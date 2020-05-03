من زاوية أخرى

الصين واستغلال الذكاء الاصطناعي للهيمنة 

منى فياض
03 مايو 2020
Local residents fills a drone with disinfectant before spray at a village in Pingdingshan, in China's central Henan province on…
يبدو أن جائحة كورونا تساهم في عرقلة خطط الصين للسيطرة على العالم

يقول یووال نوح هراري إن نمو الذكاء الاصطناعي والتقنيات البيولوجية قد يؤدي إلى إنتاج طبقة من "رجال متفوقين" يحكمون العالم ويحولون باقي البشر إلى "طبقة غير نافعة" (كتاب 21 مسألة للقرن الـ 21). كما تنبأ بأن التقدم العلمي سوف يولد لامساواة غير مسبوقة في التاريخ داخل المجتمعات، لكن أيضا بين الأمم. سوف تزداد الهوة بين البلدان الصناعية التي تسيطر على التكنولوجيا وتلك المحرومة منها، بل سوف لن تردم لاحقا.

لاحقا، جاء تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن من يملك الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يسيطر على العالم ليفتح النقاش حول استخدامات الذكاء الاصطناعي. لأن سيد الكرملين لا يفكر إلا بتعابير السيطرة والإخضاع.

في العالم الرقمي، تعمل GAFA (شركات التكنولوجيا الأميركية الأربع الكبيرة: غوغل، أبل، فيسبوك، وأمازون) من أجل القوة الأميركية و BATX (شركات التكنولوجيا الصينية الأربع الكبيرة: بايدو، علي بابا، تنسنت، شاومي) تسعف المشروع الصيني كي تصبح القوة الأولى في العالم من هنا حتى العام 2049. 

لكن الرابط بين GAFA والسلطة السياسية في أميركا أكثر تعقيدا مما هو عليه الحال في الصين، فلقد اعترض موظفو غوغل على تعاون منظمتهم مع الجيش الأميركي. بينما هذا الأمر غير وارد في نظام استبدادي تسلطي كالنظام الصيني. لكن في الحالتين، يُستخدم العملاقين كرأس حربة لتقوية تأثير بلدا المنشأ على العالم.

تفتش GAFA  وBATX البضائع التي تمر وتقبض حقوق المرور. الصين والولايات المتحدة يتقاسمان العالم كما تقاسمت إسبانيا والبرتغال أفريقيا وأميركا الجنوبية في القرن السادس عشر؛ أو كما تقاسم فرانكلين روزفلت وجوزيف ستالين الأراضي في يالطا. لكن هذه المرة الآخرين غير مدعويين إلى طاولة المفاوضات. لإنهم لائحة الطعام.

اعترض موظفو غوغل على تعاون منظمتهم مع الجيش الأميركي. بينما هذا الأمر غير وارد في نظام استبدادي تسلطي كالنظام الصيني

الذكاء الاصطناعي ليس قضية اقتصادية فقط، ولا هو مجرد الروبوت وأليكسا وأمازون الذي يخدمك في منزلك أو يراجع جدول الضرب مع أطفالك؛ إنه أيضا أداة سيطرة. فليس صدفة أن أكبر الاستثمارات فيه يقوم بها العملاقان المتنافسان، الولايات المتحدة والصين هي في هذا المجال، ولو أن الصين لها الأولوية فيما يتعلق بالموازنة التي ترصدها لتطويره.

العالم بأجمعه يعرف غوغل ومايكروسوفت وأمازون والبعض فقط يعرف علي بابا وبايدو وتنسنت الصينية المهمة بالقدر نفسه. هذا دون احتساب مراكز البحث المرتبطة بالدفاع، والتي تتمتع بالاحتضان وتكتسب القيمة العليا في جميع بلدان العالم. فإسرائيل مثلا عبر"start- nation"  أنتجت تطبيق Waze ومنتجات أخرى مماثلة، ولديها إيكوسيستم للبحث مرتبط أولا بالحاجات العسكرية.

يسجل التاريخ عودة الصين بعد قرون من الانطواء على نفسها. إنها ترغب بالهيمنة، وتهدف إلى إعادة إحياء طريق الحرير الصيني، الذي يعتبره مؤلفا كتاب "هل يقتل الذكاء الاصطناعي الديمقراطية؟" طريق الاستعباد بالنسبة لأوروبا.

ينبعث الطموح الصيني من مجمل خطابات إمبراطور الصين الجديد: شي جينبنغ Xi Jinping.

استراتيجية الرئيس الجديد شفافة: استخدام الذكاء الاصطناعي (IA) بشكل مزدوج، من أجل ضبط المواطنين داخليا والتحول إلى القوة الأولى في العالم في نفس الوقت.

أجندة الصين للعام 2025 تهدف إلى إنتاج أبطال تقنيين في IA ، وفي استخراج البيانات والمعالجات الدقيقة الجديدة.

أصبحت الصين قائدة في البحث والتطوير العلمي وتسجل حاليا براءات اختراع أكثر من الولايات المتحدة. لا تطمئن فايننشال تايمز ونيويورك تايمز وفورينغ أفيرز للتقدم الصيني في IA المطبق في الميدان المالي والذي يهدد المؤسسات المالية الغربية، بحسب كتاب L’ I A va-t-elle aussi tuer la Démocratie؟ (هل سيقتل الذكاء الاصطناعي الديمقراطية)، لمؤلفيه، لورنت ألكسندر وجان فرنسوا (Laurant Alexandre-  Jean François, Copé J.-C. Lattѐs, 2019, Paris).

بدورها، اتبعت أوروبا الطريق المعاكس للصين. الحضارة المسيطرة لفترة طويلة والتي انفجرت هيمنتها في العصر الصناعي، تبدو الآن أكثر هشاشة لمقاربة القرن الجديد.

وداعا أفريقيا

لا يعادل النشاط الخارجي الصيني في القارة الأفريقية نشاطها في أي مكان آخر. إن رأسمال الفرنكوفونية، والذي يعطي فرنسا "قوتها الناعمة" الثمينة، مهدد بشكل خطير.

أعلن الرئيس الفرنسي في نهاية 2018 أن مستقبل الفرنكوفونية يتقرر في أفريقيا. سيصبح عدد سكان الكونغو وحدها 200 مليون فرنكوفوني عام 2100. لكن هذه الفرنكوفونية مهددة. فالسبليتنت splinternet أو انشطار الإنترنت و"بلقنته" يهدد الفرنكوفونية. وهذه "البلقنة" بدأت على طول الخطوط الجيوسياسية، فقد أقامت الصين "جدار حماية كبير" سمح للحزب الشيوعي بالسيطرة على شبكة الإنترنت بأكملها. وبعض البلدان كباكستان أغلقت أجزاء من الشبكة على أشخاص متهمين بكونهم"تجديفيين وغير إسلاميين". 

سبق أن اعلن إريك شميدت، مدير غوغل السابق، قلقه منذ خمس سنوات من نتائج تجزئة الشبكة إلى عدة كيانات جيوسياسية، على غرار العالم المادي. شارحا  "من الممكن تماما  للبلدان ـ المرتبطة بالصين اقتصاديا ـ التزود ببنى تحتية صينية بدل اعتماد البلاتفورم المسيطر عليه حاليا من الولايات المتحدة". إن طموح الصين الأمبريالي يتمحور حول "طريق حرير جديد" يربط أوراسيا وأفريقيا، بطرق أرضية وبحرية ورقمية ويسمح للصين بأن تنشر نمطها السياسي والاقتصادي. 

هذه التبدلات الجيواستراتيجية والجيو اقتصادية لطريق الحرير الجديدة كبيرة لدرجة أن الرئيس الصيني أعلن خطة من 60 مليار دولار لتكوين علماء أفارقة لدعم النمو التكنولوجي.

أحد المخاطر القادمة في القرن الحادي والعشرين، إعادة تجربة نسخة جديدة من الستار الحديدي السوفييتي، ستار ـ سايبر يقطع الإنترنت إلى اثنان. وما يسهل هذا التجزئة للإنترنت التقدم التقني الهائل للصين في IA: "سوف تعاينون ريادة مذهلة في المنتجات والخدمات القادمة من الصين"، بحسب شميدت.

يستنفر إريك شميدت عندما يستعيد تصريحات الحزب الشيوعي الصيني: "سوف يلحقون بنا من هنا حتى العام 2020، وفي العام 2025 سيصبحون أفضل. وفي العام 2030 سيسيطرون على صناعة الـ IA ." هذا التطور في الشبكة يسهل مشروع الصينيين في أفريقيا كي تصبح أفريقيا ـ الصين. يستمرئ بعض بلدان أفريقيا منذ الآن جدار الحماية الكبير الصيني، الذي يسمح ـ بفضل IA ـ برقابة فائقة الفذلكة دون تعطيل الأعمال. إن الاستعمار الرقمي لأفريقيا بواسطة BATX الصيني سيصبح صاعقة إذا ما انفجر الإنترنت إلى كيانين منفصلين.

قد يحمل المستقبل القريب احتمالات قاتمة في غير صالح الصين؛ خصوصا أن الدول تبحث عن مصدر الفيروس

شرح بوتين أن قادة الـ IA سيصبحون أسياد العالم المستقبليين. أعلن الرئيس الصيني أن بلاهده ستصبح القوة العسكرية الأولى بفضل IA. مايكل غرفين، الرئيس التكنولوجي في البنتاغون، أبدى تخوفه في فايننشال تايمز في 17 نوفمبر 2018 من أن الجيش الأميركي يحتاج إلى 16 عاما كي يحول فكرة تكنولوجية إلى سلاح فعال مقابل 7 سنوات لدى العسكريين الصينيين..

لكن يبدو أن جائحة كورونا تساهم في عرقلة خطط الصين للسيطرة على العالم. وقد تطول لائحة الدول التي تدعو لمطالبة الصين بتعويضات مالية ثمنا لأخطائها في مسألة كورونا: إما لأنها مسؤولة عن تفشي الفيروس، أو لأنها قدمت معلومات مغلوطة عن سبل الوقاية منه، أو لأنها أعلنت أرقاما مضللة عن خسائرها البشرية.

يتهم العديد من الدول الغربية الصين بأنها أخفت، ولا تزال تخفي، معلومات عن مصدر الفيروس وانتشاره، وتقدم معلومات مغلوطة في ما يتعلق بأعراضه وتأثيره على الإنسان وطرق انتقاله. حتى أنها تكذب في عدد المصابين لديها وعدد الوفيات جراء المرض. وبالتالي يجب أن تدفع ثمن أخطاءها.

وبعد أن شكل لها الوباء فرصة لتحسين صورتها أمام العالم؛ عادت لتواجه تحولا واضحا من عدة دول مما قد يقوّض طموحاتها في أن تصبح قوة اقتصادية وسياسية عالمية.

لذا كان من السابق لأوانه توقَّع أن "عالم ما بعد كورونا" قد تتسيّده الصين، فهي تواجه تحديا تاريخيا غير مسبوق، لن يؤثر فقط على صورتها وسمعتها العالمية، بل قد يتعدّاه إلى أن تصبح الصين مُطالبة بدفع تعويضات مالية لدول العالم. وقد يحمل المستقبل القريب احتمالات قاتمة في غير صالح الصين؛ خصوصا أن الدول تبحث عن مصدر الفيروس.

منى فياض
منى فياض
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

من زاوية أخرى

كيف تفاقم البدع كورونا

رياض عصمت
03 مايو 2020
Coronavirus-shaped pinatas are displayed for sale at a store in Guatemala City on May 1, 2020, amid the COVID-19 pandemic. …
لعبة أطفال على شكل فيروس

لا يعني التحذير من خطر داهم أن مطلق الصفارة يخطط عامدا متعمدا لإلحاق الأذى بالناس. لو صح هذا ـ وهو غير صحيح بالطبع ـ لكان الأولياء والحكماء أول من يُشك بهم، لأنهم حذروا من الأوبئة والأمراض قبل آلاف السنين. لحسن الحظ، تفهمت أغلب المرجعيات الدينية في العالم خطر كوفيد-19، فأغلقت دور العبادة بروح مسؤولة تجاوبت مع تنبيه الحكومات ومشرفي الرعاية الصحية. 

عرف في الإسلام مبدأ: "اعقل وتوكل". بالتالي، إذا لم يلجأ الإنسان إلى العقل أولا، فالتوكل وحده ليس من شأنه أن يحمي المؤمن من خطر كوفيد-19 وسواه من أمراض. بالتالي، لا علاقة لأي دين من الأديان بالممارسات الخاطئة التي ابتدعت في تناقض فاضح مع جوهر الأديان قاطبة. للأسف، من دون وجود أسس روحية أو علمية لتلك البدع، انتشرت دعوات ناشزة تدعو إلى تجاهل أخطار الفيروس وتسوِّق حلولا خرافية لمواجهته، ناشرة نصائح بلغت حد العبث بالأرواح، دون رادع دين أو وازع ضمير.

صاحبت جائحة كورونا ردود فعل يلفت النظر فيها تشابه المشعوذين في الزعم أن الفيروس لا يصيب المسلمين، أو لا يصيب المسيحيين، أو لا يصيب اليهود، أو لا يصيب المؤمنين بمعتقدات أخرى. اشتركت تلك الثلة من مختلف الأديان والملل في خداع السذج بأن كورونا مصمم لإيذاء أصحاب المعتقدات الأخرى ممن لا يشاركونهم معتقدهم الديني، متجاهلين أنه لو صدقت مزاعم الجميع، لفنيت البشرية.

قبل أن تصدر تعليمات بإغلاق الجوامع والكنائس ودور العبادة الأخرى لمنع تفشي الفيروس، وقبل أن تشجع عليها وتلتزم بها المرجعيات الدينية الرسمية، طلع بعض أدعياء الدين في إيران بأناشيد زعموا أنها تبعد الفيروس عن أتباع مذهبهم دون سواهم من بني البشر. وصل الأمر ببعضهم إلى الادعاء أن جدران المقامات تمنع الفيروس من اختراقها والوصول إلى حشود المؤمنين الذين يأمونها تيمنا للبركة، مشجعين أتباعهم على التمسح بها ولعق أسطح هياكلها دون خشيةٍ من العدوى. شاهدت فيديو تمرر فيه عباءة قيل إنها عباءة الخميني بين المريدين، فيتهافتون على تقبيلها لتحميهم من الفيروس في مخالفة لأبسط القواعد الصحية. 

المشكلة الأخرى هي ظهور مزاعم غريبة من أطباء أوقعوا الناس في تخبط وحيرة

أما في العراق، فحث الداعية الشيعي قاسم الطائي على الاستمرار في زيارة المقامات الدينية ودور العبادة وإقامة صلوات الجماعة والجمعة. من ناحية أخرى، شاهدت فيديو لخطبة أحد الشيوخ العراقيين حول فوائد شوكولاتة مقدسة وعد بتوزيعها على المصلين، زاعما أن بإمكان حبة منها أن تقي عشيرة بأكملها من شر المرض.

بدوره، روَّج الإمام السني توفيق البوطي في دمشق لوصفة عشبية، إذ زعم أن "حبة البركة" أو "الحبة السوداء" علاج ناجع لكورونا. هذه الوصفة ـ على كل حال ـ إن لم تنفع، فهي حتما لا تضر. من جهته، أكد إمام سني في صعيد مصر على الملأ على أنه من المستحيل أن يصاب مسلم موحد بفيروس كورونا، بينما شيخ سني آخر فقال: "شكرا لكورونا، لأنه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر". كما أعلن الداعية المصري أسامة حجازي عبر وسائل الإعلام أن النقاب والوضوء علاج ناجع لكورونا، بينما عزا شيخ آخر (لا أدري مذهبه) فيروس كوفيد-19 إلى الجن، واستجوب امرأة منقبة على أنها الفيروس ـ الجني شخصيا. 

في موريتانيا، فدعا الشيخ ولد داهي إلى معالجة كورونا بتعويذة (أي رقية). في لبنان، حلق الأب مجدي علاوي بطائرة هيلوكوبتر زاعما أنه بجولته الفضائية تلك سيحمي اللبنانيين من الجائحة. وهذا على الأقل تصرف وطني نبيل لكونه أوحى بحماية أبناء بلده المنتمين إلى أديان وطوائف متعددة. 

أما أحد الأئمة الغاضبين لحظر الصلاة في المسجد، فدعا الناس للتجمع على الرصيف للصلاة ضاربا عرض الحائط بتعليمات ضرورة التباعد الاجتماعي مسافة تقارب المترين. أما أحد كبار رجال الدين المسيحي فغضب غضبا شديدا من حظر الناس تقبيل يده، واعتبر تلك مؤامرة شيطانية تسعى إلى تحطيم طقوس احترام قداسته. 

بدوره، ادعى الداعية المسيحي الأميركي كينيث كوبلاند تدميره كورونا عبر خطبة حماسية، زاعما أنه استطاع بدعواته شفاء الولايات المتحدة تماما من خطر الجائحة وقتله الفيروس. أما أسقف أسيوط في مصر ـ رغم ما قيل عن كونه حاصلا على بكالوريوس في الطب والجراحة ـ فزعم أن الصلاة في الكنائس تمنع كورونا من إيذاء المسيحيين. 

في الهند، شاهدت فيديو لجماعة من الهندوس يشربون بول البقر اعتقادا منهم أنه الدواء الشافي من كورونا. أما أطرف علاج فهو وصفة حاخام بشرب بيرة "كورونا" المكسيكية كعلاج ناجع لكوفيد-19، لكنه نسي ـ على ما يبدو ـ نصح مريديه بوضع شريحة ليمون على فوهة كل زجاجة.

المشكلة الأخرى هي ظهور مزاعم غريبة من أطباء أوقعوا الناس في تخبط وحيرة. من هؤلاء الطبيب الأميركي رشيد بتَّار من مدينة شارلوت في ولاية نورث كارولاينا، الذي وجه عبر مقابلة تلفزيونية تهما في غاية البشاعة لكبير الخبراء الأميركيين الدكتور أنطوني فاوتشي، يوحي تطرفها بالكيدية. لدى البحث على الإنترنت، تبين أن الدكتور بتّار مختص في الطب البديل، ويستخدم علاجا لتنقية الدم من الزئبق والشوارد المعدنية لشفاء أمراض مستعصية. وبالرغم من شهرته كمؤلف كتاب من الأكثر مبيعا، فإن رخصته سحبت منه لمدة ثلاث سنوات وأوقف عن ممارسة مهنة الطب بسبب ما وصف بأنه: "لا أخلاقية المعالجة لأربعة مرضى بالسرطان". بالتأكيد، مثل هذه التهم لا يمكن الحسم بشأنها إلا في محاكم القضاء.

المفترض أن تعبر الطقوس الدينية الحقة عن التسامح والمحبة بين البشر، بغض النظر عن العرق والجنس والمعتقد

رأى الباحث الفرنسي المختص في الإيدز لوك مونتانييه أن الفيروس انطلق على سبيل الخطأ من مختبر في ووهان، في حين زعم ضابط الاستخبارات العسكرية الروسية السابق فلاديمير كفاشكوف أن الفيروس صنيعة ما يسميه "قوى الظل العالمية" في محاولة للحد من سكان العالم، مصرا على أن الفيروس مصنع في مختبر، مناقضا العلماء الذين قالوا إن مصدره حيواني بحت. وانتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي نصب قديم مشاد في ولاية جورجيا كتب عليه بعدة لغات، بينها العربية ـ حسبما أورد الخبر ـ مقاطع منها ما يفيد بضرورة خفض عدد سكان العالم إلى رقم ضئيل للغاية بالمقارنة مع عددهم الحالي.

من ناحية أخرى، شاهدت فيديو لزيارة قام بها الرئيس الصيني لأحد المساجد ذكر في التعليق إنه ناشد خلالها المسلمين أن يقوموا بالدعاء إلى الله ليخلّص الصين من انتشار الفيروس، لكن تبين أن الفيديو يعود إلى عام 2016 عندما زار الرئيس الصيني مسجدا في شمال غربي الصين. بينما توقعت طائفة مسلمة معينة قيامة المهدي المنتظر، توقع بعض غلاة المسيحيين أن ظهور كورونا إشارة إلى اقتراب قيامة السيد المسيح. الغريب أن إيمان هؤلاء جميعا لم يأخذ بعين الاعتبار أن الفيروس القاتل أدى إلى إلغاء الشعائر الدينية الجماعية في المساجد والكنائس وسواها من دور العبادة، بما فيها الأزهر والفاتيكان.

أتمنى على كل مؤمن ورع أن يجيب على الأسئلة التالية بموضوعية تامة: هل يليق زعم أي من أصحاب البدع في أي دين من الأديان تجنيب رعاياهم فحسب عدوى فيروس مميت، تاركين بقية "أهل الكتاب" وسواهم عرضة لحصد منجل عزرائيل؟ هل يعقل أن تقتضي خطة الله، الغفور الرحيم، لتخليص البشر من خطاياهم إفناء كبار السن والشباب ضعيفي المناعة وعديد من الأطباء والممرضات الذين ضحوا بحياتهم من أجل واجبهم الإنساني؟ 

شخصيا، لا أتردد لحظة من الإجابة بالنفي. لا شك أن الصلوات والابتهالات نشاط إيجابي متوقع ليس من قبل رجال الدين فحسب، وإنما من جميع المؤمنين بجميع الأديان وكل المذاهب على الإطلاق، أملا في أن يريح الإيمان برحمة السماء النفس المقلقة المعذبة ويبعث في الإنسان حلم الخلاص. المفترض أن تعبر الطقوس الدينية الحقة عن التسامح والمحبة بين البشر، بغض النظر عن العرق والجنس والمعتقد، والمفترض أن تشجع الأديان جميع أتباعها الصالحين على الدعاء من أجل سلامة أخوتهم في الإنسانية، وأن يحث شبح الموت البشر على تجاوز خلافاتهم وعدم خوض الحروب بدافع الجشع والرغبة في السلطة والهيمنة.

رياض عصمت
رياض عصمت
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