من زاوية أخرى

ملاحظات عامة لموسم رمضاني استثنائي

كوليت بهنا
02 مايو 2020
Al-Masharty Moustafa, 60, beats a drum as he wakes residents to eat their pre-dawn Suhoor meals before beginning their fasting…
مسحراتي في القاهرة

رمضان استثنائي يعبر هذه السنة بتزامنه مع الحظر العام والحجر المنزلي الطوعي أو الإلزامي في معظم الدول الصائمة العربية والإسلامية. في الأساس، يخفف شهر الصوم من تلقاء نفسه من النشاط البشري العام، مقابل التزام أكبر بالعائلة وطقوسها الرمضانية.

بشكل من الأشكال، انعكس الأمر إيجابيا على الدراما الرمضانية التي شهدت متابعة أكبر في هذا الموسم، كوسيلة بديلة، الترفيه أحد أهدافها، خففت نسبيا من الضغط النفسي العام الذي تسبب به شبح فايروس كورونا والحجر المنزلي، والتوتر العصبي الناشئ من متابعة أخبار الجائحة لحظة بلحظة عبر نشرات الأخبار. 

كذلك، فإن متابعة الدراما العربية كمنتَج إعلامي يقدم مجانا للمشاهد، حل جذاب وعملي لأغلبية الشرائح الاجتماعية، ولا يضيف أعباء مالية كتلك التي تفرضها بعض المنصات والمواقع في عالم الإنترنت، إضافة إلى توفر الوقت بسبب استمرار بقاء معظم الناس في بيوتها، وإلغاء الامتحانات الدراسية، وإنجاح معظم طلاب المراحل الانتقالية في العديد من هذه الدول، مما خفف من ضغط الالتزام بدوام العمل الرسمي أو الخاص، أو ضغط التفرغ لتدريس الأولاد المعتاد في فترة الامتحانات. باختصار، يمكن القول، رب ضارة نافعة.

في متابعة برامج العشرية الأولى من شهر رمضان، الدرامية أو الحوارية، والتقاط الخطوط العريضة للسياسات العامة للبرامج في عدد من المحطات العربية الأكثر مشاهدة، يمكن تسجيل عدد من النقاط الإيجابية، من أبرزها، استمرار برامج التوعية الخاصة بجائحة كورونا جنبا إلى جنب باقي البرامج لكن مع تخفيف حدة التهويل السابق، وتوظيف نجومية بعض أبطال مسلسلات رمضان لخدمة هذه التوعية والترويج لمسلسلاتهم من بيوتهم في وقت واحد، إضافة إلى عدم اقتصار سياسة التوعية على البرامج والفواصل الخاصة، بل بروزها في عمق بعض أعمال الدراما، وبخاصة ما يخص حضور المرأة ودورها وتأثيرها.

لوحظ أن بعض البرامج الدينية التي تبث على بعض المحطات، باتت تشهد حوارات جديدة ومختلفة مع بعض رجال الدين من مثل أحقية تولي المرأة أو منزلتها

أحد أبرز المثالب التي كانت تعاني منها، ما يعرف بدراما البيئة الشامية، أي تلك التي تدور أحداثها في أحياء دمشق القديمة وتلقى جاذبية وقبولا عربيا مستمرا، هو تنميط دور النساء بشخصيات تقليدية، وربطهن بقصص سطحية تساهم في تغييب أدوراهن الحقيقية، وتسفيه ذواتهن التي تدور في فلك هذه القضايا لا أكثر، من دون منح الاعتبار لزمن العمل تاريخيا أو مصداقيته التوثيقية فيما يخص الشخصيات النسوية، ويبدو أن ضغوط الإعلاميين والمثقفين واحتجاجات المنظمات النسوية ومنظمات المجتمع المدني قد أتت بعض ثمارها نسبيا، وحركت قليلا في الدفع نحو بعض التغيير ولو عن طريق الدراما.

معظم هذه المواضيع الدرامية النمطية النسوية، مثل قضايا الطلاق والزواج وتقبل المجتمع والنساء للعنف ضدهن وحرمانهن من الإرث والشرف والنميمة وغيرها، استمرت في بعض أعمال دراما البيئة الشامية التي تعرض هذا الموسم، لكنها طرحت بمعالجة أقل ذكورية أو مبالغة، ويمكن ملاحظة بعض التطور الإيجابي في بناء الشخصيات النسوية في هذه الأعمال، التي تستعير مرحلة الأربعينيات والخمسينيات كخلفية تاريخية مثل مسلسلي "بروكار" و"سوق الحرير"، وهي تطورات بدت حريصة على إظهار دور مغاير للمرأة الدمشقية والسورية عموما في تلك العقود، المؤسسة لدور النساء اجتماعيا وتعليميا ونضاليا في التاريخ السوري الحديث، ومراعاة التعددية الطائفية في المجتمع السوري. 

وقدمت شخصيات نسائية مغايرة تجمع بين المناضلة والمتعلمة والمثقفة والجريئة والقيادية والمتحررة اجتماعيا، وتوازن بين التقاليد والتقدم، سواء كانت شخصيات محافظة دينيا وترتدي الحجاب أو الملاءة، أو سافرة بملابس عصرية، استطاعت بمجموعها أن تلفت الأنظار إليها، وتضاف كنقطة لصالح هذه الأعمال وتأثيرها التحرري والتوعوي على الفئة الاجتماعية المشاهِدة، وفي مقدمها المرأة العربية.

في الدراما المصرية، يمكن التوقف عند مسلسل ملفت في هذا السياق والذي حمل عنوان "ونحب تاني ليه"، وهو دراما اجتماعية تعالج مسألة استبداد الزوج بعد تطليق زوجته، ومضايقاته لها وتدخله السافر في قدرها لحرمانها من حقها في الحب أو الزواج مرة أخرى، رغم ممارسته لحريته الكاملة في حياته، كما يسلط الضوء على حياة المرأة المطلقة واضطرارها للعيش في منزل أهلها والتنازلات التي عليها تقديمها لجميع الأطراف. 

بعض هذه التغييرات الإيجابية في الخطاب الإعلامي العربي تعد تطورا ولو كان طفيفا

لكن المسلسل لا يقدمها كشخصية بكّاءة أو مستسلمة لقدرها، بل ستطغى شخصيتها القيادية والواعية لكيانها ودورها، ومقدرتها على حماية ذاتها، وتحمل مسؤولياتها ومسؤوليات ابنة وأم وجدة ومدبرة منزل بوقت واحد، يشكلن عالمها الأسري النسوي الدافئ، يطرح دراميا بأسلوبية رشيقة وخفيفة الظل، ومعالجة سلسة في محتواها وتوجهها نحو أعماق نساء وحيدات مع مراعاة اختلاف أجيالهن.

خارج إطار الدراما، لوحظ أن بعض البرامج الدينية التي تبث على بعض المحطات العربية أو الخليجية، باتت تشهد حوارات جديدة ومختلفة مع بعض رجال الدين من مثل أحقية تولي المرأة أو منزلتها وغيرها من القضايا المختلَف عليها، وهي حوارات تنتهي لصالح المرأة وتوضيح النصوص وتفسيرها، وهو توجه جديد غير مألوف، يعكس انفتاحا جديدا وإيجابيا يستحق الاهتمام والمتابعة والتشجيع.

بعض هذه التغييرات الإيجابية في الخطاب الإعلامي العربي، سواء عبر الدراما أو البرامج الأخرى في الموسم الرمضاني، حيث التركيز بأعلى حالاته على التلفزيون، تعد تطورا ولو كان طفيفا، إلا أنه يخطو خطواته الأولى التي طال انتظارها، ويؤمل باستمرار زخمه ووتيرته، على أن نتلمس ونرى ترجمته العملية والحقيقية على الأرض في القريب العاجل.

كوليت بهنا
كتب
كوليت بهنا
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من زاوية أخرى

الملجأ... والحلم

كوليت بهنا
Updated 04 أبريل 2020
Paris Las Vegas Hotel & Casino table game dealer Kelly Douglas, who is on leave from her job due to the coronavirus (COVID-19)…
في العزل الاختياري في منزلها مع القطة

في مثل هذه الأوقات الحرجة، ومع استمرار المدّ القاسي لجائحة كورونا، تتردد كلمة المنزل آلاف المرات في اليوم الواحد ضمن صياغات مختلفة: الزم منزلك، Stay home، ابق في المنزل، خليك بالبيت، وغيرها من العبارات أو الجمل أو الوسومات التي تتبادلها البشرية بمختلف لغاتها، تتمحور جميعها حول أهمية المنزل كبطل عظيم، دون منازع.

في اللغة الإنكليزية، يحمل المنزل معنيين أو دلالتين، بيت الإنسان وموطنه، وهما معنيان لا يختلفان في جوهرهما العظيم، حتى أن المقر الرسمي لجميع رؤساء الولايات المتحدة في واشنطن منذ أكثر من قرنين، سماه الرئيس روزفلت سنة 1901، البيت الأبيض وليس القصر الأبيض، للدلالة على أنه بيت الأمة، وكثيرا ما تتردد في الأفلام عبارة  العودة إلى المنزل-Home ، بمعنى العودة للوطن، المنزل الكبير، الذي يحتضن الفرد ومنزله وأسرته.

لا تختلف اللغة العربية في تجلياتها اللغوية الغزيرة والبديعة لمعاني المنزل، فهو أيضا الوطن والأرض، والمسكن الذي تسكن إليه العائلة وتتعاقب عليه أرواح  قاطنيه، وهو المكان الذي إن تهدم أو زال أو دُرِسَ في الأرض، أو أقفر من ساكنيه بسبب موت أو حرب أو هجرة، أو بسبب واحدة من الكوارث الطبيعية وعاديات الزمن، استحق الحزن والرثاء الشديد لضياعه بأبلغ الكلمات المؤثرة، التي أكثر من التنويع عليها شعراء العرب القدماء، في مرثياتهم الكثيرة عن الترحال المستمر للقبائل والوقوف على الأطلال، واستعملوا كلمة المنازل في سياقات لغوية وشعرية لامتناهية، من أجملها وأكثرها دلالة لأبي تمّام: "كم منزلٍ في الأرض يألفه الفتى.. وحنينه أبدا لأول منزل".

هذا الأمر ربما يعيد الاعتبار لنمط الحياة العائلية القديمة في بعض المجتمعات، واستعادة فكرة الأسرة الكبيرة في منزل واحد

للقمر، ولكل فصل من فصول السنة وللكائنات الحية منازل، وفي سلوكيات الحياة الاجتماعية، لكل إنسان عند الآخرين منزلة، بمعنى قدره ومكانته الخاصة في نفوسهم، وفي الفن التشكيلي تحظى اللوحات التي ترسم بيوتا بانطباع وجداني أكبر، كما تتقدم المدن الشهيرة ببيوتها الجميلة القديمة أو الحديثة قائمة المدن الأكثر إبهارا وتميزا.

ولعل أجمل ما قيل في السياق، جاء على لسان الروائية العالمية التشيلية إليزابيت الليندي، التي فرقت بوصف أدبي مؤثر بين معنى البيت House  والمنزل Home،  بقولها إن البيت يصير منزلا، حين تحدث فيه ولادات ووفيات.

ممارسة العمل عن بعد الذي فرض كأسلوب مهني مستجد بسبب حظر التجوال الذي تشهده معظم دول العالم اليوم، اضطر العديد من الشخصيات الشهيرة مثل بعض الساسة والمحللين السياسيين والاقتصاديين ونجوم الفن والرياضة وغيرهم، للتواصل عبر الإنترنيت أو شبكات التلفزة من منازلهم، وتميز بينهم الإعلاميون ومراسلو الشبكات التلفزيونية بشكل خاص بالظهور المستمر وغير المتكلف لمواكبة تداعيات الحدث، الأمر الذي منح العمل الاعلامي عفوية أجمل، وإلفة، وكسرا للمألوف، بحيث بات المشاهد يتابع الحدث من منزل الإعلامي، ويجرب بدقائق خاطفة التدقيق في تفاصيل منزله التي تبدو في الخلفية، واكتشاف هوية أصحاب هذا المنزل وذوقهم الشخصي في اختيار الأثاث وأناقة ترتيبه، ويبدو أن زوجة أحد الإعلاميين لاحظت أن خلفية غرفة الجلوس التي يظهر فيها زوجها ناقصة، فسارعت بحسٍّ أنثوي لمّاح إلى إضافة بعض الأزهار في الخلفية التي ظهرت أكثر إشراقا في الاتصال الثاني.

المنزل، كملجأ معنوي وفيزيائي وحلم دائم للأفراد، بحضوره الطاغي وحاجته الماسة المتصاعدة اليوم، سيصاب في القريب العاجل بالآثار المهولة لخسائر الاقتصاد العالمي الناجمة عن الوباء، وفي الواقع، توحش الغلاء العالمي لقطاع العقارات ليس بالأمر الجديد أو الطارئ، لكنه سيصير أكثر ضراوة واستحالة، وكل السنوات التي سيقضيها الأفراد في العمل الدؤوب سعيا لامتلاك منزل ولو صغير لأسرهم، قد لا تكفي مهما اجتهدوا أو اقترضوا. 

توحش الغلاء العالمي لقطاع العقارات ليس بالأمر الجديد أو الطارئ، لكنه سيصير أكثر ضراوة واستحالة

هذا الأمر ربما يعيد الاعتبار لنمط الحياة العائلية القديمة في بعض المجتمعات، واستعادة فكرة الأسرة الكبيرة في منزل واحد، يتقاسمه الآباء والأبناء والأحفاد معا، وهي فكرة مهما تعددت سلبياتها وباتت مرفوضة في الحياة المعاصرة مع ميل الفرد نحو الاستقلالية، إلا أن إيجابياتها قد تكون أكبر في إعادة تعزيز الروابط العائلية التي بعثرتها أنماط الحداثة وتغريباتها.

حق التملك لمسكن، والذي كان يفترض بجميع دول العالم، السعي لتكريسه ضمن أولوياتها الاستراتيجية وسياساتها المالية وتقديم كل التسهيلات المتعلقة به، حق شرعي يكتسب أهميته اليوم أكثر من أي وقت مضى، وبشكل خاص فيما يتعلق بتسهيل عودة آمنة لآلاف المهجرين قسرا الذين مازالت منازلهم في أوطانهم قائمة، أو قابلة للإصلاح، هذه المنازل التي لا تجف دموع أصحابها كلما استعادوا ذكرياتها في صورهم القديمة التي احتفظوا بها مع مفتاح المنزل، على أمل العودة إليه في يوم من الأيام، ويتعرضون كل حين لعنصريات بغيضة من قبل بعض أفراد أو أحد ساسة الدول المضيفة.

Home..Home  كانت الكلمة الأكثر تأثيرا وجدانيا للكائن الفضائي اللطيف في فيلم E.T. - 1982 للمخرج ستيفن سبيلبيرغ، وستبقى الأكثر تأثيرا ومطلبا في أوقات المحن، والأوقات السعيدة.

كوليت بهنا
كتب
كوليت بهنا
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