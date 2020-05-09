من زاوية أخرى

نور هشام سليم... واعتذار رئيس وزراء بريطانيا

ماهر جبره
09 مايو 2020
لقطة من برنامج جعفر توك الذي يبث على قناة دويتش فيله الألمانية في لقاءها مع نور ووالده الفنان هشام سليم
لقطة من برنامج جعفر توك الذي يبث على قناة دويتش فيله الألمانية في لقاءها مع نور ووالده الفنان هشام سليم

حكى هشام سليم في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، عن ابنه نور العابر جنسيا والذي كان ابنته نورا قبل عدة سنوات. هشام وابنه اتخذا قرارا شجاعا بالإفصاح عن التجربة التي يمر بها نور. فقد خاطر هشام برفض كثير من الناس له باعتباره ممثلا ثروته الأساسية هي حب الناس، وخاطر أيضا بتعرض ابنه للرفض مما قد يتسبب له في المزيد من المعاناة.

نور وُلد كأنثى وعاش في جسد أنثى حتى بلغ الثامنة عشر ولكنه كان دائما ما يشعر أنه ذكر، فهو ببساطة إنسان له هوية ذكرية ولكنه وُلد في جسد أنثى. وعلى مدار سني حياته عانى من هذا الوضع، حتى قرر أن يتخذ خطوة تجاه ذلك. فقد قرر أن يتحول إلى النوع الذي يعبر عن هويته. وهو ما يتم من خلال العلاج الدوائي والنفسي وأيضا العمليات الجراحية لتصحيح الجنس، بهدف أن يعيش في توافق مع هويته الجندرية.

والحقيقة أن صعوبة ما يمر به نور ليس فقط في التغيرات الهرمونية والنفسية المعقدة ولكن أيضا في التعامل مع الرفض المجتمعي. فالمنتمون لمجتمع الميم أو مجتمع الأقليات الجنسية من المثليين والعابرين جنسيا عموما، غالبا ما يتعرضون لضغوط مجتمعية عنيفة، فهم مرفوضون من معظم من حولهم إلا من رحم ربي.

وللأسف تشكل خبرات الرفض التي يتعرضون لهم باستمرار على أساس هويتهم الجندرية أو ميولهم الجنسية جزءا كبيرا من صورتهم عن ذواتهم. فنحن كبشر كائنات اجتماعية، نتأثر بما يقوله الناس عنا وبالأخص المقربون والمهمون بالنسبة لنا.

ففي مجتمعاتنا كثيرا ما نختار أن نمارس الإدانة بدلا من التقبل، والوصم بدلا من التفهم. ليس فقط تجاه الأقليات الجنسية، ولكن تجاه من يكسرون الأنماط في العموم. فدرجة تقبلنا واحترامنا للآخر وثقتنا فيه تقل كلما ابتعد عن النمط المحدد له سلفا من قبل المجتمع.

كثيرون مثل نور، سواء كانوا عابرين جنسيا أو مثليين، يتعرضون للتنمر والاضطهاد والتعنيف من قبّل زملائهم وجيرانهم وحتى من عائلاتهم

نفعل ذلك بحكم الثقافة السائدة ونحن في الأغلب لا ندرك كيف تدمر هذه الأحكام النمطية حياة الآخرين. وهنا أتذكر قصة آلان تورنج عالم الرياضيات الإنكليزي الذي فك شفرة الإنيغما التي كان يستخدمها الألمان في الحرب العالمية الثانية لإرسال الرسائل والذي ساهم بوضوح في إنهاء الحرب.

هذه الشفرة كانت معقدة جدا ولم يستطيع أي عالم أو باحث تفكيكها، إلا تورنج. وتقول التقديرات إنه لولا ما فعله لاستمرت الحرب لسنتين إضافتين، وأن ما قام به قد أنقذ حياة الملايين من الموت حيث إنه ساهم بشكل واضح في هزيمة هتلر. فضلا عن أن أبحاثه ساهمت بوضوح في تطوير فكرة الكمبيوتر، وربما لولاه لما تمكنت أنا من كتابة هذا المقال وإرساله للنشر، ولما تمكنت أنت من قراءته.

وعلى الرغم مما قدمه لبلده وللعالم أجمع، إلا أن حياته انتهت بمأساة. فعبقري الرياضيات الفذ كان مثلي الجنس، وقد حوكم سنة 1952 وأدين بتهمة الفاحشة أو الفجور، فقد كانت المثلية الجنسية جريمة في هذا الوقت. وبناء على ذلك تم تخييره بين عقوبتين إما السجن أو إخضاعه لعلاج كيميائي بغرض إخصاءه، فاختار الإخصاء. هذا فضلا عن فصله من عمله ونبذه من الجميع.

لم يتحمل آلان وأنهى حياته بنفسه في عمر الواحدة والأربعين، بعدما تناول تفاحة مسمومة بسم السيانيد. ولكن بعدما تغيرت نظرة المجتمعات الغربية للمثليين وتخلت عن فكرة وصمهم بالعار ورفضهم وتحقيرهم ومحاكمتهم. قدم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق جوردن براون اعتذارا رسميا نيابة عن المملكة المتحدة لتورينج في عام 2009، ومنحته الملكة إليزابيث الثانية عفوا ملكيا سنة 2013.

كما أصدرت بريطانيا في عام 2017 "قانون تورينج" للعفو العام بأثر رجعي عن كل من تم معاقبتهم بسبب التشريعات التي تجرّم المثلية، في محاولة لرد الاعتبار للأقليات الجنسية التي طالما تم اضطهادها وإقصائها.

في الواقع نور محظوظ بأبيه الفنان والمثقف هشام سليم الذي قدم له كل الدعم حتى يستطيع أن يجد ذاته بأقل قدر ممكن من المعاناة النفسية، ولكن كثيرين جدا مثل نور سواء كانوا عابرين جنسيا أو مثليين يتعرضون للتنمر والاضطهاد والتعنيف من قبّل زملائهم وجيرانهم وحتى من عائلاتهم.

لا عجب عندما نجد كثيرا من المثليين يتزوجون من شريك مغاير الجنس فقط لإرضاء المجتمع

فمعظم من حولهم يوجه لهم رسالة مفادها "أنت/أنتِ غير مقبول لذاتك، أنت/أنتِ مرفوض، نجس، سيء... إلخ"، وما أقساها رسالة! فإما أن تغير من هويتك، وهو ما يعد مستحيلا في هذه الحالة، أو أن تعيش متقمصا شخصا غير ذاتك حتى ترضي الآخرين.

ولذا فلا عجب عندما نجد كثيرا من المثليين يتزوجون من شريك مغاير الجنس فقط لإرضاء المجتمع، فيحولون حياتهم وحياة الشريك إلى جحيم. ولا عجب عندما نجد عابرين يعيشون صراعا نفسيا عنيفا بين الصورة التي يريدها المجتمع لهم وبين ما يشعرون به تجاه هويتهم، صراع قد يدفعهم في بعض الأحيان لمحاولات الانتحار كما في حالة نور، الذي قال "كنت سأنتحر لو لم أغير جنسي".

أو في حالة الممثلة حنان الطويل (التي قامت بدور انشراح في فيلم الناظر) وهي متحولة جنسيا، والتي تعرضت للتعنيف والهجوم من قبل جيرانها، بعدها تم احتجازها في مستشفى العباسية للأمراض النفسية والعصبية، وهناك أقاويل مختلفة عن كيف ماتت ولكن يُرجح إنها انتحرت.

وفي النهاية علينا أن ندرك أن نور أو من يمر بظروفه، هو شخص لديه طموحات وأحلام مشروعة بأن يكون سعيد وناجح في الحياة مثله مثل باقي البشر. وكل ما يحتاجه هو أن نقابل شجاعته وصراحته بالدعم والتفهم بدلا من الرفض والإقصاء!

ماهر جبره
ماهر جبره
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من زاوية أخرى

ثمة أشياء لا تخضع للتجربة!

د. إيلي أبو عون
09 مايو 2020
Protesters from across Lebanon with national flags chant slogans as they gather for a demonstration against dwindling economic…

أفضل ما يعبر عن مخاوفي من الوضع في لبنان اليوم هي مقولة جبران خليل جبران عن أن "ثمة أشياء لا تخضع للتجربة، وحين تخضع يكون ثمن الدرس باهظا جدا".

وأقرب تجربة تأتي إلى الذهن هي تجربة سوريا حيث بدأ حراكا شعبيا عام 2011 بمبادرة من مجموعات مدنية (سميت لاحقا التنسيقيات) لإسقاط نظام ديكتاتوري معروف عنه أنه مارس، ولا يزال يمارس، أبشع أنواع القمع لعقود من الزمن وكنّ العداء لغالبية شعبه.

طبعا هناك فوارق كثيرة بين الوضعين اللبناني والسوري تبدأ بطبيعة النظام السياسي ولا تنتهي بتركيبة النظام الاقتصادي والاجتماعي وتبعات الحرب في لبنان على قيمه المجتمعية... لكن مشاهد المواجهات المتقطعة ـ من مشاهد اعتداءات الثنائي الشيعي وبعض حلفائه على المتظاهرين منذ أكتوبر 2019 إلى ما جرى في طرابلس وصيدا في الأسبوعين الأخيرين ـ تحمل مخاطر جمة أبرزها إمكانية دفع الحركة الاحتجاجية في لبنان باتجاه مسار مشابه لما حصل في سوريا بعد أقل من سنة على انطلاق المظاهرات في درعا عام 2011.

الحرب السورية ـ بكل مآسيها وإخفاقاتها ـ أتت نتيجة تحول أصاب حراكا ارتكز في بدايته على مطالب مشروعة نابعة من وجع الشعب السوري وكان أغلب قادته في حينها من النشطاء المدنيين. لم يكن التحول بسبب عدم أحقية المطالب أو قلة وطنية النشطاء الأساسيين بل كان بسبب تداخل عوامل عديدة دفعت الحراك إلى الهلاك، من عسكرة النظام للحراك وممارسات أقسى أنواع القمع واستهداف الناشطين المدنيين، إلى دخول الأجندات الإقليمية من الجارة الأقرب تركيا إلى "الإخوان" الأبعدين في مجلس التعاون وصولا إلى ضفة الخليج الشرقية وما بعد بعد المضيق. 

أجازت السلطات اللبنانية لأحزاب سياسية وميليشيات بأن تمارس العنف تجاه المتظاهرين من دون أن ترف عين القوى الأمنية أو القضاء المولج حماية حقوق المواطنين المنتهكة

يضاف إلى العامل الإقليمي تلكؤ الغرب ـ المعروف بنفسه القصير ـ الذي لم يوفر للمعارضة السورية دعما ثابتا وهادفا ومنهجيا مما أمعن في إضعافها ودفع معظم مكوناتها إلى "اللجوء" لمن "يدفع أكثر" من القوى الإقليمية، لتتضاعف قدرة هذه الأخيرة على تحريف مسار الحراك. 

ومما زاد الطين بلة عدم قدرة المكونات الأساسية في المعارضة على بلورة رؤية موحدة ليس فقط للتعامل مع النظام بل والأهم للتعاطي مع التحديات المستجدة.

لا يخفى على أحد طبعا أن ألاعيب النظام السوري وجرائمه ساهمت بشكل مباشر في عسكرة الحراك وإخفاقه، لكن هل يمكن أن تخوض حربا ضد نظام ديكتاتوري كنظام الأسد ولا تتوقع مناورات وجرائم؟ 

ولن أنسى هنا، الخلاصة الواقعية والمبكية التي شاركني بها أحد قيادات المعارضة عام 2015 حين قال لي: "لم نعرف ما هي تبعات قراراتنا ولو عرفنا لم نكن أصلا بوضع نستطيع فيه تغيير النتيجة". ومن شدة إحباطه اعتزل محدثي العمل السياسي وبدأ بالكتابة من منفاه.

أجد نقاط تشابه عديدة بين وضع الحراك السوري في عامه الأول 2011 ـ 2012 ووضع لبنان اليوم. فالنظام اللبناني ـ الذي هو أصلا نظام عنقودي تحكم مكوناته علاقات خلافية متلازمة مع شبكة مصالح متداخلة أثبت بالفعل إجرامه بأشكال مختلفة. 

فمن جهة، لم يكتف جهابذة الحكم في لبنان بالتفرج سبعة شهور على المواطن وهو يرزح تحت رحمة القطاع المصرفي وبعض الصرافين وتجار الهيكل حتى تؤكل مدخراته ويجرد من مقدراته ويتقلص مدخوله إلى الربع في أقل من عام، بل يهرول أركان هذه الطبقة إلى إنقاذ أموالهم الخاصة من خلال تحويلها إلى خارج لبنان. 

تقع اليوم مسؤولية وأد عسكرة الحراك في لبنان على الجميع دون استثناء

ومن جهة أخرى، أجازت السلطات اللبنانية لأحزاب سياسية وميليشيات متنوعة (منها منظم ومعروف ومنها عفوي) بأن تمارس العنف الجسدي والمعنوي تجاه المتظاهرين والمعتصمين من دون أن ترف عين القوى الأمنية أو القضاء المولج حماية حقوق المواطنين المنتهكة. 

وفي بعض الأحيان كانت مقاربة الأجهزة نفسها قمعية وعنيفة ـ مما أدى في أكثر من حالة إلى مقتل متظاهرين تبين أنهم غير مسلحين ـ ليسود منطق الإفلات من العقاب كما تعودنا دوما. وتراكم هذه المظالم لدى شريحة كبيرة من المجتمع تساهم مباشرة في خلق بيئة حاضنة للعنف.

كذلك، لا يوجد ما يؤشر على أن للدول الغربية اهتماما بلبنان أو بمساندة حراكه بما لا يختلف كثيرا عما فعلت في سوريا. يبدو الأمل معدوما بأن تبلور مكونات الحراك وقياداته المتعددة الألوان رؤية مشتركة وهادفة أو آلية عمل فعالة تسمح لها بالتصدي للتحديات. 

من جهة أخرى، لم يستطع لبنان يوما دفع التدخلات الإقليمية والخارجية، فأغلب اللاعبين الإقليميين هم أنفسهم في سوريا ولبنان وان كان زخم تدخلهم ـ لغاية الآن ـ ضمن حدود وبنسب متفاوتة ومغايرة لما استثمروه في سوريا. 

إذا ومع مراعاة مبدأ النسبة والتناسب وعدم الوقوع في فخ التعميم، ليس صعبا التماس أوجه الشبه بين الوضع السوري في بداية أزمته ووضع لبنان حاليا. فكل العوامل المذكورة آنفا هي عوامل متحركة وأي تعديل بسيط سيقربنا من حالة العنف المستشري في سوريا.

أما السؤال الذي يطرح نفسه في هذه الحالة هو "لماذا لا يمنع المجتمع نفسه من الانزلاق إلى دوامة العنف"؟ هنا تبرز أهمية منسوب "القوة الذاتية" أو درجة القناعة بالقدرة على التغيير (معادلة الأمل / اليأس) الذي غالبا ما يؤثر في سلوك الأفراد والجماعات. 

في خضم معارك الجولة الأخيرة من حرب لبنان في خريف عام 1990 وأسابيع ما قبل الغزو السوري للمناطق المسيحية في لبنان أذكر جيدا مقولة بعض الأقارب والجيران في بيروت عن أن "الحالة متردية لدرجة أننا نقبل بأن يحكم لبنان من الشياطين إذا استطاعوا تأمين الضروريات". وهكذا سكتت غالبية سكان تلك المناطق عن النهاية المهينة للمعارك بين الجيشين اللبناني والسوري وعن بربرية هذا الأخير في لبنان، فقط لغياب البديل المقبول. 

في بعض الأحيان كانت مقاربة الأجهزة نفسها قمعية وعنيفة  مما أدى في أكثر من حالة إلى مقتل متظاهرين تبين أنهم غير مسلحين ليسود منطق الإفلات من العقاب كما تعودنا دوما

وعام 2016 سمعت من أصدقاء سوريين هم أصلا غير مناصرين للأسد شعروا بعدم القدرة على التغيير وخسارة الأمل بتحقيق الحد الأدنى فرضخوا لهيمنة الميليشيات على قرار المعارضة بينما ذهب قسم آخر منهم إلى منزلق القبول بالأسد على أنه "أفضل الشرور". 

يواجه الشعب اللبناني اليوم معضلة الاختيار بين السيئ والأسوأ إذ أنه خسر الغالي والرخيص ومضى أكثر من سبعة أشهر ليرى فقط رحيل حكومة لتأتي أخرى تضم بالأغلب مستشاري أو وكلاء مكونات الحكومة الراحلة. فالمواطن/ة في لبنان اليوم لا يشعر بأن لديه ما يخسره ومن الممكن أن يقبل بمنطق "فلنجرب العنف علّه يعطي نتيجة". وهذا ما تتمناه بعض القوى الداخلية والإقليمية كجزء من حساباتها لإعادة "توازن الرعب المذهبي" في لبنان.

تقع اليوم مسؤولية وأد عسكرة الحراك في لبنان على الجميع دون استثناء: القطاع الخاص والعام والنقابي/المدني والأكاديمي ومن في الحكم ومن خارجه (بخياره أو بالصدفة) وغيرهم.  يجب ـ بأي ثمن ـ منع تسلل أجندة ترى في العسكرة فرصة لتصفية حسابات معينة. لأن من في الحكم، وإن كان يعتقد أنه سيكسب مرحليا، لكنه سوف يصبح مجرد ظل لبعض القوى كما هو حال الأسد في سوريا أو حكومة الوفاق في ليبيا أي حاكم لا يحكم ومن في الضفة الأخرى سوف يصبح جسما هشا مشابها لبقايا المعارضة السورية. كل هذا بينما تتحكم بالقرار مجموعات مسلحة من جهة وقوى إقليمية من جهة أخرى والشعب يرزح بينهما.

أملي أن نتعلم من الحرب في سوريا وألا نجرب خيار التسليم بالعنف أو بعسكرة الحراك لأن "ثمة أشياء لا تخضع للتجربة، وحين تخضع يكون ثمن الدرس باهظا جدا".

إيلي أبو عون
د. إيلي أبو عون
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