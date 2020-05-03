من زاوية أخرى

كيف تفاقم البدع كورونا

رياض عصمت
03 مايو 2020
Coronavirus-shaped pinatas are displayed for sale at a store in Guatemala City on May 1, 2020, amid the COVID-19 pandemic. …

لا يعني التحذير من خطر داهم أن مطلق الصفارة يخطط عامدا متعمدا لإلحاق الأذى بالناس. لو صح هذا ـ وهو غير صحيح بالطبع ـ لكان الأولياء والحكماء أول من يُشك بهم، لأنهم حذروا من الأوبئة والأمراض قبل آلاف السنين. لحسن الحظ، تفهمت أغلب المرجعيات الدينية في العالم خطر كوفيد-19، فأغلقت دور العبادة بروح مسؤولة تجاوبت مع تنبيه الحكومات ومشرفي الرعاية الصحية. 

عرف في الإسلام مبدأ: "اعقل وتوكل". بالتالي، إذا لم يلجأ الإنسان إلى العقل أولا، فالتوكل وحده ليس من شأنه أن يحمي المؤمن من خطر كوفيد-19 وسواه من أمراض. بالتالي، لا علاقة لأي دين من الأديان بالممارسات الخاطئة التي ابتدعت في تناقض فاضح مع جوهر الأديان قاطبة. للأسف، من دون وجود أسس روحية أو علمية لتلك البدع، انتشرت دعوات ناشزة تدعو إلى تجاهل أخطار الفيروس وتسوِّق حلولا خرافية لمواجهته، ناشرة نصائح بلغت حد العبث بالأرواح، دون رادع دين أو وازع ضمير.

صاحبت جائحة كورونا ردود فعل يلفت النظر فيها تشابه المشعوذين في الزعم أن الفيروس لا يصيب المسلمين، أو لا يصيب المسيحيين، أو لا يصيب اليهود، أو لا يصيب المؤمنين بمعتقدات أخرى. اشتركت تلك الثلة من مختلف الأديان والملل في خداع السذج بأن كورونا مصمم لإيذاء أصحاب المعتقدات الأخرى ممن لا يشاركونهم معتقدهم الديني، متجاهلين أنه لو صدقت مزاعم الجميع، لفنيت البشرية.

قبل أن تصدر تعليمات بإغلاق الجوامع والكنائس ودور العبادة الأخرى لمنع تفشي الفيروس، وقبل أن تشجع عليها وتلتزم بها المرجعيات الدينية الرسمية، طلع بعض أدعياء الدين في إيران بأناشيد زعموا أنها تبعد الفيروس عن أتباع مذهبهم دون سواهم من بني البشر. وصل الأمر ببعضهم إلى الادعاء أن جدران المقامات تمنع الفيروس من اختراقها والوصول إلى حشود المؤمنين الذين يأمونها تيمنا للبركة، مشجعين أتباعهم على التمسح بها ولعق أسطح هياكلها دون خشيةٍ من العدوى. شاهدت فيديو تمرر فيه عباءة قيل إنها عباءة الخميني بين المريدين، فيتهافتون على تقبيلها لتحميهم من الفيروس في مخالفة لأبسط القواعد الصحية. 

المشكلة الأخرى هي ظهور مزاعم غريبة من أطباء أوقعوا الناس في تخبط وحيرة

أما في العراق، فحث الداعية الشيعي قاسم الطائي على الاستمرار في زيارة المقامات الدينية ودور العبادة وإقامة صلوات الجماعة والجمعة. من ناحية أخرى، شاهدت فيديو لخطبة أحد الشيوخ العراقيين حول فوائد شوكولاتة مقدسة وعد بتوزيعها على المصلين، زاعما أن بإمكان حبة منها أن تقي عشيرة بأكملها من شر المرض.

بدوره، روَّج الإمام السني توفيق البوطي في دمشق لوصفة عشبية، إذ زعم أن "حبة البركة" أو "الحبة السوداء" علاج ناجع لكورونا. هذه الوصفة ـ على كل حال ـ إن لم تنفع، فهي حتما لا تضر. من جهته، أكد إمام سني في صعيد مصر على الملأ على أنه من المستحيل أن يصاب مسلم موحد بفيروس كورونا، بينما شيخ سني آخر فقال: "شكرا لكورونا، لأنه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر". كما أعلن الداعية المصري أسامة حجازي عبر وسائل الإعلام أن النقاب والوضوء علاج ناجع لكورونا، بينما عزا شيخ آخر (لا أدري مذهبه) فيروس كوفيد-19 إلى الجن، واستجوب امرأة منقبة على أنها الفيروس ـ الجني شخصيا. 

في موريتانيا، فدعا الشيخ ولد داهي إلى معالجة كورونا بتعويذة (أي رقية). في لبنان، حلق الأب مجدي علاوي بطائرة هيلوكوبتر زاعما أنه بجولته الفضائية تلك سيحمي اللبنانيين من الجائحة. وهذا على الأقل تصرف وطني نبيل لكونه أوحى بحماية أبناء بلده المنتمين إلى أديان وطوائف متعددة. 

أما أحد الأئمة الغاضبين لحظر الصلاة في المسجد، فدعا الناس للتجمع على الرصيف للصلاة ضاربا عرض الحائط بتعليمات ضرورة التباعد الاجتماعي مسافة تقارب المترين. أما أحد كبار رجال الدين المسيحي فغضب غضبا شديدا من حظر الناس تقبيل يده، واعتبر تلك مؤامرة شيطانية تسعى إلى تحطيم طقوس احترام قداسته. 

بدوره، ادعى الداعية المسيحي الأميركي كينيث كوبلاند تدميره كورونا عبر خطبة حماسية، زاعما أنه استطاع بدعواته شفاء الولايات المتحدة تماما من خطر الجائحة وقتله الفيروس. أما أسقف أسيوط في مصر ـ رغم ما قيل عن كونه حاصلا على بكالوريوس في الطب والجراحة ـ فزعم أن الصلاة في الكنائس تمنع كورونا من إيذاء المسيحيين. 

في الهند، شاهدت فيديو لجماعة من الهندوس يشربون بول البقر اعتقادا منهم أنه الدواء الشافي من كورونا. أما أطرف علاج فهو وصفة حاخام بشرب بيرة "كورونا" المكسيكية كعلاج ناجع لكوفيد-19، لكنه نسي ـ على ما يبدو ـ نصح مريديه بوضع شريحة ليمون على فوهة كل زجاجة.

المشكلة الأخرى هي ظهور مزاعم غريبة من أطباء أوقعوا الناس في تخبط وحيرة. من هؤلاء الطبيب الأميركي رشيد بتَّار من مدينة شارلوت في ولاية نورث كارولاينا، الذي وجه عبر مقابلة تلفزيونية تهما في غاية البشاعة لكبير الخبراء الأميركيين الدكتور أنطوني فاوتشي، يوحي تطرفها بالكيدية. لدى البحث على الإنترنت، تبين أن الدكتور بتّار مختص في الطب البديل، ويستخدم علاجا لتنقية الدم من الزئبق والشوارد المعدنية لشفاء أمراض مستعصية. وبالرغم من شهرته كمؤلف كتاب من الأكثر مبيعا، فإن رخصته سحبت منه لمدة ثلاث سنوات وأوقف عن ممارسة مهنة الطب بسبب ما وصف بأنه: "لا أخلاقية المعالجة لأربعة مرضى بالسرطان". بالتأكيد، مثل هذه التهم لا يمكن الحسم بشأنها إلا في محاكم القضاء.

المفترض أن تعبر الطقوس الدينية الحقة عن التسامح والمحبة بين البشر، بغض النظر عن العرق والجنس والمعتقد

رأى الباحث الفرنسي المختص في الإيدز لوك مونتانييه أن الفيروس انطلق على سبيل الخطأ من مختبر في ووهان، في حين زعم ضابط الاستخبارات العسكرية الروسية السابق فلاديمير كفاشكوف أن الفيروس صنيعة ما يسميه "قوى الظل العالمية" في محاولة للحد من سكان العالم، مصرا على أن الفيروس مصنع في مختبر، مناقضا العلماء الذين قالوا إن مصدره حيواني بحت. وانتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي نصب قديم مشاد في ولاية جورجيا كتب عليه بعدة لغات، بينها العربية ـ حسبما أورد الخبر ـ مقاطع منها ما يفيد بضرورة خفض عدد سكان العالم إلى رقم ضئيل للغاية بالمقارنة مع عددهم الحالي.

من ناحية أخرى، شاهدت فيديو لزيارة قام بها الرئيس الصيني لأحد المساجد ذكر في التعليق إنه ناشد خلالها المسلمين أن يقوموا بالدعاء إلى الله ليخلّص الصين من انتشار الفيروس، لكن تبين أن الفيديو يعود إلى عام 2016 عندما زار الرئيس الصيني مسجدا في شمال غربي الصين. بينما توقعت طائفة مسلمة معينة قيامة المهدي المنتظر، توقع بعض غلاة المسيحيين أن ظهور كورونا إشارة إلى اقتراب قيامة السيد المسيح. الغريب أن إيمان هؤلاء جميعا لم يأخذ بعين الاعتبار أن الفيروس القاتل أدى إلى إلغاء الشعائر الدينية الجماعية في المساجد والكنائس وسواها من دور العبادة، بما فيها الأزهر والفاتيكان.

أتمنى على كل مؤمن ورع أن يجيب على الأسئلة التالية بموضوعية تامة: هل يليق زعم أي من أصحاب البدع في أي دين من الأديان تجنيب رعاياهم فحسب عدوى فيروس مميت، تاركين بقية "أهل الكتاب" وسواهم عرضة لحصد منجل عزرائيل؟ هل يعقل أن تقتضي خطة الله، الغفور الرحيم، لتخليص البشر من خطاياهم إفناء كبار السن والشباب ضعيفي المناعة وعديد من الأطباء والممرضات الذين ضحوا بحياتهم من أجل واجبهم الإنساني؟ 

شخصيا، لا أتردد لحظة من الإجابة بالنفي. لا شك أن الصلوات والابتهالات نشاط إيجابي متوقع ليس من قبل رجال الدين فحسب، وإنما من جميع المؤمنين بجميع الأديان وكل المذاهب على الإطلاق، أملا في أن يريح الإيمان برحمة السماء النفس المقلقة المعذبة ويبعث في الإنسان حلم الخلاص. المفترض أن تعبر الطقوس الدينية الحقة عن التسامح والمحبة بين البشر، بغض النظر عن العرق والجنس والمعتقد، والمفترض أن تشجع الأديان جميع أتباعها الصالحين على الدعاء من أجل سلامة أخوتهم في الإنسانية، وأن يحث شبح الموت البشر على تجاوز خلافاتهم وعدم خوض الحروب بدافع الجشع والرغبة في السلطة والهيمنة.

رياض عصمت
رياض عصمت
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من زاوية أخرى

خيارات مصر المُرّة في مواجهه كورونا

ماجد عاطف
02 مايو 2020
An Egyptian doctor wearing two protective masks checks a patient's lung X-ray at the infectious diseases unit of the Imbaba…
طبيبة مصرية تكشف على صور أحد المرضى في إمبابة

في مطلع أبريل الجاري اندلعت مظاهرات في "قرية الهياتم" بدلتا مصر اعتراضا على قرار فرض الحظر على القرية في أعقاب ظهور حالات كورونا بها. بدا المشهد مرتبكا وعبثيا، بين رغبة الأمن في التصرف بطبيعته وتفريق المظاهرة، وبين خوف الجنود من التقاط العدوى، فحدث شلل تام ووقفت القوات لا تدري ماذا تفعل. 

هذا المشهد العبثي هو الشبح المرعب للدولة المصرية اليوم، وهي التي اعتادت لعقود طويلة اللجوء إلى الحلول الأمنية لمواجهة الأزمات السياسية والاجتماعية، لكن معضلة هذه الأزمة أنها أزمة "صحية" بالأساس وعليه فالتعامل الأمني المعتاد حال انفجار الوضع (لا قدر الله) غير مجدي، فضلا عن كونه شبه مستحيل.

منذ تولي مصطفي مدبولي منصب رئيس الوزراء في يونيو 2018. وهو مثله مثل أغلب رؤساء الحكومات الذين تعاقبوا على مصر بعد تحولها للنظام الجمهوري على يد جمال عبد الناصر ورفاقه في العام 1952، نظريا هم رؤساء حكومات، عمليا هم منفذي توجهات الرئيس (أي رئيس). لكن النقلة الدراماتيكية في رئاسة مدبولي للحكومة أتت في مارس الماضي، عندما ضربت مصر عاصفة ممطرة، تزامنت مع اختفاء رئيس الجمهورية عن المشهد تماما، مفسحا المجال لـ "مدبولي" لتصدر الصورة وإدارة الأزمة في مسلك غير معتاد من الرؤساء المصريين، وسط بحر من الشائعات عن سبب اختفاء السيسي.

إدارة رئيس الوزراء لأزمة السيول كانت جيدة وعاقلة لدرجة دفعت كثير من معارضي النظام للثناء عليه، بالطبع ظلت هناك اعتراضات وتحفظات هنا وهناك، لكن بشكل عام خلق أداء حكومته انطباعا جيدا إلى حد كبير، أكسب الرجل شعبية مقبولة. 

ومع هبوب رياح وباء كورونا على مصر، استمر "مدبولي" لفترة متصدرا المشهد، وبدأت الشائعات تكثر حول سبب اختفاء السيسي، ليظهر في 22 مارس بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية، معلنا حزمة قرارات اقتصادية لمواجهة أزمة كورونا.

ومع الإقرار أن الوضع المصري بشكل عام سيء ولا يمكن مقارنته بالدول المتقدمة أو بالممالك الغنية، ومع التقدير التام لكون الحكومة مكبلة بإمكانياتها المحدودة، إلا أن هناك إشكاليتين أساسيتين على منحى إدارة الأزمة الذي بدأ يتجلى يوما بعد يوم، طاغيا على الصورة الأولى التي رسمت لحكومة مدبولي.

الإشكالية الأولى: الشفافية

دأبت الأنظمة المتعاقبة في مصر على إخفاء الحقائق والمعلومات عن الشعب، لذا فقد الكثيرون ثقتهم في البيانات الحكومية. ومن ثم، وفى مواجهة تفشى هذا الوباء، يصبح من المهم جدا أن تكون هناك مصداقية للبيانات الرسمية عن الوضع الصحي والاقتصادي، وهو ما يتطلب مكاشفة تامة تتنافى مع تجاهل أسئلة بسيطة ومنطقية مثل: لماذا اختفى الرئيس كل تلك المدة؟ هل الجنرالات الثلاثة الذين توفوا هم فقط المصابين بكورونا أم أن هناك إصابات أخرى داخل قيادات الجيش؟ كم جهاز تنفس صناعي تمتلكه مصر؟ ما عدد الأسرة المجهزة المتاحة؟

تكمن مشكلة انعدام الشفافية في أن أزمة كورونا هي أزمة مجتمعية، مواجهتها مستحيلة بدون الانصياع التام من المواطنين للتعليمات الوقائية الصادرة من الدولة، وهذا الانصياع لن يتم إلا بتوافر حد مقبول من الثقة في الحكومة، وغياب الشفافية أو الالتباس فيها يخلق انطباع عام أن الدولة تخفي الحقائق وتكذب علينا.

حين قرر الرئيس تأجيل أقساط القروض البنكية، استثنى البنك المركزي أصحاب المشروعات المتناهية في الصغر من القرار!

يعزز ذلك الانطباع مواقف متفرقة تحدث هنا وهناك، كتصريح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في مطلع مارس أنه "لا توجد حالات إصابة أو اشتباه بكورونا في مصر" في الوقت الذي غزا فيها الفيروس أغلب البلدان المحيطة. أو ما حدث في "مستشفى الأورام" بالقاهرة الأسبوع الماضي، حين نفى مدير المستشفى في البداية وجود إصابات بين طاقمه، ثم عاد بعد ذلك وأقر بها. بالطبع قد يكون تصرف المدير هذا تصرف فردي، أو نابع من قناعته الشخصية وليس تعليمات عامة، لكن المؤكد أن تصرفه هذا عزز الشعور لدى المواطنين أن الدولة تخفى الحقائق عنهم.

الإشكالية الثانية: الأولويات

بالنظر إلى حزمة قرارات الرئيس السيسي لمواجه أزمة كورونا تكشف لنا أن الاقتصاد هو الشغل الشاغل للدولة المصرية بالمقام الأول حاليا، وهو ما يفسر لماذا استثنت الحكومة عمال المصانع وشركات المقاولات وتصوير الأعمال الفنية من قرار حظر التجوال المفروض في مصر. 

ومع ذلك، يبدو أن الدولة تدعم فقط الكيانات الضخمة، وليس المشروعات المتناهية في الصغر، فمثلا حين قرر الرئيس تأجيل أقساط القروض البنكية، استثنى البنك المركزي أصحاب المشروعات المتناهية في الصغر من القرار! ليترسخ أكثر تصور تجاهل الدولة للطبقات الأفقر والأشد احتياجا للدعم الآن.

لا يمكن التهوين من مخاطر الأزمة الاقتصادية أو وضع "الاقتصاد في مقابل الإنسان" كما يطرح البعض المعادلة، لكن في نفس الوقت حين يتحدث الرئيس بعد غياب طويل عن خطة الدولة لمواجهة الأزمة التي هي بالأساس صحية، وينصب حديثه وقراراته كلها على الاقتصاد دون الإشارة ولو بجملة واحدة لخطة المواجهة الصحية، فهذا يشير إلى خلل في أولويات الدولة، خصوصا أننا إزاء نظام صحي متهالك وعجز لا يمكن إغفاله في أجهزة التنفس الصناعي، وعليه فدعم البورصة المصرية بـ 20 مليار جنيه في هذا التوقيت بدلا من توجيه تلك الأموال لشراء أجهزة طبية، يبدو تصرفا غير مفهوم قد تندم عليه مصر كثيرا إن تفشى المرض بها. وقد أثار هذا غضب البعض متهمين الحكومة بالاهتمام بالاقتصاد أكثر من المواطن.

الخيارات كلها مرّة، والوضع شديد الحساسية والتعقيد، الشارع المصري لا يحتمل وقف الحال لمدة طويلة، ولن يحتمل أيضا وباء يحصد الأرواح

حتى الآن يبدو الوضع في مصر أقل خطورة من بلدان عدة، لكن لا يمكن اعتبار أنها بمأمن أو أن الوباء لن ينتشر بها، خاصة بالنظر إلى سلوك الجهاز الحكومي الذي لا يثق فيه المصريين بسهولة ولا يعتمدون عليه في الحصول على الدعم. وعليه يجب الاستعداد بخطة صحية واضحة ـ تتناسب مع إمكانياتها المحدودة بالطبع ـ لمواجهة الفيروس حال تفشيه، وهو ما يبدو غير واضح بصورة مطمئنة حتى الآن، لذلك دعا البعض لبدء حملة شعبية لتصنيع "أجهزة تنفس صناعي" وهي محاولة تحترم بالقطع، لكن يظل الدور الأعظم في تلك المواجهة منوط بالحكومة.

المؤكد أن موقف الحكومة شديد الصعوبة، وخيراتها كلها محفوفة بالمخاطر، فمن جانب لا تستطيع تطبيق حظر كامل وخنق السوق أكثر من ذلك في دولة يعاني أغلب قاطنيها من شظف العيش، ووقف الحال لو استمر كثيرا فقد ينفجر الجميع. ومن جانب آخر لو سمحت بالتجمعات فقد يتفشى المرض وتكثر الوفيات، وفي ظل شارع محتقن (من قبل ظهور ذلك الفيروس) بفعل الأزمة الاقتصادية الخانقة، فإذا انفجر الوضع الصحي واختلط الخوف من الفيروس بالغضب من الحكومة فقد ينفلت الموقف ويتكرر ما حدث في "قرية هياتم" بطول البلاد وعرضها، مجاميع من الغاضبون وأمن لا يدري ماذا يفعل معهم.

الخيارات كلها مرّة، والوضع شديد الحساسية والتعقيد، الشارع المصري لا يحتمل وقف الحال لمدة طويلة، ولن يحتمل أيضا وباء يحصد الأرواح، لذا فليس أمام الحكومة سوى السير بحذر وتوازن على الحبل المشدود بين النارين. وهذا يتطلب الحد الأقصى من الشفافية والوضوح، وترتيب منطقي للأولويات.

المصدر: منتدى فكرة

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ماجد عاطف
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