من زاوية أخرى

حكومة الكاظمي: كسر منظومة الاحتكار السياسي ليس كافيا

إياد العنبر
09 مايو 2020
This handout picture released and taken by the Iraqi Prime Minister's office shows outgoing premier Adel Abdel Mahdi (R)…
منحت الثقة لحكومة السيد مصطفى الكاظمي، ليكون أول رئيسا لمجلس الوزراء من خارج المنظومة السياسية التي احتكرت المشهد السياسي طوال سبعة عشر عاما

بعد مخاض، هو الأكثر تعقيدا في تشكيل الحكومات منذ 2003، منحت الثقة لحكومة السيد مصطفى الكاظمي، ليكون أول رئيسا لمجلس الوزراء من خارج المنظومة السياسية التي احتكرت المشهد السياسي طوال سبعة عشر عاما. ومجرد منح الثقة لهذه الحكومة يعد ثاني الانتصارات لتظاهرات أكتوبر من العام الماضي، والتي أجبرت حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، وهي التي كانت الانتصار الأول.

وبتجاوز حكومة الكاظمي عقدة التكليف التي تعثر فيها مرشحان سابقان، تكون كل محاولات التسويف والمماطلة قد انتهت، وقطعت الطريق أمام جميع المحاولات التي كانت ترغب بكسر إرادة المتظاهرين بالإبقاء على حكومة عبد المهدي.

وكشفت الأيام الأخيرة في مفاوضات تشكيل حكومة الكاظمي الكثير من عورات التحالفات السياسية. إذ حاول بعض زعماء الكتل الانقلاب على الإجماع السياسي الذي تم على أساسه تكليف الكاظمي بتشكيل الحكومة، ويبدو أن خسارتهم الرهان على عرقلة تمرير الحكومة داخل مجلس النواب، ستكون بداية النهاية لمستقبلهم السياسي وفقدانهم القدرة على التأثير بالمشهد السياسي، لا سيما وأن تقاطعاتهم السياسية ورغبتهم بالتفرد بالزعامة تمنعهم من التوحد بعنوان المعارضة داخل مجلس النواب. 

بموازاة ذلك، ظهرت هشاشة التكتلات التي لم تكن أكثر من عناوين سياسية، فبعض الكتل السياسية كانت قريبة جدا من الإعلان الرسمي عن تفككها وانفراط عقدُها.

التحدي الأخطر والأهم هو عودة الاعتبار للسلطة التنفيذية، التي أصبحت في فترة عبد المهدي واجهة لتنفيذ إرادات بعض الزعامات السياسية والإرادات الخارجية

لا يزال الوقت مبكرا لتقييم حكومة السيد الكاظمي وتحديد الموقف بالتفاؤل أو التشاؤم؛ لأن هذه الحكومة يأتي على عاتقها مواجهة تحديات تراكمات الفشل والفساد وسوء الإدارة، والتي كانت جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط كاشفة لعدم وجود رجالات دولة ضمن الطبقة السياسية التي حكمت طوال سبعة عشر عاما. 

والتحدي الأخطر والأهم هو عودة الاعتبار للسلطة التنفيذية، التي أصبحت في فترة حكومة عادل عبد المهدي واجهة لتنفيذ إرادات بعض الزعامات السياسية والإرادات الخارجية، واتخاذ القرارات يتم عن طريقة العلاقات الشخصية وليس وفق منظور رسم السياسات العامة.

يقول جان جاك روسو إن "الحاكم الفاشل لا ينتج سوى الخواء والفوضى والاضطراب، ولا يعطي مواطنيه سوى الفشل والظلم وذل العوز"، فمنظومة الخراب التي تراكمت وترسخت في حكومة عبد المهدي، كانت البيئة الخصبة التي تستثمرها الطبقة السياسية للاستمرار بمصادرة الدولة. 

فهذا النظام بات عاجز تماما عن تحقيق أدنى مستويات الاستجابة لمتطلبات جمهوره، ومنذ تأسيسه في 2003 كان ولا تزال وظيفته محصورة في خدمة المنظومة السياسية القائمة على أساس تقاسم مؤسسات الدولة، وتحويل الثروات الاقتصادية إلى مصدر ريعي للأحزاب والزعامات السياسية التي تهيمن على القرار السياسي.

صحيح أن كسر منظومة الاحتكار السياسي بدأ مع وصول عادل عبد المهدي لمنصب رئيس الوزراء، إذ كانت البداية لإخراج المنصب من حزب الدعوة. لكنه أضاع الفرصة وبقى أسيرا لنمط التفكير بعمليات الترضية السياسية المتبادلة في إطار المساومات بين الكتل السياسية وزعاماتها التي تركزت على توزيع المغانم، بدلا من تركيزه على إدارة الدولة وفق نموذج الفريق الوزاري الذي يسعى لترسيخ علاقته مع المواطن لا مع الطبقة السياسية.

يواجه مصطفى الكاظمي نفس المأزق السياسي. فتصدع إجماع الفرقاء السياسيين الذي رافق عملية التكليف أمام أول اختبار حقيقي في تشكيل الحكومة، سوف يتكرر على مستوى التصريحات والمواقف. ومن ثم، المعركة الحقيقة ستكون في قادم الأيام بين السيد الكاظمي وكتل السياسية أصبحت خارج معادلة الحكومة، وأخرى تعتقد أنها أصبحت مهددة بخسارة النفوذ والتأثير السياسي. ومن جانب آخر، مأزق التعاطي مع الاحتجاجات الشعبية التي تريد إثبات وجودها المؤثر بالمعادلة السياسية.

وصول الكاظمي إلى منصب الرئيس التنفيذي الأعلى، رغم كونه خارج دائرة الانتماء المباشرة لعناوين أحزاب السلطة، يجب أن يكون بداية لتحرير هذا المنصب هيمنة الإقطاعيات السياسية. فالسياسي هو من يحول التحدي إلى فرصة. لكن المشكلة أن هذه الفرصة تأتي في بيئة معقدة جدا، وتحتاج إلى جهود استثنائية وحلول غير تقليدية تكون قادرة على تحقيق التوزان بين ثلاث أطراف متقاطعة؛ أولها ممانعة الكتل السياسية لأي سياسات إصلاحية تعيد الاعتبار لهيبة الدولة، وثانيها الجمهور الذي يتطلع إلى أن تكون له الأولوية في رسم السياسات العامة، أما ثالثها رؤية وبرنامج الفريق الحكومي لإدارة الدولة وفق الإمكانيات والموارد المتاحة.

ما كان لهذا أن يحدث من غير حركة الاحتجاجات التي فرضت إرادة التغيير، حتى وإن كان جزيئا، على الطبقة السياسية التي باتت مهددة ما بين التضحية بجزء من مكاسبها أو خسارتها كليا

وتبقى الأزمة الحقيقة التي تواجه العراق هي عجز الطبقة السياسية عن تقديم نموذج القائد الذي يسعى إلى إحداث تغيير حقيقي في نمط إدارة الدولة، ويكون قادرا على مغادرة نموذج الزعيم السياسي الذي يبحث عن ترسيخ نفوذه من خلال البقاء بالسلطة بمنطق الصفقات والتوافقات وليس وفق مبدأ شرعية المنجز.

مهمة الكاظمي في تغيير نظرة الجمهور إلى الحكومة، التي قد تكون صعبة جدا لكنها ليست مستحيلة، بأن يكون هذا النظام ممثلا لمصالحها وليس لمصلحة الزعمات المهيمنة على القرار السياسي. لكنها تحتاج بالدرجة الأولى إلى التماهي مع التطلعات الشعبية والسعي لكسب ثقة الجمهور بتحقيق المنجز الاقتصادي والخدمي.

إذن، يحتاج النظام السياسي العراقي إلى فتح الجرح وتنظيفه، بدلا من جرعة الأفيون التي تكون عبارة عن سياسات ترقيعية تزيد التوتر في العلاقة بين المجتمع والدولة بدلا من تجاوزها. 

ومن ثم، كسر دائرة الاحتكار السياسي لا تعني نهاية هيمنة الطبقة السياسية المسؤولة عن الفشل والفساد، بل قد تكون البداية نحو تقليص نفوذ بعض الزعامات التي هيمنت على الدولة ومواردها، من خلال الاستئثار بالمناصب العليا فيها. وما كان لهذا أن يحدث من غير حركة الاحتجاجات التي فرضت إرادة التغيير، حتى وإن كان جزيئا، على الطبقة السياسية التي باتت مهددة ما بين التضحية بجزء من مكاسبها أو خسارتها كليا.

إياد العنبر
إياد العنبر
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من زاوية أخرى

نور هشام سليم... واعتذار رئيس وزراء بريطانيا

ماهر جبره
09 مايو 2020
لقطة من برنامج جعفر توك الذي يبث على قناة دويتش فيله الألمانية في لقاءها مع نور ووالده الفنان هشام سليم
لقطة من برنامج جعفر توك الذي يبث على قناة دويتش فيله الألمانية في لقاءها مع نور ووالده الفنان هشام سليم

حكى هشام سليم في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، عن ابنه نور العابر جنسيا والذي كان ابنته نورا قبل عدة سنوات. هشام وابنه اتخذا قرارا شجاعا بالإفصاح عن التجربة التي يمر بها نور. فقد خاطر هشام برفض كثير من الناس له باعتباره ممثلا ثروته الأساسية هي حب الناس، وخاطر أيضا بتعرض ابنه للرفض مما قد يتسبب له في المزيد من المعاناة.

نور وُلد كأنثى وعاش في جسد أنثى حتى بلغ الثامنة عشر ولكنه كان دائما ما يشعر أنه ذكر، فهو ببساطة إنسان له هوية ذكرية ولكنه وُلد في جسد أنثى. وعلى مدار سني حياته عانى من هذا الوضع، حتى قرر أن يتخذ خطوة تجاه ذلك. فقد قرر أن يتحول إلى النوع الذي يعبر عن هويته. وهو ما يتم من خلال العلاج الدوائي والنفسي وأيضا العمليات الجراحية لتصحيح الجنس، بهدف أن يعيش في توافق مع هويته الجندرية.

والحقيقة أن صعوبة ما يمر به نور ليس فقط في التغيرات الهرمونية والنفسية المعقدة ولكن أيضا في التعامل مع الرفض المجتمعي. فالمنتمون لمجتمع الميم أو مجتمع الأقليات الجنسية من المثليين والعابرين جنسيا عموما، غالبا ما يتعرضون لضغوط مجتمعية عنيفة، فهم مرفوضون من معظم من حولهم إلا من رحم ربي.

وللأسف تشكل خبرات الرفض التي يتعرضون لهم باستمرار على أساس هويتهم الجندرية أو ميولهم الجنسية جزءا كبيرا من صورتهم عن ذواتهم. فنحن كبشر كائنات اجتماعية، نتأثر بما يقوله الناس عنا وبالأخص المقربون والمهمون بالنسبة لنا.

ففي مجتمعاتنا كثيرا ما نختار أن نمارس الإدانة بدلا من التقبل، والوصم بدلا من التفهم. ليس فقط تجاه الأقليات الجنسية، ولكن تجاه من يكسرون الأنماط في العموم. فدرجة تقبلنا واحترامنا للآخر وثقتنا فيه تقل كلما ابتعد عن النمط المحدد له سلفا من قبل المجتمع.

كثيرون مثل نور، سواء كانوا عابرين جنسيا أو مثليين، يتعرضون للتنمر والاضطهاد والتعنيف من قبّل زملائهم وجيرانهم وحتى من عائلاتهم

نفعل ذلك بحكم الثقافة السائدة ونحن في الأغلب لا ندرك كيف تدمر هذه الأحكام النمطية حياة الآخرين. وهنا أتذكر قصة آلان تورنج عالم الرياضيات الإنكليزي الذي فك شفرة الإنيغما التي كان يستخدمها الألمان في الحرب العالمية الثانية لإرسال الرسائل والذي ساهم بوضوح في إنهاء الحرب.

هذه الشفرة كانت معقدة جدا ولم يستطيع أي عالم أو باحث تفكيكها، إلا تورنج. وتقول التقديرات إنه لولا ما فعله لاستمرت الحرب لسنتين إضافتين، وأن ما قام به قد أنقذ حياة الملايين من الموت حيث إنه ساهم بشكل واضح في هزيمة هتلر. فضلا عن أن أبحاثه ساهمت بوضوح في تطوير فكرة الكمبيوتر، وربما لولاه لما تمكنت أنا من كتابة هذا المقال وإرساله للنشر، ولما تمكنت أنت من قراءته.

وعلى الرغم مما قدمه لبلده وللعالم أجمع، إلا أن حياته انتهت بمأساة. فعبقري الرياضيات الفذ كان مثلي الجنس، وقد حوكم سنة 1952 وأدين بتهمة الفاحشة أو الفجور، فقد كانت المثلية الجنسية جريمة في هذا الوقت. وبناء على ذلك تم تخييره بين عقوبتين إما السجن أو إخضاعه لعلاج كيميائي بغرض إخصاءه، فاختار الإخصاء. هذا فضلا عن فصله من عمله ونبذه من الجميع.

لم يتحمل آلان وأنهى حياته بنفسه في عمر الواحدة والأربعين، بعدما تناول تفاحة مسمومة بسم السيانيد. ولكن بعدما تغيرت نظرة المجتمعات الغربية للمثليين وتخلت عن فكرة وصمهم بالعار ورفضهم وتحقيرهم ومحاكمتهم. قدم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق جوردن براون اعتذارا رسميا نيابة عن المملكة المتحدة لتورينج في عام 2009، ومنحته الملكة إليزابيث الثانية عفوا ملكيا سنة 2013.

كما أصدرت بريطانيا في عام 2017 "قانون تورينج" للعفو العام بأثر رجعي عن كل من تم معاقبتهم بسبب التشريعات التي تجرّم المثلية، في محاولة لرد الاعتبار للأقليات الجنسية التي طالما تم اضطهادها وإقصائها.

في الواقع نور محظوظ بأبيه الفنان والمثقف هشام سليم الذي قدم له كل الدعم حتى يستطيع أن يجد ذاته بأقل قدر ممكن من المعاناة النفسية، ولكن كثيرين جدا مثل نور سواء كانوا عابرين جنسيا أو مثليين يتعرضون للتنمر والاضطهاد والتعنيف من قبّل زملائهم وجيرانهم وحتى من عائلاتهم.

لا عجب عندما نجد كثيرا من المثليين يتزوجون من شريك مغاير الجنس فقط لإرضاء المجتمع

فمعظم من حولهم يوجه لهم رسالة مفادها "أنت/أنتِ غير مقبول لذاتك، أنت/أنتِ مرفوض، نجس، سيء... إلخ"، وما أقساها رسالة! فإما أن تغير من هويتك، وهو ما يعد مستحيلا في هذه الحالة، أو أن تعيش متقمصا شخصا غير ذاتك حتى ترضي الآخرين.

ولذا فلا عجب عندما نجد كثيرا من المثليين يتزوجون من شريك مغاير الجنس فقط لإرضاء المجتمع، فيحولون حياتهم وحياة الشريك إلى جحيم. ولا عجب عندما نجد عابرين يعيشون صراعا نفسيا عنيفا بين الصورة التي يريدها المجتمع لهم وبين ما يشعرون به تجاه هويتهم، صراع قد يدفعهم في بعض الأحيان لمحاولات الانتحار كما في حالة نور، الذي قال "كنت سأنتحر لو لم أغير جنسي".

أو في حالة الممثلة حنان الطويل (التي قامت بدور انشراح في فيلم الناظر) وهي متحولة جنسيا، والتي تعرضت للتعنيف والهجوم من قبل جيرانها، بعدها تم احتجازها في مستشفى العباسية للأمراض النفسية والعصبية، وهناك أقاويل مختلفة عن كيف ماتت ولكن يُرجح إنها انتحرت.

وفي النهاية علينا أن ندرك أن نور أو من يمر بظروفه، هو شخص لديه طموحات وأحلام مشروعة بأن يكون سعيد وناجح في الحياة مثله مثل باقي البشر. وكل ما يحتاجه هو أن نقابل شجاعته وصراحته بالدعم والتفهم بدلا من الرفض والإقصاء!

ماهر جبره
ماهر جبره
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).