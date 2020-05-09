من زاوية أخرى

الأسد... بلاء روسيا المقبل

مصطفى فحص
09 مايو 2020
Russian President Vladimir Putin and Syrian President Bashar al-Assad attend a meeting in Damascus, Syria January 7, 2020…
رامي مخلوف لم يدخل في هذا النزا، لولا التقاطه إشارة ما خرجت من بين جدران الكرملين الحمراء، سمحت بالحديث علانية عن مستقبل الأسد

من بشار الأسد وإليه يعود الحديث مجددا عن مستقبل سوريا ومستقبل الاستقطابات الدولية حول جغرافيتها السياسية والمصالح المحلية والإقليمية والدولية. فمنذ قرار النظام وطهران استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، لجر العنف المضاد وتبريره تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، وتأمين موسكو غطاء دوليا عبر مجلس الأمن من خلال استخدام حق النقض "الفيتو" 15 مرة، والذي لم يكن كافيا لتجنب تدخلها العسكري المباشر قبل 5 سنوات، الذي غيّر بداية قواعد الاشتباك لصالح الأسد، إلا أنه قد يتسبب في هذه المرحلة في تغيير قواعد السياسة والتحالفات.

بعد 9 سنوات على ثورة الشعب السوري والحرب عليها، يمر تحالف دعم الأسد بنفس التناقضات الداخلية والخارجية التي مرت بها الثورة السورية وأدت إلى هزيمة المعارضة المشتتة نتيجة تباينات حادة وخلافات بين داعميها، أدت إلى تخلي المجتمع الدولي عن الشعب السوري.

 فجبهة النظام الداخلية مهددة بصراع الأسد ـ مخلوف واستقطاباته، وتأثيره على وحدة البيت العلوي، الخاضع نسبيا إلى مركزية قرار آل الأسد فيه وعليه، وفقا للضوابط التي فرضها الأب المؤسس للنظام حافظ الأسد والتي تشهد الآن صراعا بطابع مالي وتجاري له أبعاد عائلية وفقا لتوصيف الكاتب اللبناني خيرالله خيرالله الذي يرى أنه "صراع بين عائلتين في عائلة واحدة لم يعد فيها مكان لآل مخلوف الذين شكّلوا طوال سنوات الذراع المالية للسلطة التي تشكّلت في 16 نوفمبر من العام 1970 عندما احتكر حافظ الأسد الحكم وصار في فبراير 1971 أول علوي يتولى الرئاسة في الجمهورية العربية السورية".

تعترف موسكو ضمنيا بعد 9 سنوات من الصراع بصعوبة إعادة ترميم مؤسسات وأجهزة النظام

بالرغم من هذه المعادلة العائلية، إلا أن رامي مخلوف الذي موّل آلة القتل الأسدية لم يدخل في هذا النزاع وهو يدرك أن موازين القوى تميل لصالح ابن عمته، لولا التقاطه إشارة ما خرجت من بين جدران الكرملين الحمراء، سمحت بالحديث علانية عن مستقبل الأسد.

من هنا لا يمكن فصل أزمة البيت الداخلي عن تدخلات الخارج، ولا يمكن اختزال الخارج، بما يروج له من نزاع روسي ـ إيراني على مستقبل سوريا، لأن هذا النزاع أو التباين ما بين موسكو وطهران بات تحت مجهر الخارج ومحاولات استثماره، حيث دخلت واشنطن مباشرة على خط تبايناتهما من خلال موقفها الصريح بأنها تفضل سوريا الروسية على سوريا الإيرانية.

هذا الموقف يمكن التقاطه من الكلام المتفائل الذي صدر عن مبعوث واشنطن الخاص إلى سوريا جيمس جفري عن إمكانية التعاون مجددا مع روسيا في سوريا التي ضاقت ذرعا بالأسد "قد تكون روسيا مستعدة بشكل أكبر الآن، رأينا بعض المؤشرات في الإعلام الروسي وفي تصرفات روسية معيّنة لتكون أكثر مرونة بشأن اللجنة الدستورية".

الأسد هو يعد العائق الوحيد أمام مشروع الحل وإعادة الإعمار، بل إن حجم النفوذ الإيراني ومستقبله بات العائق الأكبر

وكان جفري قد ألمح سابقا إلى صعوبة إعادة نظام الأسد إلى الجامعة العربية واعتبر تبرير عودته من أجل إخراج إيران نوعا من الجنون، وهو ما يمكن وصفه برسالة ثقيلة أخرى إلى موسكو التي كانت تعول على مشروع عربي تتبناه الجزائر في الجامعة العربية يساعدها على إعادة تعويم النظام؛ وهذا ما يعطي مؤشرا لكل الراغبين بالعودة إلى الساحة السورية بأن لا جدوى من الاستثمار بالأسد، ما يفرض على الجميع التفكير بمخرج لأزمتين، نهاية الصراع والأخذ بعين الاعتبار حقوق ومطالب الشعب السوري وتضحياته وهو ما لا يتناسب مع فكرة الإبقاء على الأسد ومنظومته الاقتصادية والأمنية، وأزمة إخراج الأسد نفسه من السلطة والتي قد تؤدي إلى نزاعات خارجية بأدوات محلية.

تعترف موسكو ضمنيا بعد 9 سنوات من الصراع بصعوبة إعادة ترميم مؤسسات وأجهزة النظام، وتدرك جيدا أن مواصفات الحل الدولي لا تتطابق مع مواصفات النظام ورأسه، إضافة إلى مواصفات أخرى أصبحت أكثر تعقيدا من مستقبل النظام عندما يشدد الخارج على مواصفات هوية الدولة السورية ما بعد النظام، حتى لو كانت تحت الإشراف الروسي والتبني العربي؛ حيث لم الأسد هو يعد العائق الوحيد أمام مشروع الحل وإعادة الإعمار، بل إن حجم النفوذ الإيراني ومستقبله بات العائق الأكبر.

العائق الإيراني هذا، قد يُدخل سوريا بدوامة عنف جديدة ولكن مختلفة هذه المرة وقد تدفع ثمنها الحاضنة الموالية للنظام والأسد، إذ تبدو أنها أمام مخاطر الانقسام ما بين موسكو وطهران وخوف الأخيرة من تأمين حاضنة أخرى لروسيا عبر تصالحها مع الأغلبية من البوابة العربية.

مصطفى فحص
مصطفى فحص
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

من زاوية أخرى

الشباب في الدراما العربية... "بـ 100 وش" نموذجا

كوليت بهنا
09 مايو 2020
ملصق مسلسل "بـ 100 وش"
ملصق مسلسل "بـ 100 وش" | Source: حساب الممثلة نيللي كريم على موقغ انستغرام

مع انتصاف المسلسلات الدرامية الجاري عرضها على الشاشات العربية للموسم الرمضاني هذا العام، اتضحت الملامح العريضة والخطوط العامة لبنية هذه الأعمال، والأهداف والرسائل التي حملتها في مضمونها، والتي يمكن البناء عليها وتقييم مستواها وفرزها لاحقا، ما بين دراما متميزة، أو مرّت دون ترك الأثر المرجو منها وفقا للمعايير الدرامية.

مع الإشارة هنا، إلى أن الصحافة العربية الورقية، كانت إلى زمن قريب تساهم في رفد الدراما ومواكبتها إعلاميا، انطلاقا من دورها كمؤشر هام، ذي تأثير بارز اجتماعيا وثقافيا وتنويريا أيضا، وذلك عبر إجراء عمليتي الرصد الجماهيري والإحصائيات المتعلقة بالمتابعة، وتقييم نجاح الأعمال تبعا لعدد المشاهدات، وهي مهمة ستغيب هذا العام مع الإجازة القسرية لمعظم الجرائد بسبب جائحة كورونا، لكنها تظل مستمرة عبر الإعلام الرقمي، ومساهمة جميع وسائل التواصل الاجتماعي في المشاركة بهذه المهمة منذ سنوات كبديل أسرع وأكثر انتشارا.

من بين الأعمال الملفتة لهذا الموسم، والتي يمكن استباق وتوقع نهايتها، وتقييمها بالعمل الناجح والمتميز، استنادا للمعايير الدرامية والمتابعة الجماهيرية المحلية والعربية الكبيرة لها، المسلسل المصري الذي حمل بالعامية اسم "بـ 100 وش"، أي بمئة وجه، من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، وإخراج كاملة أبو ذكري، وبطولة نيللي كريم وآسر ياسين وإسلام ابراهيم وعلا رشدي. وهي أسماء رئيسة، يربط بينها وبين باقي فريق العمل التمثيلي والفني بوضوح، انتماؤهم إلى الفئة الشبابية كصنّاع للعمل أولا، واستهداف العمل للفئة الشابة جماهيريا من حيث الجوهر، إضافة إلى وضوح اللمسة الشبابية في الرشاقة والحيوية اللتين غلفتا أجواء العمل وروحه من ألفه إلى يائه.

عمليات النصب والاحتيال التي تقوم بها هذه المجموعة الشبابية، تستند إلى قصص جنائية حقيقية سجلت في مصر

المسلسل الذي تستمر أعمال تصويره خلال أيام رمضان بسبب تعطلها قبل شهرين نتيجة التقيد بإجراءات التباعد الاجتماعي التي فرضها انتشار فايروس كورونا، يطرح حكاية مجموعة من الشابات والشبان الحالمين بالإثراء السريع، يتم التعريف بكل شخصية منهم بأسلوبية فنية وإخراجية لمّاحة وسلسلة، تعتمد على عمليات المونتاج السريع التي تشبه أسلوبية الفيديو ـ كليب، والتي تنسجم مع المشهدية العامة وطبيعة العمل. فتقدم للمشاهد تعريفا بصريا مقتضبا بالأسباب البعيدة والخاصة، المؤسسة لكل شخصية، والتي هيأتها نفسيا لتصير جاهزة لتقبل فكرة الإثراء السريع بأية وسيلة حتى لو غير شرعية، ومنها تقبل فكرة النصب والاحتيال، اللتين تبنى قصة المسلسل عليهما.

عمليات النصب والاحتيال التي تقوم بها هذه المجموعة الشبابية، تستند إلى قصص جنائية حقيقية سجلت في مصر، يصوغ مؤلفا العمل بعض حيثياتها بقالب كوميدي، كما تم تصنيف العمل من قبل صنّاعه، لكنه في الحقيقة مسلسل اجتماعي، يغوص في مشاكل الفئة العمرية الشابة المصرية، ويتقصى همومهم وأحلامهم وهواجسهم وإحباطاتهم العميقة، ويطرحها بروح خفيفة الظل، التي قد تكون الأسلوبية الأكثر فطنة، والأكثر تقبلا من المجتمع وصناع القرار، إذا ما قورنت بالأعمال التي تحمل بكائيات وأحزان ثقيلة، والتي بات بعض المشاهدين يتجنبونها لشدة الإحباطات وثقل الهموم التي يعاني منها الأفراد في معظم المجتمعات العربية، وبخاصة في هذه الفترة.

أحد عمليات النصب والاحتيال التي نجح بها الفريق التمثيلي الشاب في الحلقات الخمسة عشر الأولى، عملية ضخمة تقوم على تزوير الوثائق وشراء الذمم، والتي تُمكن الفريق من الاستيلاء أو سرقة مبلغ كبير من الرصيد المصرفي لرجل مسنّ ووحيد ومريض، وهي عملية غير أخلاقية في المطلق، المفاجئ أن الجمهور المتابع للعمل، واستنادا إلى رصد بعض ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمس لها وفرح وصفق لنجاح الفريق في هذه السرقة، وهو حماس يشير إلى رغبة كامنة وخطيرة لدى بعض فئات المجتمع لتحقيق مثل هذا الإثراء والتخلص من الفقر والشقاء.

كثيرة، بل لامتناهية، هي مشاكل الشباب العربي وهمومه، ومن المشجع أن تكون الدراما واحدة من المنصات التي تفسح لها في المجال للتعبير

وستتم معالجة هذا الأمر دراميا في الحلقات القادمة كما يتوقع، عبر التركيز على لاشرعية عملية السطو، وأهمية التقاط الفريق ـ العصابة الظريفة، وسوقهم للعدالة. وقد لوحظ أن هذا الخط بدأ يتضح نسبيا، مع توجه السيناريو إلى ذوات الشخصيات بعد إثرائهم وتحقيق بعض أحلامهم، وطرحهم للأسئلة على أنفسهم، حول جدوى المال والحب والعلاقات والعديد من الأسئلة الوجودية العميقة، التي ستتشابه مع  الخطوط العامة لهموم الشباب العربي في العموم، وأبرزها البطالة وضبابية المستقبل، وتجيب عن الدوافع والأسباب التي قادتهم إلى النصب والاحتيال، واللجوء إلى الوسائل غير المشروعة، ومنها استعمال ذكاءهم ومهاراتهم التقنية العالية في القرصنة الإلكترونية وتسخير التكنولوجيا الحديثة لخدمة الإثراء السريع غير المشروع، وهي نقطة مضافة لشبابية العمل، من حيث عصرنة أسلوب السطو والاحتيال، واعتبارهم فريق من لصوص العالم الرقمي الدولي.

كثيرة، بل لامتناهية، هي مشاكل الشباب العربي وهمومه، ومن المشجع أن تكون الدراما واحدة من المنصات السريعة والمؤثرة التي تفسح لها في المجال للتعبير، وتلقي الضوء عليها باستمرار، وتجرب أن تستخلص منها بعض الحلول والاقتراحات، التي قد تساهم في مساعدة حقيقية لهذه الفئة الشبابية العربية الكبيرة والمحبطة، والتي قد تتجه إلى وسائل إثراء غير مشروعة أكثر خطورة، ومنها الانتماء لمنظمات إرهابية، أو الإتجار بالمخدرات، على أن لا تبقى هذه المشاكل للعرض والتوعية  والتنفيس فقط، بل كوسيلة للضغط وحشد الجهود، لإلزام صناع القرار بالإسراع في تقديم الحلول التنموية والإنقاذية، وتنفيذها، وأهمها خلق فرص العمل متكافئة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

كوليت بهنا
كوليت بهنا
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).