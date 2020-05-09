من زاوية أخرى

الشباب في الدراما العربية... "بـ 100 وش" نموذجا

كوليت بهنا
09 مايو 2020
ملصق مسلسل "بـ 100 وش"
ملصق مسلسل "بـ 100 وش" | Source: حساب الممثلة نيللي كريم على موقغ انستغرام

مع انتصاف المسلسلات الدرامية الجاري عرضها على الشاشات العربية للموسم الرمضاني هذا العام، اتضحت الملامح العريضة والخطوط العامة لبنية هذه الأعمال، والأهداف والرسائل التي حملتها في مضمونها، والتي يمكن البناء عليها وتقييم مستواها وفرزها لاحقا، ما بين دراما متميزة، أو مرّت دون ترك الأثر المرجو منها وفقا للمعايير الدرامية.

مع الإشارة هنا، إلى أن الصحافة العربية الورقية، كانت إلى زمن قريب تساهم في رفد الدراما ومواكبتها إعلاميا، انطلاقا من دورها كمؤشر هام، ذي تأثير بارز اجتماعيا وثقافيا وتنويريا أيضا، وذلك عبر إجراء عمليتي الرصد الجماهيري والإحصائيات المتعلقة بالمتابعة، وتقييم نجاح الأعمال تبعا لعدد المشاهدات، وهي مهمة ستغيب هذا العام مع الإجازة القسرية لمعظم الجرائد بسبب جائحة كورونا، لكنها تظل مستمرة عبر الإعلام الرقمي، ومساهمة جميع وسائل التواصل الاجتماعي في المشاركة بهذه المهمة منذ سنوات كبديل أسرع وأكثر انتشارا.

من بين الأعمال الملفتة لهذا الموسم، والتي يمكن استباق وتوقع نهايتها، وتقييمها بالعمل الناجح والمتميز، استنادا للمعايير الدرامية والمتابعة الجماهيرية المحلية والعربية الكبيرة لها، المسلسل المصري الذي حمل بالعامية اسم "بـ 100 وش"، أي بمئة وجه، من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، وإخراج كاملة أبو ذكري، وبطولة نيللي كريم وآسر ياسين وإسلام ابراهيم وعلا رشدي. وهي أسماء رئيسة، يربط بينها وبين باقي فريق العمل التمثيلي والفني بوضوح، انتماؤهم إلى الفئة الشبابية كصنّاع للعمل أولا، واستهداف العمل للفئة الشابة جماهيريا من حيث الجوهر، إضافة إلى وضوح اللمسة الشبابية في الرشاقة والحيوية اللتين غلفتا أجواء العمل وروحه من ألفه إلى يائه.

عمليات النصب والاحتيال التي تقوم بها هذه المجموعة الشبابية، تستند إلى قصص جنائية حقيقية سجلت في مصر

المسلسل الذي تستمر أعمال تصويره خلال أيام رمضان بسبب تعطلها قبل شهرين نتيجة التقيد بإجراءات التباعد الاجتماعي التي فرضها انتشار فايروس كورونا، يطرح حكاية مجموعة من الشابات والشبان الحالمين بالإثراء السريع، يتم التعريف بكل شخصية منهم بأسلوبية فنية وإخراجية لمّاحة وسلسلة، تعتمد على عمليات المونتاج السريع التي تشبه أسلوبية الفيديو ـ كليب، والتي تنسجم مع المشهدية العامة وطبيعة العمل. فتقدم للمشاهد تعريفا بصريا مقتضبا بالأسباب البعيدة والخاصة، المؤسسة لكل شخصية، والتي هيأتها نفسيا لتصير جاهزة لتقبل فكرة الإثراء السريع بأية وسيلة حتى لو غير شرعية، ومنها تقبل فكرة النصب والاحتيال، اللتين تبنى قصة المسلسل عليهما.

عمليات النصب والاحتيال التي تقوم بها هذه المجموعة الشبابية، تستند إلى قصص جنائية حقيقية سجلت في مصر، يصوغ مؤلفا العمل بعض حيثياتها بقالب كوميدي، كما تم تصنيف العمل من قبل صنّاعه، لكنه في الحقيقة مسلسل اجتماعي، يغوص في مشاكل الفئة العمرية الشابة المصرية، ويتقصى همومهم وأحلامهم وهواجسهم وإحباطاتهم العميقة، ويطرحها بروح خفيفة الظل، التي قد تكون الأسلوبية الأكثر فطنة، والأكثر تقبلا من المجتمع وصناع القرار، إذا ما قورنت بالأعمال التي تحمل بكائيات وأحزان ثقيلة، والتي بات بعض المشاهدين يتجنبونها لشدة الإحباطات وثقل الهموم التي يعاني منها الأفراد في معظم المجتمعات العربية، وبخاصة في هذه الفترة.

أحد عمليات النصب والاحتيال التي نجح بها الفريق التمثيلي الشاب في الحلقات الخمسة عشر الأولى، عملية ضخمة تقوم على تزوير الوثائق وشراء الذمم، والتي تُمكن الفريق من الاستيلاء أو سرقة مبلغ كبير من الرصيد المصرفي لرجل مسنّ ووحيد ومريض، وهي عملية غير أخلاقية في المطلق، المفاجئ أن الجمهور المتابع للعمل، واستنادا إلى رصد بعض ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمس لها وفرح وصفق لنجاح الفريق في هذه السرقة، وهو حماس يشير إلى رغبة كامنة وخطيرة لدى بعض فئات المجتمع لتحقيق مثل هذا الإثراء والتخلص من الفقر والشقاء.

كثيرة، بل لامتناهية، هي مشاكل الشباب العربي وهمومه، ومن المشجع أن تكون الدراما واحدة من المنصات التي تفسح لها في المجال للتعبير

وستتم معالجة هذا الأمر دراميا في الحلقات القادمة كما يتوقع، عبر التركيز على لاشرعية عملية السطو، وأهمية التقاط الفريق ـ العصابة الظريفة، وسوقهم للعدالة. وقد لوحظ أن هذا الخط بدأ يتضح نسبيا، مع توجه السيناريو إلى ذوات الشخصيات بعد إثرائهم وتحقيق بعض أحلامهم، وطرحهم للأسئلة على أنفسهم، حول جدوى المال والحب والعلاقات والعديد من الأسئلة الوجودية العميقة، التي ستتشابه مع  الخطوط العامة لهموم الشباب العربي في العموم، وأبرزها البطالة وضبابية المستقبل، وتجيب عن الدوافع والأسباب التي قادتهم إلى النصب والاحتيال، واللجوء إلى الوسائل غير المشروعة، ومنها استعمال ذكاءهم ومهاراتهم التقنية العالية في القرصنة الإلكترونية وتسخير التكنولوجيا الحديثة لخدمة الإثراء السريع غير المشروع، وهي نقطة مضافة لشبابية العمل، من حيث عصرنة أسلوب السطو والاحتيال، واعتبارهم فريق من لصوص العالم الرقمي الدولي.

كثيرة، بل لامتناهية، هي مشاكل الشباب العربي وهمومه، ومن المشجع أن تكون الدراما واحدة من المنصات السريعة والمؤثرة التي تفسح لها في المجال للتعبير، وتلقي الضوء عليها باستمرار، وتجرب أن تستخلص منها بعض الحلول والاقتراحات، التي قد تساهم في مساعدة حقيقية لهذه الفئة الشبابية العربية الكبيرة والمحبطة، والتي قد تتجه إلى وسائل إثراء غير مشروعة أكثر خطورة، ومنها الانتماء لمنظمات إرهابية، أو الإتجار بالمخدرات، على أن لا تبقى هذه المشاكل للعرض والتوعية  والتنفيس فقط، بل كوسيلة للضغط وحشد الجهود، لإلزام صناع القرار بالإسراع في تقديم الحلول التنموية والإنقاذية، وتنفيذها، وأهمها خلق فرص العمل متكافئة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

كوليت بهنا
كوليت بهنا
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من زاوية أخرى

تحديات "حكومة إقليم كردستان" في بناء اقتصادها بعد فيروس كورونا

بينر عزيز
08 مايو 2020
People gather around the citadel of Arbil, the capital of the autonomous Kurdish region of northern Iraq, amid the ongoing…
مواطنون في ساحة قلعة إربيل بعدما خففت حكومة إقليم كردستان القيود على التجمعات

في وقت يتخبط فيه العالم في حالة من الشلل الاقتصادي، تكافح دول الشرق الأوسط لمواجهة التداعيات المختلفة للتباطؤ العالمي ـ بما في ذلك التراجع الشديد في أسعار النفط. وكمنطقة تعوّل إلى حدّ كبير على إنتاج النفط للصمود اقتصاديا، يُعتبر "إقليم كردستان العراق" ضعيفا بشكل خاص من حيث قدرته على التعافي من الدمار الاقتصادي الذي لحق به بسبب كوفيد-19.

وفي حين سجل الإقليم عددا منخفضا نسبيا من الإصابات بفيروس كورونا وفرض تدابير التباعد الاجتماعي في وقت مكبر، إلا أنه لا يزال يواجه احتمال تفشي المرض بشكل مفاجئ بما أنه خفف من تدابير الإغلاق وأعاد الحياة إلى طبيعتها. لكن المشاكل السياسية التي يواجهها "إقليم كردستان العراق" حاليا، إلى جانب صعوباته الاقتصادية المتواصلة، ستترك أثرا ملحوظا بشكل متزايد على قدرته على الاستجابة المستمرة للأزمة.

الخيارات المحدودة أمام اقتصاد في حالة كساد

من أجل فهم أثر سعر النفط الحالي على "إقليم كردستان العراق"، لا بدّ من النظر إلى وضع مماثل حصل سابقا عندما هوت أسعار النفط. ففي العام 2014، تراجعت أسعار النفط بواقع النصف بعدما تجاوزت الإمدادات العالمية الطلب بأشواط. وكان الأثر الاقتصادي المدمر والخطير الذي أحدثه الهبوط العالمي في أسعار النفط كبيرا على الإقليم الذي وجد نفسه مرغما على تنفيذ استقطاع جزئي من رواتب موظفي قطاعه العام لمدة أربع سنوات قادمة في منطقة يتلقى ثلاثة من كل أربعة موظفين أجورهم من الدولة.

لكن قبل ظهور أول إصابة بفيروس كورونا في إقليم كردستان مطلع مارس، كان اقتصاد "حكومة إقليم كردستان" تعافى ويسجل نموا. وبعد سنوات من الضبابية حيال صادرات الإقليم النفطية، كانت الحكومة الاتحادية في بغداد وإقليم كردستان قد توصلا إلى اتفاق ينقل بموجبه "إقليم كردستان العراق" حصة بحجم 250 ألف برميل من النفط يوميا إلى شركة تسويق حكومية لقاء حصة في موازنة العراق الوطنية.

يجب أن يدرك القادة في "إقليم كردستان العراق" أنه سيكون لاستراتيجية المكاسب الصغيرة أثر أكبر على حياة الشعب الكردي اليومية

والآن بعدما تراجعت مجددا أسعار النفط بواقع النصف، فإن "إقليم كردستان العراق" في وضع أسوأ حتى من العام 2014؛ حيث أن الظروف الاقتصادية الرديئة حاليا صعّبت عليه للغاية تلبية طلبات الاستجابة لفيروس كورونا وموجبات اتفاقه مع الحكومة العراقية في بغداد على السواء. 

وفي 16 أبريل، جمّد رئيس الوزراء العراقي في حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي تحويلات الموازنة إلى "حكومة إقليم كردستان" ردا على عجزها عن التقيد بمتطلبات اتفاقية النفط ـ الموازنة ـ في خطوة نتجت على الأرجح أيضا من الاضطرابات الداخلية في بغداد إلى جانب حقائق التباطؤ الاقتصادي في أنحاء العالم. لكن يمكن النظر إلى هذا الأمر كورقة ضغط سياسية تستخدمها بغداد للي ذراع الإقليم كي يوافق على المساومة السياسية لقاء الحصة في الموازنة.

مكافحة الفساد المستشري لمعالجة حالات انعدام الكفاءة الاقتصادية

يُعتبر التهديد الاقتصادي عالميا وقد استجابت له العديد من الحكومات من خلال اتخاذ تدابير تحفيز لحالات الطوارئ بغية التخفيف من الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا. غير أن "حكومة إقليم كردستان" لا تملك في الوقت نفسه احتياطات بل ترزح تحت وطأة ديون تقدّر قيمتها بالمليارات وعجزا في الموازنة بالملايين، بما في ذلك درجة من انعدام التنظيم ضمن الحكومة منعها من وضع استجابة اقتصادية فعالة.

لكن التحديات التي اعترضت مقاربة "حكومة إقليم كردستان" إزاء الاقتصاد قد توفر ـ إن تمّ تجاوزها ـ مسارا أوضح بكثير خلال الأزمة الاقتصادية الحالية. ولضمان انفراج اقتصادي، على الحكومة أن تقر أولا بالرابط بين انعدام كفاءتها لجهة تطبيق إصلاحات اقتصادية ومستوى الفساد في قطاعها العام الذي يفوق حجمه المعتاد. 

وفي حين أن المعلومات المتوافرة محدودة ومن الصعب تقييم مستوى الفساد في الإقليم، سجل هذا الأخير درجة أعلى بقليل فقط من دولة العراق ككل في مؤشر الفساد الصادر عن "وحدة الاستخبارات الاقتصادية"، حيث جاء في منتصف الثلاثينيات من أصل مئة في حين بالكاد احتل العراق المرتبة العاشرة علما بأن درجة صفر تشير إلى الدولة الأكثر فسادا على الأرجح.

في ظل النظام الاتحادي السائد في العراق، فإن قدرة "حكومة إقليم كردستان" على إقرار الإصلاحات هي ببساطة مسألة تخصّ الإقليم

وكانت الحكومات المتعاقبة اقترحت مشاريع سياسية مختلفة تهدف إلى إضفاء الطابع المهني وتيسير العمل في القطاع العام. وفي حين أن إصلاحات مكافحة الفساد، على غرار مدونة السلوك للعام 2011 وعملية التسجيل البيومتري للعام 2017 لموظفي القطاع العام، حققت خطوة في الاتجاه الصحيح ـ لم تنجح هذه الجهود قط في معالجة التحديات الهيكلية الأعمق بالكامل. ويرى كثيرون أن العجز عن القيام بذلك هو ارتباط مباشر بمقاربة القادة السابقين المتكاسلة إزاء الإصلاح.

غير أنه وعلى الرغم من الأزمة السياسية والاقتصادية الواسعة النطاق، تنظر الأحزاب السياسية ـ بما فيها مجموعات المعارضة ـ إلى الحكومة الحالية بتفاؤل، مظهرةً إيمانها بقدرة رئيس الوزراء مسرور بارزاني المحتملة على تولي المهمة الصعبة المتمثلة بإحداث تغيير دائم. 

وكان بارزاني قد تبوأ السلطة بعد حملة جريئة لمكافحة الفساد. وكخطوة أولى، سعت حكومته إلى إقرار قانون إصلاح مثير للجدل منتصف يناير 2020، رمى إلى اجتثاث الفساد في جدول رواتب موظفي الدولة وتوحيد أنظمة التقاعد وتقليص معاشات تقاعد المسؤولين ذوي الرتب العالية. ويُعتبر الحفاظ على هذا الزخم حتى في وجه الأزمة مهما بالنسبة لـ"إقليم كردستان العراق".

إمكانيات الإصلاح

بالتزامن مع الفساد، يتعين على الحكومة اللجوء إلى أكثر الأفراد كفاءةً من أجل قيادة الإقليم خلال هذه الأزمة. وبغية تجنب ارتكاب الأخطاء السابقة، على الحكومة اعتماد التوظيف القائم على الجدارة وفرض في الوقت نفسه عقوبة صارمة بحق المخالفين. 

ويجب أن يدرك القادة في "إقليم كردستان العراق" أنه سيكون لاستراتيجية المكاسب الصغيرة أثر أكبر على حياة الشعب الكردي اليومية. وعليه، لا يجب أن يكون التركيز الأكبر في التشريعات الاقتصادية والخاصة بمكافحة الفساد على الإصلاحات الشاملة للمجالات الأساسية بل أيضا على إصلاحات أصغر حجما مدرة للإيرادات ترمي إلى تطوير القطاع الخاص. 

فضلا عن ذلك، يُعتبر إدخال إصلاحات على القانون من دون المتابعة المناسبة بمثابة حلّ ترقيعي لمشكلة خطيرة. وفي غياب أي إصلاحات جادة ومستدامة، ستجد "حكومة إقليم كردستان" نفسها في مواجهة المشاكل نفسها في المستقبل وغير قادرة على إخراج نفسها بنجاح من مستقبل اقتصادي غير مستقر ـ بحيث ستحارب بشكل دائم حلقة واسعة الانتشار من الفساد تقوّض مؤسساتها.

الآن بعدما تراجعت مجددا أسعار النفط بواقع النصف، فإن "إقليم كردستان العراق" في وضع أسوأ حتى من العام 2014

وفي ظل النظام الاتحادي السائد في العراق، فإن قدرة "حكومة إقليم كردستان" على إقرار الإصلاحات هي ببساطة مسألة تخصّ الإقليم. كما أن قدرتها على تنفيذ سياسة خارجية فعالة ـ وبخاصة في ما يتعلق بمعالجة علاقتها المضطربة مع بغداد ـ أساسية كما أظهرت المفاوضات الأخيرة حول النفط. 

ويبدو أن "حكومة إقليم كردستان" أدركت أخيرا أن منطقة بحجم صغير لا يمكنها تحمّل تبعات صنع أعداء. يُذكر أن الإقليم نجح ببراعة في الحفاظ على علاقات محددة، وهي مسألة وصفها رئيس الوزراء بارزاني بأنها "بداية جديدة" جزئية في مقال صدر عن "واشنطن بوست" العام الفائت. 

ووصف هذا الأخير المسألة كالتالي: "ستكون السنوات الأربع المقبلة مرحلة حاسمة بالنسبة لنا وللدول المجاورة ولحلفائنا، سنتغاضى نحن "حكومة إقليم كردستان خلالها عن الصدمات السابقة ونعزّز موقعنا في المنطقة ونضمن حضورنا على الساحة الدولية. باختصار، نحن نرغب ببداية جديدة... لقد حان الوقت لشراكة بناءة ومستقرة على نحو أكبر مع بغداد". وسيكون الحفاظ على هذه العلاقة، حتى في ظل مواجهة الحكومتين تحديا كبيرا، أساسيا.

التوصيات

زعمت "حكومة إقليم كردستان” في العام 2007 أنها ستحوّل الإقليم إلى "دبي ثانية". وفي حين من المستبعد أن يكون هذا الهدف الطموح واقعيا بعد الآن، قد يكون اقتصاد الإقليم قادرا على العودة إلى المستويات المسجلة ما قبل فيروس كورونا ـ على افتراض أن يكون مزودا بالدعم والمساندة الدوليين.

وفي حين تمثل دور الولايات المتحدة تاريخيا بمساعدة إربيل عسكريا، أصبح الأهم اليوم إنقاذ الإقليم من الانهيار الاقتصادي. من جهتها، الحكومة الاتحادية في العراق في وضع خطير بشكل خاص في ظل معاناتها لتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة عادل عبد المهدي إلى جانب اعتمادها الخاص على الإيرادات النفطية.  تنازعت جميع الأحزاب حتى اللحظة الأخيرة، ولكن في ليلة السادس من مايو، حصل المرشح مصطفى الكاظمي على تصويت بالثقة في حكومته، وبذلك أصبح رئيس الوزراء العراقي الجديد. يمثل الكاظمي خيارا مؤاتيا للولايات المتحدة، حيث يُنظر إليه على أنه منفتح نسبيا على الولايات المتحدة مقارنة بالمرشحين المحتملين الآخرين.

في حال فشل "إقليم كردستان العراق"، فسيؤثر ذلك سلبا على باقي أجزاء العراق

وعلى الحكومة الأميركية الضغط على بغداد من أجل إرسال حصة إربيل الشهرية من الموازنة الوطنية العراقية وضمان عدم خضوع الأكراد لعقوبات جراء انحدار أسعار النفط عالميا. ومن شأن هذه المساندة أن تساعد على تعزيز الآفاق الاقتصادية والسياسية لـ"إقليم كردستان العراق" في مرحلة ما بعد كورونا. وسيكون تدخل الولايات المتحدة لمساعدة الإقليم من عدمه أساسيا لتحديد ما إذا كانت أحدث الإصلاحات التي اعتمدتها الحكومة ستدوم وما إذا كان الاقتصاد سيتمكن من التعافي.

وعلى الرغم من وجود العديد من التحديات العالمية في الوقت الحاضر، يجب على الولايات المتحدة أن تعترف بأهمية إقليم كردستان ـ العراق في استراتيجيتها الخاصة بالعراق وتتصرف وفقا لذلك. 

وفي حال فشل "إقليم كردستان العراق"، فسيؤثر ذلك سلبا على باقي أجزاء الدولة ومن شأن مثل عدم الاستقرار السياسي هذا أن يؤجج صراعا بين الأكراد يكون له تداعيات أشمل على الأمن الإقليمي والدولي. 

استندت الولايات المتحدة في استراتيجيتها للانسحاب على افتراض أن مناطق مثل إقليم كردستان العراق ستكون قادرة على الصمود في ضد التهديدات المتطرفة المستقبلية. وعلى هذا النحو، ترتبط الجدوى الاقتصادية للمنطقة ارتباطا وثيقا بتلك القضايا الأمنية.

المصدر: منتدى فكرة

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بينر عزيز
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).