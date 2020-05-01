من زاوية أخرى

وباء كورونا من وجهة نظر روحية

عمران سلمان
01 مايو 2020
People wear face masks as a preventive measure against the spread of the novel coronavirus COVID-19, while riding bicycles in…

في أحدث إطلالة له بالفيديو، تحدث المعلم الروحي إيكهارت تول ـ وهو مؤلف واحد من أكثر الكتب تأثيرا في عصرنا هذا "The Power of Now"، أو بالعربية "قوة اللحظة الراهنة" إضافة إلى كتابه الآخر "New Earth" أو "الأرض الجديدة"، ـ عن كيفية النظر إلى وباء كورونا الحالي من زاوية روحية، وتفسير الآثار المرتبة عليه، وما الذي يتعين على الإنسان أن يفعله في ظل هذا الوباء كي يحافظ على سلامة وعيه وصحته العقلية والجسدية.

فرصة للتطور

يقول إيكهارت تول إن وباء كورونا لا يختلف في جوهره عن باقي المحن أو التحديات الكبيرة التي واجهها الإنسان وواجهتها الكائنات الحية عموما منذ ظهورها على وجه الأرض. ويشير إلى أنها بمثابة فرصة توفرها الحياة من أجل دفع الوعي العام إلى الإمام، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي. فالوعي البشري على سبيل المثال، بحاجة دائما إلى نوع من التحديات أو المحن التي تخرجه من منطقة الراحة التي يوجد فيها، من أجل أن يتطور ويتقدم.

إن نسبة كبيرة من الشعور بالتعاسة والقلق ليست نابعة من الحالة التي يواجهها الإنسان في اللحظة الراهنة، سواء تعلق الأمر بوباء كورونا أو غيره، وإنما من التفكير والخوف من المستقبل

ويضر ب أمثلة على ذلك. فانتقال الكائنات البحرية من الماء إلى اليابسة، كان نوعا من التحدي أو الضغط الهائل الذي واجه هذه الكائنات، بعد تهدد وجودها نفسه، لكنه كان تحديا ضروريا من أجل أن تبزغ أشكالا أخرى من الحياة، وهو ما مهد لظهور الإنسان نفسه في وقت لاحق. ينطبق هذا الأمر أيضا على الطيور. فما جعلها ترتفع من على سطح الأرض وتقاوم الجاذبية، كان هو تحدي البقاء وضرورة إجراء تحول هائل على جنسها. والمؤكد أن هذا التحول كان مؤلما لها.

وحتى الإنسان نفسه في حال رغب في تنمية جسمه، فإنه يذهب إلى النوادي الرياضية. وهو بلجوئه إلى التمارين، إنما يجعل في الواقع الحياة صعبة بالنسبة لجسمه وعضلاته، وبذلك فهو يجبرها على الحركة والنشاط، ما يجعلها تطلب الطاقة وتستهلكها، ثم مع الوقت يحدث التحول في جسم الإنسان.

أشكال أخرى للحياة 

بالطبع في هذه الأمثلة، فإن المحن لا تؤدي فقط إلى التحول والصيرورة، إنها قد تقتل الكائن أحيانا. وبعض الأنواع وكذلك أعدادا كبيرة من الكائنات تموت كل يوم خلال هذا التحول. فاحتمالات البقاء بالنسبة للعديد من الكائنات الحية والنباتات، ولأسباب مختلفة، تبقى ضئيلة. لكن الحياة تظل مستمرة، وتأخذ أشكالا أخرى مختلفة.

ففي كل مرة نأكل فيها فاكهة مثلا، فنحن في الواقع ندمر تلك الفاكهة ونفكك جزيئاتها، كي نستطيع هضمها. لكن حدوث ذلك يعتبر ضروريا من وجهة نظر التطور لبروز أشكال أخرى من الحياة، مثل الخلايا التي في أجسامنا والتي يتوقف بقاءها ونموها على المواد الغذائية، وهكذا.

إن الحياة لا تعرف الرتابة، فعاجلا أو آجلا سوف يحدث شيء ما، يخرج الإنسان من حالة الدعة والركود، إلى حالة الحركة والتغيير.

والإنسان يمكنه أن يفسر ذلك على أنه سوء حظ أو تآمر من جانب هؤلاء أو أولئك لتخريب خططه أو النيل منه أو إقلاق راحته، أو أن هناك شيء خاطئ وما كان يجب أن يحدث، ويمكنه أن يعتبر ذلك فرصة جلبتها الحياة له كي تدفع وعيه، ونفسه وعقله، من أجل الارتقاء إلى مرحلة أعلى.

التفكير في المستقبل

إن نسبة كبيرة من الشعور بالتعاسة والقلق ليست نابعة من الحالة التي يواجهها الإنسان في اللحظة الراهنة، سواء تعلق الأمر بوباء كورونا أو غيره، وإنما من التفكير والخوف من المستقبل. ففي الحاضر يمكن للإنسان أن يجد حلا لمعظم المشاكل، لكن كيف يستطيع أن يجد حلا لمشكلة لم تقع بعد؟

إن العقل يقوم بوضع سيناريوهات لما يمكن أن يحدث في المستقبل، سواء تعلق الأمر بالإنسان نفسه أو بأحد اقربائه أو بمن يعرفهم. وبما أننا لا نستطيع أن نسيطر بصورة تامة أو أكيدة على ما يمكن أن يحدث في المستقبل، ولا نستطيع أن نفعل شيئا إزاء ذلك. فهذا يسبب الكثير من المعاناة غير الضرورية للإنسان. 

إن الحياة لا تعرف الرتابة، فعاجلا أو آجلا سوف يحدث شيء ما، يخرج الإنسان من حالة الدعة والركود، إلى حالة الحركة والتغيير

والحل يكمن في البقاء في اللحظة الراهنة، ومراقبة الطريقة التي يتصرف بها العقل، ونوعية الأفكار والتصورات الذهنية التي يشكلها لنفسه عن نفسه. هذه المراقبة هي بداية فك الارتباط بين عملية التفكير وبين جوهر الإنسان، مما ينقله مباشرة إلى الحاضر. والحاضر هو الفضاء الذي تتكشف فيه حياة الإنسان، والواقع أنه لا توجد حياة خارج الحاضر أو مفصولة عنه. هذا الإدراك لوحده من شأنه أن يضع حدا للخوف والمعاناة أو يقلل من تأثيرهما.

لا يوجد موت

المفارقة هي أن حالة القلق والخوف مما يمكن أن يحدث في المستقبل، قد تجعل الإنسان يقع فيما يخافه، لأن القلق يقلل المناعة ويجعل الجسم ضعيفا، مما يجعله أكثر عرضة للإصابة بالمرض. فالعقل القلق يرسل إشارة خاطئة إلى الجسم، كما لو أنه مريض فعلا، وبالتالي يتصرف على هذا الأساس. الجسم لا يستطيع أن يعرف الفرق إذا كان ما يحدث هو حالة مرضية فعلية أم مجرد تصور ذهني أو خوف من المرض. مما يجعل الجسم يستنزف طاقته من دون داع.

والحل، كما يرى إيكهارت، أن نتعامل مع المرض كما هو من دون خلق تصورات ذهنية أو دراما حوله. أي من دون الانزلاق إلى آلية التفكير العقيمة نفسها. فاذا حدث الشفاء فهو أمر جيد وإذا لم يحدث فهو أمر جيد أيضا. لكن في حالة حدوثه سوف يكون أسرع.

والتعامل مع المرض يعني القبول أولا، ليس القبول بالمرض نفسه، وإنما بكونه يحدث الآن. هذا القبول من شأنه أن يفتح الباب لبروز نوع جديد من الوعي بداخلنا، ندرك معه من نحن حقيقة، ونعرف أنه لا يوجد موت في الحقيقة، وأن ما يجري هو مجرد تغيير للحياة من شكل إلى آخر.

عمران سلمان
كتب
عمران سلمان
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من زاوية أخرى

في معنى "فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ"

د. توفيق حميد
01 مايو 2020
Iraqi members of the Civil Defense examine an unearthed mass grave of Kurds in west of the city of Samawa, Iraq April 14, 2019…
عناصر من الدفاع المدني العراقي يعملون على فتح مقابر جماعية لضحايا تنظيم "داعش" غرب مدينة السماوة

يستشهد كثير من المتطرفين والإرهابيين بآية {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ} لتبرير جرائمهم البشعة في حق الإنسانية، وقد وصل ببعضهم الأمر أن يتلذذوا بفعل هذه الجرائم بل وحث الآخرين عليها.

والمسلم العادي يجد نفسه في معضلة ولا يدري كيف يرد عليهم، فهم يستخدمون القرآن والمعنى الظاهري والحرفي لهذه الآية، وكما يبدو للبعض هو أن عليهم رفع السيف على غير المسلمين وذبحهم إذا قابلوهم!
 
وللأسف فإن معظم التفسيرات المعتمدة المتاحة لا تفسر الآية بصورة تمنع هذا المفهوم المتجرد من الضمير والرحمة والإنسانية إن لم تكن تدعمه.

والآن دعوني أتطرق لبحث مفهوم آخر للآية الكريمة غير الذي ينشره دعاة التطرف والكراهية:

فالآية تقول: "فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ"

وكما نرى فإن كلمة "كفروا" مشار إليها بكلمة "الذين" لتخصص المعنى فقط في كفار مكة الذين بدأوا بالعدوان "وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ" (سورة التوبة 13).

ولو كان الأمر بالقتال أمرا عاما لاستخدم القرآن تعبير "من كفر" بدون استخدام أداة التخصيص "الذين"، فهناك فارق كبير بين معنى "قاتلوا من كفر" و"قاتلوا الذين كفروا"، فالأولى تعمم المعنى والثانية تخصصه فقط في مجموعة بعينها يتكلم عنها القرآن ويشير إليها بأداة التخصيص "الذين".

وذلك المعنى يتفق تماما مع المبدأ القرآني في عدم بدء العدوان "وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ" (البقرة 190) ومع مبدأ التعايش في سلام مع الآخرين "ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ" (سورة البقرة 208).

أما آية {فَضَرْبَ الرِّقَابِ} وهي محور المناقشة  فمن معانى الضرب في اللغة الفصل بين شيئين {فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا} (سورة طه آية 77)، (و استخدم القرآن هنا تعبير "اضرب" لأن الفعل يؤدى إلى الفصل بين كتلتين من المياه)، أما كلمة "الرقاب" فهي تأتى عامة في القرآن وفي أغلب الأحيان بمعنى الأسرى الذين كان يتم أخذهم كرقيق (أي عبيد)، فمن مخارج الزكاة على سبيل المثال {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (سورة التوبة آية 60) أي دفع جزء من الزكاة لتحرير الأسرى ومنع العبودية.

ذلك المعنى يتفق تماما مع المبدأ القرآني في عدم بدء العدوان "وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ"

وجميع الآيات القرآنية الأخرى التي وردت فيها كلمة "الرقاب" في كتاب الله جاءت بمعنى الأسرى الذين كان يتم أخذهم كـ"عبيد" بعد الحروب وهي ما يلي:

"لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ" (سورة البقرة ـ سورة 2 ـ آية 17).

وآية "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" (سورة التوبة ـ سورة 9 ـ آية 60).

والمعنى كما يتضح الآن في آية "فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ" أي أنه فى وقت الحرب (لدفع العدوان) لا بد من فصل الأسرى (أو الرقاب) فلا يتم استخدامهم أثناء القتال كدروع بشرية.

ولا يعنى ضرب الرقاب في الآية قتل الأسرى على الإطلاق، لأنه لا معنى لشد الوثاق بعد قتل الإنسان كما يتضح من الآية {حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ} فشد الوثاق لا يكون إلا للحى حتى لا يهرب.

ومعنى  {أَثْخَنتُمُوهُمْ } في هذا السياق قد يعني أنهم أصبحوا غير قادرين على مواصلة العدوان والقتال وقد يعني في اللغة العربية "إقامة الحجة" عليهم في المناقشة (أو كما نسميه اليوم بالمباحثات الدبلوماسية!).

فكما جاء في معجم "لسان العرب" فإن "الإثخان" يعني أيضا إقامة الحجة الدامغة على الطرف الآخر فكما ذكر "لسان العرب" (وفي حديث عائشة وزينب لم أَنْشَبْها (أي لم أتركها) حتى أَثْخَنْتُ عليها أَي بالَغْتُ في جَوابِها وأَفْحَمْتها).

المعنى كما يتضح الآن في آية "فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ" أي أنه فى وقت الحرب (لدفع العدوان) لا بد من فصل الأسرى (أو الرقاب) فلا يتم استخدامهم أثناء القتال كدروع بشرية

ثم كيف يأمر القرآن بأن يتم المن على هؤلاء الأسرى أو مبادلتهم مع أسرى آخرين {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} إذا كان ضرب الرقاب يعنى القتل! ويتضح من ذلك أن ضرب الرقاب تعنى فصل الأسرى لا ذبحهم.

ويبدو أن المشهد كله في السرد القرآني للآية هو في مرحلة ما بعد نهاية الحرب وكيف يتم التعامل مع الأسرى. فكما جاء في القرآن الكريم "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ" (سورة الأنفال آية 70).

ويؤكد هذا المعنى للآية وسياقها قوله تعالى بعد ذلك {حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا} فإن قتل الأسرى وذبحهم يزيد الحرب اشتعالا لا يطفئها، وعلى النقيض من ذلك فإن فصل الأسرى وعدم استخدامهم كدروع بشرية، والمن عليهم بعد ذلك هو ما يجعل الحرب تضع أوزارها لكي تطفأ نيران الحرب، وذلك يتفق مع إرادة الله للبشر أن يعيشوا في سلام مع بعضهم البعض:

{ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ} ويتسق تماما مع ما أمر به القرآن في معاملة الأسرى "وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا" (سورة الإنسان آية 8-9).

وللحديث بقية!

توفيق حميد
كتب
د. توفيق حميد
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).