاقات ولفترات محدودة، وتحاشت التورط في الصراعات وبؤر الأزمات المشتعلة في العالم، ولم تُبد اهتماما بمسألة "طبيعة أنظمة الحكم" في الدول التي تتعامل معها، فهي انفتحت حيثما أمكن على أعرق الديمقراطيات الغربية، من دون أن تتخلى عن تعاملاتها مع نظم استبدادية فاسدة ومجرمة، فالصين لم تحرر اقتصادها من قيود "الاشتراكية الصارمة" فحسب، بل وحررت سياستها الخارجية وعلاقاتها الدولية من فكرة "تصدير النموذج" التي حكمت الصراع بين المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي.

ساعد ذلك الصين على تطوير مشروع "الحزام والطريق"، فالدول المنخرطة في هذا المشروع، ليس لديها ما تخشاه من الصين، فهذه لا متطلبات لها ولا شروط خارج "حسابات الربح والخسارة"... والأمر متروك لسلطات البلدان الأخرى، لتقرر ما الذي يفيد اقتصاداتها، وما الذي يضعها بين أنياب التنين الصيني.

لم تُبد الصين اهتماما بمسألة "طبيعة أنظمة الحكم" في الدول التي تتعامل معها، فهي انفتحت على أعرق الديمقراطيات الغربية، من دون أن تتخلى عن تعاملاتها مع نظم استبدادية فاسدة ومجرمة

أدركت الصين، خصوصا تحت قيادة شي جينبينع، حاجتها لشرعية قيمية وأخلاقية، تمكنها من الانتقال من "السيطرة" إلى "القيادة"، فشرعت في التخلص من دون "مراجعة" أو "نقد ذاتي"، من إرث مؤسسها ماو تسي تونغ، وتحديدا ثورته الثقافية باهظة الكلفة... أخذت تبحث في تعاليم كونفوشيوس عن قيم السلام والتسامح ومحبة الجيران وتوادهم... ومقابل راية "القيم الإنسانية المشتركة" التي طالما رفعها الغرب بقيادة الولايات المتحدة، ترفع بكين اليوم راية "المستقبل الإنساني المشترك"، فالعالم متعدد الثقافات والحضارات والأديان، يمكنه أن يتشاطر المستقبل ذاته، وبكثير من التعاون والتبادل الاقتصادي والتجاري النافع لمختلف الأطراف، دون أن تجد أي من بلدانه، حاجة للتخلي عن أيٍ من "قيمها"، وبالأخص، شكل نظامها السياسي، ومنظومة الحقوق والحريات المتاحة للمواطنين، وطبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم، أو "نظرية العقد الاجتماعي".

وفيما كانت الصين تطور رؤيتها الخاصة لعناصر "القيادة" الثلاثة، وتحديدا في العقد الأخير، كانت الولايات المتحدة، تشهد تراجعا في دورها القيادي العالمي، وتخبطا في إدارة سياساتها الخارجية، وانسحابا من المسرح الدولي لصالح نزعات انكفائية داخلية، بلغت ذروتها مع الإدارة الحالية، وإن كانت لم تبدأ معها... 

أما على المستوى الداخلي، فكان "النموذج" الأميركي في الحرية والديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الانسان، يمر بأكبر امتحان له في المئة عام الأخيرة، من صعود قوى اليمين الانعزالي "الشعبوي"، وما تستبطنه من مواقف مناهضة للاجئين والمهاجرين والأقليات والنظام القضائي والصحافة والإعلام، وما يخلفه من حالة انقسام واستقطاب غير مسبوقين في المجتمع الأميركي.

جائحة كورونا: الفرصة والتحدي

في الوقت الذي تتعاظم في الانتقادات للصين لعدم شفافيتها وإفصاحها عن الوباء في وقت مبكر، كانت إدارة واشنطن المرتبكة وغير الكفؤة للجائحة، تحظى بانتقادات مماثلة... لكن القوتين العظميين لن تدعا "كورونا" تمر، من دون أن تسجلا أهدافا مؤلمة، إحداهما في مرمى الأخرى، بالذات لجهة "الطعن في شرعيتها القيمية والأخلاقية"... 

واشنطن، تحمل بكين وحزبها الشيوعي وزر انتشار الفيروس، والصين تسعى في إبراز الطابع الأخلاقي لسياستها الخارجية عبر منظومة المساعدات التي هبّت لتقديمها للعديد من الدول المنكوبة، وبصرف النظر عن الخصومة السياسية معها.

من الصعب الجزم من الآن، من سيكون الرابح أو الخاسر في "المباراة الأخلاقية" أو الصراع على "الشرعية" بين العملاقين، فالبشرية جمعاء، ما زالت في قلب المعمعة، والحرب ضد الفيروس لم تضع أوزارها بعد... صحيح أن الصين ربما تكون كسبت "الجولة الأولى" منها، فهي اليوم تحظى بإشادات دولية واسعة، رسمية وشعبية، على إدارتها الحاسمة للأزمة ومد يد العون لدول أخرى منكوبة... 

لكن الصحيح كذلك، أن ثمة جولات قادمة، ستقرر النتيجة النهائية لهذه "المباراة": من سيخترع العلاج ومن سيكتشف اللقاح، وهل سيجري التعامل بأنانية مع هذه الاختراعات والاكتشافات؟ هل سيجري "تسييسها" بحجبها عن الخصوم؟ وهل ستتغلب المعايير الإنسانية على المعايير التجارية عند تعميمها؟

المعضلة الصينية

تستطيع الصين أن تمضي بعيدا في بناء عنصري "القوة" و"الثروة"، وستتمكن من بسط سيطرتها، الاقتصادية والمالية بخاصة، على مساحات واسعة من العالم... لكن الصين ستظل تواجه مأزقا حقيقا، حين يتعلق بالأمر بالعنصر الثالث لـ"القيادة": "الشرعية"... فلا تعاليم كونفوشيوس ولا نظرية "المستقبل الإنساني المشترك"، تحمل أجوبة مقنعة لأسئلة البشرية وتساؤلاتها، في لحظة اشتداد الحاجة لنظام عالمي جديد، أو في لحظة البحث عن حلول لمأزق الديمقراطية المتفاقم، والأرجح أن الإجابة على هذه الأسئلة والتساؤلات، ستأتي من الغرب وليس من الشرق، لا سيما إن تعافت مراكزه الكبرى: واشنطن بخاصة، من أزماتها الاقتصادية والسياسية والأخلاقية.

من الصعب الجزم من الآن، من سيكون الرابح أو الخاسر في "المباراة الأخلاقية" أو الصراع على "الشرعية" بين العملاقين

وستواجه الصين عاجلا أم آجلا، مأزقا مزدوجا: فكلما تعزز نفوذها الاقتصادي العالمي، اشتدت حاجتها لمنظومة قيمية تتشاطرها مع العالم وتعزز دورها القيادي بدلا عن دورها المسيطر... وكلما تنامى دور قطاعات الأعمال الخاصة والحرة في اقتصاداتها، كلما اشتدت الضرورة لخلق المواءمة الضرورية بين نظامها السياسي "الأحادي" ونظامها الاقتصادي "التعددي".

قد تسجل الصين نجاحات كبرى في تمديد نفوذها في دول آسيا وأفريقيا، وربما تنجح في تعظيم تجارتها وتبادلاتها وديونها لدول غربية عديدة، وهذا سيجعل منها قطبا دوليا أساسيا، ولكن من ضمن نظام "متعدد الأقطاب"... 

لكن أن تنجح الصين في فرض قيادتها للعالم ولنظام عالمي جديد، فهذا أمرٌ يبدو مستبعدا، بغياب العنصر الثالث للقيادة: الشرعية... وسيكون التنين الصيني أمام تحدي الاختيار بين واحد من خيارين: إما أن يكتفي بدوره كقطب من ضمن أقطاب متعددة، يبسط سيطرته على مجال حيوي معين في الجغرافيا السياسية والاقتصادية العالمية، أو أن يتكيف مع حاجة البشرية لمستقبل مشترك، مبنيّ على منظومة قيمية وأخلاقية مشتركة، بعد أن يكتشف أن البشرية التي سئمت الإمبراطوريات السلالية والنظم الشمولية، ستظل توّاقة لحريتها وتعدديتها وحقوقها غير القابلة للتصرف.

عريب الرنتاوي
كتب
عريب الرنتاوي
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من زاوية أخرى

فيروس كورونا في المغرب: التّبِعات الاقتصادية والاجتماعية

محمد اشتاتو
26 أبريل 2020
Employee works on a Moroccan ventilator at a factory in Casablanca following an outbreak of the coronavirus disease (COVID-19),…
تعمل على تصنيع جهاز تنفس اصطناعي في كزابلانكا

تعالج البلدان حول العالم تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بناءً على احتياجاتها الفريدة وقدراتها على مواجهته. ويطرح حاليا موقع المغرب تحديات اقتصادية واجتماعية عدة، بصفته بلدا في شمال أفريقيا تربطه علاقات شاملة مع أوروبا شكّلت ميزةً أساسيةً للاقتصاد المغربي. وتعيّن على المغرب مواجهة هذه التحديات على جبهات اقتصادية وقانونية واجتماعية متعددة.

الجدول الزمني لردود الفعل إزاء الوباء

في خلال المراحل الأولى لتفشّي الوباء، وعلى غرار بلدان أخرى متعددة حول العالَم، أصدر المغرب الأوامر بإجلاء المواطنين الذين يعيشون في منطقة ووهان الصينية، حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى. وعند عودة الأشخاص الذين جرى إجلاؤهم إلى المغرب، فُرضت عليهم قيود إضافية شملت الحجر الإلزامي لمدّة 20 يوما في مستشفى عسكري في الرباط.

للتخفيف أكثر من خطر انتشار فيروس كورونا المستجدّ في المغرب، شُرع بالفحص على كافة نقاط الدخول ـ بما فيها المطارات ـ في أواخر شهر يناير. وفي الشهر التالي، أتاح المغرب الفحص المجّاني لعامة الناس.

رغم الجهود الأوّليّة، سُجّلت الإصابة الأولى المؤكَّدة بكوفيد-19 في المغرب في 2 مارس. ومنذ ذلك الحين، واصلَ الفيروس انتشاره في المغرب ـ فارتفع العدد من 33 حالة في 3 مارس إلى 3537 حالة في 23 أبريل. ومع ارتفاع عدد الإصابات المحلية، ارتفع أيضا عدد الوفيّات. ففي 10 مارس، أعلنت وزارة الصحة المغربية عن حالة الوفاة الأولى من جرّاء الفيروس ـ وهي امرأة مغربية تبلغ من العمر 89 عاما عادت إلى المغرب من بولونيا، إيطاليا. وبعد شهر تقريبا، بلغ عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا 151.

رغم المعدّل المنخفض نسبيا لعدد الإصابات في المغرب مقارنةً بالبلدان الأوروبية المجاورة له (ثلاثة أشخاص من أصل 100 ألف شخص)، إنّ التوقعات لمستقبل المغرب جد صعبة في ظروف هذه الجائحة. فتوقّع عدد من الخبراء أن تصبح المراكز الطبية في المدن ربما غير قادرة على التحمل وأن تعجز المناطق الريفية عن الفحص لاكتشاف المرض وعن معالجته. وبما أنّ الحكومة المغربية طلبت أيضا المزيد من فحوصات كوفيد-19 من الصين وكوريا الجنوبية، يتوقّع عدد من الخبراء رؤية طفرة كبيرة في معدّل الإصابات.

تشمل الآثار الجانبية الاقتصادية الأخرى لوباء كوفيد-19 الانخفاض الهائل في أموال الشتات المغربي، التي تعتمد عليها عائلات كثيرة

بُعيد الإعلان عن حالة الوفاة الأولى، بدأت الحكومة بتعزيز القيود على السفر التي كانت موضوعة مسبقا من خلال إغلاق حدودها البحرية والجوية مع فرنسا وإسبانيا، وأيضا حدودها البرّيّة مع مدينتيْ سبتة ومليلية المحتلتين من طرف إسبانيا. واختار المغرب أيضا أن يحذو حذو بلدان كثيرة من خلال تعليق الأنشطة المدرسية كافة حتى إشعار آخر في 13 مارس.

تضاعف عدد الحالات المؤكّدة بين 14 و16 مارس، مع العلم أنّ العدد الفعلي للإصابات في تلك الفترة الزمنية كان أعلى ربما نظرا إلى الطلب المرتفع على معدات فحص كوفيد-19 ونقصها على الصعيد العالمي. 

ومع الطفرة في عدد الحالات، طلب رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني من عامة الناس ألا يهلعوا، وقال إنّ تفشّي الوباء في المغرب تحت السيطرة. ولكن انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات محال السوبرماركت ومتاجر السلع الغذائية المزدحمة بالحشود، ما زاد خوف الناس من احتمال النقص في المواد الغذائية. وفي خلال هذه الفترة، فيما كان مواطنو المغرب لا يزالون يخضعون لأوامر البقاء الطوعي في المنزل، روّجوا لهاشتاغ #restecheztoi الذي يعني "إلزم منازلك"، والذي لاقى شعبية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، بما فيها "تويتر".

في 18 مارس، اجتمعت هيئة العمل المشتركة بين وزارة الصحة وجمعية العيادات الخاصة لمناقشة حشد موارد العيادات الخاصة لصالح المستشفيات الحكومية. وبعد أسبوعيْن من تأكيد المغرب الإصابة الأولى بكوفيد-19، أعلنت الحكومة رسميا "حالة الطوارئ الصحية" التي ستبقى سارية المفعول حتّى 20 أبريل، أي قبل بضعة أيام فحسب من بدء الصوم في شهر رمضان وتم تمديدها بعد ذلك لحدود 20 مايو.

تشمل هذه التدابير الجديدة الإغلاق وحظر التجوّل الإلزامييْن في جميع أنحاء البلاد، ويحرص كلٌّ من الشرطة والجيش على تطبيق هذه التدابير وحثّ المواطنين على الحدّ من تنقّلاتهم في خلال اليوم لتقتصر على الأنشطة الضرورية جدا. 

وتطبّق الحكومة هذه التدابير بحزمٍ عبر الطلب من الأفراد الذين يخرجون من المنزل الحصول على إذنٍ خاص، إمّا من مكان عملهم وإمّا من السلطات المحلية. ومنذ 20 مارس، اعتقلت السلطات آلاف الأفراد بسبب خرق حالة الطوارئ أو بسبب نشر المعلومات الخاطئة. إلا أن الحكومة أطلقت أيضا سراح آلاف المساجين من سجونها بهدف تقليص خطر التجمعات هناك.

بعد حوالي شهر من إعلان الطوارئ، ومع استمرار تزايد عدد الحالات المؤكدة والوفيات المرتبطة بالفيروس التاجي، مددت الحكومة حالة الإغلاق حتى 20 مايو لمواصلة مكافحة انتشار الفيروس.

التحديات الاقتصادية والاستجابات

وسط حالة الإغلاق في البلد، يتساءل المغاربة أكثر فأكثر بشأن التبعات الاقتصادية المترتّبة عن هذا الفيروس. فيحيط الشك بتأثير الوباء في الاقتصاد المغربي في حين تشير رسالة وُجّهت مؤخرا إلى "الاتحاد الأوروبي" إلى أنّ الأثر سيكون شديدا رغم اختلافه بحسب القطاع.

بعثت الحكومة المغربية هذه الرسالة إلى وفد "الاتحاد الأوروبي" في 26 مارس وتوقعت خسائر ملحوظة في قطاعات السياحة والسيارات والأقمشة في عام 2020. وتسلّط الرسالة الضوء على تشكيل "الاتحاد الأوروبي" أكثر من 58 في المئة من صادرات المغرب، و59 في المئة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، و70 في المئة من قطاع السياحة في المغرب. وفيما لم يختبر المغرب بعد التأثيرات الكاملة للفيروس في اقتصاده، سينعكس قريبا الانخفاض المتوقَّع من الأسواق الأوروبية على المستوى المحلّي.

أفاد وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز بأنّ إجمالي 113000 شركة أوقفت أنشطتها منذ 15 مارس. وقال الوزير أيضا إنّ أكثر من 700000 موظّف عجزوا عن العمل أو جرى فصلهم نتيجة لذلك، مع أنّ الحكومة حددت يوم الجمعة الواقع في 3 أبريل كمهلة نهائية للتبليغ عن البطالة.

تشير التقارير من "اللجنة الاستقصائية الاقتصادية" إلى أن عدد الموظّفين الذين قدّموا طلبا للحصول على المنافع يتجاوز إلى حد كبير القدر الذي تستطيع الوكالة إعانته

يتوقّع "اتحاد النقل الجوي الدولي" أيضا أن يتسبب الوباء بتراجع الحركة الجوية بشكلٍ هائل، مع توقع خسائر إجمالية تبلغ حوالي 728 مليون دولار وتطال 225000 وظيفة. وبعد الحظر العام على حركة مركبات الركّاب في 24 مارس، يمكن أن ينتظر النقل على الطرقات والنقل بالسكك الحديدية مستويات مشابهة من التدهور.

تشمل الآثار الجانبية الاقتصادية الأخرى لوباء كوفيد-19 الانخفاض الهائل في أموال الشتات المغربي، التي تعتمد عليها عائلات كثيرة. ويلعب الشتات المغربي دورا بارزا في اقتصاد بلاده؛ فيحوّل نحو 69 في المئة من المغاربة المقيمين في الخارج ربع دخلهم السنوي تقريبا إلى وطنهم.

يُتوقَّع أن تكون السياحة القطاع الأكثر تضررا في الاقتصاد، وتقدّر "الكونفدرالية الوطنية للسياحة" أنّ الخسائر المتوقّعة لعام 2020 تبلغ تقريبا 34.1 مليار درهم في إيرادات السياحة الإجمالية و14 مليار درهم من قطاع الفنادق وحده. وتتوقّع الكونفدرالية تراجعا بنسبة 98 في المئة في عدد السيّاح الذين يزورون البلد، ما سيعرّض 500000 وظيفة و8500 شركة للخطر.

لكن تشير التقارير من "اللجنة الاستقصائية الاقتصادية" إلى أن عدد الموظّفين الذين قدّموا طلبا منذ ذلك الوقت للحصول على المنافع يتجاوز إلى حدٍّ كبير القدر الذي تستطيع الوكالة إعانته. فتوقّعت اللجنة استهداف حوالي 430000 موظّف ليحصلوا على مبلغٍ إجمالي من التعويضات يُقدَّر بـ 4 مليارات درهم مغربي من 15 مارس 2020 إلى نهاية يونيو 2020. كما منع المغرب موقتا التوظيف في القطاع العام، ما عدا في قطاعيْ الأمن والصحة، كتدبير تشددي إضافي في معالجة أزمة فيروس كورونا.

يضع هذا الواقع القاسي المغرب في موقعٍ مشابهٍ لبلدان كثيرة في المنطقة ـ فيبدو أنّ تأثيرات هذا الوباء في كلٍّ من الصحة العامة والاقتصاد ستكون واسعة النطاق ولن يكون التعافي سريعا على الأرجح. ومع ذلك، يبدو أن الشعب والحكومة يقومان حتى الآن بما يستطيعان فعله للحد من تفشي فيروس كورونا والاستعداد للتحديات اللاحقة المرتقبة.

المصدر: منتدى فكرة

Chtatou Mohamed
كتب
محمد اشتاتو
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).