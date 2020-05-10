من زاوية أخرى

ميتات الفلاسفة

رياض عصمت
10 مايو 2020
A statue of the ancient Greek philosopher Socrates stands in front of a Greek flag in Athens on June 27, 2015. Greece hurtled…
تمثال الفيلسوف سقراط في أثينا

تقدم لنا ميتات بعض كبار الفلاسفة في التاريخ أمثولات جديرة بالتأمل خلال ظروف العصر الراهنة التي نعيشها، لأنهم عانوا من الاستبداد السياسي، وعوملوا معاملة ظالمة نتيجة استقلال رأيهم ورفضهم الانصياع إلى الحاكم. 

أول أمثولة هي الميتة المفجعة للفيلسوف الرائد سقراط، الذي يعتبر الأب الروحي للفلاسفة اليونانيين جميعا. لم يؤلف سقراط أي كتاب، لكن إسهاماته الرائدة في دراسة الأخلاق والتربية انتقلت للأجيال اللاحقة عن طريق تلميذيه أفلاطون وزينوفون، كما خلد ذكره مؤلف المسرح الكوميدي الشهير أرسطوفانيس. 

يذكر التاريخ محاكمة سقراط الجائرة وتوجيه تهمتين له، إحداهما إفساده عقول الشباب، والثانية الزندقة وعدم إيمانه بالآلهة الوثنية التي كان يعبدها الإغريق في ذلك العصر، فأدين وحكم عليه بالإعدام. اشتهرت محاكمة سقراط في التاريخ، وضرب فيها المثل. 

يقال إن سقراط رفض أن يرشي مريدوه وتلامذته الحراس ليتيحوا له الهرب، إيمانا منه أن الفيلسوف يجب ألا يخاف الموت. تم إعدام سقراط بإجباره على تجرع كأس السم، وأرغمه الجلاد على المشي حتى تخدرت ساقاه وعجز عن الوقوف. نخزه الجلاد في ساقه، فلم يشعر بشيء. مات سقراط موتا بطيئا وقد غطى وجهه تماما، ربما ليحجب عن نظره صورة أولئك الذين قتلوه دون ذنب. يروى أنه بالرغم من أن تلميذه النجيب أفلاطون لم يحضر إعدامه، إلا أنه كتب عقب وفاة معلمه العزيز سقراط قائلا: "كل الفلسفة تمرين على الموت".

لا يستطيع الحاكم المستبد عبر التاريخ هضم فكرة تمجيد أي شخص سواه

الضحية الثانية بين ضحايا الاستبداد هي أفلاطون. ألف أفلاطون عديدا من الكتب في الحقبة الكلاسيكية، وأسس "الأكاديمية"، التي تعلم فيها أرسطو الفلسفة والعلوم والمنطق. شغف أفلاطون بالسفر منذ مطلع شبابه، فلم يعد إلى أثينا إلا وقد بلغ 40 سنة. في مطلع حياته، لم يمارس أفلاطون السياسة بشكل مباشر، وإن كان يدعو إلى جعل الفلاسفة ملوكا، لأنهم قادرون على قيادة العالم وتغييره إلى الخير. 

خلال رحلاته، انخرط أفلاطون في السياسة في "سيراكيوز"، التي كان يحكمها ديونيسيوس الكبير. هناك، تأثر به صهر ديونيسيوس، المدعو ديون، لكن الحاكم المستبد ديونيسيوس استاء من أفكار أفلاطون وخشي من خطرها على المجتمع، فأمر ببيع أفلاطون في سوق النخاسة. لم ينقذه من ذلك المصير التعس سوى أن اشتراه شخص ميسور الحال ليعتقه تقديرا منه لمكانته الفكرية. 

بعد وفاة ديونيسيوس الكبير، دعاه تلميذه السابق ديون للعودة إلى "سيراكيوز" وتعليم ديونيسيوس الصغير الذي استلم زمام الحكم. عاد أفلاطون ليقيم في تلك المدينة، لكن ـ لسوء حظه ـ أصدر الحاكم قرارا بنفي ديون، فانحسرت مكانة أفلاطون في بلاطه ورغب بالرحيل. لم يأذن الحاكم الفتي لأفلاطون بالرحيل، بل فرض عليه الإقامة الجبرية. بالتالي، مات أفلاطون مقهورا في سريره عن عمر تجاوز 81 سنة بينما كانت صبية تعزف له الناي. هكذا، رحل أفلاطون عن الدنيا دون أن يهنأ في آخر سنوات عمره بالحرية التي حلم بها وكافح من أجلها طويلا.

الفيلسوف الإغريقي الثالث الذي سنروي قصة موته هو أرسطو. تبحر أرسطو في عديد من العلوم والآداب والفنون، وكان أول من نظَّر للمسرح الإغريقي في كتابه "فن الشعر"، وترك ذخرا من الكتابات الفلسفية التي تدرَّس حتى الآن. 

هذا الفيلسوف والعالم واسع الاطلاع، عميق المعرفة، لاقى من الظلم الشيء الكثير، واتهمه بعض رجال الدين بالزندقة والإساءة للدين، فاضطر إلى الفرار من أثينا واللجوء إلى ملاذ آمن في أملاك والدته. قال أرسطو بعد نجاته من الموت في تلميح إلى إعدام سقراط الظالم: "لن أسمح للأثينيين أن يرتكبوا الخطيئة نفسها مرتين ضد الفلسفة". هكذا، قضى أواخر سني حياته لاجئا، منفيا، محروما من الاحتكاك بالمجتمع الذي كرس حياته وفكره لخدمته.

ننتقل زمنيا من عصر الإغريق إلى عصر الرومان، فنجد قصة مقتل الفيلسوفة هيباتيا، عالمة الفلك وعبقرية الرياضيات، التي أجادت التعليم ونشر أفكارها العلمية في حركة تنوير جادة، لكنها تعرضت إلى الاغتيال في شوارع الإسكندرية من قبل حشد من الرعاع المتعصبين دينيا بدوافع يجمع المؤرخون على كونها نتيجة تحريض سياسي خفي ضدها وضد أفكارها التحررية. 

كانت هيباتيا شابة ذات حسن فائق، وحضور أخاذ، تتمتع بموهبة فذة في الخطابة والتأثير على الجماهير، بحيث نالت شهرة واسعة. لذلك، تم التخطيط لاغتيالها بشكل بشع وشديد العنف نفذه متطرفون مسيحيون في شوارع الإسكندرية. عرى الغوغاء الفيلسوفة هيباتيا من ثيابها، رجموها بالحجارة، مزقوا أوصالها وجروا أشلاءها مقطعة عبر الشوارع إلى خارج المدينة دون أن يوقفهم عن ارتكاب جريمتهم النكراء أحد، أو يتعرضوا للمحاسبة جواء ما اقترفوا، أو تحدد هوياتهم من قبل الطبقة السياسية الحاكمة آنذاك، التي غضت الطرف عنهم وعن تلك الجريمة الشنعاء تماما. 

أنتج فيلم سينمائي جيد عن مصرع هيباتيا تحت عنوان (Agora 2009) أخرجه أليخاندرو أمينابار ولعبت بطولته راشيل وايز، ننصح بمشاهدته.

يشكل مصرع الحلاج أمثولة رهيبة عن الاستبداد. كان الحسين بن منصور الحلاج أحد كبار الفلاسفة والأدباء الذين اضطهدوا دون ذنب، فحوكموا وأعدموا بصورة مرعبة. أسيء تفسير المقولات الصوفية التي نطق بها الحلاج نتيجة نزعته الصوفية، فاتهم بالإلحاد وادعاء الربوبية، واعتقل خلال عهد وزارة علي بن عيسى، الذي أوصل خبره إلى الخليفة العباسي المقتدر بالله، فأمر بمحاكمته وسجنه في داره. لكن عندما لوحظ تأثيره على بعض أتباعه، الذين أصغوا إليه وقاموا بترفيهه، أمر الخليفة بإعدامه صلبا. 

يعتقد الحاكم المستبد أنه الجدير بأن تقام التماثيل له، أن ترسم اللوحات، أن تكتب القصائد وتنشد الأغاني، لكن التاريخ له رأي آخر

هكذا، تم بتر يدي ورجلي الحلاج وهو حي يرزق، وأحرق جسده بالنار، ثم علق رأسه المقطوع على عمود. كتب الشاعر المصري صلاح عبد الصبور مسرحية شعرية رائعة عن فيلسوف الصوفية الشهيد أسماها "مأساة الحلاج"، وهي تعتبر من أروع التراجيديات المسرحية العربية.

آخر أمثولة نود ذكرها عن ميتات الفلاسفة هو مصرع الجاحظ، صاحب كتاب "البخلاء". ولد الجاحظ في البصرة خلال العهد العباسي، وعاش فقيرا معدما، دميما جاحظ العينين، لكنه اشتهر ببلاغته وعلمه الواسع، فضلا عن ميله إلى الهزل والتهكم. أتقن اللغة الفارسية إلى جانب العربية، واطلع جيدا على ثقافات اليونان والهند. قرأ القرآن في سن مبكرة، وعرف عنه أنه كان يقرأ أكثر من كتاب في اليوم الواحد. أسس منهج البحث العلمي العقلاني القائم على المحاججة بين الشك واليقين. عاش الجاحظ أكثر من 90 عاما، لكن موته جاء عبثيا للغاية، إذ سقط عليه رف من كتبته العامرة، فدفن تحت كتبه.

لا شك أن هناك عشرات النماذج الأخرى لدى مختلف الأمم. توجد قصص عن مصرع فلاسفة ومبدعين قضوا ظلما رغم كل عطاءاتهم الإنسانية، ولم يلاقوا في شيخوختهم التقدير المستحق والتكريم اللائق. 

لا يستطيع الحاكم المستبد عبر التاريخ هضم فكرة تمجيد أي شخص سواه. إنه يرغب في أن ينسى الناس إنجازات المفكرين والمبدعين كافة، فلا تذكر إلا إنجازاته ومكرماته هو وحده. 

لذلك، يعتقد أنه الجدير بأن تقام التماثيل له، أن ترسم اللوحات، أن تكتب القصائد وتنشد الأغاني، لكن التاريخ له رأي آخر. مهما تكبر المستبد وتجبر، تبقى إنجازات الفلاسفة والمبدعين حية في ذاكرة الأجيال، بينما يحكم على أفعال الساسة عبر التاريخ حسب الخير الذي جلبوه لشعوبهم بحملهم أمانة الحكم بنزاهة وبعد عن المصالح الشخصية، فإن هم قصروا في ذلك، ستطاردهم اللعنة حتى بعد الممات.
 

رياض عصمت
رياض عصمت
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من زاوية أخرى

نور هشام سليم... واعتذار رئيس وزراء بريطانيا

ماهر جبره
09 مايو 2020
لقطة من برنامج جعفر توك الذي يبث على قناة دويتش فيله الألمانية في لقاءها مع نور ووالده الفنان هشام سليم
لقطة من برنامج جعفر توك الذي يبث على قناة دويتش فيله الألمانية في لقاءها مع نور ووالده الفنان هشام سليم

حكى هشام سليم في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، عن ابنه نور العابر جنسيا والذي كان ابنته نورا قبل عدة سنوات. هشام وابنه اتخذا قرارا شجاعا بالإفصاح عن التجربة التي يمر بها نور. فقد خاطر هشام برفض كثير من الناس له باعتباره ممثلا ثروته الأساسية هي حب الناس، وخاطر أيضا بتعرض ابنه للرفض مما قد يتسبب له في المزيد من المعاناة.

نور وُلد كأنثى وعاش في جسد أنثى حتى بلغ الثامنة عشر ولكنه كان دائما ما يشعر أنه ذكر، فهو ببساطة إنسان له هوية ذكرية ولكنه وُلد في جسد أنثى. وعلى مدار سني حياته عانى من هذا الوضع، حتى قرر أن يتخذ خطوة تجاه ذلك. فقد قرر أن يتحول إلى النوع الذي يعبر عن هويته. وهو ما يتم من خلال العلاج الدوائي والنفسي وأيضا العمليات الجراحية لتصحيح الجنس، بهدف أن يعيش في توافق مع هويته الجندرية.

والحقيقة أن صعوبة ما يمر به نور ليس فقط في التغيرات الهرمونية والنفسية المعقدة ولكن أيضا في التعامل مع الرفض المجتمعي. فالمنتمون لمجتمع الميم أو مجتمع الأقليات الجنسية من المثليين والعابرين جنسيا عموما، غالبا ما يتعرضون لضغوط مجتمعية عنيفة، فهم مرفوضون من معظم من حولهم إلا من رحم ربي.

وللأسف تشكل خبرات الرفض التي يتعرضون لهم باستمرار على أساس هويتهم الجندرية أو ميولهم الجنسية جزءا كبيرا من صورتهم عن ذواتهم. فنحن كبشر كائنات اجتماعية، نتأثر بما يقوله الناس عنا وبالأخص المقربون والمهمون بالنسبة لنا.

ففي مجتمعاتنا كثيرا ما نختار أن نمارس الإدانة بدلا من التقبل، والوصم بدلا من التفهم. ليس فقط تجاه الأقليات الجنسية، ولكن تجاه من يكسرون الأنماط في العموم. فدرجة تقبلنا واحترامنا للآخر وثقتنا فيه تقل كلما ابتعد عن النمط المحدد له سلفا من قبل المجتمع.

كثيرون مثل نور، سواء كانوا عابرين جنسيا أو مثليين، يتعرضون للتنمر والاضطهاد والتعنيف من قبّل زملائهم وجيرانهم وحتى من عائلاتهم

نفعل ذلك بحكم الثقافة السائدة ونحن في الأغلب لا ندرك كيف تدمر هذه الأحكام النمطية حياة الآخرين. وهنا أتذكر قصة آلان تورنج عالم الرياضيات الإنكليزي الذي فك شفرة الإنيغما التي كان يستخدمها الألمان في الحرب العالمية الثانية لإرسال الرسائل والذي ساهم بوضوح في إنهاء الحرب.

هذه الشفرة كانت معقدة جدا ولم يستطيع أي عالم أو باحث تفكيكها، إلا تورنج. وتقول التقديرات إنه لولا ما فعله لاستمرت الحرب لسنتين إضافتين، وأن ما قام به قد أنقذ حياة الملايين من الموت حيث إنه ساهم بشكل واضح في هزيمة هتلر. فضلا عن أن أبحاثه ساهمت بوضوح في تطوير فكرة الكمبيوتر، وربما لولاه لما تمكنت أنا من كتابة هذا المقال وإرساله للنشر، ولما تمكنت أنت من قراءته.

وعلى الرغم مما قدمه لبلده وللعالم أجمع، إلا أن حياته انتهت بمأساة. فعبقري الرياضيات الفذ كان مثلي الجنس، وقد حوكم سنة 1952 وأدين بتهمة الفاحشة أو الفجور، فقد كانت المثلية الجنسية جريمة في هذا الوقت. وبناء على ذلك تم تخييره بين عقوبتين إما السجن أو إخضاعه لعلاج كيميائي بغرض إخصاءه، فاختار الإخصاء. هذا فضلا عن فصله من عمله ونبذه من الجميع.

لم يتحمل آلان وأنهى حياته بنفسه في عمر الواحدة والأربعين، بعدما تناول تفاحة مسمومة بسم السيانيد. ولكن بعدما تغيرت نظرة المجتمعات الغربية للمثليين وتخلت عن فكرة وصمهم بالعار ورفضهم وتحقيرهم ومحاكمتهم. قدم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق جوردن براون اعتذارا رسميا نيابة عن المملكة المتحدة لتورينج في عام 2009، ومنحته الملكة إليزابيث الثانية عفوا ملكيا سنة 2013.

كما أصدرت بريطانيا في عام 2017 "قانون تورينج" للعفو العام بأثر رجعي عن كل من تم معاقبتهم بسبب التشريعات التي تجرّم المثلية، في محاولة لرد الاعتبار للأقليات الجنسية التي طالما تم اضطهادها وإقصائها.

في الواقع نور محظوظ بأبيه الفنان والمثقف هشام سليم الذي قدم له كل الدعم حتى يستطيع أن يجد ذاته بأقل قدر ممكن من المعاناة النفسية، ولكن كثيرين جدا مثل نور سواء كانوا عابرين جنسيا أو مثليين يتعرضون للتنمر والاضطهاد والتعنيف من قبّل زملائهم وجيرانهم وحتى من عائلاتهم.

لا عجب عندما نجد كثيرا من المثليين يتزوجون من شريك مغاير الجنس فقط لإرضاء المجتمع

فمعظم من حولهم يوجه لهم رسالة مفادها "أنت/أنتِ غير مقبول لذاتك، أنت/أنتِ مرفوض، نجس، سيء... إلخ"، وما أقساها رسالة! فإما أن تغير من هويتك، وهو ما يعد مستحيلا في هذه الحالة، أو أن تعيش متقمصا شخصا غير ذاتك حتى ترضي الآخرين.

ولذا فلا عجب عندما نجد كثيرا من المثليين يتزوجون من شريك مغاير الجنس فقط لإرضاء المجتمع، فيحولون حياتهم وحياة الشريك إلى جحيم. ولا عجب عندما نجد عابرين يعيشون صراعا نفسيا عنيفا بين الصورة التي يريدها المجتمع لهم وبين ما يشعرون به تجاه هويتهم، صراع قد يدفعهم في بعض الأحيان لمحاولات الانتحار كما في حالة نور، الذي قال "كنت سأنتحر لو لم أغير جنسي".

أو في حالة الممثلة حنان الطويل (التي قامت بدور انشراح في فيلم الناظر) وهي متحولة جنسيا، والتي تعرضت للتعنيف والهجوم من قبل جيرانها، بعدها تم احتجازها في مستشفى العباسية للأمراض النفسية والعصبية، وهناك أقاويل مختلفة عن كيف ماتت ولكن يُرجح إنها انتحرت.

وفي النهاية علينا أن ندرك أن نور أو من يمر بظروفه، هو شخص لديه طموحات وأحلام مشروعة بأن يكون سعيد وناجح في الحياة مثله مثل باقي البشر. وكل ما يحتاجه هو أن نقابل شجاعته وصراحته بالدعم والتفهم بدلا من الرفض والإقصاء!

ماهر جبره
ماهر جبره
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