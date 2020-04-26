من زاوية أخرى

كيف يهدد الذكاء الاصطناعي الديمقراطيات؟

26 أبريل 2020
A volunteer in protective suits controls a drone to spray disinfectants at Zhengwan village, as the country is hit by an…

في الصيف الكندي، لم تكن طاولات العرض في المكتبات تخلو من كتابين أو أكثر يتعلقان بالذكاء الاصطناعي أو بأحد عمالقته الكبار. من بين الكتب الملفتة وجدت كتاب L’ I A va-t-elle aussi tuer la Démocratie؟ (هل سيقتل الذكاء الاصطناعي الديمقراطية)، لمؤلفيه، لورنت ألكسندر وجان فرنسوا (Laurant Alexandre-  Jean François, Copé J.-C. Lattѐs, 2019, Paris).

طرح هذا الكتاب باكرا مواضيع النقاش المثارة حاليا، إثر اجتياح فيروس كورونا العالم، ودور الصين في التسبب به. أثارت الصين إعجاب كثيرين بفيديوهاتها وحركاتها التسويقية لتعاملها مع الوباء، من الروبوت الذي يحمل الوجبات للمحجورين، إلى قدرتها في السيطرة عليه ومساعدتها لإيطاليا في محنتها ولغيرها من البلدان.

فكرة الكتاب التي جمعت بين متخصص في الذكاء الاصطناعي وسياسي مهتم بالعلوم، جاءت كنوع من تحذير حول خطورة الوضع بانتظار الكارثة المقبلة التي ستتعذر معالجتها. فالمستقبل سيكون ساحة صراع بين تقدميين منفتحين على التغيرات التقنية وبيو ـ محافظين معارضين لهذا التوجه. وسينقسم العالم بين ديكتاتوريات دون مبادئ ولا قوانين، ما سيجعل منها مختبرات للذكاء الاصطناعي دون ضابط ـ الصين نموذجا ـ وديمقراطيات مثقلة وخائفة يعطلها رعب التقدم.

والفكرة الأساسية أن الذكاء الاصطناعي سيقلب عالمنا، لأنه قنبلة انشطارية للديمقراطية الليبرالية. ففك شيفرة الأدمغة ستحدث تغيرا حضاريا هائلا: تسلسل الـ DNA والتعديلات الجينية والانتقاء الجنيني أي "الطفل حسب الطلب". جميعها تصدم المعتقدات وتفجر الانشطارات السياسية.

سيصبح التحدي الأخلاقي من نوع: هل من الأفضل أن تصدم السيارة ذات القيادة الأوتوماتكية طفلين أو 3 عجائز؟ هذا ما سيجبرنا على توضيح قيمنا الأخلاقية والسياسية. بالإضافة إلى أنه سيحول عالم الميديا ويسمح بالتلاعب بالناخبين: الأمر المؤثر على التوازنات واللعبة السياسية. فعندما تسمح أجهزة عمالقة الرقمي للمعلومات وزبائنهم بفهم الأدمغة، سوف يتلاعبون بها ويخضعوها للتأثير. يضع ذلك موضع تساؤل معنى حرية الضمير والحرية والاستقلالية والهوية، ويفتح الباب أمام التوتاليتارية النيرو ـ تكنولوجية.

حروب القرن الحادي والعشرين نمط جديد، حروب خفية تُلعب بصمت عبر كابلات من الفايبر البصري وتكّون شبكة عملاقة حول الكرة

تعديل السلوك بواسطة منصات وتطبيقات ستدخل في منافسة مع قانون البرلمان، فتسحب من السياسيين الأداة الأساسية للتأثير على العالم. إنه تعجيل للتاريخ بتوليد ألعاب نارية تقنية مذهلة: فيما تعجز الميكانيزمات البطيئة والأثرية على إنتاج التوافق السياسي والقانوني عن اللحاق بجميع الصدمات المتتابعة لتنظيمها. سيتزود عمالقة الرقمي بسلطة سياسية متزايدة، ما ينتج عنه انقلابا خفيا. فتتغير تراتبية الأفراد والمؤسسات والعواصم والبلاد بسرعة جنونية. ما يولد قلة من الرابحين والكثير من الخاسرين.

جميع المراسي والمرجعيات التقليدية ستوضع موضع تساؤل. ستتخطى التغيرات العنيفة والسريعة الطبقات الشعبية ما يفتح على جميع المغامرات السياسية العجيبة. الذكاء الاصطناعي يعطي أفضلية كبيرة للأفراد المتمتعين بذكاء مفاهيمي متفوق لإدارة العالم المعقد في قيد البناء: يغذي ذلك فكرة التآمر ونبذ النخب واحتجاج الخبراء. نصل آليا إلى لامساواة متزايدة ومراكز تتكثف فيها الثروات حول عمالقة الرقمي ما يغذي الشعبوية.

وتزداد اللامساواة الفكرية بفضل شخصنة التعليم: ما ينتج اختلافات لا تطاق لأن الدخول في اقتصاد المعرفة لا يحتاج الاشخاص الأقل موهبة. والذكاء الاصطناعي غير مفهوم من قبل الأنظمة التربوية التي تدفع أطفالها نحو المهن المهددة النمو. ما يعد بكثير من السترات الصفراء.

صُمِّمت تشكيلات نماذج الذكاء الاصطناعي من قبل معلمي منصات البيغ داتا، المعروفين لدى الجمهور. وبما أن هذا الذكاء ينتج نفسه حصريا انطلاقا من معطيات السلوك الشخصي التي لُقِّم بها، يصبح التفاوت بين الرؤية التي يحملونها للعالم والبنى الاجتماعية الموجودة تحمل بذور التفجير السياسي. 

فالفضاء السيبراني يعود إلى عمالقة الرقمي، الأفضلية بالتالي لهم. ما سيقلل من سيادة الدول الديمقراطية، لكنه سيعطي أفضلية للنظام الصيني الأورويلي للمزيد من ممارسة الرقابة الاجتماعية، ميدانه المفضل.

الذكاء الاصطناعي أول اختراعات الإنسان التي لا تفهمها الإنسانية: الأمر الذي يحد بشكل فريد من القدرة على تطويعه، حتى ولو أنه حتى الساعة لا يمتلك أي وعي اصطناعي. لقد حمل لأول مرة في التاريخ المعاصر، أفضلية اقتصادية وتنظيمية للأنظمة المتسلطة: وهذا ما يخرب النموذج الديمقراطي الليبرالي الغربي.

المشكلة أيضا أنه يعطل السلطات المناهضة للاحتكارات التي لا تعرف تنظيم وقوننة الخدمات المجانية التي تقدمها محركات البحث والشبكات الاجتماعية والويب مايل.. الانفتاح والمنافسة في الأسواق الرقمية معطلان.

لذا لا يمكن أن ينظم إلا بواسطة سياسيين لامعين وضليعين بالميدان الرقمي. لكن موجة الشعبوية التي ترافقه تقود الرأي العام إلى المطالبة بالعكس، خفض رواتب الوزراء والموظفين الكبار. ما يمكّن عمالقة الرقمي أن يستقطبوا أفضل الأدمغة. وهذا يضعف الدفاع عن الديمقراطية لأن السياسيين سيكونون متخلفين عن فهم ما يجري.

غالبا ما ترافقت الثورات التقنية مع احتكاكات اجتماعية قوية لأن المؤسسات تكون متأخرة عن حالة العالم المستجدة. فالطفرات الاقتصادية تكون أسرع من تطور المؤسسات. وعندما تحصل التغيرات غالبا ما تكون ناتجة عن تفاوت حرج بين العالم والمؤسسات. فدولة ـ الرعاية مثلا أنبتت بعد عقود من ثورة المحرك المتفجر الذي قلب حياة المدن والنقل والتنظيم الاجتماعي.

هذه التحولات تغذي عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي للنموذج الحضاري الغربي وللرأسمالية وتزيد هشاشة الديمقراطية. الأزمات السياسية والمالية التي تندلع جراء عوامل معينة تؤثر بطريقة غير متوقعة "1928 و2008" مثلان ساطعان؛ وحاليا جائحة كورونا.

ترتبط أزمة الديمقراطية العالمية بجزء كبير منها بتقاطع نتائج متعددة لدخولنا في عالم تعاد صياغته بواسطة الذكاء الاصطناعي. التقنية والديمقراطية يصبحان متناقضتان، لغياب الطبقة السياسية المتكيفة مع التحديات. نحن في سباق مع السرعة لحماية الديمقراطية، التي سطت عليها التقنية.

ثورة الثورات

الثورة الحالية ليست ثورة إضافية، إنها من نوع جديد. سمح التطور التكنولوجي التقليدي بقفزات جبارة: صرنا أسرع، ونحمل أوزانا أكبر، وننقل بشرا أكثر. جميعها تتعلق بتغيرات نسبية ولا تطال طبيعة الأشياء. الأمر مختلف مع NBIC (نيوتكنولوجي، بيوتكنولوجي، معلوماتية معرفية تجمع الذكاء الاصطناعي والروبوتية وعلم النيرونات)، لأنها تقلب العالم بشكل مدوخ لا نهاية له.

منذ العام 2000 نعيش ثورة من نمط آخر لا نملك أي خبرة حولها. والتقنيات الأربعة المذكورة NBIC يتضاعف وقعها عندما تتضافر؛ يشكل مجموعها متآزرة كوكتيلا متفجرا يسرّع تأثيرات كل واحدة منها.

إنه عصر التصغير والقدرة على القيام بالحسابات وتحويل الحي وتأثيره يقودنا نحو تغيير طبيعتنا البيولوجية.

في العام 1965 شرح غوردن مور لمجلة إليكترونيك ماغازين أن قدرة المعلوماتية تكبر أضعافا مضاعفة exponentiellement. 

هذا يعني الذهاب نحو حرب باردة سيبرانية صينية ـ أميركية. مع فارق قدرة الصين على استغلال قدرات الذكاء الاصطناعي دون أي رقيب داخلي

عام 1951، كان عرض الترانزيستور 10 ملليمتر؛ عام 1971 أصبح 10 ميكرونات. آخر 2017، وجد أول ترانزيستورات ميكروسكوبية من 10 نانومتر، أي أنحف بعشر آلاف مرة من الشعرة. يوجد الآن 10 مليارات ترانزيستور على معالج دقيق واحد microprocesseur ما يحقق 15000 مليارد عملية بالثانية.  Puce الرقاقة الموجودة الآن في الآيفون محفورة بـ 7 نانومتر، ورقاقة 2020 ستكون على 5 نانومتر. في العام 2022 سيكون سامسونغ قد أنهى بناء مصنع لإنتاج رقاقات على 3 نانومتر. التوظيف المالي المرصود لبنائه يفوق 20 مليار دولار. تضاعفت القدرة المعلوماتية القصوى على الأرض 100 مليون مليار في 80 عاما.

يقلب الذكاء الاصطناعي جميع نقاط ارتكازنا: بنية الأسرة، العمر المتوقع للبشر، الإنجاب وحتى الأفكار حول الله ستتحول. أصبح الخيال العلمي علما. صار الإنسان يتوقع أن يعدل الجينوم ويعيد برمجة الدماغ ويدجن الموت.

الحرب الخفية

خلال آلاف السنين عرفنا الحروب "الساخنة": عبارة عن فرق تغزو أراض أخرى ويتقاتلون وجها لوجه، وتسمع أصوات السلاح المعدنية. كانت الحرب مميتة لكنها مرئية بوضوح.

حروب القرن الحادي والعشرين نمط جديد، حروب خفية تُلعب بصمت عبر كابلات من الفايبر البصري وتكّون شبكة عملاقة حول الكرة.

دخول القوات الألمانية إلى الشانزليزيه كان مرئيا وانطبع في الاذهان. صوت الجزم والأعلام الحمراء انتشرت معلنة الاحتلال. بينما في العام 2020 يستعمرنا عمالقة الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا بصمت. الرأي العام لا يصدق هذه الحرب التي لا يراها. تبرهن أوروبا عن سذاجة كبرى تجاه غيلان التكنولوجيا وتنقسم أمام القتال التكنولوجي العنيف بين أميركا والصين، الذي يهمش القارات الأخرى. تُلبس اوروبا عجزها لباس الحكمة والحذر لتبرير تقاعسها عن الفعل.

اعتقد الأوروبيون بسذاجة أن عمالقة الرقمي في خدمتهم. بينما هم واقعيا قراصنة أميركا والصين الجدد.

ما يعطي أفضلية عسكرية لهما ويقلص الإحاطة بنشاطاتهما بواسطة القانون الدولي: ذلك يعني الذهاب نحو حرب باردة سيبرانية صينية ـ أميركية. مع فارق قدرة الصين على استغلال قدرات الذكاء الاصطناعي دون أي رقيب داخلي.

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من زاوية أخرى

تفاؤل أم تشاؤل

رياض عصمت
26 أبريل 2020
Medical staff members of the Saint George Hospital University Medical Centre, in charge of COVID-19 coronavirus patients, are…

لا أدري لماذا ذكرني تضارب أخبار كورونا مؤخرا بعنوان رواية أميل حبيبي "الوقائع الغريبة في اختفاء أبي النحس المتشائل"، لأن مصطلح "المتشائل" دخل اللغة ليمثل بقعة رمادية تفصل بين قطبين متناقضين، وصار يعبر اليوم عن شعور الحيرة إزاء المد والجزر في وضع فيروس كوفيد-19، وهل تستفحل هجماته أو تعود مع الخريف القادم، أو تأفل حدته ويتلاشى نهائيا بصورةٍ طبيعية، أو بلقاح قادم!

ظهرت تنبؤات متفائلة لبدء العد التنازلي لكوفيد-19. يعترف كثيرون أنه يصعب التكهن بكثير من الأمور المتعلقة بالفيروس المستجد، وأن هناك قدرا كبيرا من التناقضات بين وجهات نظر كبريات المراكز البحثية. 

تختلف الاستنتاجات التي توصل إليها علماء اختصاصيون على أعلى المستويات من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والأردن وسواها اختلافات جذرية حول موضوعات عديدة: المناعة التي يكتسبها من أصيب بالفيروس وتعافى، نجاعة العلاجات المقترحة مثل عقار Hydroxychloroquine أو  Remdesivir، كم من الساعات يستمر انتشار الفيروس في الهواء أو على الأسطح، هل سيستغرق اختراع اللقاح 9 أشهر أم 18 شهرا، كم من الزمن ستستمر الجائحة في حصد الأرواح، مدى تأثر الفيروس بالحرارة وهل سيقتله فصل الصيف، متى يتوقف الخط البياني للإصابات عن التصاعد، مدى فائدة استمرار الحجر الصحي في المنازل ـ الذي لم تقدم عليه السويد، ولم تتشدد به ألمانيا ـ بالمقارنة مع الأذى الفادح الذي لحق باقتصاد البلدان التي التزمت به.

انتشر مؤخرا كلام الداعية الديني د. محمد راتب النابلسي عن كون جائحة كورونا في طريقها إلى التلاشي والانحسار خلال مدة لا تتجاوز خمسة أشهر، أسوةً بجائحات أخرى في التاريخ، واعتمادا على بعض أقوال وأحداث مقتبسة من الفكر الإسلامي. أكد النابلسي أن للأوبئة عمرا محدودا لا يتجاوزه حتى دون لقاح، وأنه حينما يبلغ الوباء نهاية عمره فإنه يتلاشى ويضمحل، ويكون الناس اكتسبوا مناعة تمنع ضرره عنهم، ونقل عن داهية العرب عمرو بن العاص عن الطاعون: "إن هذا رجز مثل السيل، من تنكبه أخطأه، ومثل النار من تنكبها أخطأها، ومن أقام أحرقته فآذته".

يبشر الانفتاح التدريجي بين ولاية أميركية وأخرى بعودة الحياة إلى طبيعتها كي لا ينهار الاقتصاد بالكامل

يخالف هذا التوقع المتفائل توقعات متشائمة صدرت عن جامعتي "هارفارد" و"جونز هوبكنز" العريقتين، وإن تنبأ باحثون من جامعات أميركية وأوربية هامة باحتمال انحسار فيروس كوفيد-19 بطريقة غامضة مثلما بدأ. أحد أوائل الذين تنبأوا مؤخرا بأمرٍ مماثل لما طلع به الداعية الإسلامي هو الطبيب الفرنسي راؤول ديدييه من مرسيليا، الذي سبق أن اقترح عقار الملاريا كعلاج لفيروس كوفيد-19 بالرغم من آثاره الجانبية المضرة. 

مؤخرا، أعلن الدكتور ديدييه عن تراجع حدة انتشار الجائحة في جنوب فرنسا، وعاد التساؤل المتفائل يُطرح عن إمكانية انحسار الجائحة مع حرارة الصيف. لكن الدواءين المقترحين للعلاج لم تثبت فائدتهما الحاسمة نتيجة الأبحاث والتجارب السريرية، ويبدو أن الفائدة والضرر يتراوحان بين الأفراد حسب المناعة.  

يبشر الانفتاح التدريجي بين ولاية أميركية وأخرى بعودة الحياة إلى طبيعتها كي لا ينهار الاقتصاد بالكامل وتترتب تبعات أخطر من عدد الوفيات المحتمل لجائحة كوفيد-19. السؤال المحير هو لماذا أُغلقت كبريات الشركات التجارية في سان فرانسيسكو وبعض المدن الأميركية الكبرى بما يوحي بأمد إغلاق دائم طالما أن الحديث يدور عن إمكانية إنهاء الإغلاق الوشيكة وعودة الحياة تدريجيا إلى مجراها؟ ربما كان الجواب متعلقا بطول أمد العثور على لقاح فعال، فبريطانيا أقرت لقاحا على عجل مهما كانت نتائجه، لكن كثيرا من دول العالم ما تزال تبحث وتجرب كي تتأكد مئة بالمئة من فائدة اللقاح وعدم وجود آثار جانبية له على المدى الطويل.

انتشرت في الأشهر الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأسراب من الغربان تحيط بمدينة ووهان في مقاطعة هابي الصينية، مصدر فيروس كورونا، وقيل إن رائحة جثث ضحايا الفيروس جلبت تلك الغربان. أثبت مؤشر "مسبار" أن بعض مقاطع الفيديو المتداولة يصوّر ظاهرة طبيعية في بعض المدن الصينية التي تهاجر إليها الغربان شتاء كلّ عام، في حين أن بعض مقاطع الفيديو الأخرى صورت في مناطق أميركية.  

انتشر أيضا مقطع زعم قتل المصابين بفيروس كورونا في الصين وأولئك الذين يعصون الإجراءات الصحية لمنع التجول. أوضح "مسبار" أن مقطع الفيديو مركّب من عدّة مقاطع لا علاقة بينها، وأنّ الرجل الممدّد على الأرض متأثر بحادث دراجة، ولا صحّة للادعاء القائل بقتل المصابين بكورونا في الصين. 

كما تداولت مجموعة من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورةً قيل إنها توثّق سقوط مجموعة من الناس موتى في إحدى شوارع مدينة ووهان الصينية، لكن "مسبار" تحقق أنّ الصورة تعود إلى عام 2014، وتوثّق لمشروع فني أُقيم في مدينة فرانكفورت الألمانية، وذلك في ذكرى ضحايا معتقل كاتسباخ النازي. 

إذا كان ثمة مؤامرة أميركية ـ كما يزعم بعضهم ـ لماذا ضرب فيروس كوفيد-19 ووهان، ولم يضرب العاصمة الصينية بكين أو شنغهاي أو تيانجين؟ الأمر المؤكد هو أن 430 ألف شخص سافروا من الصين إلى الولايات المتحدة في فترة تفشي الجائحة، ولا أحد يدري كم منهم كان يحمل الفيروس.

هناك سؤال مطروح لأولئك الذين استلهموا نظرية المؤامرة من رواية دان براون "الجحيم"، والمعتمدة على نظرية مالتوس حول تقليل عدد سكان الأرض عبر نشر فيروس يقضي على الملايين كي تكفي موارد الطبيعة الأحياء الباقين: لماذا لم ينتشر الفيروس بشكل واسع في الهند التي يزيد تعداد سكانها كل عام 250 مليونا، وفي باكستان وبنغلاديش ومعظم الدول العربية؟ 

تم التوصل مؤخرا إلى جواب، إذ قام فريق عمل الدكتور ميهاي نيتا من المركز الطبي بجامعة رادبو الهولندية بتجربة لقاح السل  BCG، الذي سبق أن اخترعه الفرنسيون عام 1921 على 1500 من العاملين في مجال الرعاية الصحية بهولندا. كما تم اختبار اللقاح نفسه في جامعة ملبورن الأسترالية على 700 شخص، ويجري التخطيط لإجراء أبحاث مماثلة في بلدان أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة. 

أسفرت النتائج حتى الآن أن الفيروس إذا أصاب من أخذ لقاح السل في طفولته، (وهو يترك علامة على الكتف الأيسر،) فإنه يصيبه بشكل غير قاتل. سبق أن جرب تأثير لقاح السل في عام 2011 في غينيا بيساو على 2320 طفلا، وتناقصت الإصابات بالأمراض الرئوية بنسبة 40 في المئة، وهي نسبة غير كبيرة، لكنها أفضل من أن تكون صفرا. 

رغم ذلك، أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيرا صارما بعدم استخدام لقاح السل ضد فيروس كورونا قبل أن تؤكد الدراسات فعاليته في الوقاية من الفيروس المستجد.

لعل بين أحدث نظريات المؤامرة المتشائمة واحدة اتهمت بيل غيتس بأنه يقف وراء انتشار فيروس كوفيد-19، رغم أن الملياردير الشهير كان أحد أوائل من حذروا من احتمال ظهور فيروس خطير في العالم قبل عامين، متوقعا أن يودي تفشيه بحياة أعداد كبيرة من البشر. 

إذا كان ثمة مؤامرة أميركية ـ كما يزعم بعضهم ـ لماذا ضرب فيروس كوفيد-19 ووهان، ولم يضرب العاصمة الصينية بكين أو شنغهاي أو تيانجين؟

مؤخرا، أجاب روجر ستون، المستشار السابق للرئيس دونالد ترامب، على سؤال جو بيسكوبو، مقدم البرامح الإذاعي "الجواب"، بأن بيل غيتس ربما كان له ضلع في فيروس كوفيد-19 لكي تتمكن شركته من زراعة رقائق إلكترونية دقيقة في رؤوس الناس للتمييز بين من اختبر الفيروس لديه ومن لم يختبر، ومن ثم فرض شركته لقاحات إجبارية على جميع الناس. جدير بالذكر، بينما أعلن بيل غيتس أن منظمته الخيرية ستستثمر مليارات الدولارات لتطوير لقاحات تحمي من الفيروس، فإن روجر ستون يعارض بشدة فكرة التلقيح الإلزامي.

أما النظرية الأخرى الغريبة، فهي أن المغنية الشهيرة مادونا ضمنت أغنيتها "المستقبل"، التي أطلقتها قبل سبعة اشهر من ظهور الفيروس، رموزا وإشارات ماسونية سرية عن الموت القادم التي سيفتك بالبشرية، وذلك بسبب ارتدائها تاجا ووضعها عصابة على عينها رسم عليها وعلى صدرها حرف X، وبسبب حملها صليبا مدلى إلى أسفل، مع وجود أربعين راقصا يرتدون قلنوسات سوداء زعم المعلق أنهم يرمزون إلى عام 2020! 

رغم عدم إنكارنا لوجود رموز ماسونية، لم أجد في الاستعراض المذكور ـ الذي قصد صانعوه أن يجعلوه صادما عبر الصورة القاتمة للمستقبل المهدد بالفناء ـ ما يختلف عن الإبهار البصري لأغنيات إشكالية أخرى لمادونا أو مايكل جاكسون أو الليدي غاغا أو سواهم من النجوم الذين يحبون إحداث الصدمات على المتفرجين.

أما آخر طرفة سمعتها عن الكارثة الحالية، فهي: "الله يستر من أن يطلع كورونا مثل الأزمة السورية. اعتقد الناس أنها ستنتهي في تسعة أشهر، فإذا بها تستمر تسع سنوات!".

رياض عصمت
كتب
رياض عصمت
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).