من زاوية أخرى

من ماردين إلى سنجار، عن الذين ذبحوا جيرانهم

رستم محمود
27 أبريل 2020
Displaced people from the minority Yazidi sect, fleeing violence from forces loyal to the Islamic State in Sinjar town, walk…

طوال أكثر من قرن كامل، في الفترة الفاصلة بين حدوث الإبادتين المروعتين اللتين طالتا الجماعات الأهلية الأرمنية/السريانية ونظيرتها الأيزيدية، وما فصل بينهما من مجازر متنوعة، حدثت بحق مجموعات أهلية أخرى من سكان منطقتنا، طوال ذلك الوقت، كان ثمة حضور لترسانة ضخمة من الأحاجي والتبريرات والأدوات والمصطلحات والسرديات والتفسيرات التي تقارب تلك المسألة، متمركزة مطلقا وبكامل عدتها حول الدولة، بمؤسساتها ومواثيقها وأجهزتها وعقلها ورجالها وأدواتها التنفيذية.

كانت الدولة في ذلك السجال، تاريخيا وحاضرا، تُستخدم على مستويين: فقد كانت الباراديم الذي يستخدمه المتصارعون فيما بينهم، يتهم الأرمن والسريان الدولة العثمانية وجيشها ووزاراتها ورجالاتها بالوقوف والتسبب بإبادتهم، كما يستخدم الأيزيديون أشياء من مثل تلك بحق "داعش" والدولة العراقية. في وقت يرد هؤلاء بأن الأحزاب الأرمنية وقواهم المسلحة تعاونت مع الإمبراطورية الروسية، أو أنها قامت بانتفاضات مسلحة ضد الدولة العثمانية! فكلا الطرافان متوافقان على أن أساس القضية متعلق بالبنية الفوقية/الدولتية.

 كذلك كانت "الدولة" بمثابة مونولوغ داخلي ذاتي ضمن المجال الخاص للجماعة الأهلية التي اقترفت تلك الأفعال، مونولوغ ينتج التبرير المزيف بكثافة وراحة الضمير بفاعلية. إذ يقول الأتراك والأكراد لأنفسهم، حينما يتذكرون الإبادة الأرمنية/السريانية "الدولة فعلت ذلك"، وبذا يمنحون ذواتهم وذاكرتهم الجمعية براءة منمقة، ومثلهم يفعل العرب السُنة في تذكر المجازر الأيزيدية، ومن قبلها فعلوا بالضبط ذلك لتبرأة ذواتهم من حملات الأنفال التي طالت الأكراد والمحق الذي طال الشيعة العراقيين، وهكذا.

ذلك النمط من الشراكة النفعية الصلبة بين الدولة وقوى الهيمنة الأهلية، أدت خلال حُقب الإبادة لأن يكون دفاع أحدهما عن الآخر إنما هو بمثابة الدفاع عن الذات

في كل ذلك، كانت "الدولة" بمثابة غول هائل، مجهول وغير منظور، يستخدم كأداة وظيفية لتبرير ما جرى، للبراءة منه وإحالته إلى فاعل خارجي وغيبي، هو غول الدولة، بالضبط كما كانت تفعل دولنا وأنظمتنا لتبرير فشلنا، بإحالته إلى الاستعمار والمؤامرات الخارجية والقوى المتربصة.

لكن في الطريق لتحميل الدولة وزر ما جرى، فإن ذلك كان يخفي جبلا هائلا من الحقائق والأدوات والديناميكيات الموضوعية التي أفرزت وساهمت واشتركت في تنفيذ تلك المجازر والإبادات المريعة، اسمها الحقيقي والمباشر هو السمات والوظائف والمحرضات والآليات التي تركز عليها مجتمعاتنا المحلية في وعيها لنفسها وللآخر، وبالتالي التي تدفعها لتنفيذ تلك الأفعال في لحظة حدوثها، والتي اسمها هو الأدوات والنُسق التي تسير عليها مجتمعاتنا ببطء، خلال مسيرة حياتها العادية، لتكون متهيئة لارتكاب مثل تلك الأفعال، مرة بعد أخرى، وبكل راحة ضمير.

حينما يقرأ المرء الكتاب الأليم للراهب السرياني اسحق أرملة "القصارى في نكبات النصارى"، والذي هو مجموعة ضخمة من المشاهدات اليومية لراهب شاب من مدينة ماردين أثناء شهور وسنوات تنفيذ الإبادة الأرمنية السريانية الشهيرة في العقد الأول من القرن المنصرم، وكيف أن الجيران والأصدقاء وشركاء الحرفة والمزرعة الواحدة، كيف فتكوا بجيرانهم ورفاقهم وشركائهم، حيث الوحشية الإنسانية شديدة الفاعلية وسريعة الاستجابة اندلعت في ذلك المجتمع المحلي، عندما كان الأهالي يسبقون أدوات الدولة ويساندونها ويشاركونها في أفعالها، وفي مرات غير قليلة ينفذون ما لا تستطيع هي أن تفعله، وأولا يبررون لها كل أفعالها. وقتها يدرك بأن مجموع الخطابات التي ترى في الأمر "مجرد دولة"، إنما تملك كل سمات العدمية الأخلاقية والعماء المعرفي.

مرويات أرملة تشبه تماما وتفصيلا ما روته النساء الأيزيديات بعد قرن كامل، أو تلك التي السرديات المكبوتة للأكراد الذين تعرضوا لعمليات الأنفال، أو ضحايا الحروب الأهلية المريعة في لبنان والأردن وسوريا راهنا، حينما تتكرر تلك الصورة المريعة، حينما يقوم جار ما بمحق جاره، جسده وممتلكاته وكرامته الآدمية.

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المرويات والحقائق الفظيعة حول ما ارتكبته البنى الأهلية بحق الجماعات الأهلية النظيرة الأخرى، هي المنصة الأكثر رحابة وغورا وقدرة على وعي تاريخ العنف وديناميكيات السلطة المجتمعية في منطقتنا، وبالتالي خلق الركائز والمحاولات الأولية لتكريس آليات وثوابت ذات مناهضة حقيقة للعنف الأهلي والمجتمعي والسياسي ضمن مجتمعاتنا.

لكن كبت وتغطية وتبرأة وتجاوز تلك المرويات والحقائق، عبر الاستخدام الوظيفي الدائم للدولة، إنما هي آلية واعية وفاعلة لتنفيذ مجموعة من الاستراتيجيات في عالم الاجتماع السياسي الخاص بنا، تنفذها الطبقات والديناميكيات وقادة الرأي وذوو النفوذ ومراكز الفعل في مجتمعاتنا.

فذلك النكران يساعد هذه المجتمعات على تشييد هوياتهم الذاتية المتخيلة، الخلابة والطاهرة، في التاريخ والحاضر، وبالتالي منح الذات بهاء وقيمة ذاتية مضافة. فهي مجتمعات طاهرة في رأي نفسها، وبالتالي لا يحق للأنداد المجتمعيين، سواء الذين ارتكبت بحقهم تلك الفظائع أو الذين لم يطلهم ذلك، لا يحق لهم أية مطالب أو دعوات من "المجتمعات الجانية"، ولو على المستوى الرمزي والروحي. فهذه المجتمعات الأهلية التي تعرضت لما تعرضت له، ولو كان لها أية مطالب، فهي يجب أن تطلب من الدولة، صاحبة ذلك الفعل، حسب هذا المنطق. ولغير صدفة، فإن تلك الدولة قد اندثرت واختفت، كالدولة العثمانية ودولة "بعث صدام حسين" و"داعش البغدادي". وبذا ليس لأصحاب تلك المظلوميات إلا أن يقرؤوا الفاتحة على مطالبهم وحقوقهم.

كذلك فإن النكران إنما يتقصد تغطية طبيعة الشراكة المريعة بين الدولة وواحدة المجتمعات الأهلية الداخلية على الدوام. فمختلف الدول والأنظمة السياسية التي تأسست حديثا في منطقتنا الحديث، وبالرغم رداء الحداثة المتوهمة، إنما كانت في جوهرها استعارة وتعبيرا وانعكاسا لجماعة أهلية ما، من بين عديد المجتمعات الأهلية التي في داخل كياناتها، هي الجماعة الهيمنة المركزية.

كانت جماعة الدولة تلك هي قوة الهيمنة والفاعلية والسيطرة في تلك الدولة، تشارك الدولة توافقا محكما لتبادل المصالح، تستخدمهما الدولة لتكريس استقرارها وخطاب شرعيتها، بينما تستغل الجماعة قوة الدولة لتشييد فروض هيمنهم على باقي الجماعات الأهلية في دواخل هذا الكيانات "الحديثة".

الاعتراف بذلك النمط من الشراكة النفعية الصلبة بين الدولة وقوى الهيمنة الأهلية، التي أدت خلال حُقب الإبادة لأن يكون دفاع أحدهما عن الآخر إنما هو بمثابة الدفاع عن الذات، سوف يؤدي موضوعا لأن ترتفع المطالب بتفكيك تلك الأواصر بين الطرفين، حاضرا ومستقبلا، وهو ما يمس سلطة وسطوة هذه الجماعات الأهلية جوهريا. وهو أيضا ما قد يمس الدولة نفسها في لحظة ما، حينما يصير أكيدا بأن تلك العلاقة بينها وبين واحدة من القوى الأهلية إنما هو نسق وسياق حتمي يؤدي دوما وبالضرورة للإبادة الجماعية.

مرويات أرملة تشبه تماما وتفصيلا ما روته النساء الأيزيديات بعد قرن كامل، أو تلك التي السرديات المكبوتة للأكراد الذين تعرضوا لعمليات الأنفال

إلى جانب ذلك، فإن ذلك النكران للأفعال والجرائم الأهلية، كان فاعلية رهيبة لتمييع وتعويم كمٍ هائلٍ من الأفعال التي تمارسها القوى الأهلية في حياتها العامة، اليومية والرتيبة، والتي تؤسس بالتقادم لتحضير هذه المجتمعات لأن تكون جاهزة وطيعة لفعل تلك الإبادات الأهلية. تلك الأفعال التي تبدأ من الخطب الدينية المتطرفة، وتمر بأشكال التلقين وصناعة المنطق والمخيلة في المؤسسات التعليمية، وتتعلق بكمية كبيرة من القوانين العامة والأعراف المجتمعية الذكورية والعنيفة، وطبعا بالأيديولوجيات والسلوكيات الثقافية والخطابات التي تتبناها القوى السياسية.

تلك الأدوات والأفعال اليومية، التي تبدو رتيبة وعادية وبديهية، إنما في جوهرها المايسترو الضابط لكمٍ هائل من علاقات القوة والهيمنة داخل مجتمعاتنا. بين مختلف طبقات ومراكز القوة المجتمعية، الاقتصادية والجندرية والسياسية. وبالتالي فإن الاعتراف بفظاعة ما تنتجه بالتقادم من أنماط مجتمعية مستعدة لارتكاب الإبادة، على الرغم من هدوئها وراتبتها الظاهرة، إنما سيؤدي لأن تنهار علاقات وتوازن القوة داخل هذه المجتمعات، سواء بين الرجال والنساء، مرورا بموقع رجال الدين ومؤسساتهم في المجتمع، وما يناظرها من علاقة النخب السياسية بجماهيرهم وموقع وخطابات المثقفين وهيمنتهم على مجتمعاتهم. هذه العلاقات المكرسة بفعل هذه الأدوات والأفعال التي تنتج وتؤدي بالمجتمعات لأن تكون جاهزة لارتكاب الإبادة.

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بعد عقود قليلة من مرويات الراهب اسحق أرملة، عاش كاتب هذه السطور في مدينة شديدة التلوين، كانت بأغلبيتها من العائلات والطبقات والأناس الذين روى وسرد أرملة فظائع أعمالهم قبل عقود قليلة، بالتفصيل والأدلة. كل واحدة من تلك المرويات كان يمكن إيجاد العشرات من الرواة والشهود الذي يؤكدون صحتها تفصيلا، الشهود الذين كانوا أناس لا يعرفون بعضهم بعضا، مما يثبت مروياته.

يتذكر كاتب هذه السطور كيف أن تلك العائلات والطبقات والأناس الذين ذكرهم أرملة، كيف أعادوا ترتيب حيواتهم الجديدة، في مدن وبلدات حول مدينة ماردين، وكيف أن ذاكرتهم كان متخمة بكم هائل من النوستالجيا والحنين إلى تلك المدينة، شيء مثل حكايات ألف ليلة وليلة، دون أي يعترف أو يذكر أي منهم ما فعلوه بحق شركائهم وجيرانهم الأقربين! وإن أجبروا في لحظة ما قول شيء ما عن ذلك، فإنهم كانوا يحيلونه إلى فاعل خرافي، هو "العصملي".

في أمر ذو دلالة، فإن الراهب اسحق أرملة عاش حياته اللاحقة في كاتدرائية القديس جرجس للسريان الكاثوليك في لبنان، ودُفن في باحة الكاتدرائية في أوائل الخمسينيات من القرن المنصرم، لكن ما إن اندلعت الحرب الأهلية اللبنانية بعد عقدين من وفاته، حتى عاث المتحاربون خرابا بقبر الراهب أرملة. إذ يبدو أن الفاعلين الذين نجا منهم أرملة هو حيّ، وروا عنهم وكشفهم وهتك مستورهم، كما لم يفعل غيره قط، لاحقوه حتى وهو متوفى، وانتقموا منه!

رستم محمود
كتب
رستم محمود
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من زاوية أخرى

إفلاس لبنان: رأس سلامة وتفخيخ دياب

فارس خشّان
27 أبريل 2020
Lebanon's Central Bank Governor Riad Salameh speaks during a news conference at Central Bank in Beirut, Lebanon, November 11,…

لا يستحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تشكيل جبهات سياسية وإعلامية ومذهبية ومالية واقتصادية للدفاع عنه وعن موقعه وعن الأدوار التي لعبها. ولكن، في المقابل، ليس مقبولا، لما فيه مصلحة مستقبل "بلاد الأرز"، أن يتم تحميله مسؤولية "خراب البصرة" و"سقوط القسطنطينية"، كما تحاول أن تفعله غالبية الفئات التي تتشكل منها الحكومة الحالية وهي التي أبقت هذا الرجل في منصبه، منذ العام 1993 حتى اليوم، بالتفاهم والتوافق والمشاركة.

لنعود، قليلا، إلى الوراء، ففي 24 مايو 2017 قرر مجلس الوزراء اللبناني الذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون إبقاء سلامة لست سنوات جديدة حاكما لمصرف لبنان، من دون أن يعترض أي وزير، وتاليا أي جهة سياسية، على ذلك، حتى قيل يومها أن أهمّ قرار خاص برسم السياسة المالية للعهد جرى اتخاذه في أقل من دقيقة واحدة.

ممّن كانت تشكل تلك الحكومة التي تجدد شبابها بعد الانتخابات النيابية واستمرت حتى استقالة رئيسها سعد الحريري، على إثر اندلاع ثورة 17 أكتوبر 2019؟

الحكومة التي منحت سلامة ولاية رابعة تندرج في قائمة ما يسمّى بحكومات "الوحدة الوطنية"، أي أنها كانت تجمع معارضي المس بسلامة اليوم، مثل تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، مع أركان الحكومة الحالية التي تقود الحملة ضد سلامة، مثل "التيار الوطني الحر" و"حزب الله".

الآن، يحاول كل طرف أن يلصق التهمة بالآخر، والجميع من دون استثناء يفتّش عن "كبش محرقة"

فهل تغيّر سلامة حتى تتغيّر النظرة إليه؟

قبيل التجديد الرابع له، كان يقال عنه ما يقال اليوم، أي أنّ التجديد له جاء، وفق اللغة الجنائية، عمدا وعن سابق تصوّر وتصميم.

يومها أيضا كان سلامة "أميركيا"، وصاحب "الهندسات المالية"، و"حليف المصارف"، وأساسيا في "سياسات الثلاثين سنة الماضية"، وغير ذلك من الصفات التي تحتويها الحملات التي تستهدفه حاليا.

ولكن يومها أيضا، وفي ظل الإجماع السياسي عليه، فقد رياض سلامة "الحصانة" الشعبية، لأن كثيرين نظروا إليه على أنه جزء من صفقة "التسوية الرئاسية" التي أوصلت العماد ميشال عون، مرشح "حزب الله" الوحيد، إلى رئاسة الجمهورية، والمهندس المالي لمرحلة الإسقاط النهائي للدولة بقبضة الدويلة.

هؤلاء الذين أبعدوا أنفسهم عن رياض سلامة، في ضوء التجديد الرابع له، لم يفعلوا ذلك، إلا على أساس أن الرجل، ومن أجل الاستمرار في منصبه، وافق على تحويل السياسة المالية إلى خادمة عند "طبقة الصفقة" وملحقاتها الإقليمية، أي أنه وافق أن يكون جزءا من مسار يقدّر له أن يرمي اللبنانيين في الجحيم.

قد يكون رياض سلامة في ذلك قد أسقط "حاضنته الشعبية"، مثله مثل بعض كبار السياسيين، في فخ الوهم بإمكان شراء المناصب بالوقت، حتى تعود الأموال فتتدفق على لبنان، سواء من الدول التقليدية الداعمة، مثل المملكة العربية السعودية، أم من "أصدقاء لبنان" الذين كانوا يعملون على عقد مؤتمر دعم للبنان.

وكانت الصدمة الأولى في تلك اللامبالاة الخليجية بأزمة لبنان، بفعل الأدوار التي لعبها ويلعبها "حزب الله" ضدها لمصلحة إيران، في حين شكّل "مؤتمر سيدر" الباريسي الصدمة القاضية، عندما ربط فتح طرق التدفقات المالية على "بلاد الأرز"، ليس بإصلاحات بنيوية ناسفة للفساد والتراخي والفشل فحسب، بل بأبعاد سياسية سيادية تهدف إلى إعلاء شأن الدولة المستضعفة على الدويلة المستكبرة، أيضا.

ماذا يعني كل ذلك؟

هذا يعني ببساطة أن "تطيير" سلامة، سيزيد الأمور المعقدة تعقيدا، لأنه مثله مثل وضع الأحصنة وراء العربة، فيما المطلوب أن يتزامن تغيير أي شخص بتغيير النهج المسؤول عن التخريب.

فالعملة الوطنية لا تحميها الاستدانة، بل قوة الاقتصاد الجاذبة للعملات النادرة، وقوة الاقتصاد لا تخلقها شعارات رنّانة بل دولة قادرة، والدولة القادرة يستحيل أن يصنعها تحالف الطوائف والميليشيات، كما هي عليه الحال راهنا.

خطيئة رياض سلامة الأصلية أنه لم يضرب يوما يده على طاولة السياسيين، أو يوضّب أغراضه ويهدّد بالرحيل، إن استمرت الطبقة الحاكمة، بجزأيها الشرعي وغير الشرعي، في مسارها التدميري للبلاد والعباد.

خطيئته أنه بدل أن يفعل ذلك، ذهب يستقطب تمويلا لديمومة دويلتي الفساد والسلاح ويستجدي، بـ"دهاء الثعالب" رضاهما.

ولكنّ للدهاء حدودا. بدأت مفاعيله تتلاشى، في تلك اللحظة التي فجّر فيها "حزب الله" عبوته الناسفة أمام مقر "بلوم بنك" في فردان، فانتقلت الرقابة اللصيقة على حركة الأموال في المصارف، رويدا رويدا، من "ذاتية" لبنانية إلى خارجية صارمة. يومها، كان هذا الحزب قد انصاع لأوامر "الحرس الثوري الإيراني" وأصبح جزءا لا يتجزأ من حروبه في المنطقة، بدءا بسوريا، مرورا بالعراق، وصولا إلى اليمن.

وأنتج هذا الانصياع بداية النهاية للـ"موديل" المالي اللبناني، فتضاءلت السياحة وتوقف تدفق الأموال، وانحسرت المساعدات، وتقلّص النمو، وتضاعف الدين العام، وأسقطت واشنطن، بتوجيهها تهمة "تبييض أموال حزب الله"، مصرف "جمّال تراست بنك"، فانهار معه ما كان قد تبقى من ثقة بالنظام المصرفي اللبناني "الصاغر" أمام "منطق العنف"، وكانت... "الثورة".

وهكذا أصبح حجم "المال المحجوب" عن لبنان، وفق مصطلح معبّر يعتمده رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، يفوق بنسب خيالية حجم "المال المنهوب".

ويقصد بـ"المال المحجوب" كل مال حالت وضعية الدولة المستضعفة دون إدخاله إلى "كعكة الاقتصاد"، بدءا بضرب القطاعات اللبنانية الجاذبة وارتفاع كلفة القرع المتواصل لطبول الحروب، مرورا بمعابر التهريب المحمية برا وجوا وبحرا، وصولا إلى منع وقف الهدر الكبير في موارد الدولة كما هي الحال في قطاع الكهرباء الذي كبّد لبنان، على يد من يخاصمون سلامة اليوم، أرقاما مذهلة تتراوح، وفق طريقة احتساب فوائدها، بين 45 مليار دولار أميركي و66 مليارا.

هذا المسار التخريبي، مثله مثل جبل الجليد الذي اصطدمت به سفينة "تايتانيك". جميع المعنيين حاولوا التستّر عليه معتقدين بإمكان احتوائه وسد الثغرات التي أحدثها في متن السفينة، ولكن سرعان ما اتضح أن الآمال ليست سوى أوهام.

والآن، يحاول كل طرف أن يلصق التهمة بالآخر، والجميع من دون استثناء يفتّش عن "كبش محرقة".

إن مطلب إنهاء خدمات رياض سلامة على رأس مصرف لبنان قد يكون مشروعا، ولكن لا قيمة له إذا لم يسبقه "تطيير" من سخّروا الاقتصاد لخدمة السياسة

اعتقد "الحكوميون" بأن رأس رياض سلامة "بيّيع"، ولكنهم اكتشفوا أن "الإتجار" به محفوف بالمخاطر، لألف سبب وسبب، ولعل أهم هذه الأسباب أن ما كان سابقا يدعوهم إلى استجداء خدماته، هو نفسه ما يحميه منهم حاليا، كما تبيّن لهم أن إمكان فصل أنفسهم عنه مستحيل، فإسقاطه يعني إسقاطهم معه.

وبدل أن يذهبوا بتهديداتهم ضده إلى خواتيمها، رموا برئيس الحكومة حسّان دياب، وهو شخصية نرجسية، قليلة الخبرة، تخلط بين كثرة الحركة والنشاط، ولاهثة إلى المَكانة، بعدما زنّروه بـ"خطاب ناسف"، مكتوب بعناية أحد فلول النظام اللبناني ـ السوري.

المفاجئ، أن هذا الخطاب بدل أن ينال من رياض سلامة نال من الحكومة ورعاتها، فانفضح ليس عجزها فحسب بل مدى خطورة ما ترتكبه من حماقات أيضا، إذ أن كل حكومة، في أي دولة في العالم، تهاجم حاكم المصرف المركزي وسياسته وتنال من استقامته وحياديته، من دون أن تطيح به فورا، إنما تأتي على آخر ما يمكن أن يكون قد تبقى لهذه الدولة من مكانة في الأسواق المالية وفي المؤسسات الدولية.

وحدها الحكومات القاصرة والتافهة تلجأ، في مواضيع بهذه الحساسية، إلى القدح والذم وافتراض الفضائح.

إن مطلب إنهاء خدمات رياض سلامة على رأس مصرف لبنان قد يكون مشروعا، ولكن لا قيمة له إذا لم يسبقه "تطيير" من سخّروا الاقتصاد لخدمة السياسة، وفي مقدمهم "مستغلي الكهرباء"، أي فريق رئيس الجمهورية ميشال عون، والمسؤول الأكبر عن "المال المحجوب"، أي "حزب الله". 

فارس خشّان
كتب
فارس خشّان
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).